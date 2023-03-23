Американский конгрессмен: подъём россиянами со дна Чёрного моря упавшего дрона угрожает безопасности США

Принадлежащий Вооруженным силам Соединенных Штатов беспилотник MQ-9, совершая 14 марта разведывательный полет над черноморской акваторией, рухнул в воду. Возможный подъем россиянами со дна Черного моря упавшего дрона угрожает национальной безопасности США.
О наличии такой угрозы говорится в резолюции, поданной членом американского конгресса от партии республиканцев Брэндоном Уильямсом на рассмотрение законодательным органом.
Он опасается, что россияне надумают поднять на поверхность потерпевший аварию БПЛА.
Палата представителей осуждает действия российских военных и признает, что попытки России поднять беспилотник представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов
- заявляет американский конгрессмен.
Он утверждает, что дрон-разведчик, принадлежащий Вооруженным силам США, действовал в полном соответствии с нормами международного права и ничего не нарушал. При этом политик обвинил в неправомерных действиях российских летчиков. По его словам, пилоты двух Су-27 не только сбросили топливо на беспилотник, но и якобы зацепили его, тем самым проявив свой непрофессионализм.
Как ранее заявляли в пресс-службе Минобороны России, 14 марта американский БПЛА MQ-9 перемещался над Черным морем в сторону наших берегов, транспондеры были у него выключены. При этом он уже находился в зоне, запрещенной для полетов посторонних летательных аппаратов решением российских властей, принятым в связи с военными действиями. Это значит, что американский беспилотник являлся нарушителем.