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Пригожин опроверг сообщение Bloomberg о якобы прекращении участия ЧВК «Вагнер» в СВО

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Пригожин опроверг сообщение Bloomberg о якобы прекращении участия ЧВК «Вагнер» в СВО

В последнее время известное американское аналитическое агентство Bloomberg достаточно много публикаций посвящает происходящему как на Украине, так и общей ситуации взаимоотношений стран Запада и России. Следует отметить, что агентство, имеющее широкие связи в политических и военных кругах, особенно в Соединенных Штатах, иногда освещает ситуацию довольно объективно и непредвзято. Но часто авторы и эксперты Bloomberg, видимо, опираясь на непроверенные данные или в целях пропаганды, допускают откровенно ложные информационные вбросы.


Так вышло и на этот раз. В очередной публикации, посвященной украинскому конфликту, агентство сообщило, что основатель и куратор частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин намеревается прекратить участие своих бойцов в специальной военной операции. Причиной этому, по мнению американских аналитиков, якобы стал конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ из-за недопоставки «вагнеровцам» боеприпасов в необходимом для ведения эффективных боевых действий количестве и «запрете» на набор в ЧВК добровольцев из мест заключения.

Непонятно, почему перед публикацией провокационного материала Bloomberg не обратилось за разъяснениями к самому основателю «Вагнера». Если посмотреть публикации пресс-службы Пригожина в телеграм-каналах, то Евгений Викторович не чурается регулярно, открыто и развернуто отвечать на все вопросы как российских, так и зарубежных массмедиа.

На этот раз Пригожину пришлось заочно комментировать непроверенную информацию одного из самых солидных американских информационно-аналитических агентств. Как всегда едко главный «оркестрант» отметил, что, видимо, американские аналитики знают лучше, чем он сам, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут делать дальше. В целом он категорически опроверг заявление Bloomberg.

Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины

— процитировали слова Пригожина в пабликах его пресс-службы.

Не исключено, что данный информационный вброс сделан Bloomberg по указанию Вашингтона и в интересах Киева, где в последние дни регулярно заявляют о готовящемся контрударе с целью выбить из Артемовска «музыкантов», успешно и планомерно берущих город под полный контроль.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал «Оркестр Вагнера»
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:25
    -4
    Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины
    recourse Я думаю, вам стоит их "понять и простить" ибо они решили, что они нужны своей стране. feelХотя это спорно. Не умеющие высосать из пальца удобопереваримую "сенсацию" кому нужны?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:34
      0
      данный информационный вброс сделан Bloomberg по указанию Вашингтона и в интересах Киева, где в последние дни регулярно заявляют о готовящемся контрударе с целью выбить из Артемовска «музыкантов», успешно и планомерно берущих город под полный контроль.
      belay Ну ведь глупость. Вбросы рассчитаны на конкретную аудиторию. Данный вброс ударит по психике гражданских россиян на 1-2 дня и ?...... request Военным некогда они воюют, а Bloombergом только могут подтираться в случае необходимости. request
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:57
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Военным некогда они воюют, а Bloombergом только могут подтираться в случае необходимости.

        Трудно подтираться цифробуквенным кодом. laughing
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 16:34
      0
      ричиной этому, по мнению американских аналитиков, якобы стал конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ из-за недопоставки «вагнеровцам» боеприпасов в необходимом для ведения эффективных боевых действий количестве и «запрете» на набор в ЧВК добровольцев из мест заключения.

      Непонятно, почему перед публикацией провокационного материала Bloomberg не обратилось за разъяснениями к самому основателю «Вагнера».
      Как раз таки понятно, сейчас критиковать МО не безопасно, а потому это делают закамуфлировано, через материал Bloomberg.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 16:49
      0
      Респект и Виват Пригожину и его музыкантам!!! Гордимся ЧВК Вагнера и его оркестрантами. Позор чинушам из мо оф и функционерам на теплых местах@!
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:29
    0
    Пригожин один решил задачу со всей PR программой МО РФ. Мозг запудрил всем. Даже затмил тов. Кадырова.
  3. Степан S
    Степан S Сегодня, 16:35
    0
    Пригожину пришлось заочно комментировать непроверенную информацию одного из самых солидных американских информационно-аналитических агентств.

    Это когда то это агентство было солидным, а сейчас оно уже из разряда: "один блумберг сказал"
  4. DmSol
    DmSol Сегодня, 16:37
    +2
    Артемовск это территория России вообще-то
  5. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 16:39
    0
    Интересно как они это представляют - "Вагнер" собрал вещички, погрузился в грузовики и укатил с фронта, как американский "Моцарт"?
  6. alovrov
    alovrov Сегодня, 16:46
    0
    мы воюем на территории Украины

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    Вообще то Вагнер воюет на территории России. Если даже Пригожин лажает, то даже думать страшно что остальные думают.
  7. Комментарий был удален.
  8. Roust
    Roust Сегодня, 17:02
    0
    Не дождётесь!!! Музыканты ещё сыграют траурный марш на холмах с останками смрадными нацистов и западных наёмников.