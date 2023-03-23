Российскому университету дружбы народов возвращено имя Патриса Лумумбы

Российскому университету дружбы народов решили вернуть имя Патриса Лумумбы. Об этом в ходе сегодняшнего выступления в Госдуме РФ заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
С инициативой восстановить имя московскому вузу ранее выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Обращаясь к лидеру либерал-демократов, глава правительства РФ заявил, что главой Минобразования уже подписан соответствующий приказ. При этом Мишустин подчеркнул, что он считает данное решение справедливым.
Напомним, что первый в истории Конго премьер Патрис Лумумба стал настоящим символом борьбы за свободу со стороны африканских народов. Политический деятель, ранее возглавлявший партию Национальное движение Конго, занял свой пост в 1960 году, сразу после провозглашения независимости республики.
Осенью того же года новоиспеченный глава правительства был арестован, но быстро освобожден. Однако после повторного задержания в декабре 1960-го его переправили в Катангу, где в январе 1961 года Лумуба вместе со своими политическими соратниками были убиты местными солдатами, находившимися в непосредственном командовании у бельгийских офицеров.
В том же году советскими властями было издано постановление о присвоении московскому РУДН имени первого премьера Демократической Республики Конго.
Между тем, в 1992 году вышеупомянутое постановление было отменено. Вуз назывался просто Российским университетом дружбы народов вплоть до сегодняшнего дня, когда ему снова вернули имя Патриса Лумумбы.