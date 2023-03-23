"В Белом доме опасаются международной поддержки китайского мирного плана по Украине"

Независимо от оговорок со стороны США, полное отрицание может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и экономического ущерба, которую она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире

В мире, особенно на Западе, продолжают активно обсуждать последствия переговоров председателя КНР и президента РФ, состоявшихся недавно в Москве. Ряд экспертов высказывают мнение, что стратегическое партнерство России и Китая открыто направлено на противодействие США и их союзникам в геополитическом масштабе.Затрагивается и тема ранее предложенного Пекином мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином заявил, что план Китая может быть взят за основу для урегулирования ситуации на Украине. Совсем иное отношение к предложениям КНР в Вашингтоне и Киеве, где настаивают на заведомо нереализуемом плане Зеленского.Такое откровенное неприятие мирных инициатив Китая Соединенными Штатами неоднозначно воспринимается даже союзниками Вашингтона. И это начинает вызывать обеспокоенность в Белом доме, где всерьез опасаются, что многие страны, в том числе западные, могут воспринять такую позицию США как полное нежелание добиться мира на Украине.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена пишет о серьезном беспокойстве американского руководства, что уставшее от войны мировое сообщество может поддержать китайский мирный план по Украине. Даже страны, осуждающие российскую спецоперацию на Украине и отсутствие критики в адрес Москвы по этому поводу со стороны Пекина, могут поддержать инициативы Китая, дабы поскорее прекратить военные действия в Европе.— считает автор материала в Bloomberg.Собеседник агентства из администрации Белого дома сообщил, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина вызвала беспокойство у американского руководства. Ранее Штаты вполне устраивала довольно нейтральная позиция Пекина по поводу украинского конфликта.Но теперь в США опасаются, что китайская дипломатия поможет КНР получить поддержку своего плана у большинства государств на фоне заявлений Вашингтона, что мирный диалог возможен только на условиях Киева. Тем более, что Китай будет подавать такую позицию как желание США максимально затянуть военное противостояние.