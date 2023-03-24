Военные медики: Первые герои российской СВО на Украине

Мария Мирошниченко – врач-кардиолог, старший лейтенант и Екатерина Иванова – фельдшер, прапорщик с первых дней российской СВО попали в зону конфликта. Эти, с виду хрупкие, но сильные духом девушки стали первыми героями спецоперации, награжденными медалью «За Отвагу».Уже 24 февраля 2022 года военные медики в составе большой колонны ВС РФ оказались на территории Украины. Буквально за пару-тройку дней они несколько раз попадали под минометный обстрел противника.28 февраля командованием было принято решение отправить небольшой конвой с ранеными на территорию Белгородской области. Мирошниченко и Иванова оказались в его составе.На территории Сумской области Украины, когда до российской границы оставалось буквально 80 км, медицинский конвой попал в засаду ВСУ. Машину разведчиков, идущую впереди, предположительно атаковали из ПТРК «Джавелин». Никто из экипажа не выжил.Раненные бойцы, которые имели возможность сражаться, вступили в бой с, атаковавшими вопреки Женевской конвенции медицинскую колонну, боевиками. Девушки-медики помогли выбраться из расстреливаемой ВСУ машины двум тяжелораненым военным. При этом Екатерина Иванова сама получила ранение в руку.Марии Мирошниченко, Екатерине Ивановой, а также шестерым раненным военным ВС РФ удалось отбиться от преследователей и добраться до своих. При этом девушки-медики проявили настоящую отвагу, выполняя свой долг, несмотря на смертельную опасность.