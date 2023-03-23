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Финляндия отпустила ранее задержанное в одном из портов судно с удобрениями из РФ

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Финляндия отпустила ранее задержанное в одном из портов судно с удобрениями из РФ

Финляндия отпустила ранее задержанное судно в порту Котка (на юге страны) с удобрениями из РФ. Причиной задержания, как сообщили в финском МИД, послужили санкции ЕС.


По данным финских властей, судно было задержано 9 марта во время погрузки на него удобрений, имеющих непосредственное отношение к лицу, попавшему в антироссийский санкционный список, не предоставив при этом каких-либо данных о том, кем является этот человек.

Хотя в соответствии с санкционной политикой Европейского Союза на импорт удобрений из России на территорию блока или их транзит запрет не налагается, в данном случае речь шла о персональных санкциях, введённых в отношении лиц, оказавшихся в чёрном списке, а потому, их активы подлежат заморозке.

Вот как прокомментировали ситуацию в МИД Финляндии:

Освобождение от заморозки предоставляется в том случае, когда экспорт осуществляется в третьи страны с тем, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность, а значит, судно с удобрениями, задержанное в порту Котка, может беспрепятственно продолжить свой путь в виде исключения

Стоит отметить, что ещё 19 марта Хельсинки получил уведомление от покупателя удобрений, а уже спустя 3 дня выдал соответствующее разрешение. Как пояснили в министерстве иностранных дел страны, уже через несколько дней судно может благополучно выйти из порта.
Согласно данным, имеющимся в распоряжении финских репортёров, судно носит название Smew, перевозит до 20 тыс тонн удобрений, стоимость которых колеблется в пределах 10-12 млн евро (до 1 млрд рублей).

Напомним, что крупнейшие в России производители удобрений такие как «ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», а также «Русагро» ранее принадлежали российским бизнесменам или контролировались ими, однако, впоследствии все они оказались в санкционных списках ЕС. Ввиду наложеннных на них ограничений, они приняли решение об уменьшении своих долей в вышеуказанных компаниях, либо полностью вышли из их капитала.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 16:37
    -2
    Цены растут, кушать в европе хочется, с украрейха почти все зерно вывезли, так и санкции скоро снимут с России. Как говаривал русский царь - А пшеничку они где брать будут?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:45
      +3
      А пшеничку они где брать будут?

      Хватит ЕС и СШП пшенички с избытком, а если Африка вымрет от голода - только рады будут.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 16:38
    +3
    Если бы это судно было бы полезно для нас , а не для гейропы , вряд-ли отпустили бы
    1. ААК
      ААК Сегодня, 16:45
      +1
      М-да... попробовали-бы "горячие финские парни" спроворить что-то такое не то, что при Сталине, а даже при Брежневе - в течение 15 минут уже бы на местную президентскую сауну что-то такое летело-бы... это сейчас всякие эстонии с финляндиями на нас прямо кладут..., а казахстаны и прочие ...станы из окон задницу в нашу сторону показывают... а мы только потупив глазки красный фломастер в пальчиках вертим....
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:39
    0
    В знак благодарности, вывалить им это удобрение в бухту. Потом сказать что это украинские партизаны шалят.
  4. Слон
    Слон Сегодня, 16:41
    +3
    А за простой судна и недополученную прибыль пусть фины обязательно заплатят!
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:48
      +1
      Да. Вопрос фрахта как-то "за кадром" остался, а ведь интересно кому эти расходы покрывать.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: Слон
      А за простой судна и недополученную прибыль пусть фины обязательно заплатят!

      С каких шишей, зуб даете? Думаю все свалят на ЕС...
    3. faiver
      faiver Сегодня, 16:59
      -1
      судно, как я понял не российское, груз российский...
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:48
    0
    Финляндия отпустила ранее задержанное в одном из портов судно с удобрениями из РФ
    angry Вот гады, что творят! Нужно было затопить судно в порту и тем гарантировать свое вступление в НАТы. А так, мы еще посмотрим отпускать вас или за хамство и притопить, в Балтике кажись акватория "маловата будет"... request
    Интересно, кто
    что ещё 19 марта Хельсинки получил уведомление от покупателя удобрений, а уже спустя 3 дня выдал соответствующее разрешение.
  6. agoran
    agoran Сегодня, 17:22
    0
    Был интересный репортаж, финики построили много маркетов, а из РФ никто не едет, там вой и не понимание.
  7. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 17:27
    0
    А разве фины имеют право досматривать суда проходящие по нейтральным водам?