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Итальянский «сифилис» на русских медиапросторах

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Итальянский «сифилис» на русских медиапросторах



Пролог


В тексте этой статьи выражено только авторское мнение. Читатель вправе быть несогласным с ним. Сравнение автора и его мнения с засланцами тех или иных партий, структур или государств не имеет никакого отношения к означенным в этой статье мыслям и остается лишь субъективным высказыванием самого читателя. Приятного чтения…

12 декабря 2022 года на голубые экраны российского пространства вышел сериал: «Казанова в России. Тайная миссия». Но премьерой, что совершенно естественно, «Первый канал» не обошёлся, и сериал выходил в повторе, и уже не раз…

Можно было бы высказаться об этом сериале, как это обычно делают пиарщики, мол, этот сериал – секс, ложь, коварство и любовь, основанные на «исторических событиях», но не такова цель автора этой статьи.

Действительно откровенных сцен в сериале достаточно, но это полбеды, и даже не то настораживает, что сериал транслировался в вечернее время, до полуночи, а действительное очернение истории государства Российского!

Я достаточно долго силилась понять смысл и необходимость подобного сериала, в таковых бешеных денежных затратах на его создание, невероятность рекламной кампании и принцип всего этого широкоформатного нелепого представления…

Подозрения, конечно, были, но ныне они просто окрепли (<< Некоторые книги были бы гораздо более ясными, если бы их не старались сделать столь ясными.>> – Э. Кант «Критика чистого разума»)

Судите сами, возьмем хотя бы один персонаж из этого сериала – Григория Потемкина, человека великого во всех отношениях, личность одиозную, ключевую, историческую.
Именно он основал Черноморский флот, он первым присоединил Крым, Потемкин основатель городов: Севастополь, Херсон, Николаев и многих других.


А в сериале он – взяточник, лизоблюд и казнокрад… Напоминаю еще раз, сериал создан на базе и под эгидой федерального «Первого канала» и, конечно, его генерального директора – К. Эрнста.

Следуем далее…


События, о которых повествует этот фривольный сериал, происходят в 1762 году, и тут стоит обратиться к исторической и медицинской справке:

«Сифилис – опасное венерическое заболевание, получившее свое название по имени пастуха Сифила – героя поэмы «Сифилис или французская болезнь», изданной в Венеции в 1530 г. Ее автор – выдающийся итальянский ученый Jirolamo Fracastoro привел в ней наиболее подробное описание болезни. «Это тяжелое заболевание поражает и разрушает мясо, ломает и приводит к загниванию кости, рвет и уничтожает нервы» (исп. врач Диац де Исла 1537)».

«В 1762 году заболеваемость сифилисом в России поднялась до таких высот, что Екатерина II лично присутствовала на заседании Сената, посвященном данной проблеме. В 1764 году врачам было вменено проводить расследование, от кого заразился пациент, в 1775 году «непотребных лиц» уже помещали в смирительные дома и наказывали батогами. В 1800 году император Павел I велел отсылать развратных женщин из Москвы и Петербурга на Иркутские фабрики».


Полагаю, что не только у меня возникает законный вопрос, к чему нам подобный сериал, заметьте, не фильм, а целый сериал – 12 серий… И все это на фоне СВО, закона о запрете ЛГБТ, попыток возродить наши исконные российские/русские ценности, восстановить гордость за историю государства Российского и поднять дух патриотизма у молодежи…

Скорее всего, статья вызовет больше вопросов, чем ответов, но что можно сказать абсолютно точно, так то, что налоги мы с вами платим не для подобных съемок, таких сериалов, простите, – «о любовной чуме и других потешных болезнях».

