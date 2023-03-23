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Украинский Генштаб сообщает о «давлении» ВСУ на левый берег Днепра

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Украинский Генштаб сообщает о «давлении» ВСУ на левый берег Днепра

Согласно сообщениям украинского командования, ВСУ пытаются выдавить российских военных на расстояние 20-30 километров от левого берега реки Днепр.


Украинские силы обороны юга заявляют, что "работают над тем, чтобы российские военнослужащие постоянно ощущали присутствие ВСУ и давление". Перед боевиками киевского режима поставлена задача "вычистить" полосу шириной в 20-30 километров на левом берегу Днепра.

По словам главы пресс-центра южной группировки украинской армии Натальи Гуменюк, ВСУ пытаются держать под огненным контролем перешеек, связывающий материковую часть левого берега с полуостровом Кинбурнская коса. Всё это нацелено на то, чтобы ВСУ высадиться на левобережье Днепра в Херсонской области и создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Российские военкоры сообщают, что в Запорожской области ВС РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в населенных пунктах Новоандреевка, Новоданиловка и Малые Щербаки. На южном участке линии боевого соприкосновения российским войскам удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в городе Херсон, а также населенных пунктах Ивановка и Гавриловка.

Противник не оставляет попыток пользуясь плавсредствами забросить своих диверсантов на левый берег Днепра, однако все они на данный момент оперативно пресекаются российской артиллерией. Также пресекаются попытки украинских сил закрепиться на островах в Днепре.

Также сообщается, что в ночное время суток боевики киевского режима нанесли артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры в городе Новая Каховка Херсонской области.
Автор:
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8 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 16:34
    +3
    Днепр глубокий и широкий, вода холодная, оборона крепкая, пусть подавятся и захлебнутся.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 16:40
      +1
      Редкая птица петух,может перелететь через Днепр.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:42
        -2
        На кого намекаете? Стесняюсь спросить.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:42
      0
      Сплюньте 3 раза и по дереву тук-тук-тук.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:01
        +1
        тук-тук-тук надо не по дереву, а по железным дорогам.
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: Маз
      Днепр глубокий и широкий, вода холодная, оборона крепкая, пусть подавятся и захлебнутся.

      Так и будет!... если... один генерал-полковник, командующий Югом, не примет очередное "непростое решение", максимально облегчающее задачу зольдатенам укровермахта!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:46
        -1
        Цитата: Петр_Колдунов
        Цитата: Маз
        Днепр глубокий и широкий, вода холодная, оборона крепкая, пусть подавятся и захлебнутся.

        Так и будет!... если... один генерал-полковник, командующий Югом, не примет очередное "непростое решение", максимально облегчающее задачу зольдатенам укровермахта!


        Ну так это решение было чем то обусловленно.
        «Мы на сегодняшний день имеем очень серьезное отставание от противника по космической разведке. У Украины сегодня в распоряжении практически все разведданные низкоорбитальной группировки НАТО, которую запускали не без помощи российских специалистов Роскосмоса, когда никто не думал, что все это обернется против нас. На сегодняшний день, к сожалению, Украина по разведданным впереди нас.

        Я видел как-то трофейные спутниковые снимки, которые США передавали Украине – это что-то с чем-то, я вам скажу. Самый простой пример – со спутника видна БМП, которая стоит под деревом, она накрыта маскировочной сетью и, тем не менее, со спутника она видна, видны ее бортовые номера, видна буква Z на башне, которая находится под маскировочной сетью. И тут же идут координаты географические, по которым можно наносить удар высокоточным оружием», – сказал военкор.

        https://www.politnavigator.net/u-rossii-ogromnye-problemy-s-kosmicheskojj-razvedkojj-nadezhdy-na-kitajj-voenkor.html
  2. Roust
    Roust Сегодня, 16:56
    +1
    Чем больше сдохнут нациков и наёмников, тем чище земля исконно русская. Работайте, Братья!