Итальянский «сифилис» на русских медиапросторах

Пролог
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12 декабря 2022 года на голубые экраны российского пространства вышел сериал: «Казанова в России. Тайная миссия». Но премьерой, что совершенно естественно, «Первый канал» не обошёлся, и сериал выходил в повторе, и уже не раз…
Можно было бы высказаться об этом сериале, как это обычно делают пиарщики, мол, этот сериал – секс, ложь, коварство и любовь, основанные на «исторических событиях», но не такова цель автора этой статьи.
Действительно откровенных сцен в сериале достаточно, но это полбеды, и даже не то настораживает, что сериал транслировался в вечернее время, до полуночи, а действительное очернение истории государства Российского!
Я достаточно долго силилась понять смысл и необходимость подобного сериала, в таковых бешеных денежных затратах на его создание, невероятность рекламной кампании и принцип всего этого широкоформатного нелепого представления…
Подозрения, конечно, были, но ныне они просто окрепли (<< Некоторые книги были бы гораздо более ясными, если бы их не старались сделать столь ясными.>> – Э. Кант «Критика чистого разума»)
Судите сами, возьмем хотя бы один персонаж из этого сериала – Григория Потемкина, человека великого во всех отношениях, личность одиозную, ключевую, историческую.
Именно он основал Черноморский флот, он первым присоединил Крым, Потемкин основатель городов: Севастополь, Херсон, Николаев и многих других.
А в сериале он – взяточник, лизоблюд и казнокрад… Напоминаю еще раз, сериал создан на базе и под эгидой федерального «Первого канала» и, конечно, его генерального директора – К. Эрнста.
Следуем далее…
События, о которых повествует этот фривольный сериал, происходят в 1762 году, и тут стоит обратиться к исторической и медицинской справке:
«Сифилис – опасное венерическое заболевание, получившее свое название по имени пастуха Сифила – героя поэмы «Сифилис или французская болезнь», изданной в Венеции в 1530 г. Ее автор – выдающийся итальянский ученый Jirolamo Fracastoro привел в ней наиболее подробное описание болезни. «Это тяжелое заболевание поражает и разрушает мясо, ломает и приводит к загниванию кости, рвет и уничтожает нервы» (исп. врач Диац де Исла 1537)».
«В 1762 году заболеваемость сифилисом в России поднялась до таких высот, что Екатерина II лично присутствовала на заседании Сената, посвященном данной проблеме. В 1764 году врачам было вменено проводить расследование, от кого заразился пациент, в 1775 году «непотребных лиц» уже помещали в смирительные дома и наказывали батогами. В 1800 году император Павел I велел отсылать развратных женщин из Москвы и Петербурга на Иркутские фабрики».
Полагаю, что не только у меня возникает законный вопрос, к чему нам подобный сериал, заметьте, не фильм, а целый сериал – 12 серий… И все это на фоне СВО, закона о запрете ЛГБТ, попыток возродить наши исконные российские/русские ценности, восстановить гордость за историю государства Российского и поднять дух патриотизма у молодежи…
Скорее всего, статья вызовет больше вопросов, чем ответов, но что можно сказать абсолютно точно, так то, что налоги мы с вами платим не для подобных съемок, таких сериалов, простите, – «о любовной чуме и других потешных болезнях».
P. S.
Не расслабляйтесь, продолжение следует…
Предполагаемая дата выхода продолжения сериала «Казанова в России» – 2-й сезон в России на «Первом канале» – 21 ноября 2023 года.