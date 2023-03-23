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Румынский сенатор внесла законопроект касательно аннексии ряда территорий Украины

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Румынский сенатор внесла законопроект касательно аннексии ряда территорий Украины

Румынский сенатор Диана Йовановичи-Шошоакэ внесла в парламент законопроект, предусматривающий аннексию ряда территорий Украины, находящихся когда-то в составе Королевской Румынии.


Законодательная инициатива, предложенная сенатором, предусматривает пересмотр Закона № 129/1997 относительно ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Бухарестом и Киевом, действовавшего на протяжении многих лет.

Таким образом, документ будет содержать новую статью, согласно которой Румыния «возвращает» себе свои исторические территории в Северной Буковине (город Герца в Черновицкой области), Буджаке (молдавский город Кагул, а также ныне украинские города Болград и Измаил), историческую область в Карпатах – Марамуреш, а также остров Змеиный в Одесской области.

По мнению автора законопроекта, все вышеупомянутые территории были несправедливо «отняты» у Румынии Советским Союзом и «присоединены» к тогдашней УССР. Путём аннулирования этого Договора, считают парламентарии, пакт Молотова-Риббентропа также утратит свою силу, а страна сможет «восстановить» историческую справедливость и обеспечить защиту порядка 1 млн этнических румын, проживающих в этих регионах.

Другой сенатор, пожелавшая остаться неизвестной, комментируя данную законодательную инициативу, посетовала на ущемление прав этнических румын со стороны украинских властей, принявших скандальный закон о национальных меньшинствах в прошлом году.

В то же время Шошоакэ обрушилась с критикой и в адрес действующего президента Румынии Клауса Йоханниса, который, по её мнению, являясь гражданином ФРГ, уничтожает страну в интересах Германии и Австрии.

Также по её словам, украинский кризис - это противостояние между США и РФ, в то время как территория Румынии используется как театр военный действий, а её граждане станут вскоре пушечным мясом в этом конфликте.
Автор:
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24 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:33
    +2
    Жду заявлений что энтого "политика" не правильно поняли и слова вырваны из контекста.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:04
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Жду заявлений что энтого "политика" не правильно поняли и слова вырваны из контекста.

      Поздно - «слово не солома, загорится не зальёшь.»
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:16
        +1
        Румыны хотят открыть Второй фронт на Украине? Хороши помощнички. Помогли Украине на копейку, а хотят оставить без штанов. laughing good
        Ну, что, сынку? Помогли тебе вражьи ляхи? (С) Тарас Бульба.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:21
      0
      Шваль европейская голову подняла, кепску волость захотела. Совсем обнаглели румыны.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 13:25
      0
      Цитата: Ропот 55
      Жду заявлений что энтого "политика" не правильно поняли и слова вырваны из контекста.

      Дело идёт к финалу. Это понимают все, будет раздел Украины.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:33
    +8
    И у Венгрии есть территориальные ожидания от распада бывшей усср В Закарпатье. там тоже этнические венгры проживают. . И у Польши, само собой, Лембрег снится. Сейчас запад делает всё, чтоб погибло как можно больше населения этой оставшейся бесхозной территории. А оставшихся растащат по национальным квартирам. Вот таким парадоксальным образом, слишком ярый национализм ведёт к утрате территорий и уменьшению населения...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:34
    0
    Реализуется мирный план зели.Сенатор это не депутат.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 12:35
    +3
    Говорящая табличка под тёткой, на трибуне: "Камера депутатов"! Чтоб сразу привыкали... lol
  5. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:35
    +3
    законопроект, предусматривающий аннексию ряда территорий Украины,

    Ну вот началось... Щас пшeки зашевелятся....
  6. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 12:35
    +2
    Румынский сенатор Диана Йовановичи-Шошоакэ внесла в парламент законопроект, предусматривающий аннексию ряда территорий Украины...

    И что? Ну внесла. Румыния со своей экономикой и ВС свою территорию не может развить/защитить, так зачем другие "аннексировать..?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:37
      +2
      Цитата: Doccor18
      Румынский сенатор Диана Йовановичи-Шошоакэ внесла в парламент законопроект, предусматривающий аннексию ряда территорий Украины...

