Пригожин опроверг сообщение Bloomberg о якобы прекращении участия ЧВК «Вагнер» в СВО

Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины

В последнее время известное американское аналитическое агентство Bloomberg достаточно много публикаций посвящает происходящему как на Украине, так и общей ситуации взаимоотношений стран Запада и России. Следует отметить, что агентство, имеющее широкие связи в политических и военных кругах, особенно в Соединенных Штатах, иногда освещает ситуацию довольно объективно и непредвзято. Но часто авторы и эксперты Bloomberg, видимо, опираясь на непроверенные данные или в целях пропаганды, допускают откровенно ложные информационные вбросы.Так вышло и на этот раз. В очередной публикации, посвященной украинскому конфликту, агентство сообщило, что основатель и куратор частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин намеревается прекратить участие своих бойцов в специальной военной операции. Причиной этому, по мнению американских аналитиков, якобы стал конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ из-за недопоставки «вагнеровцам» боеприпасов в необходимом для ведения эффективных боевых действий количестве и «запрете» на набор в ЧВК добровольцев из мест заключения.Непонятно, почему перед публикацией провокационного материала Bloomberg не обратилось за разъяснениями к самому основателю «Вагнера». Если посмотреть публикации пресс-службы Пригожина в телеграм-каналах, то Евгений Викторович не чурается регулярно, открыто и развернуто отвечать на все вопросы как российских, так и зарубежных массмедиа.На этот раз Пригожину пришлось заочно комментировать непроверенную информацию одного из самых солидных американских информационно-аналитических агентств. Как всегда едко главный «оркестрант» отметил, что, видимо, американские аналитики знают лучше, чем он сам, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут делать дальше. В целом он категорически опроверг заявление Bloomberg.— процитировали слова Пригожина в пабликах его пресс-службы.Не исключено, что данный информационный вброс сделан Bloomberg по указанию Вашингтона и в интересах Киева, где в последние дни регулярно заявляют о готовящемся контрударе с целью выбить из Артемовска «музыкантов», успешно и планомерно берущих город под полный контроль.