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Казахстан и Великобритания готовятся начать совместное производство зеленого водорода и добычу редкоземельных металлов

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Казахстан и Великобритания готовятся начать совместное производство зеленого водорода и добычу редкоземельных металлов

По итогам состоявшейся встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, прибывшим в Астану с первым официальным визитом, Казахстан и Великобритания подписали меморандумы о развитии совместной работы по получению зеленого водорода и добыче редкоземельных металлов.


Сегодня мы диверсифицируем наше торгово-инвестиционное партнерство. Казахстан обладает огромными ресурсами редкоземельных металлов, вы играете огромную роль с точки зрения продовольственной безопасности. Очень приятно отметить, что мы подписали меморандум о продвижении этого партнерства в рамках редкоземельных металлов.

— сказал Джеймс Клеверли коллеге.

По его словам, страны также заключили меморандум о сотрудничестве по обмену опытом в области водородных технологий.

Также глава МИД Британии добавил, что ведущие британские углеродно-нейтральные технологии помогут диверсифицировать и расширить «зеленую» экономику как англичан, так и казахстанцев.

С точки зрения энергетики представляет интерес реализация совместных проектов по производству зеленого водорода, а в сфере логистики — дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута

— отметил в свою очередь Алихан Смаилов.

Казахстан претендует на звание первой страны в Центральной Азии, принявшей долгосрочную стратегию по достижению углеродной нейтральности. Об этом ранее заявил президент Касым-Жомарт Токаев на саммите Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

Германия тоже планирует укреплять сотрудничество с Казахстаном в области производства зеленого водорода, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в центральноазиатскую страну в октябре прошлого года.

Визит Бербок в Казахстан последовал сразу за визитом президента Европейского совета Шарля Мишеля ранее, когда он подписал меморандум о взаимопонимании с президентом Токаевым о развитии стратегического партнерства в области зеленого водорода и материалов для производства аккумуляторов.

В прошлом году немецкий разработчик возобновляемых источников энергии Svevind Energy Group заявил, что планирует инвестировать 50 миллиардов долларов в проект зеленого водорода мощностью 20 гигаватт в Казахстане. Так называемый проект Hyrasia One направлен на производство 2 млн т зеленого водорода в год на полную мощность. Первая добыча намечена на начало 2030 года, а пик производства приходится на 2032 год.

Одновременно, укрепляя взаимодействия в области «зеленой» энергетики с Казахстаном, Европа продолжает подталкивать Астану присоединиться к антироссийским санкциям, чего крупнейшему центрально-азиатскому государству явно не хочется. Но давление только растёт.
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1 комментарий
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:16
    +2
    Да, знаем мы это " совместное", ну в "добрый путь" казахи, история не учит, союзник ля..