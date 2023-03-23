Председатель правительства РФ: Главной целью западных санкций был именно российский народ

В ходе своего выступления в Госдуме с годовым отчетом глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, как наша страна выдержала «санкционную турбулентность» и о перспективах экономики РФ на ближайшие годы.
Российский премьер напомнил, что ограничений, подобно тем, которые были введены против нашей страны в прошлом году, в истории еще не было. Между тем с его слов, благодаря совместным действиям правительства и других ведомств под руководством главы государства Владимира Путина, России не только удалось выстоять под беспрецедентным давлением со стороны Запада, но и перестроить экономику в соответствии с новыми реалиями.
В целом, по мнению Мишустина, на ослабление «антироссийских» санкций рассчитывать не стоит. Однако, как он выразился, уже в 2024 году наша экономика должна завершить прохождение периода адаптации и встать на путь долгосрочного развития.
В то же время, премьер отметил, что добиться финансового суверенитета России правительство планирует уже в текущем году. Для этого, со слов чиновника, необходимо обеспечить финансирование быстрорастущих технологических компаний, повысить привлекательность инвестиций в российские проекты и привлечь «длинные деньги» в экономику.
В свою очередь, говоря о действиях коллективного Запада, Мишустин подчеркнул, что уже ни у кого не должно остаться сомнений, что беспрецедентные санкции были направлены именно против российских граждан.
Председатель правительства пояснил, что США и их союзники были намерены лишить россиян банковского сектора, работы, товаров на полках магазинов. Более того, несмотря на заявленную Западом неприкосновенность частной собственности, ее могут отобрать у владельцев лишь за то, что последние имеют российский паспорт.
Мишустин подытожил, что главной целью западных санкций был именно российский народ, и там не «брезговали» никакими методами ради того, чтобы радикально снизить уровень жизни наших граждан. При этом глава правительства пообещал, что уже с 1 января 2024 года показатель МРОТ будет проиндексирован на 18,5 процента.