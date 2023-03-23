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Председатель правительства РФ: Главной целью западных санкций был именно российский народ

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Председатель правительства РФ: Главной целью западных санкций был именно российский народ

В ходе своего выступления в Госдуме с годовым отчетом глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, как наша страна выдержала «санкционную турбулентность» и о перспективах экономики РФ на ближайшие годы.


Российский премьер напомнил, что ограничений, подобно тем, которые были введены против нашей страны в прошлом году, в истории еще не было. Между тем с его слов, благодаря совместным действиям правительства и других ведомств под руководством главы государства Владимира Путина, России не только удалось выстоять под беспрецедентным давлением со стороны Запада, но и перестроить экономику в соответствии с новыми реалиями.

В целом, по мнению Мишустина, на ослабление «антироссийских» санкций рассчитывать не стоит. Однако, как он выразился, уже в 2024 году наша экономика должна завершить прохождение периода адаптации и встать на путь долгосрочного развития.

В то же время, премьер отметил, что добиться финансового суверенитета России правительство планирует уже в текущем году. Для этого, со слов чиновника, необходимо обеспечить финансирование быстрорастущих технологических компаний, повысить привлекательность инвестиций в российские проекты и привлечь «длинные деньги» в экономику.

В свою очередь, говоря о действиях коллективного Запада, Мишустин подчеркнул, что уже ни у кого не должно остаться сомнений, что беспрецедентные санкции были направлены именно против российских граждан.

Председатель правительства пояснил, что США и их союзники были намерены лишить россиян банковского сектора, работы, товаров на полках магазинов. Более того, несмотря на заявленную Западом неприкосновенность частной собственности, ее могут отобрать у владельцев лишь за то, что последние имеют российский паспорт.

Мишустин подытожил, что главной целью западных санкций был именно российский народ, и там не «брезговали» никакими методами ради того, чтобы радикально снизить уровень жизни наших граждан. При этом глава правительства пообещал, что уже с 1 января 2024 года показатель МРОТ будет проиндексирован на 18,5 процента.
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:14
    +4
    Так и не кончилось ещё нечего, ни в плане людских потерь, ни в плане экономики. МРОТ и пенсии повысят это хорошо, а вот оплату ЖКХ, цены в маркетах, аптеках на заправках заморозят? Или так же поднимут?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:20
      0
      Так и не кончилось ещё нечего
      Нет времени ждать, да и ждать нечего, перемога нужна здесь и сейчас, если ее нет, надо ее придумать.
      действиям правительства и других ведомств под руководством главы государства Владимира Путина
      троекратное Ура!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:20
    0
    Председатель правительства РФ: Главной целью западных санкций был именно российский народ
    . Попытка воздействия на граждан государства противостоящего их планам, стандартная практика для нагло саксов, в том случае, когда прямого военного противостояния они хотят избежать... ничего нового, в общем то.
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:23
    -1
    С автором согласен!Вместо "адресно" наложить санкции,имеющим реальную власть-наложили на народ.Думали народ поднимет и уберет власть.Не знали они что народ у нас на власть совсем не влияет! Те правят-эти выживают.Народ еще не такое переживал-опыт выживаемости у нас богатый,поколения передают! hi
  4. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 15:26
    +1
    Подозреваю, что у правительства РФ такая же цель.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:26
    +5
    несмотря на заявленную Западом неприкосновенность частной собственности, ее могут отобрать у владельцев лишь за то, что последние имеют российский паспорт.

    Он точно уверен, что говорит именно о российском народе? Ибо не думаю, что данные проблемы волнуют 99% оного..
  6. Волк
    Волк Сегодня, 15:37
    0
    Мишустин все сказал и на народном языке.
    Цитата :
    Мишустин подчеркнул, что уже ни у кого не должно остаться сомнений, что беспрецедентные санкции были направлены именно против российских граждан.

    Так и ест САНКЦИИ США и запада всегда направлены в перву очеред противу НАРОДА ЖЕРТВЫ, который они намерены уничтожит .
    Но не сказал на прямую что их санкции направлены и на долгосрочно уничтожение ПРОМИШЛЬЕНОСТИ !!!
    Если бы не грамотно реагировали Путин и команда , тогда бы Россия в течение несколко лет была в полностью уничтожена в месте с народом !!!
    Такие санкции имеют резултат как массови ядерни удар по государству жертвы и так их надо и считать, на Русию США и ЕУ применили массовой ядерной удар под названием" Санкции ".
  7. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 15:38
    +1
    Что западные санкции что подъём цен своими толстосумами для простого народа всё одно, всё эти подъёмы МРОТ, пенсий и тд не улучшают уровень жизни так как цены растут гораздо сильнее