P. S.


Не расслабляйтесь, продолжение следует…

Предполагаемая дата выхода продолжения сериала «Казанова в России» – 2-й сезон в России на «Первом канале» – 21 ноября 2023 года.
Автор:
Использованы фотографии:
cdoctor.ru, planetfigure.com, ruclips.net
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19 комментариев
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  1. Дмитрий_7
    Дмитрий_7 Сегодня, 04:33
    +11
    Статья ,очевидно, рассчитана на тех, кто смотрел этот кинематографический шедевр.
    Я, например, не смотрел и не собираюсь, да и зомбоящик смотрю раз в пятилетку на протяжении уже многих лет.
    Так о чем статья то?
    Что князя Потемкина выставили сволотой? Угу, хорошо, понятно - косяк достойный спроса.
    Сифилис тут причем? В данной "фильме" как то упоминается?
    О том что на бюджетные деньги на всякий художественный кал снимается?
    Девушка, не надо продолжения, давайте лучше коллективное обращение в Роскомнадзор оформим,а? Чтоб убрали с экранов всю эту туфту. Я Вас поддержу в этом начинании
    1. gsev
      gsev Сегодня, 04:51
      +6
      Цитата: Дмитрий_7
      Статья ,очевидно, рассчитана на тех, кто смотрел этот кинематографический шедевр.

      Статья поднимает проблему пропаганды разврата на российском телевидении в военное время. По идее Путин после этой статьи должен потребовать к уголовной ответственности Эрнста за растрату госсредств на пропаганду разврата. Этот фильм злостнее пропаганды ЛГБТ. Большинство людей невозможно склонить к педарастии, а к разврату как было при Ельцине и Горбачеве очень просто.
      1. Комментарий был удален.
      2. Дмитрий_7
        Дмитрий_7 Сегодня, 05:01
        +4
        К уголовке уже давным-давно надо привлечь и Эрнста и ещё кучу других деятелей "культуры и просвещения".
        Но , почему-то, чаще инициатива о привлечении хоть к какой либо ответственности или о запрете деятельности исходит не от госструктур, а от самих граждан.
        Свежий пример
        https://eadaily.com/ru/news/2023/03/25/v-krasnodare-trebuyut-zapretit-koncert-ani-lorak
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:03
          0
          Это Вы бросьте! belay К расследованию и уголовке?Так ведь можно и на Самого выйти.. yes Грустный сарказм.Ничего так просто не бывает,Эрнст,просто пешка,только большая по габариту
    2. Ermak_Timofeich
      Ermak_Timofeich Сегодня, 04:58
      +3
      давайте лучше коллективное обращение в Роскомнадзор оформим,а? Чтоб убрали с экранов всю эту туфту.

      Не лишнее и к ответственности привлечь. Как минимум - за клевету.
  2. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 05:09
    +6
    Судите сами, возьмем хотя бы один персонаж из этого сериала – Григория Потемкина, человека великого во всех отношениях, личность одиозную, ключевую, историческую.
    Именно он основал Черноморский флот, он первым присоединил Крым, Потемкин основатель городов: Севастополь, Херсон, Николаев и многих других.
    ...
    А в сериале он – взяточник, лизоблюд и казнокрад…
    ...
    События, о которых повествует этот фривольный сериал, происходят в 1762 году


    Ну так Крым и прочее - это очень сильно позже было, а в 1762 году никаких заслуг (кроме, разве что, тех, коими в обществе не хвастаются) за ним не водилось.

    Даже в царское время отношение к Потемкину было противоречивым.

