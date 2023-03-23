Финляндия отпустила ранее задержанное в одном из портов судно с удобрениями из РФ

Освобождение от заморозки предоставляется в том случае, когда экспорт осуществляется в третьи страны с тем, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность, а значит, судно с удобрениями, задержанное в порту Котка, может беспрепятственно продолжить свой путь в виде исключения

Финляндия отпустила ранее задержанное судно в порту Котка (на юге страны) с удобрениями из РФ. Причиной задержания, как сообщили в финском МИД, послужили санкции ЕС.По данным финских властей, судно было задержано 9 марта во время погрузки на него удобрений, имеющих непосредственное отношение к лицу, попавшему в антироссийский санкционный список, не предоставив при этом каких-либо данных о том, кем является этот человек.Хотя в соответствии с санкционной политикой Европейского Союза на импорт удобрений из России на территорию блока или их транзит запрет не налагается, в данном случае речь шла о персональных санкциях, введённых в отношении лиц, оказавшихся в чёрном списке, а потому, их активы подлежат заморозке.Вот как прокомментировали ситуацию в МИД Финляндии:Стоит отметить, что ещё 19 марта Хельсинки получил уведомление от покупателя удобрений, а уже спустя 3 дня выдал соответствующее разрешение. Как пояснили в министерстве иностранных дел страны, уже через несколько дней судно может благополучно выйти из порта.Согласно данным, имеющимся в распоряжении финских репортёров, судно носит название Smew, перевозит до 20 тыс тонн удобрений, стоимость которых колеблется в пределах 10-12 млн евро (до 1 млрд рублей).Напомним, что крупнейшие в России производители удобрений такие как «ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», а также «Русагро» ранее принадлежали российским бизнесменам или контролировались ими, однако, впоследствии все они оказались в санкционных списках ЕС. Ввиду наложеннных на них ограничений, они приняли решение об уменьшении своих долей в вышеуказанных компаниях, либо полностью вышли из их капитала.