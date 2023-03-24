По итогам 2022 года Россия стала главным инвестором в экономику Ирана

По итогам 2022 года Россия привлекла рекордный объём средств в экономику Ирана, став, таким образом, его основным зарубежным инвестором. Об этом в интервью английской газете Financial Times (FT) рассказал министр экономики Исламской Республики Иран Эхсан Хандузи. Только за прошлый год этот показатель составил 2,76 млрд $ (около 212,8 млрд ₽).Как уточнил глава иранского экономического ведомства, речь идёт о реализации проектов в горнодобывающем секторе, транспортной и промышленных отраслях.Таким образом, инвестиции со стороны России в иранскую экономику составляют 2/3 от общего объёма привлечённых государством средств - от 4,2 млрд $ (323,8 млрд рублей) в денежном выражении.В ходе беседы с журналистами иранский министр не стал вдаваться в подробности совместных с Россией проектов, поприветствовав в то же время решение об объединении межбанковских систем переводов между 2 государствами.По словам Хандузи, вторым по значимости инвестором Ирана является Китай. Также сильно преуспели в этом такие страны как Ирак и ОАЭ. Только за 11 месяцев экспорт иранской нефти увеличился на 12%, дойдя до отметки в 53,5 млрд долларов (около 4,1 трлн ₽), а значит, по мнению чиновника, изоляция экономике страны точно не грозит.Напомним, что в конце прошлого года Россия решила выдать кредит Ирану впервые с начала 90-х годов. В результате, долг Тегерана перед Москвой составил по итогам 2021 6 млн долларов (462,6 млн ₽), хотя ещё по состоянию на 1992 год находился он на уровне всего 250 тыс. долларов США.Взаиморасчёты при этом ведутся главным образом в нацвалютах.В этом контексте стоит отметить, что только за последний товарооборот между странами вырос почти на 15%, достигнув уровня в 4,6 млрд $ - более 350 млрд рублей, хотя потенциал гораздо выше.