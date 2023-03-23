Казахстан и Великобритания готовятся начать совместное производство зеленого водорода и добычу редкоземельных металлов

Сегодня мы диверсифицируем наше торгово-инвестиционное партнерство. Казахстан обладает огромными ресурсами редкоземельных металлов, вы играете огромную роль с точки зрения продовольственной безопасности. Очень приятно отметить, что мы подписали меморандум о продвижении этого партнерства в рамках редкоземельных металлов.

С точки зрения энергетики представляет интерес реализация совместных проектов по производству зеленого водорода, а в сфере логистики — дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута

По итогам состоявшейся встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, прибывшим в Астану с первым официальным визитом, Казахстан и Великобритания подписали меморандумы о развитии совместной работы по получению зеленого водорода и добыче редкоземельных металлов.— сказал Джеймс Клеверли коллеге.По его словам, страны также заключили меморандум о сотрудничестве по обмену опытом в области водородных технологий.Также глава МИД Британии добавил, что ведущие британские углеродно-нейтральные технологии помогут диверсифицировать и расширить «зеленую» экономику как англичан, так и казахстанцев.— отметил в свою очередь Алихан Смаилов.Казахстан претендует на звание первой страны в Центральной Азии, принявшей долгосрочную стратегию по достижению углеродной нейтральности. Об этом ранее заявил президент Касым-Жомарт Токаев на саммите Недели устойчивого развития в Абу-Даби.Германия тоже планирует укреплять сотрудничество с Казахстаном в области производства зеленого водорода, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в центральноазиатскую страну в октябре прошлого года.Визит Бербок в Казахстан последовал сразу за визитом президента Европейского совета Шарля Мишеля ранее, когда он подписал меморандум о взаимопонимании с президентом Токаевым о развитии стратегического партнерства в области зеленого водорода и материалов для производства аккумуляторов.В прошлом году немецкий разработчик возобновляемых источников энергии Svevind Energy Group заявил, что планирует инвестировать 50 миллиардов долларов в проект зеленого водорода мощностью 20 гигаватт в Казахстане. Так называемый проект Hyrasia One направлен на производство 2 млн т зеленого водорода в год на полную мощность. Первая добыча намечена на начало 2030 года, а пик производства приходится на 2032 год.Одновременно, укрепляя взаимодействия в области «зеленой» энергетики с Казахстаном, Европа продолжает подталкивать Астану присоединиться к антироссийским санкциям, чего крупнейшему центрально-азиатскому государству явно не хочется. Но давление только растёт.