Военное обозрение
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Bloomberg: В результате вооруженного конфликта около 7 млн украинцев оказались за чертой бедности

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Bloomberg: В результате вооруженного конфликта около 7 млн украинцев оказались за чертой бедности

По данным американского издания Bloomberg, вооруженные действия на Украине отбросили в этой стране за черту бедности более 7 миллионов человек. Это составляет 17% довоенного населения, если руководствоваться официальными данными киевского режима, оценивавшего население страны в 40 миллионов, однако, эти оценки с большой долей вероятности не соответствуют действительности - по разным оценкам, довоенное население Украины составляло не более 35 миллионов человек.


Также сообщается, что военные действия на территории Украины фактически нивелировали 15 лет экономического развития страны.

По оценкам специалистов Всемирного банка, стоимость восстановления Украины составит около 411 миллиардов долларов. Сумма ущерба оценивалась Всемирным банком совместно с Еврокомиссией, ООН и украинскими властями. Согласно предыдущим данным, основывавшимся на анализе первых трех месяцев после начала вооруженных действий, ущерб составлял 349 миллиардов долларов. Последующее замедление оценок масштабов ущерба связано с тем, что боевые действия идут в районах, в которых уже существуют значительные разрушения, а также учитывается экономический эффект от поступлений зарубежной поддержки.

Несмотря на то, что Всемирный банк выделил на поддержку украинской экономики более 20 миллиардов долларов, ущерб от боевых действий уже в 2,6 раз превысил прогнозируемый ВВП Украины на 2022 год.
Автор:
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11 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:30
    +1
    Практически при военном положении бедность достигла 17 % украинцев ? Вот если бы написали 47 % ,я бы поверил .Получается что на данный момент 83% населения страны работают и получают сопоставимую зарплату ?
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 12:34
      0
      Не работают, а служат. Либо обслуживают.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:48
      +1
      Цитата: APASUS
      Практически при военном положении бедность достигла 17 % украинцев ? Вот если бы написали 47 % ,я бы поверил .Получается что на данный момент 83% населения страны работают и получают сопоставимую зарплату ?

      Не стоит верить написанному. На Украине- война. Экономика ушла в пике. Уровень жизни падает и будет падать. Долги растут.
      Ну, что, сынку? Помогли тебе вражьи ляхи? (С) Тарас Бульба.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 13:17
      0
      В магазинах цены снова повысились, но народу в магазах не убавилось. Хуже всего пожилым людям. Пока резкого такого прибеднения не чувствуется. Даже гривна поднялась до 38,5, а была ч феврале 40,2. Все нацелены на за рубеж, меняют на новые зарубежные паспорта.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:32
    0
    Цена майдана.Лучше быть за чертой бедности ,чем мёртвым.Вопрос сколько появилось неожиданно новых миллиардеров?
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 12:32
    0
    отбросили в этой стране за черту бедности более 7 миллионов человек.

    Где эта "черта"?
    Каждое государство её само "рисует"...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:34
    0
    Bloomberg волнуют украинцы за чертой бедности или причина начала конфликта на Донбассе в 2014? Обратились бы к Турчинову, Порошенко, Зеленскому, в Госдеп Сша, ЕС за пояснениями. Судя по всему интересно уже сегодня свести дебет с кредитом и прикинуть во сколько это все выльется по итогу и к чему готовиться "друзьям Украины".
  5. arnulla
    arnulla Сегодня, 12:35
    -1
    У нас и без конфликта бедность росла.А теперь тем более
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:39
    0
    Это они как посчитали и кого. Всех скопом с беженцами или тех, кто остался на окраине? Если сравнивать беженцев с оставшимися по доходу, то беженцы явно в плюсе будут, а свалило почти половина населения, кто в Россию, кто в гейропу. Если 7 млн. на оставшихся поделить, то как раз чуть меньше половины всего населения и будет. За справками обращаться в Раду..., там не соврут.
  7. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 13:05
    +1
    ....стоимость восстановления Украины составит около 411 миллиардов долларов.....

    Когда придёт пора восстанавливать Украину, этот процесс будет оцениваться и реализовываться уже не в долларах. Пора оставить дурную привычку переводить всё в $...
  8. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 13:05
    0
    ....стоимость восстановления Украины составит около 411 миллиардов долларов.....

    Когда придёт пора восстанавливать Украину, этот процесс будет оцениваться и реализовываться уже не в долларах. Пора оставить дурную привычку переводить всё в $...