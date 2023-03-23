Детонация одного из подводных дронов ВСУ во время попытки прорыва на территорию Севастопольской бухты попала в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлена детонация одного из украинских подводных дронов, пытавшихся прорваться на территорию Севастопольской бухты и нанести повреждения находившимся там военным кораблям Черноморского флота. Один из дронов запутался в сетке на входе в гавань и сдетонировал, двум остальным удалось преодолеть сетку, они были уничтожены российскими военными уже на территории гавани.
В среду, 22 марта, появились сообщения о похожих на взрывы звуках в Севастополе. Впоследствии появилась информация, что ВСУ атаковали Севастополь одновременно надводными и летательными беспилотниками.
За несколько часов до атаки украинских надводных беспилотников порталом Flightradar в нейтральном воздушном пространстве в акватории Черного моря был зафиксирован полет американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, базировавшегося на авиабазе в Италии.
Один из надводных беспилотников сил киевского режима был визуально обнаружен постом наблюдения на одном из кораблей, находившихся в Севастопольской бухте.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российским военнослужащим огнем из стрелкового оружия удалось уничтожить все три украинских надводных беспилотника.
Также сообщается, что находившиеся в Севастопольской бухте российские корабли не получили повреждений в ходе атаки дронов ВСУ. В результате детонации уничтоженных морских беспилотников противника, выбило стекла в окрестных зданиях, однако находившиеся там люди не пострадали.