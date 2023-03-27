ВМС США запрашивают 3,6 млрд долларов на закупку 64 гиперзвуковых ракет на ближайшие 5 лет

Из-за отказа батареи

«Смысл тестирования в том, чтобы что-то узнать. Но мы уверены, что сможем развернуть систему по мере необходимости, и мы будем работать с нашими промышленными партнерами, чтобы убедиться, что мы не отклоняемся от этого – для этого производства»,