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Российскому университету дружбы народов возвращено имя Патриса Лумумбы

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Российскому университету дружбы народов возвращено имя Патриса Лумумбы

Российскому университету дружбы народов решили вернуть имя Патриса Лумумбы. Об этом в ходе сегодняшнего выступления в Госдуме РФ заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.


С инициативой восстановить имя московскому вузу ранее выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Обращаясь к лидеру либерал-демократов, глава правительства РФ заявил, что главой Минобразования уже подписан соответствующий приказ. При этом Мишустин подчеркнул, что он считает данное решение справедливым.

Напомним, что первый в истории Конго премьер Патрис Лумумба стал настоящим символом борьбы за свободу со стороны африканских народов. Политический деятель, ранее возглавлявший партию Национальное движение Конго, занял свой пост в 1960 году, сразу после провозглашения независимости республики.

Осенью того же года новоиспеченный глава правительства был арестован, но быстро освобожден. Однако после повторного задержания в декабре 1960-го его переправили в Катангу, где в январе 1961 года Лумуба вместе со своими политическими соратниками были убиты местными солдатами, находившимися в непосредственном командовании у бельгийских офицеров.

В том же году советскими властями было издано постановление о присвоении московскому РУДН имени первого премьера Демократической Республики Конго.

Между тем, в 1992 году вышеупомянутое постановление было отменено. Вуз назывался просто Российским университетом дружбы народов вплоть до сегодняшнего дня, когда ему снова вернули имя Патриса Лумумбы.
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2 комментария
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 17:39
    0
    Надо же, а я и не знал, что университет оставили без Патриса. По молодости даже чуть не поступил. А из-за чего, чем не угодил-то? belay Хорошо, что вернули имя.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:39
    0
    При этом Мишустин подчеркнул, что он считает данное решение справедливым.
    Ну в стране дел больше нет, только таблички менять.