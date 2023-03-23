Минобороны РФ: Российские войска поразили позиции ВСУ в районе Двуречной и Берестового Харьковской области

В течение суток российскими вооруженными силами были нанесены авиационные и артиллерийские удары по местам расположения ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Двуречное в Харьковской области, Артемовка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны Российской Федерации.
Как утверждают в военном ведомстве, на Купянском направлении в результате ударов ВС РФ были уничтожены до 70 украинских боевиков, 1 БМП, 2 пикапа, 1 РСЗО «Град» и 1 артиллерийская система М777 американского производства.
Кроме того, российская армия нанесла удары по позициям украинских формирований на Красно-Лиманском направлении, в том числе в районе Черновой Дибровы Луганской Народной Республики, населенных пунктов Терны и Ямполовка в Донецкой Народной Республике. Здесь потери ВСУ составили более 80 человек, также были уничтожены гаубица Д-30, 2 бронеавтомобиля и 3 пикапа.
Продолжаются ожесточенные бои на Донецком фронте. Здесь были уничтожены более 250 боевиков ВСУ, 6 танков, 5 бронемашин, 7 автомобилей и гаубица украинской артиллерии. В районе населенного пункта Ласточкино был уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
Под Угледаром и Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике также продолжается постепенное «перемалывание» украинских формирований. Здесь потери ВСУ составили до 50 человек личного состава, были уничтожены 2 гаубицы Д-30 и Д-20, 3 автомобиля и 1 пикап.
В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в результате ударов на Херсонском направлении были уничтожены 5 автомобилей ВСУ и до 15 человек личного состава украинских формирований.
Авиация и ракетные войска и артиллерия ВС РФ в течение суток поразили позиции 76 артиллерийских подразделений ВСУ. Кроме того, российские летчики сбили самолет Су-24 ВСУ в районе Богуславки в Харьковской области. Также были уничтожены 16 БПЛА ВСУ в районах Кременной и Залимана в ЛНР, Владимировки, Василевки и Павловки ДНР, Берестового и Лозовой Харьковской области, Алешек Херсонской области.