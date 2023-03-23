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«Он уничтожил имущество США»: в Белом доме обругали российского летчика, утопившего в Черном море беспилотник MQ-9 Reaper

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«Он уничтожил имущество США»: в Белом доме обругали российского летчика, утопившего в Черном море беспилотник MQ-9 Reaper

Официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби, комментируя информацию о награждении российского летчика, "уронившего" в Черное море разведывательный беспилотник армии США, обругал российского лётчика, назвав его "идиотом".


По мнению американского чиновника, действия российских летчиков продиктованы не храбростью, а непрофессионализмом и даже низким уровнем интеллекта. Очередной намёк на то, что американская нация исключительно умна...

Кирби посетовал, что в результате маневров российского истребителя было уничтожено имущество США, что, по его словам, является "идиотизмом".

Российские истребители совершили несколько проходов над американским разведывательным беспилотником, сбросив на него авиационное топливо, в результате чего дрон вышел из строя и упал в море.

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27, осуществивших успешный перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем и пресекших нарушение границ района воздушного пространства, в котором в связи с проведением спецоперации на Украине действует временный специальный режим.



14 марта текущего года российские истребители были подняты в воздух для идентификации американского беспилотника MQ-9, передвигавшегося над акваторией Черного моря с выключенными транспондерами. Российские самолеты не вступали в прямой контакт с нарушителем, а также не применяли имевшееся на борту вооружение. После крушения американского беспилотника российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.
Автор:
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44 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:36
    +13
    Летчик молодец! Не так-то просто и найти было Жнеца и маневр выполнить. Не хуже самого Васи Цымбала. Так что награда заслуженная. Но это все же больше игры в стиле холодной войны. Всё вот это вот "оружия не применяли, на провокации не поддавались". У меня тут нехорошие ассоциации с 22 июня 41 года-"огня первыми не открывать на провокации не поддаваться". А чего, собственно юлить-то? Ну раз зашел в ту воздушную зону, которую мы считаем своей и куда оповестили, что доступ ограничен, так чего турусы на колесах разводить? Сбивать к матери зеленского всего и делов! Всеми доступными способами! И признавать-да сбили! И еще собьем ибо нечего летать тут! На официальном дипломатическом уровне. И пусть уже ОНИ выражают озабоченности и затылок чешут как реагировать!
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 14:41
      +9
      истребители совершили несколько проходов над американским разведывательным беспилотником, сбросив на него авиационное топливо, в результате чего дрон вышел из строя и упал в море.


      Ничего наши пилоты не уничтожали. Ну увидели беспилотник, ну заправить решили.Ну так то российская солярка под санкциями, вот беспилотник в обморок и упал. wassat
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 15:09
        +3
        уничтожил имущество США
        А нечего разбрасывать ваше "имущество" где попало. Русский лётчик аккуратно очистил небо от мусора. good
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:48
      +2
      Кирби ,как адмирал,истерит .Только Россия может достать ,обломки .Эрдоган не может,если американцы что то ему не поставили,по дорогой цене для себя- F 35.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 14:55
        0
        Кирби ,как адмирал,истерит
        Вот таким кирби надо и ответы соответствующие давать...в духе самого кирби...Можно было бы например, заявить , что беспилотник рыбаки сбили, ну те самые, что потоки взорвали bully
    3. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:58
      -1
      Цитата: голос_разуma
      Не так-то просто и найти было Жнеца

      Он высоко летает, ничего сложного в его обнаружении радарными системами нет.
      1. Комментарий был удален.
  2. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 14:39
    0
    А какова итоговая официальная позиция МО РФ? БПЛА нарушил бесполётную зону и его сбили или нет и за ним просто наблюдали и он упал сам, а то уже слегонца запутался.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Охсетин
      а то уже слегонца запутался.

      А не надо путаться. Всё просто: беспилотник упал, лётчики награждены.

