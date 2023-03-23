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Детонация одного из подводных дронов ВСУ во время попытки прорыва на территорию Севастопольской бухты попала в кадр

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Детонация одного из подводных дронов ВСУ во время попытки прорыва на территорию Севастопольской бухты попала в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлена детонация одного из украинских подводных дронов, пытавшихся прорваться на территорию Севастопольской бухты и нанести повреждения находившимся там военным кораблям Черноморского флота. Один из дронов запутался в сетке на входе в гавань и сдетонировал, двум остальным удалось преодолеть сетку, они были уничтожены российскими военными уже на территории гавани.


В среду, 22 марта, появились сообщения о похожих на взрывы звуках в Севастополе. Впоследствии появилась информация, что ВСУ атаковали Севастополь одновременно надводными и летательными беспилотниками.

За несколько часов до атаки украинских надводных беспилотников порталом Flightradar в нейтральном воздушном пространстве в акватории Черного моря был зафиксирован полет американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, базировавшегося на авиабазе в Италии.

Один из надводных беспилотников сил киевского режима был визуально обнаружен постом наблюдения на одном из кораблей, находившихся в Севастопольской бухте.



По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российским военнослужащим огнем из стрелкового оружия удалось уничтожить все три украинских надводных беспилотника.



Также сообщается, что находившиеся в Севастопольской бухте российские корабли не получили повреждений в ходе атаки дронов ВСУ. В результате детонации уничтоженных морских беспилотников противника, выбило стекла в окрестных зданиях, однако находившиеся там люди не пострадали.

Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Dudkaa
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26 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 13:29
    +5
    Да женщины молодцы, один вопрос, а что они ночью на часах стояли?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:32
      +2
      Цитата: Маз
      Да женщины молодцы, один вопрос, а что они ночью на часах стояли?

      А чтобы женщины ночью на посту не заснули, им помогали нести службу мужики.
      Нужно сбивать все американские Беспилотники над Чёрным морем. Нечего им там летать.
    2. TRex
      TRex Сегодня, 14:36
      +6
      Может быть я тупой? Ни не понятно - кто стрелял, из чего стрелял, где были силы ОВРа, как можно из стрелкового оружия "сбить" подводный аппарат и т.д. и т.п.... Точно тупой.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 15:01
        0
        Нигде не видел информации что дроны были подводные, кто-ж их подарит? Дороговато, скорее всего пластмассовые лоханки, уж в самом крутом варианте полупогружные
  2. MARGADON
    MARGADON Сегодня, 13:31
    +8
    Я так понимаю, что надводные дроны могли и проскочить. Что неужели систем обнаружения никаких, кроме как вахтовых смотрящих нет?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:32
    +5
    Атака на Севастополь повод для операции возмездия? Дмитрий Анатольевич подтвердите пожалуста.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Атака на Севастополь повод для операции возмездия?

      Тут сам бог велел ответку, сами выпрашивали, но желательно поточнее (по Банковой) и побольше, побольше !
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 14:30
      +1
      И повод остановит зерновую сделку. Заблокировать все хохляцкие порты и периодически наносит ракетные удары по ним.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 13:34
    -2
    А правило Монтре распространяется только на корабли? На воздушный океан НЕ?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:52
      0
      только на корабли?
      Да, но авианосцам НАТО нельзя находиться в Черном море, пока Турция не решит, что ей кто-то угрожает. Кстати, нашим авианосцам тоже нельзя и "Кузю" выпустили, но обратно уже не пустят. wink
      1. KCA
        KCA Сегодня, 14:54
        +1
        Из-за ограничений на проход авианосцев, Кузя как ра и не авианосец, а крейсер, авианесущий, вот такая заковыка
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:37
    -1
    По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российским военнослужащим огнем из стрелкового оружия удалось уничтожить все три украинских надводных беспилотника.

    Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, – цитирует главу Минобороны РИА Новости.

    И как всегда "хохма-дурка" из Руины - "Ранее жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала американским СМИ, как украинка якобы сбила российский беспилотник, бросив в него с балкона банку с солеными помидорами."
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:42
    +1
    Вот для чего и нужны МТЛБ с корабельными зенитками - бороться с надводными дронами.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:42
    +5
    Тема заметки - сомнительный повод для радости или гордости.
    Предлагаю возрадоваться, когда Чёрное море станет внутренним водоёмом Империи.
    А пока там существует сама возможность атаковать наши города...
    Работайте, братья! (с)
  8. мазута
    мазута Сегодня, 13:47
    +7
    Опять повезло флоту и Севастополю.Ждем пролонгирования зерновой,нефтяной,аммиачной и прочих сделок.Выводы из атаки на флагмана флота,Крымский мост ,Джанкой,Саки сделаны нами очень "успешно".С "сухарей"скорее всего и запускали,потом "хавком"вели к цели.Ладно хоть девушки "глазастые и меткие"оказались на своем месте,как в предыдущую атаку матрос.Двум быть,увы третьей не миновать атаки.Очень бы хотелось,чтобы я ошибся.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:48
    -1
    Офицеры в отставке,это работает калаш трассерами или что-то поболее ,например :12,7 мм,почему такой рикошет .Я не могу сказать что это. В ГСВГ ночью стреляли ,я попал в ( Случайно)лампочку кулемёта и в ростовую мишень дальнюю ,трассер ,как мне показалось ушёл сразу вверх.5,45 мм помню номер своего пристрелянного автомата - 936 000.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 13:54
      0
      Не "калаш"...точно yes а рикошетит от воды как от земли hi
  10. andre.gre4ihin
    andre.gre4ihin Сегодня, 13:56
    +1
    Атаковали не украинские беспилотника а Великобританские и запускали их англичане здесь украинское только место запуска
  11. Быков.
    Быков. Сегодня, 13:56
    -4
    Почему подводный дрон, идёт над водой?
  12. Baobabus
    Baobabus Сегодня, 13:57
    -1
    Почему такие видео ВСЕГДА смонтированы так, что там есть склейка на САМОМ важном месте из-за которой нет целостности восприятия события?
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 14:07
      0
      Целостность восприятия событий можно прочувствовать в полной мере, только находясь,непосредственно, на передке wink
    2. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 14:24
      -1
      Если вам нужна «целостность восприятия события» то ни кто не мешает идти добровольцем на фронт.
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 14:38
      +1
      Цитата: Baobabus
      Почему такие видео ВСЕГДА смонтированы так, что там есть склейка на САМОМ важном месте из-за которой нет целостности восприятия события?

      Потому что это не репортаж со свадьбы Дж.Лопес- тут стреляют.
      И если бы эти дроны прорвались - то завтра уже кого-нибудь хоронили.
      И да - в данном вопросе глубоко плевать на целостность восприятия
    4. Serg65
      Serg65 Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: Baobabus
      Почему такие видео ВСЕГДА смонтированы так

      Потому что съемка показана с разных мест и с разных берегов Севастопольской бухты....расстояние от первых кадров до последних в натурном измерении более километра!
  13. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 14:22
    0
    Вызывае глубокое непонимание и озабоченость общественности действия нашего руководства! Говорят одно, но делают СОВСЕМ другое!!! Да будет добрая воля ещё добрее!!! Можно так и Донбасс с Крымом... А общественность может и решительный протест выразить!!!
    1. МДП
      МДП Сегодня, 15:21
      -1
      Это прямой результат подписания зерновой сделки