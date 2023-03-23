Военное обозрение
Войти Регистрация

Уничтожение беспилотником «Ланцет» украинского топливозаправщика попало в кадр

10
Уничтожение беспилотником «Ланцет» украинского топливозаправщика попало в кадр

В сети появилось видео, на котором запечатлено точное попадание российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" в украинский топливозаправщик и последовавший за этим мощный взрыв.


Утверждается, что кадры сняты на Запорожском направлении фронта.



Российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет" нередко называют отечественным аналогом американского дрона-камикадзе Switchblade. "Ланцет" оснащен искусственным интеллектом, способным самостоятельно принимать некоторые решения и уходить от атак систем противовоздушной обороны.





В социальных сетях нередко появляются видеозаписи, на которых барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают украинскую военную технику западного производства, в том числе американские гаубицы М777 и британские БМП "Стормер".

"Ланцет" обладает меньшей разрушительной силой, по сравнению с "Герань-2", однако намного точнее поражает цели и частично способен работать в автономном режиме, например при уклонении от поражения зенитными орудиями и в поиске потенциальных мишеней.

Беспилотник "Ланцет" способен нести больший, чем другие барражирующие боеприпасы, взрывной заряд, благодаря чему обладает способностью уничтожать даже бронетранспортеры или легкие танки противника.

Барражирующий боеприпас "Ланцет" глубоко модернизирован с учетом опыта проведения спецоперации на Украине. Номенклатура боевых частей представлена тремя типами: кумулятивной, осколочно-фугасной и термобарической.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 15:27
    +6
    озвучка видео бесит...прогоните наркомана. а "ланцетники"- красавцы.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:29
      -1
      Аэродроммный hi, эта мода на МУЗЫЧКУ к таким видео реально залюбила.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:37
        0
        Да хрен с ней, с музычкой.
        Видео отличное! Вот тут сомнений нет поражено или уничтожено.
        good
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:27
    0
    Не кисло так выгорело, судя по всему тушить даже и не пытались.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:31
      +1
      судя по всему тушить даже и не пытались.
      Зачем, горючки в украине завались...Мы даже знаем откуда и из какой страны идут поставки нефти. Как говорится деньги не пахнут или кому война а кому мать родная.
    2. Комментарий был удален.
  3. SHimoza
    SHimoza Сегодня, 15:30
    +1
    Красивое! good
    Видимо, солярочка в бочке была.
  4. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 15:31
    +1
    Хорошо так под горочку полилось good красиво
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:31
    +1
    "Ланцет" обладает меньшей разрушительной силой, по сравнению с "Герань-2", однако намного точнее поражает цели и частично способен работать в автономном режиме,
    Согласен.
    Беспилотник "Ланцет" способен нести больший, чем другие барражирующие боеприпасы, взрывной заряд,
    Раздвоение личности, одна голова не понимает что говорит другая? request
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:39
      0
      На это можно ответить, что Герань не барражирующий боеприпас. Хотя написано действительно коряво.
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:36
    -1
    Ну надо же событие какое, наливник взорвали! Срочно на первые полосы.