Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29 из обещанной партии

На Украину поставлены первые 4 истребителя МиГ-29, ранее находившиеся на вооружении словацких военно-воздушных сил. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.Ранее военное ведомство Словакии анонсировало передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Эти самолеты находились на вооружении словацких военно-воздушных сил, однако затем министерство обороны страны приняло решение отказаться от использования устаревших самолетов советского производства.Таким образом, дан старт поставкам Украине истребителей. Еще 20 самолетов МиГ-29 обещает передать Украине Польша. На вооружении украинских военно-воздушных сил появится после польских поставок 33 истребителя МиГ-29.Между тем, командование Воздушных сил ВСУ не очень довольно поставкой самолетов советского производства. Официальный представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат ранее заявлял, что истребители подобного типа являются устаревшими и неэффективными. Он выразил сомнение в том, что они могут противостоять современным крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам, используемым российскими вооруженными силами.Но самолеты западного производства страны НАТО передавать Украине не спешат, в первую очередь по причине отсутствия летчиков и технических специалистов, способных эти самолеты эксплуатировать и обслуживать. Западные летчики, по понятным причинам, видимо тоже не горят желанием отправляться служить на Украину, где есть очень высокий риск навсегда завершить свою летную карьеру.