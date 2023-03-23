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Помощник главы Чечни заявил, что Зеленский физически не мог посетить Артемовск

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Помощник главы Чечни заявил, что Зеленский физически не мог посетить Артемовск

Вчера, 22 марта, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в городе Артемовск (ДНР). Там украинский лидер якобы вручил военным награды и высказал слова благодарности за хорошую службу.


Между тем командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов усомнился в том, что президент нашей «западной соседки» мог совершить вышеупомянутый визит. С его слов, сам Зеленский, как и любой другой представитель украинских властей, физически не мог попасть в город. Такое мнение помощник главы Чечни высказал в эфире канала «Россия-1».

Напомним, что ранее сообщалось о контроле около 70% территории Артемовска (Бахмута) бойцами ЧВК «Вагнер». При этом все пути в город либо полностью перерезаны российскими силами, либо простреливаются артиллерией.

Мы знаем, что его там физически не было

- заявил Алаудинов.

В то же время, помощник главы Чечни призвал украинскую сторону предоставить доказательства прибытия Зеленского в Бахмут, показав соответствующие кадры. При этом он выразил уверенность, что у Киева подобного видео нет и быть не может.

Стоит отметить, что, согласно новостям в украинских СМИ, Зеленский сегодня уже находится в Херсоне. С чем связана такая активная «фронтовая» деятельность президента Украины – пока не ясно. Вероятно это своеобразный ответ на недавнее посещение освобожденного Мариуполя Владимиром Путиным.
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:57
    +1
    Вероятно это своеобразный ответ на недавнее посещение освобожденного Мариуполя Владимиром Путиным.
    Мартышки любят все повторять. request Природа-с.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:06
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Мартышки любят все повторять. Природа-с.

      Мартышки любят все повторять, но делают это сидя в бункере.
  2. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:06
    +3
    Только вот небольшая проблема с тем, что Зеленский там БЫЛ.
    Это подтверждает и рук-во Вагнер, например.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:12
    -3
    Вот хватит уже обращать внимания на отрыжку Зели или в укрсми..
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:14
    0
    Ну так анонсированное наступление скоро(если с той стороны не свистят) вот он и мотается для своих целей.
  5. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:41
    0
    Даже не зная, правда это или нет, с посещением, Зеленский не раз и не два и не три бывал на ЛБС - одним раз больше, одним раз меньше, все равно, как сказал Песков, уничтожение Власти Украины не входит в планы СВО

    Россия не ставит целью спецоперации смену власти на Украине, заявил Песков - https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833046166.html