ВМС США запрашивают 3,6 млрд долларов на закупку 64 гиперзвуковых ракет на ближайшие 5 лет

Военно-морской флот США впервые наметил первоначальный график производства своей программы гиперзвуковых ракет, запланирована закупка 64 ракет RGM/UGM-51A CPS на сумму 3,6 млрд долларов в течение следующих пяти лет.
RGM/UGM-51A CPS (Conventional Prompt Strike) – это перспективное гиперзвуковое оружие Пентагона, совместно разработанное военно-морским флотом и армией. Универсальная твердотопливная БРСД, оснащенная универсальным маневрирующим боевым блоком с гиперзвуковой скоростью полета Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в модификации Block 1, теоретически способной развивать скорость более 3 800 миль в час (6 080 км в час).
Вес боевого блока – 800 фунтов (360 килограммов), что теоретически позволят разместить в нем любое ЯЗУ из имеющихся в арсенале США, от «легких», например W-61, до «тяжелых», таких как W-88. Боеголовками C-HGB предполагается оснастить системы вооружений армии, ВВС и флота. Разработка выполнена на базе экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW).
В основе системы – твердотопливная ракета AUR – двухступенчатая, длина – 10,44 метра, диаметр миделя – 887 миллиметров. Стартовый вес – 16 300 фунтов (7 400 килограммов), и её главная особенность – отделяемый управляемый гиперзвуковой боевой блок C-HGB. Максимальная дальность полета ракеты – 1 000 морских миль (1 850 км).
Военно-морской флот планирует использовать ракету на эсминцах типа Zumwalt и подводных лодках типа Virginia, в то время как армия примет на вооружение вариант наземного базирования MGM-51A LRHW.
Подробная информация о графике ВМС по подготовке всех этапов программы изложена в недавно опубликованных документах по обоснованию бюджета службы. Запрос на 2024 финансовый год включает 341 миллион долларов на первые восемь ракет.
Прогнозируемый график службы ВМС по закупке ракет на ближайшие пять лет, который может быть изменен при подаче бюджетных запросов, включает 10 ракет на 440 миллионов долларов в 2025 финансовом году; 11 ракет на 663 миллиона долларов в 2026 финансовом году; 16 ракет на 988 миллионов долларов в 2027 финансовом году и 19 ракет на 1,1 миллиарда долларов в 2028 финансовом году.
Ракеты, предназначены для вооружения двух эсминцев УРО – USS Zumwalt (DDG-1000) и USS Michael Monsoor (DDG-1001), будут размещаться в корабельных УВП Mk.57 и двух ПЛА SSN-800 «Арканзас» и SSN-801 «Юта», в четырех пусковых блоках-модулях VPM (Virginia Payload Module) по четыре ракеты в каждом (обе лодки типа «Вирджиния» Block IV), по 16 ракет на каждый носитель.
На момент публикации неясно, будет ли армия также изыскивать финансирование в своем новом бюджетном запросе на свои ракеты MGM-51A LRHW – «…это означает, что ракета содержит боеголовку, корпус ракеты, контейнер и другие необходимые для запуска компоненты, соответствующие подтверждающие документы по ним еще не обнародованы» – все, что мог из себя выдавить представитель армии по связям со СМИ, и он не сразу ответил на вопросы издания Breaking Defense, ничего, собственно, не сказав.
ВМС планируют вооружить ракетами RGM-51A CPS эсминцы Zumwalt в 2025 году и ракетами UGM-51A CPS свои подводные лодки ориентировочно в 2029 году. Несмотря на то, что в прошлом году было проведено множество «совместных летных кампаний», глава испытательного полигона вооружений Пентагона недавно сообщил, что «в жизненном цикле программы слишком рано оценивать ее общую эффективность».
Издание Breaking Defense ранее сообщало, что небольшое количество эсминцев класса Zumwalt также может создать проблемы для ВМС во время интеграции из-за ограниченной доступности корабля для испытаний.
Из-за отказа батареи
Как сообщает USNI News, один из высокопоставленных офицеров ВМС, курировавший разработку оружия, ранее в этом месяце признал перед законодателями, что Пентагону пришлось отменить недавно запланированное испытание из-за «отказа батареи».
На вопрос во время пресс-конференции в Пентагоне, почему служба продолжает производство, несмотря на неудачные испытания, контр-адмирал Джон Гамблтон, офицер службы, ответственный за разработку запроса на годовой бюджет, сказал, что «запрос является одобрением возможностей».
«Смысл тестирования в том, чтобы что-то узнать. Но мы уверены, что сможем развернуть систему по мере необходимости, и мы будем работать с нашими промышленными партнерами, чтобы убедиться, что мы не отклоняемся от этого – для этого производства»,
– добавил он на пресс-конференции 13 марта.
Что касается ВВС, эта служба намерена завершить расходы на исследования и разработки одного из своих ключевых гиперзвуковых вооружений – авиационного оружия быстрого реагирования, в 2024 финансовом году, сообщает Breaking Defense. Другая крупная программа ВВС – крылатая ракета HAWC, продолжит исследования и разработки в 2028 финансовом году.
ВВС ранее отказалась от одной из своих не названных программ гиперзвукового оружия, гиперзвукового обычного ударного оружия – из-за нехватки бюджета в 2020 году.