«Он уничтожил имущество США»: в Белом доме обругали российского летчика, утопившего в Черном море беспилотник MQ-9 Reaper

Официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби, комментируя информацию о награждении российского летчика, "уронившего" в Черное море разведывательный беспилотник армии США, обругал российского лётчика, назвав его "идиотом".
По мнению американского чиновника, действия российских летчиков продиктованы не храбростью, а непрофессионализмом и даже низким уровнем интеллекта. Очередной намёк на то, что американская нация исключительно умна...
Кирби посетовал, что в результате маневров российского истребителя было уничтожено имущество США, что, по его словам, является "идиотизмом".
Российские истребители совершили несколько проходов над американским разведывательным беспилотником, сбросив на него авиационное топливо, в результате чего дрон вышел из строя и упал в море.
Министр обороны России Сергей Шойгу наградил орденами Мужества летчиков Су-27, осуществивших успешный перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем и пресекших нарушение границ района воздушного пространства, в котором в связи с проведением спецоперации на Украине действует временный специальный режим.
14 марта текущего года российские истребители были подняты в воздух для идентификации американского беспилотника MQ-9, передвигавшегося над акваторией Черного моря с выключенными транспондерами. Российские самолеты не вступали в прямой контакт с нарушителем, а также не применяли имевшееся на борту вооружение. После крушения американского беспилотника российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.