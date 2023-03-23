Помощник главы Чечни заявил, что Зеленский физически не мог посетить Артемовск

Вчера, 22 марта, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в городе Артемовск (ДНР). Там украинский лидер якобы вручил военным награды и высказал слова благодарности за хорошую службу.
Между тем командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов усомнился в том, что президент нашей «западной соседки» мог совершить вышеупомянутый визит. С его слов, сам Зеленский, как и любой другой представитель украинских властей, физически не мог попасть в город. Такое мнение помощник главы Чечни высказал в эфире канала «Россия-1».
Напомним, что ранее сообщалось о контроле около 70% территории Артемовска (Бахмута) бойцами ЧВК «Вагнер». При этом все пути в город либо полностью перерезаны российскими силами, либо простреливаются артиллерией.
Мы знаем, что его там физически не было
- заявил Алаудинов.
В то же время, помощник главы Чечни призвал украинскую сторону предоставить доказательства прибытия Зеленского в Бахмут, показав соответствующие кадры. При этом он выразил уверенность, что у Киева подобного видео нет и быть не может.
Стоит отметить, что, согласно новостям в украинских СМИ, Зеленский сегодня уже находится в Херсоне. С чем связана такая активная «фронтовая» деятельность президента Украины – пока не ясно. Вероятно это своеобразный ответ на недавнее посещение освобожденного Мариуполя Владимиром Путиным.