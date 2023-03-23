В украинском парламенте предложили лишить участников боевых действий пожизненных льгот

На Украине стали понимать, что бюджет страны не в состоянии осилить социальное обеспечение военных и задумались об отмене пожизненных льгот для военнослужащих - участников боевых действий.В частности, об этом было заявлено в Верховной Раде Украины. По словам депутата Рады Галины Третьяковой, возглавляющей комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, необходимо рассмотреть вариант замены пожизненных льгот военным на выплаты в течение двух-трех лет после демобилизации.Третьякова отметила, что пожизненные льготы для участников боевых действий в своё время принимались без учёта реальных возможностей государства и сопровождаются большими проблемами.Необходимо изменение всей системы государственной поддержки ветеранов, считает депутат Рады. По её словам, даже в прежние мирные годы все эти льготы были непосильной ношей для бюджета Украины, а с учётом сегодняшней ситуации в стране их эффективность под сомнением.Вместо того чтобы обещать военным то, что не по силам государству в виде пожизненных льгот, лучше предложить им доплату к основному доходу в течение нескольких лет, считает Третьякова. При этом размер доплаты будет зависеть от ряда критериев – должности, срока службы, количества выполненных боевых задач и т.д.Такими темпами ситуация может свестись к тому, что рано или поздно участников боевых действий украинское государство лишит всяких выплат, льгот и пособий. Аргумент режим Зеленского обязательно найдёт.