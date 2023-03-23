Минобороны РФ: ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным спутником

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск

Россия продолжает развивать свою ракетно-космическую отрасль и наращивать своё присутствие в космосе.Как сообщают в Минобороны России, сегодня утром, точнее, в 9:40 по московскому времени с космодрома Плесецк, что в Архангельской области, был запущен ракета-носитель «Союз-2.1а». Отмечается, что ракета несёт с собой космический аппарат военного назначения для нужд Минобороны страны.Согласно информации, размещённой на официальной странице Минобороны РФ «ВКонтакте», старт «Союза-2.1а», а также выведение военного спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.- говорится в заявлении ведомства.Со спутником, который получил кодовое имя «Космос-2567», установлена телеметрическая связь, и всё системы аппарата работают в нормальном режиме, отметили в оборонном ведомстве страны.Ракета-носитель «Союз-2.1а» принадлежит к известному во всём мире и хорошо зарекомендовавшему себя семейству космических кораблей «Союз», которые ведут своё начало с 1960-х годов, когда претендовать на освоение космоса могли лишь две державы – СССР и США.