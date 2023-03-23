Показан дизайн новой медали «За храбрость», учрежденной президентом России

В Российской Федерации учредили новую награду – медаль «За храбрость». Соответствующий указ ранее подписал глава государства Владимир Путин.
Известно, что в перечне российских медалей новая награда займет третье место – после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу».
Медалью «За храбрость» будут награждать за проявленные во время выполнения боевых и иных задач по защите Отечества и государственных интересов мужество и храбрость. В тексте указа также подчеркивается, что медалью «За храбрость» могут награждать не только граждан Российской Федерации, но и граждан иностранных государств и лиц без гражданства, если они проявили храбрость и мужество по защите России, ее государственных интересов.
Интересно, что история Российской империи уже знает подобную награду. С 1807 года в России награждали медалью «За храбрость». В 1850-1913 гг. такой медалью награждали отличившихся в боях выходцев из регионов Кавказа, Закавказья и Центральной Азии, в связи с чем основную часть награжденных составляли представители кавказских народов. Медаль «За храбрость» в Российской империи носили на георгиевской ленте.
Вероятно, первыми награжденными медалью «За храбрость» могут стать российские военнослужащие и добровольцы, участвующие в специальной военной операции на Украине и отличившиеся при выполнении поставленных задач. Появление новой медали является примером возрождения наградных традиций российского государства.