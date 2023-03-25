Объективные причины нежелания декабристов освобождать своих крепостных

Среди различных экспертов нередко возникают споры о том, почему участники антиправительственного восстания в декабре 1825 года не захотели освобождать своих крепостных. Ведь один из постулатов движения заключалось в том, что крепостное право является губительным для Российской Империи.В данном случае бытует два мнения. Первые заявляют, что декабристы, будучи представителями дворян, не хотели отказываться от роскошной жизни и поэтому не стали освобождать крестьян. Другие же утверждают, что были объективные причины подобного решения.Здесь стоит отметить, что в какой-то степени правы оба лагеря.Если говорить об объективных причинах, то они действительно были.Во-первых, средний возраст участников восстания составлял примерно 25 лет. У большинства из них были живы родители, которые и являлись владельцами крепостных. Другими словами, многие декабристы попросту не имели никакого права распоряжаться семейным имуществом.Во-вторых, согласно указу Александра I от 1803 года о «вольных хлебопашцах», помещик мог освободить своих крепостных, либо отпустив их без земли, либо наделив участком, который они потом должны будут выкупить за определенный срок. Однако подобное решение уже не устраивало самих крестьян.Наконец, в-третьих, крестьян вместе с землей декабристы попросту освободить не могли. Причина – банальна. Многие участники восстания были военными чиновниками среднего и низшего ранга, а также гражданскими с жалованием, на которое попросту невозможно прожить. Таким образом, именно доход от имения «кормил» большинство дворян и их семьи.Впрочем, в пользу тех, кто обвиняет декабристов в лицемерии, следует отметить, что не все дворяне были чиновниками с мизерным жалованием и двумя-тремя крепостными, работающими на небольшом участке.Например, участник антиправительственного движения Сергей Муравьёв-Апостол владел 3500 крепостными, а Сергей Трубецкой – 800 крестьянами. Были среди декабристов и другие «магнаты». Почему они не отпустили хотя бы часть из своих крепостных – вопрос риторический.