      И что? Ну внесла. Румыния со своей экономикой и ВС свою территорию не может развить/защитить, так зачем другие "аннексировать..?

      А щобы було...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 13:23
        0
        Цитата: isv000
        А щобы було...

        Вот то точно. Обратите внимание на "кофтточку" мадамы. Точно националистка но без Бандеры. А так все верно, все будет как в 39 году. Как и говорил мольфар Нечай.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:43
      +2
      Румыния со своей экономикой
      По сравнению с украиной- развитое европейское государство. Да и живется там пусть не как в Норвегии, но вполне неплохо. И едьба у них качественная.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:54
        0
        Как живут некоторые румынские цыгане ,норвежцы им точно позавидуют.Сплошные трудяжки. lol Цыганом в ЕС быть выгодно.Как они Францию ,на евро растрясли ,учебники писать надо.
  7. vargo
    vargo Сегодня, 12:43
    +5
    оххх как, президент Румынии гражданин ФРГ, президент Молдавии имеет гражданство Румынии. Забавно у них там у всех)
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: vargo
      президент Румынии гражданин ФРГ, президент Молдавии имеет гражданство Румынии. Забавно у них там у всех

      Да и Хо́кон VII рожденный в Шарлоттенлунн, Гентофте из семейства Габсбургов король Норвегии с 25 ноября 1905 года. Да и вся королевская семья норгов тоже оттуда.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:52
    +4
    Вот и началось .Я правда думал что первые дрогнут поляки ,те до халявы ужас как слабы
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    +1
    Румыния «возвращает» себе свои исторические территории
    Если посол Польши сказал чего реально хочет его страна после чего МИД дезавуировал его высказывания, то в Румынии намного проще - предложение пересмотреть закон и официально заявить претензии на территории, которые сегодня еще принадлежат Украине. Интересно будет послушать реакцию украинского МИДа.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:54
    0
    Румынский сенатор внесла законопроект касательно аннексии ряда территорий Украины
    Да, но не забудьте поставить на Урну танки-самолеты, пушки-пулеметы. request А так конечно, если не боитесь по попе ата-та от США. Команды еще не было и Табаки еще поскуливает..... recourse
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:55
    0
    Также по её словам, украинский кризис - это противостояние между США и РФ, в то время как территория Румынии используется как театр военный действий, а её граждане станут вскоре пушечным мясом в этом конфликте.
    Для уточнения дальнейшей судьбы румынского народа парламентарий мог бы уточнить направив соответствующий запрос по адресу Румыния г.Бухарест сектор Бухарест-1, бульвар Доктор Ливиу Либреску, 4-6. Надеюсь что румынский сенатор Диана Йовановичи-Шошоакэ получит исчерпывающий ответ на животрепещущий вопрос. Учитывая то что парламент Румынии ратифицировал разрешение пребывания ВС США на своей территории, а также размещение позиционного района ПРО-ПВО США, то в случае открытого противостояния с ВС РФ судьба румынского народа избравшего своих представителей в парламент Румынии решена заочно своим же парламентом. Какими силами и средствами будет притворяться в жизнь судьба румынского народа пологаю вопрос риторический...
  12. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 13:00
    0
    По мнению автора законопроекта, все вышеупомянутые территории были несправедливо «отняты» у Румынии Советским Союзом и «присоединены» к тогдашней УССР. Путём аннулирования этого Договора.....

    авторам законопроекта хорошо бы вспомнить, что за участие (вместе с гитлеровской Германией) в геноциде гражданского населения на территории СССР, их (румын) государственность вполне можно было аннулировать в 1945. И лишь по причине вопиющей доброты товарища Сталина, а также за обещания вести себя хорошо, Румыния осталась на карте мира. (С Венгрией и другими желающими хапнуть земель от временно бесхозной территории Украины - примерно то же самое).
  13. Aken
    Aken Сегодня, 13:00
    -1
    Буковину пущай забирают. А Измаил наш. Лучше не приближаться.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 13:14
      0
      Так надо собраться вчетвером и всё порешать, что бы потом не собачиться.
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:17
    0
    Давно пора! Но судя по одежде- дама с таким же уровнем мышления, как те которые носят эти вышиванки.))