      Нужны детали и подробности - подайте запрос в департамент информации Минобороны
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 14:49
        +2
        По мнению американского чиновника, действия российских летчиков продиктованы не храбростью, а непрофессионализмом...
        Ну штошь, придётся это признать и предупредить амеров, что эти пилоты ещё будут там летать, потому что профессиональных нет laughing
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 15:22
          0
          В духе Сталина ответить главкому надо - других пилотов у меня для вас нет. wink
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 15:18
      0
      С точки зрения права, конечно же, пилот сбил Жнеца. Это 100%.
      Неважно применял ли он оружие или таранил или вылил на Жнеца топливо.
      Пилот произвёл воздействие на Жнеца после которого тот упал.

      Разумеется, что слить топливо и расстрелять БПЛА из пушки для общественности выглядит абсолютно по-разному, потому США только и скрежещут зубами. Но с юридической, с формальной точки зрения дрон сбит ВС РФ.
      Потому пилота есть за что награждать.
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 15:32
      0
      Цитата: Охсетин
      А какова итоговая официальная позиция МО РФ? БПЛА нарушил бесполётную зону и его сбили или нет и за ним просто наблюдали и он упал сам, а то уже слегонца запутался.

      Непрофессионально и экологически опасно наблюдали, как он, профессионально и экологически безопасно упал в море.
  3. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 14:41
    +4
    Так держать ребята, Валите их всех. Нечего им делать в нашем Чёрном море. Мы не лезем в их моря. Задорнов про амеров всё правильно говорил. Сто процентов с ним согласен.
  4. Старый_войн
    Старый_войн Сегодня, 14:42
    +14
    В следующий раз команду перехвата надо дополнить самолётом БЕ-200.

    Если что скажем, что увидели дым идущий от беспилотника и были вынуждены потушить!
    1. Menshoff_D_V
      Menshoff_D_V Сегодня, 15:12
      +2
      Чёткая мысль))) только не водой, а а пеной, желательно монтажной. Что бы потом всплыл, а не якорь его со дна.
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:42
    +5
    Зачем надо было парадную форму менять на вот это вот ?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:50
      +2
      Да, парадки стали весьма не того! Особенно фиговинки на воротниках. Ладно бы на ГДРовские походили, так ведь на Вермахт...
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 14:58
      +1
      Цитата: Trapp1st
      Зачем надо было парадную форму менять на вот это вот ?

      Что бы быстро и легко отчитаться и малость срубить. Это дроны долго и картинку по тв могут не показать, а форму простенько и быстро. К тому же она может и пропасть на складах
    3. Юра
      Юра Сегодня, 15:22
      -2
      Традиции имеющие смысловую нагрузку. Военная форма Красной Армии -
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 15:36
        +1
        где похоже кроме "стойки" ?
  6. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 14:44
    +1
    Наверное, это был собственный жнец Кирби. За другое имущество США ( на окраине) он вроде бы не переживал раньше.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:50
    +2
    Официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби, комментируя информацию о награждении российского летчика, "уронившего" в Черное море разведывательный беспилотник армии США, обругал российского лётчика, назвав его "идиотом".
    . Да пофиг, что они там кудахтают в полосатии... подгоняйте следующую цель.
  8. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:52
    +3
    Если говорить о интеллекте...лучше бы озаботились своим. Весь Мир презирает спесивых тупиц. Чего так жалеет мачо унылое,как будто сами не гробят технику без причины. Просто от великого ума. Одних эсминцев угробили три штуки,остальное семечки и не стоит упоминания.
  9. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:52
    +3
    Сладенькие как Буратино, Янки плачут,
    Тише Яночка не плачь, love мы достанем
    Со дна Мяч laughing
  10. HAM
    HAM Сегодня, 14:55
    +7
    Вы ещё китайцам за шарик ответите........Большего идиотизма как сбитие шара ракетами за лимон баксов мир ещё не видывал crying......и вообще--больно,когда бьют?
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:01
    +2
    Кирби не плохо было бы вспомнить летчика украинских ВВС , который хотел сбить беспилотник "Герань" своим МИГ -29 и потом катапультировался ,потеряв самолет и кстати получив после этого высокую награду "герой украины", ну тот то наверное был все таки "асом", а не идиотом. Случилось это в небе над Винницей в октябре 2022 года
  12. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:01
    0
    А заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев сказал, что у наших истребителей механизм сброса топлива не предусмотрен soldier
    Американцы выложили запись с опозданием на сутки или двое... Может они этот сброс дорисовывали? what
    1. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: Rage66
      А Магомед Толбоев сказал, что у наших истребителей механизм сброса топлива не предусмотрен

