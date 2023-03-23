Украинский Генштаб сообщает о «давлении» ВСУ на левый берег Днепра

Согласно сообщениям украинского командования, ВСУ пытаются выдавить российских военных на расстояние 20-30 километров от левого берега реки Днепр.Украинские силы обороны юга заявляют, что "работают над тем, чтобы российские военнослужащие постоянно ощущали присутствие ВСУ и давление". Перед боевиками киевского режима поставлена задача "вычистить" полосу шириной в 20-30 километров на левом берегу Днепра.По словам главы пресс-центра южной группировки украинской армии Натальи Гуменюк, ВСУ пытаются держать под огненным контролем перешеек, связывающий материковую часть левого берега с полуостровом Кинбурнская коса. Всё это нацелено на то, чтобы ВСУ высадиться на левобережье Днепра в Херсонской области и создать плацдарм для дальнейшего наступления.Российские военкоры сообщают, что в Запорожской области ВС РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в населенных пунктах Новоандреевка, Новоданиловка и Малые Щербаки. На южном участке линии боевого соприкосновения российским войскам удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в городе Херсон, а также населенных пунктах Ивановка и Гавриловка.Противник не оставляет попыток пользуясь плавсредствами забросить своих диверсантов на левый берег Днепра, однако все они на данный момент оперативно пресекаются российской артиллерией. Также пресекаются попытки украинских сил закрепиться на островах в Днепре.Также сообщается, что в ночное время суток боевики киевского режима нанесли артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры в городе Новая Каховка Херсонской области.