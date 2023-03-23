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С начала года экспорт российской платины в Китай вырос в 279 раз

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С начала года экспорт российской платины в Китай вырос в 279 раз

Согласно данным, предоставленным Главным таможенным управления КНР, в период с января по февраль 2023 года экспорт российской платины в Китай вырос в 279 раз, с 5,99 кг до 1,67 т, по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время увеличились и поставки в эту страну палладия в 8,5 раз, до 2,72 т. Как заявлял ранее генеральный директор ПАО «Норникель» Владимир Потанин, в условиях санкций, компания решила переориентировать часть своих поставок на азиатские рынки.


Также нарастил Пекин и импорт ещё одного благородного металла из РФ платиновой группы – родия, который, как и палладий, применяют при производстве катализаторов. Так, если в физическом выражении его поставки выросли в 7 раз (с 26,2 кг до 190), то в денежном выражении этот показатель увеличился в 6 раз – с 13 млн (около 1 млрд рублей) до 76 млн $ (примерно 5,8 млрд рублей).

Примечательно, что, несмотря на падение импорта из РФ в КНР платины в 2022 году на 33%, до 8,99 т (в деньгах почти двукратное сокращение, до 280,1 млн $ или порядка 21,5 млрд в рублёвом эквиваленте), поставки палладия и родия, напротив, выросли на 43%, превысив объём в 9 т и на 67% , до 0,52 т, соответственно. В этом контексте стоит напомнить также и о решении Федеральной таможенной службы (ФТС), которая после начала спецоперации перестала публиковать данные по экспорту и импорту из-за введённых Западом экономических санкций в отношении Москвы.

Как уточнили в компании «Норильский никель», на долю мирового рынка приходится 40% поставок российского палладия. Что касается темпов наращивания металлов, то, как пояснили там, данная информация является коммерческой тайной, а потому, не может быть разглашена.

Ещё в прошлом году глава «Норникеля» заявил о том, что идёт активная работа по выстраиванию альтернативной цепочки поставок через порт Танжер, распложенный в Марокко, откуда затем продукция попадает не только в Китай, но и на рынки стран Юго-Восточной Азии.

Тем не менее, рост затрат компании, вызванный увеличением расходов на логистику (в страны ЕС поставки обходились дешевле), будет в какой-то мере компенсирован за счёт создания более комфортных условий на азиатских рынках.
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7 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 15:28
    +2
    Китайцы будут покупать всё больше платины, у них автопром на подъёме. Санкции тут очень опосредованно повлияли. Палладий, родий и т.д , тоже из-за промышленного роста приобретаются. В мире стабильный рост на эти металлы.
    Перерабатывать их нужно, а не сырьём гнать!
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:31
    +1
    Интересно - а нам самим всё это часом не надо? Ну - например выпускать те же катализаторы? И уже этих - поставлять на экспорт?
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:32
    +1
    Ничего радостного не вижу в данных новостях. Продаем сырье, покупаем продукты переработки. На работе посмотришь на стеллажи, всё Китай . Из Российского , вода в куллере да палеты.
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 15:32
    +1
    Вот ведь интересная штука - логистика... Добыча и производство в Красноярском крае и на ДВ а поставляется в Китай ч.з. Танжер...
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:32
    0
    Ну экспорт ,это когда какой ни будь товар продаем(хотя бы тот несчастный лес-кругляк) . А это называется РАСПРОДАЖА ЗОЛОТЫХ ЗАПАСОВ! hi
  6. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:36
    0
    С начала года экспорт российской платины в Китай вырос в 279 раз

    Ура! Достижение за достижением..!
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:38
    0
    альтернативной цепочки поставок через порт Танжер, распложенный в Марокко,

    Какая то альтернативная география. Где Норильск, а где Танжер. Неужели в Китай из Норильска через Танжер ближе? Или они в Танжере африканскими, а не российскими металлами торгуют?