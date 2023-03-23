Bloomberg: В результате вооруженного конфликта около 7 млн украинцев оказались за чертой бедности

По данным американского издания Bloomberg, вооруженные действия на Украине отбросили в этой стране за черту бедности более 7 миллионов человек. Это составляет 17% довоенного населения, если руководствоваться официальными данными киевского режима, оценивавшего население страны в 40 миллионов, однако, эти оценки с большой долей вероятности не соответствуют действительности - по разным оценкам, довоенное население Украины составляло не более 35 миллионов человек.Также сообщается, что военные действия на территории Украины фактически нивелировали 15 лет экономического развития страны.По оценкам специалистов Всемирного банка, стоимость восстановления Украины составит около 411 миллиардов долларов. Сумма ущерба оценивалась Всемирным банком совместно с Еврокомиссией, ООН и украинскими властями. Согласно предыдущим данным, основывавшимся на анализе первых трех месяцев после начала вооруженных действий, ущерб составлял 349 миллиардов долларов. Последующее замедление оценок масштабов ущерба связано с тем, что боевые действия идут в районах, в которых уже существуют значительные разрушения, а также учитывается экономический эффект от поступлений зарубежной поддержки.Несмотря на то, что Всемирный банк выделил на поддержку украинской экономики более 20 миллиардов долларов, ущерб от боевых действий уже в 2,6 раз превысил прогнозируемый ВВП Украины на 2022 год.