    В военном деле П. провел некоторые рациональные реформы, особенно когда стал фельдмаршалом, в 1784 г.: он уничтожил пудру, косички и пукли, ввел легкие сапоги и т. д.; есть, однако, отзывы, что небрежность П. привела дела военного ведомства в хаотическое состояние. Чрезвычайно важным делом П. было сооружение флота на Черном море; флот был построен очень спешно, частью из негодного материала, но в последовавшую войну сТурцией оказал значительные услуги. Колонизаторская деятельность П. подвергалась многим нареканиям - и действительно, не смотря на громадные затраты, не достигла и отдаленного подобия того, что рисовал в своих письмах к императрице П.; тем не менее, беспристрастные свидетели - вроде К. П. Разумовского, в 1782 г. посетившего Hoвopoссию, - не могли не удивляться достигнутому. Херсон. заложенный в 1778 г., является в это время уже значительным городом; Екатеринослав называется "лепоустроенным"; на месте прежней пустыни, служившей путем для набегов крымцев, через каждые 20 - 30 вер. находились деревни. Мысль об университете, консерватории и десятках фабрик в Екатеринославе так и осталась неосуществленной; не удалось П. и сразу создать нечто значительное из Николаева. Из огромного числа деловых бумаг и писем канцелярии П. видно, как многостороння и неусыпна была его деятельность по управлению южной Россией; но вместе с тем во всем чувствуется лихорадочная поспешность, самообольщениe, хвастовство и стремление к чрезмерно трудным целям. Приглашение колонистов, закладка городов, разведение лесов и виноградников, поощрение шелководства, учреждение школ, фабрик, типографий, корабельных верфей - все это предпринималось чрезвычайно размашисто, в больших размерах, при чем П. не щадил ни денег, ни труда, ни людей. Многое было начато и брошено; другое с самого начала оставалось на бумаге; осуществилась лишь самая ничтожная часть смелых проектов. В 1787 г. предпринято было знаменитое путешествие императрицы Екатерины на юг, которое обратилось в торжество П., с замечательным искусством сумевшего скрыть все слабые стороны действительности и выставить на вид блестящие свои успехи. Херсон, с своею крепостью, удивил даже иностранцев, а вид Севастопольского рейда с эскадрою в 15 больших и 20 мелких судов был самым эффектным зрелищем всего путешествия. При прощании с императрицею в Харькове П. получил название "Таврического". В 1787 г. началась война с Турцией, вызванная отчасти деятельностью П. Устроителю Новороссии пришлось взять на себя роль полководца. Недостаточная готовность войск сказалась с самого начала; П., на которого возлагались надежды, что он уничтожит Турцию, сильно пал духом и думал даже об уступках. Императрице, в письмах, приходилось неоднократно поддерживать его бодрость. Лишь после удачной защиты Кинбурна Суворовым П. стал действовать решительнее и осадил Очаков, который, однако, взят был лишь через год: осада велась неэнергично, много солдат погибло от болезней, стужи и нужды в необходимом. После взятия Очакова П. вернулся в СПб., всячески чествуемый по пути; в СПб. он получил щедрые награды и часто имел с императрицею беседы о внешней политике: он стоял в это время за уступчивость по отношению к Швеции и Пруссии. Вернувшись на театр войны, он позаботился о пополнели числа войск и медленно подвигался с главной массою войск к Днестру, не участвуя в операциях Репнина и Суворова. Осажденные им Бендеры сдались ему без кровопролития. В 1790 г. П. получил титул гетмана казацких екатеринославских и черноморских войск. Он жил в Яссах, окруженный азиатской роскошью и толпою раболепных прислужников, но не переставал переписываться с СПб. и. с многочисленными своими агентами за границей; о продовольствии и укомплектовании армии он заботился как нельзя лучше. После новых успехов Суворова, в январе 1791 г., П. снова испросил позволение явиться в СПб.и в последний раз прибыл в столицу, где считал свое присутствие необходимым в виду быстрого возвышения Зубова. Цели своей - удаления Зубова - ему не удалось достигнуть. Хотя императрица и уделяла ему все туже долю участия в государственных делах, но личные отношения ее с П. изменились к худшему: по ее желанию П. должен был уехать из столицы, где он в 4 месяца истратил на пиршества и т. п. 850 тыс. рублей, выплаченных потом из кабинета.
  3. Комсомол
    Комсомол Сегодня, 06:16
    +8
    Не расслабляйтесь, продолжение следует…
    Вот это и пугает))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +3
    сериал создан на базе и под эгидой федерального «Первого канала» и, конечно, его генерального директора – К. Эрнста
    Лично у меня сериал интереса не вызвал поэтому не смотрел и по сюжету ни чего не могу сказать. А вот по личности и деятельности г-на Эрнста на ТВ у многих в стране давно возникают вопросы, причем острые. Но очевидно он пока относится к "неприкасаемым".
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:53
    +3
    Странная статья,резкий переход,от Потемкина к венерическим заболеваниям. А так...меньше смотрите, первый канал, а лучше совсем не смотрите.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 08:19
      +5
      Цитата: parusnik
      Странная статья,резкий переход,от Потемкина к венерическим заболеваниям.

