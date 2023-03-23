Военное обозрение
Войти Регистрация

Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов

15
Британский аналитик предположил, что для атаки на Севастополь ВСУ применили новый вид морских дронов

По мнению ряда аналитиков, для атаки, целью которой были российские военные корабли в Севастопольской бухте, боевики киевского режима использовали морские дроны новой модели, разработанной украинскими специалистами.


Британский военный аналитик, известный в экспертном сообществе под никнеймом H I Sutton (Саттон), специализирующийся на подводной технике и вооружениях, в своем блоге отметил, что судя по имеющимся снимкам, можно предположить, что с высокой долей вероятности ВСУ начали использовать морские беспилотники украинского производства.

По словам эксперта, об этом свидетельствует внешний вид дрона, его меньший, чем у использованных в ходе предыдущих атак размер, а также более обтекаемую форму и обновленный вид. Также на уничтоженных в бухте Севастополя дронах не видно видеокамер или средств для связи, которые могут быть скрыты под обшивкой в целях безопасности.

Саттон также отмечает, что разработкой нового морского беспилотника руководил сооснователь украинского Monobank Владимир Яценко, который летом прошлого года заявлял о планах набрать команду из инженеров и программистов, способных разработать беспилотник и программное обеспечение к нему.

Однако британский аналитик подчеркивает, что не располагает какими-либо официальными данными, указывающими на использование беспилотников новой модели для осуществления атаки на Севастополь.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:59
    +5
    а не эти ли британские "специалисты-аналитики" сами снабдили ВСУ морскими дронами ? Уж слишком они осведомлены.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:04
      0
      В Школьном дооснащали взрывчаткой гражданские китайские «Мугин-5» и реактивные БЛА Ту-141 «Стриж».
      Ранним утром, 22 марта, три украинских морских беспилотника попытались нанести удар по прибрежным бухтам в Севастополе. Один надводный аппарат был остановлен в 4.46 на севере постом визуального наблюдения на корабле.Ещё два были уничтожены около 5 утра, даже не дойдя до Севастопольского рейда, стрелковыми отрядами.




      Российские войска нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, где базируются украинские дроны-камикадзе «Мугин-5» и реактивные БЛА Ту-141 «Стриж».По неподтверждённой информации, попадание пришлось на один из ангаров, где проходила финальная сборка и дооснащение разведывательных и обычных коммерческих БЛА боевой частью.


      Но напрягает другое.
      С начала марта на испытательном полигоне «Тузлы» украинские подразделения проводили испытания оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». 4 марта по аэродрому в Гвардейском, вероятно, попытались нанести удар этим ОТРК.Тестирование «Гром-2» после этого продолжились прямо на полигоне. Пуски ракет проводились по условным мишеням в акватории Чёрного моря. По последним данным, в окрестностях Тузлов оборудован позиционный район нескольких установок ОТРК «Гром-2»: не исключён вариант использования новых комплексов для комбинированных ударов по России.

      https://odnarodyna.org/article/yuzhnyy-front-ukrainskie-drony-unichtozheny-taynik-so-snaryadami-likvidirovan
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:03
    -1
    Самые опасные морские беспилотники которые могут погружаться и идти под водой на 2 метрах. Увидеть практически невозможно, да и расстрелять сложно. А так как скорость большая бомбомётом так же попасть сложно.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:14
      +3
      Можно на основе торпеды сделать тихоходный беспилотник,который будет на относительной глубине метров 5-7 тихо подкрадываться.
  3. sailor Roman
    sailor Roman Сегодня, 18:05
    0
    Неужели кто-то поверит, что эти беспилотные апараты созданы на Украине?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:17
      +2
      Конечно. А если сопли жевать, то гениальные украинские учёные и атомную бомбу в гараже на коленке соберут, и крылатую ракету к ней, чтоб до Москвы добивала. И даже наклейку приклеят "Зроблено в Украини" поверх оригинальной.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 18:07
    +1
    Это примерно из той же оперы что и "СП взорвали украинские предприниматели",не связанные с лондонским и киевским правительствами....
  5. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:08
    +2
    Да,да, британцы от себя отводят стрелки. Украина сама ничего не смогла бы сделать, могут только сборка из деталям которые передали им бриты или сша вместе с инструкцией.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 19:06
      +2
      Ничего не смогла бы сделать " не факт на 2018г у них работали следующие предприятия :КИЕВСКИЙ НИИ" Гидроприбор", Киевский Судостроительно Судоремонтный завод, Исследовательский проектный центр," Зоря"Машроект не полный список.
      В каком состоянии сейчас эти предприятия?
      Им вполне по силам, построить соответствующие убежища, где наладить производство. Нужно :1 желание, 2-деньги,3 комплектующие.
      Всем этим их снобдят "добрые дяди"
  6. ASM
    ASM Сегодня, 18:15
    +1
    Разведать места производства и засадить геранью, чтобы хорошая грядка образовалась.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:39
      -1
      В том-то и дело, что как такового места производства нет. Только сборка из привозных компонентов. В любом гараже организовать можно.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:19
    +2
    И почему Россия снова не применила свои морские беспилотники против моста Затока?
  8. vladcub
    vladcub Сегодня, 18:34
    +1
    В принципе, возможно, на Украине, ещё с советских времен остались соответствующие НИИ. Чтоб наладить производство дронов (хороших или не очень) надо 3 вещи: желание, деньги и комплектующие, а все это имеется
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:50
    0
    Такую дуру можно в любом сарае сделать. Вопрос только в наличии соответствующей электроники. Можно взять любой дрон и сделать ему корпус лодки, увеличить дальность сигнала, вот вам и шайтан лодка готова. Возможно они так и поступают.
    Самолет из картона и с привязанной гранатой, уже тоже дрон камикадзе, это давно не удел богатых и развитых стран. Отличия только в качестве электроники и материалах.
  10. Степан S
    Степан S Сегодня, 18:53
    +1
    Расстояние между оконечностями молов при входе в бухту Севастополя всего 400 метров. Там с двух сторон можно и что то более серьезное установить для обнаружения и поражения, раз уж так вышло, что дроны прорываются в саму бухту. Опасное это дело - промажут и что тогда? Куда он может попасть?
    Да и заграждения на ночь надо бы выставлять более серьезные - в ВОВ умели это делать, а сейчас что рыбацкие сети натягивают?