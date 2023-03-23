Военное обозрение
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В украинском парламенте предложили лишить участников боевых действий пожизненных льгот

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В украинском парламенте предложили лишить участников боевых действий пожизненных льгот

На Украине стали понимать, что бюджет страны не в состоянии осилить социальное обеспечение военных и задумались об отмене пожизненных льгот для военнослужащих - участников боевых действий.


В частности, об этом было заявлено в Верховной Раде Украины. По словам депутата Рады Галины Третьяковой, возглавляющей комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, необходимо рассмотреть вариант замены пожизненных льгот военным на выплаты в течение двух-трех лет после демобилизации.

Третьякова отметила, что пожизненные льготы для участников боевых действий в своё время принимались без учёта реальных возможностей государства и сопровождаются большими проблемами.

Необходимо изменение всей системы государственной поддержки ветеранов, считает депутат Рады. По её словам, даже в прежние мирные годы все эти льготы были непосильной ношей для бюджета Украины, а с учётом сегодняшней ситуации в стране их эффективность под сомнением.

Вместо того чтобы обещать военным то, что не по силам государству в виде пожизненных льгот, лучше предложить им доплату к основному доходу в течение нескольких лет, считает Третьякова. При этом размер доплаты будет зависеть от ряда критериев – должности, срока службы, количества выполненных боевых задач и т.д.

Такими темпами ситуация может свестись к тому, что рано или поздно участников боевых действий украинское государство лишит всяких выплат, льгот и пособий. Аргумент режим Зеленского обязательно найдёт.
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Использованы фотографии:
Википедия/UP9
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14 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:33
    +5
    Срочно принимать!Это же сильно облегчит бюджет как сейчас так и на будущее, спонсоры опять же рады будут. А как солдаты то обрадуются,вообще неописуемо! Моральный дух сражатся за эту страну взлетит до небес. Газу опять же прибавится на обогрев, от взрывающихся пердактв.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 16:44
      +2
      А хахахаааа@!!!Ну. Вот они и напоролись на то , за шо на майдане боролись. Зеля юморист ещё тот. Он и не так пошутить может над захысныками нэзалэжной laughing fellow . Как там они орут ? Смэрть нации? Слава нашим ворогам? Нехай дохнут нелюди.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: evgen1221
      Моральный дух сражатся за эту страну взлетит до небес.

      Во-Во ! Срочно довести эту новость до воюющих подразделений ВСУ, чтобы знали за что воюют !
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:08
        0
        Цитата: Starover_Z
        Во-Во ! Срочно довести эту новость до воюющих подразделений ВСУ, чтобы знали за что воюют !

        Если не верят что за два-три года у них новые руки-ноги отрастут, - то поймут.
        Если верят, - то туда им и дорога.
  2. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 16:33
    +1
    Зря переживают, наши этим "ветеранам", которые живы останутся (я не про афганцев), так и так платить не будут.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:11
      0
      А вот тут наверняка нельзя сказать. Наше начальство очень любит всякие жесты доброй воли... Славянское братство... Православное единство... Прощение заблудших...
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:37
    +4
    Пожизненными эти льготы всё равно не будут. Когда недогосударство Украина окончательно перестанет существовать эти льготы должны быть заменены тюремными сроками, каторжными работами и пожизненными выплатами в пользу пострадавших от укрофашистов. Никаких пенсий, пусть с голоду подыхают.
    А пока что пусть платят. Это увеличит нагрузку на бюджет и останется меньше денег на убийство россиян.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:42
    +2
    На Украине стали понимать, что бюджет страны не в состоянии осилить социальное обеспечение военных и задумались об отмене пожизненных льгот для военнослужащих - участников боевых действий.
    good Во время ведения боевых действий! fool Расстрел заменить пожизненным слушанием гимна.
    При этом размер доплаты будет зависеть от ряда критериев – должности, срока службы, количества выполненных боевых задач и т.д.
    good Я плакал! fool Нет богата и обильна земля Кобанчиков fool fool fool hi
  5. Степан S
    Степан S Сегодня, 16:47
    +1
    Этого следовало ожидать. Живут полностью на чужом обеспечении, а бесконечно никто содержать миллионы дармоедов не будет - их и сейчас не хотят, даже когда воюют за чужой интерес. Все выплаты урезают, да дурят, как могут.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: Степан S
      Все выплаты урезают, да дурят, как могут.

      Глупость заключается в том, что до выплат доживет 0,1 часть участников в виде ломаных обрубков. С которыми никто считаться не будет. Которые смогут только плакать и какать под себя, но требовать гроши на пропой. recourse Вот такие у нас браты, "душа висит на нитке, а думают о прибытке" fool
  6. VORON538
    VORON538 Сегодня, 16:54
    -1
    Забугорные спонсоры всук,поставляющие оружие,не собирались брать на себя обязательства по обееспечению выживших укровоенов пожизненно.Хочется спросить,но уж культурно:Хо хлы,шо с литсом!.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:56
    0
    бюджет страны не в состоянии осилить социальное обеспечение военных и задумались об отмене пожизненных льгот для военнослужащих - участников боевых действий.
    ну правды ради украина к своему бюджету нонче ни какого отношения не имеет, что дадут то и будет в бюджете
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:59
    0
    Наполеон говорил, что на штыках сидеть больно....
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:12
    0
    А еще экономичнее будет платить зольдатенам зарплату не деньгами, а кизяком. 125 "артёмовских" грамм в сутки. Раз в сутки получил, съел - и порядок!
    Итого 3,75 кг кизяка на одного зольдатена в месяц. Без льгот. Без компенсаций. Без выплат.
    Солидно можно сэкономить в размерах государства...