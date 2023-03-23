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Минобороны РФ: ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным спутником

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Минобороны РФ: ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным спутником

Россия продолжает развивать свою ракетно-космическую отрасль и наращивать своё присутствие в космосе.


Как сообщают в Минобороны России, сегодня утром, точнее, в 9:40 по московскому времени с космодрома Плесецк, что в Архангельской области, был запущен ракета-носитель «Союз-2.1а». Отмечается, что ракета несёт с собой космический аппарат военного назначения для нужд Минобороны страны.

Согласно информации, размещённой на официальной странице Минобороны РФ «ВКонтакте», старт «Союза-2.1а», а также выведение военного спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск

- говорится в заявлении ведомства.

Со спутником, который получил кодовое имя «Космос-2567», установлена телеметрическая связь, и всё системы аппарата работают в нормальном режиме, отметили в оборонном ведомстве страны.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» принадлежит к известному во всём мире и хорошо зарекомендовавшему себя семейству космических кораблей «Союз», которые ведут своё начало с 1960-х годов, когда претендовать на освоение космоса могли лишь две державы – СССР и США.
Автор:
Использованы фотографии:
Скриншот видео/Официальный сайт Минобороны РФ
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23 комментария
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  1. T-100
    T-100 Сегодня, 14:02
    +1
    Говорится о спутнике в единственном числе, интересно что за спутник, если союз-2.1а может на 820 км закинуть чуть больше 4 тонн, а на 200 км чуть больше 7 тонн. Если спутники связи типа Гонец-м весят около 300 килограмм.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:09
      +3
      Надо что-то зоркое над Украиной подвесить
      1. МДП
        МДП Сегодня, 14:53
        0
        У нас нет не только над Украиной, но и вообще на орбите ничего "зорького". Было 2 спутника, но и те больше 10 лет назад перестали функционировать. Мы в таких спутниках отстали от США на 50 лет. И это не гипербола. В той же космической электронике для спутников мы реально некомпетентны. Рогозин по итогу его работы не только не выполнял свои функции как руководитель Роскосмоса, но и саботировал нужные нам направления если судить по результату. Там реально не халатность, а саботаж самый настоящий. Он в космосе такой же руководитель, как Чубайс в экономике. И подходы к управлению у них одинаковые
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 14:19
      +1
      Говорится о спутнике в единственном числе, интересно что за спутник,

      Либо 14Ф142 либо 14Ф139.
      Ну как вариант вообще что-то новое.
    3. mark1
      mark1 Сегодня, 14:24
      -3
      Цитата: T-100
      интересно что за спутник, если союз-2.1а может на 820 км закинуть чуть больше 4 тонн,

      Спутник-матрешка, Раз! и в нужный момент как выпрыгнет вся группировка "Сфера"... -то -то!
      А потом обратно...
    4. Алекс354
      Алекс354 Сегодня, 14:46
      0
      Космический аппарат "Барс", индекс 11Ф148.
    5. Степан S
      Степан S Сегодня, 15:04
      0
      Там спутник оптико-электронной разведки. А один, потому, что напарника ждать долго, а глаза сейчас нужны на орбите.
    6. Ив762
      Ив762 Сегодня, 15:21
      0
      Цитата: T-100
      Говорится о спутнике в единственном числе, интересно что за спутник, если союз-2.1а может на 820 км закинуть чуть больше 4 тонн, а на 200 км чуть больше 7 тонн. Если спутники связи типа Гонец-м весят около 300 килограмм.


      ... laughing
  2. одессит2023
    одессит2023 Сегодня, 14:10
    -4
    чтоб хотя бы минимально достигнуть приемлемого паритета по связи, наведению и разведке, РФ нужно хотя бы через день-два запускать по такой ракете или больше спутников "вешать" на одну ракету, а то ВС РФ слепые и глухие как котята и ВСУ постоянно шаг впереди.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:22
      -1
      чтоб хотя бы минимально достигнуть приемлемого паритета по связи, наведению и разведке, РФ нужно хотя бы через день-два запускать по такой ракете или больше спутников "вешать" на одну ракету, а то ВС РФ слепые и глухие как котята и ВСУ постоянно шаг впереди.

      Ну ты прямо эхсперд, сразу видно что одессит laughing . Хочешь жить в РФ приучайся больше читать и думать и меньше трындеть. Не в ЕС.
      1. МДП
        МДП Сегодня, 14:57
        -1
        Человек вообще-то правду как есть написал. Реально у нас такая ситуация с космической связью и разведкой. Со связью мы еще как-то на ладан дышим, а вот с разведкой вообще никак. Полный ноль
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 15:02
      +1
      Так это не ВСУ впереди на шаг, а их хозяева, которые объединились против России. Их там сейчас больше, чем во 2-мировую, а вместо Германии -Украина со своими нацистами мамкиными.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:14
    0
    Не специалист по космическим аппаратам, такой вопрос можно в космосе создать спутник ДРЛО? Да есть спутники с радарами, но насколько они могут эффективно обнаруживать низколетящие цели?
    1. Хибинский Пластун
      Хибинский Пластун Сегодня, 14:34
      -1
      Мое мнение. Радары лучше всего устанавливать на дирижабли. Преимущества- долгое нахождение в воздухе, высотность, большая грузоподъемность.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 15:11
        0
        И всего один минус - огромная заметность с большого расстояния.
        Дирижабль это самая простая воздушная цель для средств ПВО. Скорость либо нулевая либо минимальная, радиозаметность гигантская, никаких помех. Сбивай - не хочу :)
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:45
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Не специалист по космическим аппаратам, такой вопрос можно в космосе создать спутник ДРЛО? Да есть спутники с радарами, но насколько они могут эффективно обнаруживать низколетящие цели?

      Можно и уже немало спутников с радарами на орбите, плохо будут обнаруживать.
  4. donavi49
    donavi49 Сегодня, 14:34
    +1
    А тем временем в мире продолжается метановая гонка. Терран1 полетел, доказал, что напечатанная ракета достаточно прочная, чтобы пройти MaxQ. Ну и метановая связка двигателей отработала хорошо.


    Однако вакуумный движок не зажегся и на орбиту не вышли.



    Теперь следующий вероятно Маск со Старшипом и своей попыткой, может даже ко Дню Космонавтики будет пускать. Ну или китайцы своего Жука 2 во второй раз запустят, они тихушники и не анонсируют пуск. В любом случае - Релавити резко снизила шансы на победу в метановой гонке.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 14:46
      +1
      Да, 12 млн. $ стоимость запуска и два месяца на изготовление носителя "с нуля" при поточном производстве. Серьёзная заявка и проект сверхлюбопытный.
      P.S. Там ещё и на логистике экономия колоссальная.
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 14:34
    0
    Ура! Вот это действительно хорошая новость! Давно надо было!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:53
    0
    В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск
    . Важно восстановить разведывательных группировку спутников и все, что необходимо для эффективной работы в таком важном деле.
    1. nazgul-ishe
      nazgul-ishe Сегодня, 15:19
      0
      Важно повесить (повыше) большую галушку или шмат сала-чтоб не таращились по сторонам. Тяжки грехи волков....
    2. Касатик
      Касатик Сегодня, 15:25
      0
      С Вами не поспоришь! Единственно - надо бы добавить Архиважно. И срок установить. И ответственного.
  7. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:23
    0
    Когда я был маленьким (при Хрущеве дело было), помню, как в школе военрук рассказывал про наши спутники, которые различают даже автомобильные номера. И спутников этих больше, чем звезд на небе. Звезд после Рогозина тоже не осталось?