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Показан дизайн новой медали «За храбрость», учрежденной президентом России

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Показан дизайн новой медали «За храбрость», учрежденной президентом России

В Российской Федерации учредили новую награду – медаль «За храбрость». Соответствующий указ ранее подписал глава государства Владимир Путин.


Известно, что в перечне российских медалей новая награда займет третье место – после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу».

Медалью «За храбрость» будут награждать за проявленные во время выполнения боевых и иных задач по защите Отечества и государственных интересов мужество и храбрость. В тексте указа также подчеркивается, что медалью «За храбрость» могут награждать не только граждан Российской Федерации, но и граждан иностранных государств и лиц без гражданства, если они проявили храбрость и мужество по защите России, ее государственных интересов.


Интересно, что история Российской империи уже знает подобную награду. С 1807 года в России награждали медалью «За храбрость». В 1850-1913 гг. такой медалью награждали отличившихся в боях выходцев из регионов Кавказа, Закавказья и Центральной Азии, в связи с чем основную часть награжденных составляли представители кавказских народов. Медаль «За храбрость» в Российской империи носили на георгиевской ленте.

Вероятно, первыми награжденными медалью «За храбрость» могут стать российские военнослужащие и добровольцы, участвующие в специальной военной операции на Украине и отличившиеся при выполнении поставленных задач. Появление новой медали является примером возрождения наградных традиций российского государства.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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26 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:01
    +5
    Показан дизайн новой медали «За храбрость», учрежденной президентом России

    Российской империи уже знает подобную награду
    Боже царя храни...
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:08
      +16
      Может хватит медали новые учреждать? У нас и тех что есть достаточно. За отвагу у моего деда самая дорогая медаль. А то дешевеют нынче награды государевы.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:17
        +9
        Цитата: Маз
        Может хватит медали новые учреждать? У нас и тех что есть достаточно. За отвагу у моего деда самая дорогая медаль. А то дешевеют нынче награды государевы.

        Единственный "мягкий" способ принизить старые, - учредить новые.
        Это и делается.
        Такая же история с праздниками.
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 17:30
        +2
        Цитата: Маз
        За отвагу у моего деда самая дорогая медаль. А то дешевеют нынче награды государевы.
        В буквальном смысле. Отвага и ЗБЗ - серебрянные, как и все ордена ВОВ, а эти.... recourseЗато Китаю продажа платины выросла в 200 раз.... request
      3. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:30
        +1
        После Героя России - Сердюкова и т.п....
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:08
      -2
      Цитата: Trapp1st
      Российской империи уже знает подобную награду
      Боже царя храни...

      Ну что же правильно - "За Бога, Царя и Отечество".
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:08
    +5
    У нас за Заслуги перед Отечеством имеют ну как бы помягче то вообщем многие имеют.
  3. mark1
    mark1 Сегодня, 17:09
    +7
    Вот теперь разбираться командирам - отвагу проявил подчиненный или храбрость?
    1. sedoj
      sedoj Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: mark1
      от теперь разбираться командирам - отвагу проявил подчиненный или храбрость?

      Ну, это... Вышел на передовую, значит проявил храбрость. За это можно и медальку на грудь.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: mark1
      Вот теперь разбираться командирам - отвагу проявил подчиненный или храбрость?

      А что разбираться? Любому можно "за храбрость" давать, у кого портки не запачканы.
      Храбрость - мужество и решительность в поступках, отсутствие страха перед опасностью.

      Ни с подвигом, ни хоть с чем-то на пользу Отечества не связанное качество.
      Элитке можно сразу по рождении давать. "По геномным качествам".

      PS Отсутствие страха перед опасностью иногда называют "безбашенностью".
      В отличие от подвига - преодоления осознанного страха, жертвенности.
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:09
    0
    Кто дизайнер ? negative
    Текс комментария слишком короткий и не несёт полезной информации.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:14
      +2
      Цитата: 16112014nk
      Кто дизайнер ? negative
      Выхухоль, наверно. feel
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:23
      -1
      Кто дизайнер ?
      Кто то примерно такой
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:39
      0
      Цитата: 16112014nk
      Кто дизайнер ?

      Правильный вопрос.
      Когда-нибудь выплывет как и дизайнеры страшилок на папиросах и сигаретах.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:10
    +5
    Двоякое впечатление...Награда должна быть ТОЛЬКО за боевые успехи..А не как Звезду Героя загнали под плинтус сомнительными награждениями
  6. двп
    двп Сегодня, 17:22
    +2
    Есть медаль ,,За Отвагу,, ,есть ,, За Боевые заслуги,, ,что ещё нужно? Ну разве что учредить эту медаль для награждения певичек или певцов,куда нибудь сьездивших. Вот например сына Газманова наградили,ему бы эта медаль подошла. Или депутатам ГД,в роде Рогозина,который безтолку шлялся во фронтовом тылу с компанией,пока не попал под раздачу. А у бойцов должна быть ,,За Отвагу,, . Я бы вернул ордена Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. Вернул бы ордена Александра Невского,Суворова.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:35
      +1
      Цитата: двп
      Есть медаль ,,За Отвагу,, ,есть ,, За Боевые заслуги,, ,что ещё нужно?

      Наверно, память отбить, там звезды, а тут тупые кресты, там серебро и золото, здесь сплавы бронзы и хзч. request
    2. Aken
      Aken Сегодня, 17:35
      0
      Боевое Красное Знамя это орден тоталитарных коммуняк. Нам, капиталистам-демократам, как бы не с руки. А Боевой Триколор звучит смешно.
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:24
    +1
    Да, трудно храбрость от отваги отличить! Бедные умные военные!
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:24
    -1
    Скоро за стражилу бункера придумают.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: ximkim
      Скоро за стражилу бункера придумают.

      Нет, будет "За зоркость и стойкость"
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:32
    0
    Кто-нибудь русский язык знает? Отвага и храбрость это синонимы. Проще говоря одно и то же.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:42
      0
      Цитата: Гардамир
      Кто-нибудь русский язык знает? Отвага и храбрость это синонимы. Проще говоря одно и то же.

      Это, извините, всё равно, что палец с чем-то путать. hi
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 17:33
    +1
    ему видно заняться нечем ,ну да все идет по плану, бред полный бред
  11. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 17:33
    0
    Что медаль, большая честь.
    У меня наград не счесть.
    Весь обвешанный как ёлка.
    На спине и то их шесть.
    laughing
  12. NKT
    NKT Сегодня, 17:38
    0
    Совсем я запутался в современных наградах. Раньше все было понятно, а теперь, кроме медали за Отвагу, есть еще медаль Жукова, медаль Суворова, которыми также награждают ребят в зоне СВО, а теперь еще одна медаль появилась.