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Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29 из обещанной партии

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Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29 из обещанной партии

На Украину поставлены первые 4 истребителя МиГ-29, ранее находившиеся на вооружении словацких военно-воздушных сил. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.


Ранее военное ведомство Словакии анонсировало передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Эти самолеты находились на вооружении словацких военно-воздушных сил, однако затем министерство обороны страны приняло решение отказаться от использования устаревших самолетов советского производства.

Таким образом, дан старт поставкам Украине истребителей. Еще 20 самолетов МиГ-29 обещает передать Украине Польша. На вооружении украинских военно-воздушных сил появится после польских поставок 33 истребителя МиГ-29.

Между тем, командование Воздушных сил ВСУ не очень довольно поставкой самолетов советского производства. Официальный представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат ранее заявлял, что истребители подобного типа являются устаревшими и неэффективными. Он выразил сомнение в том, что они могут противостоять современным крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам, используемым российскими вооруженными силами.

Но самолеты западного производства страны НАТО передавать Украине не спешат, в первую очередь по причине отсутствия летчиков и технических специалистов, способных эти самолеты эксплуатировать и обслуживать. Западные летчики, по понятным причинам, видимо тоже не горят желанием отправляться служить на Украину, где есть очень высокий риск навсегда завершить свою летную карьеру.
Использованы фотографии:
Wikipedia / TSGT. BRAD FALLIN
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:55
    -3
    Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29 из обещанной партии
    recourse Спасибо Словакия. Чем отдариваться будем пока не знаю, но жди ответку калибрами, эскандерами, кинжалами или что и солиднее. request
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:05
      -5
      Пусть наши Асы потренируются, там количество сбитых пепелацев у укролюфтваффе за 500 уходит
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:15
      0
      Скоро ещё Миражи подтянутся по слухам.

      Парижская Le Figaro сообщает, что на французских авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси уже полтора месяца проходят обучение украинские военные – 30 человек летного и технического состава. Их учат летать и обслуживать французские истребители-бомбардировщики Mirage 2000 («Мираж»). По данным Le Figaro, Франция собирается передать Украине 10 таких самолетов. Официальный Киев опроверг эту информацию. Официальный Париж – нет.

      https://k-politika.ru/makron-gotov-nagadit-o-peredache-bombardirovshhikov-mirazh-ukraine/
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 17:36
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Скоро ещё Миражи подтянутся по слухам.

        Не успеют до конца года. А там и не понадобятся.
  3. Комментарий был удален.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:56
    0
    видимо тоже не горят желанием отправляться служить на Украину, где есть очень высокий риск навсегда завершить свою летную карьеру.

    С большей вероятностью, завершить не свою "летную карьеру", а жизненный путь.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:59
    -3
    ну что первые пошли ! как РФ отвечать будет ? по мне если взлетать будут не с украины то по тем аэродромам нанести удары ! ну они сами захотели 3 мировую ! они ес и сша и бриты все думают что ядерной войны они избегут ! но это не так ! как потанциал у них выше чем у РФ ! тока благодаря ядерному оружию они пока на прямую не напали на РФ ! ну это так проста мысли не более !
  6. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 17:10
    0
    Интересно, а в контракте на поставку истребителей МИГ в Словакию не было пункта, запрещающего продавать их без согласования с производителем? Уверен, что был, это общепринятая практика. Поэтому Слования нарушает контракт и должна быть наказана!!! И Тайвань свое сполна получит за поставку беспилотников на украину... Мы всех запоминаем)))
    1. Михаил Я2
      Михаил Я2 Сегодня, 17:18
      +1
      В то время, когда СССР поставлял эти самолеты, никаких таких контрактов не было. Да уже и нет СССР, не кому предъявлять
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:36
      0
      Данный пункт контракта имеет силу, когда продавец может обеспечить последствия за его нарушение. Россия их обеспечить не может. Дальнейшее военное сотрудничество с Россией таким странам не интересно, а сырьевое сама же Россия по своей инициативе никогда не прервет.
  7. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 17:18
    -1
    Нужно из Белорусии ударить отсекая от НАТО, и одновременно жать из Донецка, чтоб они на две стороны разрывались.
    А уж без поставок они и месяц не выдюжат.