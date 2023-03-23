«Новое дно»: МИД РФ отреагировал на идею Минфина США повысить потолок госдолга

В комитете по ассигнованиям американского Сената на слушаниях свою речь произнесла глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Она заявила, что Конгресс обязан принять новый потолок государственного долга, иначе экономику страны ждут катастрофические последствия.
МИД РФ в лице ее официального представителя Марии Захаровой, написавшей пост на эту тему в своем Telegram, отреагировал на идею Минфина США повысить потолок госдолга.
По ее словам, с помощью нового лимита власти США, которых дипломат назвала банкротами, собираются включить «печатный станок» и увеличит себе размер кредита, чтобы удержать за собой лидирующие позиции в мире.
В принципе, об этом и говорила, не стесняясь, глава Минфина США Йеллен. Она сказала, что сохранение прежнего потолка госдолга грозит США дефолтом. А это в свою очередь может пошатнуть авторитет американского правительства на международной арене и доллара как главной резервной валюты.
Захарова считает, что своими действиями власти США «пробивают новое дно».
В январе этого года государственный долг Соединенных Штатов достиг официально установленного потолка, который сейчас составляет 31,4 триллиона долларов. Это означает, что теперь американское правительство пока не может размещать свои казначейские обязательства, чтобы покрывать бюджетные нужды.
Теоретически это могло бы привести Америку к дефолту, но на практике такой исход маловероятен. Он возможен лишь в том случае, если законодатели не сумеют между собой договориться по данному вопросу, чего пока что за всю историю США не случалось. Оптимистическим прогнозам способствует и тот факт, что за последние 40 лет потолок госдолга в Соединенных Штатах поднимали 45 раз. Поэтому в идее Йеллен нет ничего экстраординарного.
И хотя американское правительство ранее никогда не объявляло дефолт по своим долгам, все что угодно когда-нибудь случается впервые.