      И тема сисек не раскрыта.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 08:37
        +3
        И тема сисек не раскрыта.
         laughing good От слова,совсем. laughing
        1. Ватервейс 672
          Ватервейс 672 Сегодня, 08:45
          +2
          Анекдот по теме названия статьи.
          Итальянка в порту провожает американского моряка. Он машет ей рукой и кричит: "Итальяно, доллар фальсификато!". Она ему: "Американо, сифилис натурале!".
  6. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:53
    +3
    Зато предлагают детям,мол смотрите телевизор. Они и так уже много взяли из всяких современных бредней.Не видно рук государственных мужей.
  7. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 07:48
    +3
    В огороде бузина, в Киеве дядька. Сумбур какой то, понятно что Эрнст это не тот человек который должен руководить госканалом. Вот только причём тут сифилис и Потемкин?
  8. Million
    Million Сегодня, 08:04
    +3
    1 канал работает против России.Что тут еще сказать..
  9. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 08:46
    +2
    12 декабря 2022 года на голубые экраны российского пространства вышел сериал: «Казанова в России. Тайная миссия».

    Не смотрел но осуждаю.
  10. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:59
    0
    Что это было? Что я сейчас прочитал? Потемкин - сифилис - Эрнст. Что здесь общего? Озабоченная баба, мнящая себя автором статей на ВО? Но при чем здесь ВО?
  11. народник
    народник Сегодня, 09:17
    0
    Вся русская культура загажена либерастами. Вся эта гадость возможна только благодаря самым высоким покровителям в Кремле.
    Начало сериала смотрел, чтобы иметь представление. Дурь, мерзость и халтура. Как и сериал "Шаляпин". Тоже смотрел начало. Когда смотрю такое, то параллельно читаю в инете, чтобы время не терять.
  12. север 2
    север 2 Сегодня, 09:20
    0
    на между строчками читаемый вопрос автора статьи ,- почему до сих пор не создан фильм про для России очень значимую фамилию граф Потёмкин -Таврический а создан фильм про похождения проходимца Казановы в России порочащий Россию, можно ответить встречным вопросом и прямо в лоб ,- а почему Учитель создал порочащий репутацию институции Царя и Династии постельный фильм "Матильда" , но не создал фильм про то , как Миша Меченный завалил Райку в общаге МГУ ? Мой ответ простой ,- потому что в Министерстве культуры и на телевидении сидят до сих пор Швыдкому- Эрнсту подобные и они нам макароны вешает об не регулировании творчества художника , режиссёра , актёра. В действительности , там всё они регулирует и соблюдает приказы либерастни , чем и как России навредить .
    Была бы сама наивность думать , что уехавшие Пугачёвы , Галкины да Макаревичи нам оставили стерильную сцену , Да всякие там Басковы , Киркоровы да силиконовые Бабкины изображая из себя русскую культуру нанесут ей вреда не меньше , чем русскую культуру и русский народ открыто презиравшие Пугачёвы , Галкины да Макаревичи . Вот сейчас от пятницы и до воскресенья на ТВ и пошли плясать шабаши Киркорова , Лазарева да этой силиконовой Бабкины .
    Кстати , а книжные магазины ломятся от книг ярчайших врагов нынешней России Быкова и Акунина и всяких там перебежчиков . Так что фильм про Казанову в России очень даже органически вписывается во все эти антироссийские программы . Да и кураторы этих программ известные . Вся надежда , может вернувшиеся из фронтов СВО после Победы им рога обломают . Хотя это надо было делать уже ещё вчера...