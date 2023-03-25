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Объективные причины нежелания декабристов освобождать своих крепостных

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Объективные причины нежелания декабристов освобождать своих крепостных

Среди различных экспертов нередко возникают споры о том, почему участники антиправительственного восстания в декабре 1825 года не захотели освобождать своих крепостных. Ведь один из постулатов движения заключалось в том, что крепостное право является губительным для Российской Империи.


В данном случае бытует два мнения. Первые заявляют, что декабристы, будучи представителями дворян, не хотели отказываться от роскошной жизни и поэтому не стали освобождать крестьян. Другие же утверждают, что были объективные причины подобного решения.

Здесь стоит отметить, что в какой-то степени правы оба лагеря.

Если говорить об объективных причинах, то они действительно были.

Во-первых, средний возраст участников восстания составлял примерно 25 лет. У большинства из них были живы родители, которые и являлись владельцами крепостных. Другими словами, многие декабристы попросту не имели никакого права распоряжаться семейным имуществом.

Во-вторых, согласно указу Александра I от 1803 года о «вольных хлебопашцах», помещик мог освободить своих крепостных, либо отпустив их без земли, либо наделив участком, который они потом должны будут выкупить за определенный срок. Однако подобное решение уже не устраивало самих крестьян.

Наконец, в-третьих, крестьян вместе с землей декабристы попросту освободить не могли. Причина – банальна. Многие участники восстания были военными чиновниками среднего и низшего ранга, а также гражданскими с жалованием, на которое попросту невозможно прожить. Таким образом, именно доход от имения «кормил» большинство дворян и их семьи.

Впрочем, в пользу тех, кто обвиняет декабристов в лицемерии, следует отметить, что не все дворяне были чиновниками с мизерным жалованием и двумя-тремя крепостными, работающими на небольшом участке.

Например, участник антиправительственного движения Сергей Муравьёв-Апостол владел 3500 крепостными, а Сергей Трубецкой – 800 крестьянами. Были среди декабристов и другие «магнаты». Почему они не отпустили хотя бы часть из своих крепостных – вопрос риторический.

Автор:
Использованы фотографии:
artchive.ru
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12 комментариев
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  1. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 09:36
    +9
    Ну "своя рубаха, всегда ближе к телу"!
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:41
    +4
    да плевать им было на Россию, у них была цель взять власть, по своей сути они ни чем не отличались от младореформаторов 90-х с поправкой на исторический период
  3. Gomez
    Gomez Сегодня, 10:06
    +4
    а вот "царский сатрап" Бенкендорф своих крестьян освободил.выпустил с землей, с начальными средствами и еще подати за каждого заплатил в казну за 5 лет.у этих ваших "молодых и небогатых" декабристов уж конечно были крепостные в услужении: лакеи, кучеры, повара, им земля, может, и не нужна была.но и о них никто не подумал.а, простите, им папы не разрешали.а ведь подобный шаг стал бы, если не революцией, которую нужно обычно с себя начинать, то революционным примером для общества.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 10:27
      +2
      Цитата: Gomez
      а вот "царский сатрап" Бенкендорф своих крестьян освободил.выпустил с землей, с начальными средствами и еще подати за каждого заплатил в казну за 5 лет

      Убитый декабристами генерал Милорадович тоже отпустил своих крепостных. Да он это сделал уже перед смертью, но тем не менее.
      Кстати и "разбуженный" Герцен продал всех своих крепостных, когда уезжал из России.
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: Gomez
      а вот "царский сатрап" Бенкендорф своих крестьян освободил.выпустил с землей, с начальными средствами и еще подати за каждого заплатил в казну за 5 лет.

      Да это байка, никаких документов об этом событии нету
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:26
    -1
    Дискурс не нов..... читали. Действительно, здесь среди комментаторов сплошь одни святые и праведники....последнюю рубаху снимут. С себя конечно, а не с ближнего...Савва Мамонтов- поди какой гад был... социалистам помогал, а имущество своё нищим не раздал...ух негодяй.... До такого высокого уровня , на котором принципиальные вопросы решаются без перехода а личности- мы ещё не дошли к сожален....дичь явная ....
    .
    Если бы декабристы отменили крепостное право в России, им естественно пришлось бы расстаться со своими крепостными - они это всё понимали превосходно. Но надо было им быть кретинами, чтобы сделать сначала второе, а потом первое.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:13
      +1
      во первых, они не помышляли даже в планах об отмене крепостничества
      во вторых, они имели только одну цель - ВЛАСТЬ
      в третьих, они изначально ВРАЛИ НАРОДУ
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: иван2022
      Но надо было им быть кретинами, чтобы сделать сначала второе, а потом первое.
      Это почему?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:37
    +1
    Причина одна: экономический уклад и ситуация в России этому не способствовали; многие имения подверглись раззорению в 1812 году, а жалованье гвардейского ли, армейского ли младшего офицера обеспечивало лишь полунищенское существование.
  6. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 10:55
    +1
    Цитата: Dart2027
    [....
    Кстати и "разбуженный" Герцен продал всех своих крепостных, когда уезжал из России.

    замтьте продал- это не имеет никакого отношения к декларируемым ценностям. Иуда.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:56
    0
    А дворяне все же реабилитировалсь. Среди социалистов 20 века их было много. Они, дворяне, воспитали разночинцев. И вместе с ними СССР создали.

    Но вот после 1953 к власти пришли премудрые мужички, потомки крепостных..... Хрущ, Горбач, любимец народа Боря Ельцин. Эти угрохали и разворовали все быстро и подчистую......

    Ай молодца, всяким там Пестелям и Муравьевым и не снилось... Смотрят они на нас с Небес и радуются.... Мужик попёр в политику!
    1. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 11:24
      +1
      Можно начинать читать Ленина. Не о каком равенстве там нет и речи. Это только фабула для общественных догм, замбирующих общество. Реальные труды так и остались в архивах Госохра под грифом секретно. Целью было мировое господство под предводительством единого монарха. Того же Сталина (Ленина) Кликухи то же подбирали соответственные. Шоумены , начиная с 1917. везде борьба за власть,- кто будет на верхушке горы.