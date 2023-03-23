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В Белом доме опасаются международной поддержки китайского мирного плана по Украине

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В Белом доме опасаются международной поддержки китайского мирного плана по Украине

В мире, особенно на Западе, продолжают активно обсуждать последствия переговоров председателя КНР и президента РФ, состоявшихся недавно в Москве. Ряд экспертов высказывают мнение, что стратегическое партнерство России и Китая открыто направлено на противодействие США и их союзникам в геополитическом масштабе.


Затрагивается и тема ранее предложенного Пекином мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином заявил, что план Китая может быть взят за основу для урегулирования ситуации на Украине. Совсем иное отношение к предложениям КНР в Вашингтоне и Киеве, где настаивают на заведомо нереализуемом плане Зеленского.

Такое откровенное неприятие мирных инициатив Китая Соединенными Штатами неоднозначно воспринимается даже союзниками Вашингтона. И это начинает вызывать обеспокоенность в Белом доме, где всерьез опасаются, что многие страны, в том числе западные, могут воспринять такую позицию США как полное нежелание добиться мира на Украине.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена пишет о серьезном беспокойстве американского руководства, что уставшее от войны мировое сообщество может поддержать китайский мирный план по Украине. Даже страны, осуждающие российскую спецоперацию на Украине и отсутствие критики в адрес Москвы по этому поводу со стороны Пекина, могут поддержать инициативы Китая, дабы поскорее прекратить военные действия в Европе.

Независимо от оговорок со стороны США, полное отрицание может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и экономического ущерба, которую она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире

— считает автор материала в Bloomberg.

Собеседник агентства из администрации Белого дома сообщил, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина вызвала беспокойство у американского руководства. Ранее Штаты вполне устраивала довольно нейтральная позиция Пекина по поводу украинского конфликта.

Но теперь в США опасаются, что китайская дипломатия поможет КНР получить поддержку своего плана у большинства государств на фоне заявлений Вашингтона, что мирный диалог возможен только на условиях Киева. Тем более, что Китай будет подавать такую позицию как желание США максимально затянуть военное противостояние.
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Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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17 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:36
    +3
    "В Белом доме опасаются международной поддержки китайского мирного плана по Украине"
    Я опасаюсь этого не меньше.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:42
      +1
      Как и любой нормальный человек. Потому, что первый пункт в этом плане - уважение суверенитета и территориальной целостности в признанных мировым сообществом границах.
      Понятно, что КНР действует с оглядкой на Тайвань, но это их вопрос, а мы вернули Крым и освободим Украину, потому, в этом вопросе у нас с ними расходятся мнения.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 14:06
        +1
        Вот уж не знаю. На РБК писали, что первый пункт звучит так
        уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН

        А это далеко не одно и то же с
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        уважение суверенитета и территориальной целостности в признанных мировым сообществом границах.
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 14:27
        0
        уважение суверенитета и территориальной целостности в признанных мировым сообществом границах
        Как интересно. то есть границы СССР побоку, когда Союз распался, но быстренько признали границы, новоявленных стран. То же было с Югославией. И наоборот признанные границы ГДР никого не волновали, захотели объединили. Значит по принципу ФРГ, Россия хочет вернуть свои территории.
        А Китаю нечего переживать по поводу целостности границ. Россия в лице нынешнего президента, может пообещать Китаю любые территори.
      3. леонидыч
        леонидыч Сегодня, 14:37
        +2
        Если этот план примут на тех условиях что сейчас есть, это Донбасс и две области. Тогда не видать нам Николаева и Одессы да и Харькова с Днепропетровском. А это очень плохо Хотелось бы всю Новороссию забрать.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 15:10
          0
          Если этот план примут

          ...не примут, уже высказалась по этому поводу, да минусовщики набежали. При обсуждении ВВП деликатно послал этот план в Госдеп. Он же не мог сказать, что Силясоль, ты не прав.
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:50
      +1
      "прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые" - это один из пунктов мирного Китайского плана ( состоит из 12 пунктов) . Вы и впрямь думаете , что США и их сателиты готовы к выполнению данного пункта? То есть взять так и сразу похоронить всю свою "суперэкономику" , основанную на санкционной политике ? Смысл Китайского плана совсем в другом, самое главное -посыл к созданию мирного сосуществования на планете Земля. Американцы и их шавки никогда не примут этот план , пока Россия окончательно не подомнет под себя всю Восточную Европу . Включая Польшу, Румынию , Чехию и другие страны бывшего соцлагеря.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 13:56
        +1
        и другие страны бывшего соцлагеря.

        То они в соцлагере, то они в каплагере.
        Вот их колбасит lol
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:38
    -1
    США надо продолжать врать и не выходить из своего параллельного мира.И нам делать ни чего не надо. lol
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 13:39
    -2
    В Белом доме опасаются

    ...так пусть не опасаются, поскольку ВВП в деликатной форме перевёл стрелки на Госдеп,
    которому "мирные переговоры", тем более по "китайскому варианту", поперёк горла.
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:42
    0
    Даже перекрыв международные морские маршруты и создав "Поднебесной" проблемы в логистике, Китай опираясь (теперь) на Россию продолжит получать углеводороды и экспортировать свою продукцию в Европу или куда ему надо будет. США это понимают, как и то что фактически с их монополией на мировой океан, США начнут превращать в остров, расположенный вдали от основных торговых путей.
    Пять - десять лет и они на переферии торговли. Не радостная перспектива для северной Америки, от того и поджигает Вашингтонский обком везде, где только можно ;)
  5. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 14:24
    +1
    китайский мирный план это считай проигранная сво тот же по сути брест-литовск его все кроме Китая не воспринимают и это хорошо
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:37
      +1
      это считай проигранная сво
      А мы что выигрываем?
  6. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 14:33
    +1
    Да что там за мирный план такой особенный? О нем где-нибудь рассказывали?
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:38
    +1
    Давайте не будем забывать о том, что в глубине души китайцы считают дальний восток своим. Давайте не забывать о китайских названиях Владивостока и других городов.
    И все таки как бы ни было , Россия гораздо ближе к западу чем к востоку.
    И в культуре и искусстве , в кухне , вообще понятиях красоты, моды, эстетики.
    Кто смотрит китайское кино? Или любит собачатину ?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:56
    0
    Ряд экспертов высказывают мнение, что стратегическое партнерство России и Китая открыто направлено на противодействие США и их союзникам в геополитическом масштабе.
    . Посмотрим, куда оно приведёт и чем закончится.
    Хотя, игра в долгую, надо это понимать и не ждать чуда прям завтра.
  9. aleks700
    aleks700 Сегодня, 15:07
    +1
    Китайский план также неприемлемо как и план зеленского. Эта война, простите, сво, до победы одной из сторон.