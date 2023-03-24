С большими потерями: польские САУ AHS Krab на Украине

САУ AHS Krab на фронте, май 2022 г. Фото Минобороны Украины
В прошлом году Польша на безвозмездной основе предоставила киевскому режиму некоторое количество самоходных артиллерийских установок AHS Krab из наличия своей армии. Такая техника быстро попала в зону боевых действий и приступила к боевой работе. Однако на фронте присутствуют известные риски и угрозы, в результате чего парк украинских «Крабов» к настоящему времени понес серьезные потери.
В дар и по контракту
Информация о возможной поставке САУ Krab из наличия сухопутных войск Польши на Украину появилась весной прошлого года. Уже в конце мая польские СМИ сообщили об отгрузке такой техники. Киевскому режиму безвозмездно, в порядке военной помощи, передали 18 самоходок, а также боеприпасы и дополнительное имущество для них. Кроме того, один из польских учебных центров к этому времени подготовил сотню украинских артиллеристов.
Не позднее чем через несколько недель, в конце мая, «Крабы» попали в зону боевых действий. Тогда же появились первые фото- и видеоматериалы, демонстрирующие их присутствие и применение на фронте.
Самоходка на замаскированной позиции. Фото Минобороны Украины
Всего через несколько дней стало известно, что Варшава и Киев планируют новые поставки AHS Krab. Как сообщили польские СМИ и подтвердили официальные лица, был подписан контракт на строительство и передачу украинской стороне 54 новых самоходок и сопутствующей матчасти. Общая стоимость техники и иного имущества составит 3 млрд злотых (ок. 700 млн долл. США), что делает этот контракт самым дорогим в истории современного польского военного экспорта.
О передаче новых «Крабов» для Украины пока не сообщалось. Однако уже готовится производство, и решаются вопросы организационного и иного характера. В частности, Польша получает необходимые разрешения от зарубежных партнеров. Дело в том, что САУ Krab построена на шасси южнокорейской разработки и включает массу импортных комплектующих. В ряде случаев для экспорта такой техники требуется разрешение поставщика агрегатов.
В первых числах марта стало известно, что Южная Корея выдало польской стороне несколько нужных ей экспортных лицензий. Вероятно, вскоре должны появиться аналогичные документы и разрешения от других иностранных поставщиков. Такие лицензии позволят изготовить 54 САУ и передать их киевскому режиму. При этом сроки строительства и поставки пока остаются неизвестными.
Последствия неудачного выстрела. Фото Telegram / BMPD
В зоне боевых действий
К настоящему времени Украина, по официальным данным, получила только 18 польских машин AHS Krab – комплект для одного самоходного артиллерийского дивизиона с несколькими батареями. Имеющийся контракт позволит создать еще три дивизиона. Конечно, если к моменту начала поставок он будет актуальным и его удастся выполнить в полной мере.
Известно, что «Крабы» по одному и в составе батарей применяются на разных участках фронта. При этом украинским артиллеристам приходится использовать все основные функции и весь потенциал самоходной системы. Прежде всего, речь идет о высокой мобильности. Экипажи стараются как можно быстрее выйти на позицию, выполнить стрельбу и уйти в безопасное место – пока их не засекли и не нанесли ответный удар. При этом спастись от контрбатарейной стрельбы и иных средств удается далеко не всегда.
Еще в прошлом году стало известно, что САУ польского производства сталкиваются с техническими проблемами. Так, интенсивность эксплуатации превышает расчетную, что приводит к преждевременному износу и поломкам узлов и агрегатов, включая наиболее важные. Широкую известность получил прошлогодний инцидент с разрывом ствола одной из самоходок: при выстреле половина изношенной трубы буквально улетела в сторону вместе со снарядом.
Обломки "Краба", подбитого в ноябре. Фото Lostarmour.info
Польская сторона знает о таких проблемах и приняла меры. При необходимости, «Крабы» и другая техника эвакуируются на польскую территорию для проведения средних и капитальных ремонтов. После восстановления машины возвращаются в части для дальнейшей службы.
Принудительная демилитаризация
Несмотря на все меры и ухищрения, украинская артиллерия несет серьезные потери, и САУ AHS Krab не являются исключением. К настоящему времени российская армия при помощи различных ударных средств уничтожила значительную часть имевшегося парка таких самоходок. При этом процесс принудительной силовой демилитаризации продолжается, и можно ожидать новые сообщения о подбитых и сожженных «Крабах».
Российское министерство обороны впервые официально сообщило об уничтожении САУ Krab в октябре прошлого года. В дальнейшем в сводках от Минобороны упоминались еще несколько подобных эпизодов. В общей сложности к настоящему времени заявлено поражение большого числа «Крабов», сопоставимого с официально объявленным объемом поставленной техники.
Известный ресурс LostArmour приводит немного другие данные. К настоящему времени по доступным материалам он установил и подтвердил поражение семи самоходок. При этом первая из них была уничтожена еще в июле прошлого года. Вторую поразили в ноябре, а в декабре противник лишился еще четырех. Последняя подобная потеря, подтверждаемая видеоматериалами, относится к январю.
Сгоревшая САУ в Днепропетровской области, декабрь 2022 г. Фото Lostarmour.info
Данные из двух источников показывают, что российская армия на протяжении длительного времени уверенно и успешно находит и поражает самоходки AHS Krab. Заметное расхождение в сроках и числах можно объяснить несколькими способами. Так, Украина и Польша могут восстанавливать технику, поврежденную, но пригодную для ремонта.
Также могут иметь место новые поставки. Нельзя исключать, что польская сторона, решая свои политические задачи, посылает украинским партнерам новые бронемашины взамен уничтоженных. Кроме того, недавнее получение экспортных лицензий позволяет начинать поставки новой техники по прошлогоднему коммерческому контракту. Вряд ли Варшава ждала, когда будут оформлены все документы, и уже могла начать производство новых САУ для Киева.
По предсказуемому сценарию
В целом ситуация вокруг польских САУ AHS Krab на вооружении украинских формирований развивается по предсказуемому сценарию. Основные ее особенности можно было предугадать еще прошлой весной. Соответственно, дальнейшие события тоже достаточно легко спрогнозировать.
Эвакуация поврежденной САУ. Возможно, изделие пригодно к восстановлению. Декабрь 2022 г. Фото Lostarmour.info
Польша передала Украине дивизионный комплект собственных самоходок, и получатель начал использовать их в боях. Как сразу и ожидалось, несмотря на все меры предосторожности, «Крабы» и другая иностранная техника не смогли восполнить потери украинских формирований. Кроме того, они сами стали мишенями для ударов, и количество такой техники в строю постоянно сокращается.
Противник с иностранной помощью пытается восстанавливать парк AHS Krab, но общая численность такой техники и, соответственно, боевой потенциал остаются на недостаточном уровне. Имеющийся контракт на самоходки нового производства в теории сможет улучшить ситуацию, однако сроки поставок техники пока остаются неизвестными. Как к тому времени изменится положение украинской артиллерии, большой вопрос.
Впрочем, ясно, что поводы для оптимизма у украинской стороны отсутствуют. Несмотря на иностранную помощь в виде поставок техники, ее ремонта и т.д., общий потенциал самоходной артиллерии постепенно сокращается вследствие естественного износа и активного воздействия российской армии. Вполне понятно, к чему это в итоге приведет. И финал не устроит ни украинскую, ни польскую сторону.