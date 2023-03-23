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Американский конгрессмен: подъём россиянами со дна Чёрного моря упавшего дрона угрожает безопасности США

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Американский конгрессмен: подъём россиянами со дна Чёрного моря упавшего дрона угрожает безопасности США

Принадлежащий Вооруженным силам Соединенных Штатов беспилотник MQ-9, совершая 14 марта разведывательный полет над черноморской акваторией, рухнул в воду. Возможный подъем россиянами со дна Черного моря упавшего дрона угрожает национальной безопасности США.


О наличии такой угрозы говорится в резолюции, поданной членом американского конгресса от партии республиканцев Брэндоном Уильямсом на рассмотрение законодательным органом.

Он опасается, что россияне надумают поднять на поверхность потерпевший аварию БПЛА.

Палата представителей осуждает действия российских военных и признает, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов

- заявляет американский конгрессмен.

Он утверждает, что дрон-разведчик, принадлежащий Вооруженным силам США, действовал в полном соответствии с нормами международного права и ничего не нарушал. При этом политик обвинил в неправомерных действиях российских летчиков. По его словам, пилоты двух Су-27 не только сбросили топливо на беспилотник, но и якобы зацепили его, тем самым проявив свой непрофессионализм.


Как ранее заявляли в пресс-службе Минобороны России, 14 марта американский БПЛА MQ-9 перемещался над Черным морем в сторону наших берегов, транспондеры были у него выключены. При этом он уже находился в зоне, запрещенной для полетов посторонних летательных аппаратов решением российских властей, принятым в связи с военными действиями. Это значит, что американский беспилотник являлся нарушителем.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/U.S. Air Force
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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:42
    +3
    Пусть истерит ,нам есть чем найти и чем поднять.Кстати некоторое оборудование западного производства.Успели прикупить.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:50
      0
      Цитата: tralflot1832
      Пусть истерит ,нам есть чем найти и чем поднять.Кстати некоторое оборудование западного производства.Успели прикупить.

      Обязательно надо поднять. Из-за этих Жнецов утопили крейсер Москва.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 13:06
        -1
        Цитата: Бородач
        Из-за этих Жнецов утопили крейсер Москва.

        Так вот, кто во всем виноват!
    2. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 12:52
      +3
      Палата представителей осуждает действия российских военных и признает, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов

      laughing Российские военные передают пламенный привет всей палате представителей сша и чётко отправляют опять же всю палату в пешее эротическое путешесвие! yes
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:42
    +1
    Осуждает он)
    Ну, простите..ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ...твари, не будем поднимать...ради вашей безопасности)
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:09
      +1
      А его разве ещё не подняли? Его нашли в тот же день, весит всего 1,5 тонны, в чём проблема?
  3. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 12:43
    -2
    То, что поднимать необходимо, это вопрос не обсуждаемый, а вот осталось ли оборудование и специалисты, способные работать на большой глубине... Обидно будет, если все это "оптимизировали"!
  4. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:46
    +3
    попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов

    Обязательно нужно поднять открыто, демонстративно и ....послать америкосов в большое пешее эротическое путешествие в грубой форме
  5. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:46
    +2
    зацепили его, тем самым проявив свой непрофессионализм.
    Ну не знаю, как по мне, так наоборот, показали свой профессионализм. Попробуй ка тарань дрон и на базу вернись bully
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 12:52
      +1
      Цитата: Shkodnik65
      Попробуй ка тарань дрон и на базу вернись

      Мне кажется наши пилоты провернули советский авиафокус с заходом на корпус над целью и форсажем вверх. От сопел в пике может даже уйти и покрупнее цель, чем дрон
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:02
        0
        Главное, никто в амерскую собственность не стрелял. Да и пилот наш не профессионал. Само упало.
  6. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 12:47
    +2
    Американский конгрессмен: подъём россиянами со дна Чёрного моря упавшего дрона угрожает безопасности США

    А нечего было летать под российскими берегами с разведывательными целями за многие тысячи километров от своих берегов.
    Берега попутали ?
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:47
    0
    А нельзя каким нибудь батискафом тросик намотать и с берега притащить?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:51
      0
      К нас есть два необитаемых аппарата ,которые только что прошли модернизацию.( секретно) С глубиной погружения 11 км,просто глубже мест на Земле нет.
  8. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 12:47
    +1
    Иран давно нам передал такой же и целый. Скорее всего бздят, что информация с носителей сразу покажет и докажет помощь хохлостану.
  9. Snay
    Snay Сегодня, 12:49
    +2
    Приятно слышать завывания полосатой истерички..)
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:49
    0
    попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов
    Ну и что? fool Смените подгузники и не летайте с выключенным транспондером request .
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:51
    +3
    Думаю русские передадут останки беспилотника MQ-9 иранским партнерам для более детального изучения , у амеров тогда совсем подгорать начнет. wassat
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:55
    0
    Хороший БПЛА. Нам бы такой на просторах нашей необъятной страны.
  13. Комментарий был удален.
  14. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:58
    0
    пилоты двух Су-27 не только сбросили топливо на беспилотник,

    А вот Талбоев утверждает что на Су-27 вообще нет системы аварийного слива топлива.. На бомберах - есть, а на истребителях - нет. А он человек крайне опытный вроде..
  15. Комментарий был удален.
  16. Комментарий был удален.
  17. Комментарий был удален.
  18. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 13:13
    0
    Menace prétendue pour la ''sécurité'' des u.s, ou plus exactement menace pour leur volonté de dominer le monde ? Parce que, en réalité, ce sont les u.s qui menacent le monde entier, et depuis des décennies. Voir leurs moyens d'agressions dévoilés et devenir impuissants, sera une bénédiction pour le monde entier ! La Russie DOIT remonter ce fléau du fond de la mer et le rendre obsolète
    1. Grandloup74
      Grandloup74 Сегодня, 13:14
      0
      Pas '' nous'' mais"u.s" !