      Предусмотрен


      (С) Fighterbomber
    2. Lelik76
      Lelik76 Сегодня, 15:22
      0
      Магомед старый стал, забывает видимо уже мат часть, лет 30 то уже не летает.
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:25
      0
      Цитата: Rage66
      А Магомед Толбоев сказал, что у наших истребителей механизм сброса топлива не предусмотрен

      Слушал его. Наверно он просто не умеет. request В. Цымбал еще керосином на Северном поливал любознательных.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:03
    0
    По мнению американского чиновника, действия российских летчиков продиктованы не храбростью, а непрофессионализмом и даже низким уровнем интеллекта.

    Кирби посетовал, что в результате маневров российского истребителя было уничтожено имущество США, что, по его словам, является "идиотизмом".

    Всего несколько слов: воздушный шарик из китая... winked
  14. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 15:05
    0
    Мне бы хотелось, что бы все России были бы такими "идиотами". Может и ядрена бомба не нужна была бы. Хотя без ядерной дубины никак. Белому, может голубому домику желаю набирать неучей, клептоманов, жилья. Может свои не выдержал и растопить эту мразь.
  15. PVV66
    PVV66 Сегодня, 15:06
    0
    Теперь Бастрыкин просто обязан завести уголовное дело за дискредитацию участника СВО и объявить Кирби в международный розыск. А наш самый гуманный суд, должен впаять американцу червонец строгача.
  16. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:08
    0
    По мнению американского чиновника, действия российских летчиков продиктованы не храбростью, а непрофессионализмом и даже низким уровнем интеллекта
    ну так пусть этот альтернативно одаренный сядет за штурвал и попробует повторить
  17. senima56
    senima56 Сегодня, 15:09
    0
    «Он уничтожил имущество США» wassat Ай-ай-ай! fool tongue hi
  18. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:10
    0
    Цитата: Trapp1st
    Зачем надо было парадную форму менять на вот это вот ?

    Случайно не фирма "Гардарика" пошила сей шедевр ?
  19. Ave_patriam
    Ave_patriam Сегодня, 15:10
    +3
    Вижу в небе беспилотник,
    Рядом я лечу на СУ.
    Но сбивать его не буду,
    Лучше просто обоссу)))
  20. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:14
    +2
    «Он уничтожил имущество США»: в Белом доме обругали российского летчика, утопившего в Черном море беспилотник MQ-9
    belay fool Он этого не знал. Транспондер был выключен. Мало ли какой мусор ветер носит, просто следил за экологией. request
    1. macgyver
      macgyver Сегодня, 15:33
      0
      Надо было заявить МИДу, что обнаружили НЛО ... вылетели для установления контакта с внеземным разумом, а тут такое. И стребовать компенсацию за моральный ущерб.
  21. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 15:18
    +1
    Пусть лучше следит за своим имуществом, чтобы оно повода для ответных действий не давало. За публичное оскорбление на первый раз, для предупреждения, можно и административкой обойтись. Или сразу иск о защите чести и достоинства предъявить?
  22. patxi46
    patxi46 Сегодня, 15:23
    0
    Хосе Кузо, испанский оператор, был убит в Ираке выстрелом из пушки по гостинице «Палестина», где они остановились, из американского танка. Виновных суду никто не отдал. https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Couso
  23. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 15:26
    0
    А этот свинопас не припух? Не пора ли этим исключительным их избранность в одно им засунуть.
  24. macgyver
    macgyver Сегодня, 15:31
    0
    "Имущество США" - само упало, попав в турбулентность от реактивной струи сушки. Хлипкое оно больно, кто США мешал винты крепче делать?
  25. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 15:34
    0
    «Он уничтожил имущество США» Кирби коментирует как будто это что-то плохое