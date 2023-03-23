Румынский сенатор внесла законопроект касательно аннексии ряда территорий Украины

Румынский сенатор Диана Йовановичи-Шошоакэ внесла в парламент законопроект, предусматривающий аннексию ряда территорий Украины, находящихся когда-то в составе Королевской Румынии.
Законодательная инициатива, предложенная сенатором, предусматривает пересмотр Закона № 129/1997 относительно ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Бухарестом и Киевом, действовавшего на протяжении многих лет.
Таким образом, документ будет содержать новую статью, согласно которой Румыния «возвращает» себе свои исторические территории в Северной Буковине (город Герца в Черновицкой области), Буджаке (молдавский город Кагул, а также ныне украинские города Болград и Измаил), историческую область в Карпатах – Марамуреш, а также остров Змеиный в Одесской области.
По мнению автора законопроекта, все вышеупомянутые территории были несправедливо «отняты» у Румынии Советским Союзом и «присоединены» к тогдашней УССР. Путём аннулирования этого Договора, считают парламентарии, пакт Молотова-Риббентропа также утратит свою силу, а страна сможет «восстановить» историческую справедливость и обеспечить защиту порядка 1 млн этнических румын, проживающих в этих регионах.
Другой сенатор, пожелавшая остаться неизвестной, комментируя данную законодательную инициативу, посетовала на ущемление прав этнических румын со стороны украинских властей, принявших скандальный закон о национальных меньшинствах в прошлом году.
В то же время Шошоакэ обрушилась с критикой и в адрес действующего президента Румынии Клауса Йоханниса, который, по её мнению, являясь гражданином ФРГ, уничтожает страну в интересах Германии и Австрии.
Также по её словам, украинский кризис - это противостояние между США и РФ, в то время как территория Румынии используется как театр военный действий, а её граждане станут вскоре пушечным мясом в этом конфликте.