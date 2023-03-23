МУС сожалеет по поводу угроз в свой адрес после выдачи ордера на «арест» президента России

Международный уголовный суд (МУС), базирующийся в Гааге, начинает расхлебывать последствия ранее принятого нелегитимного решения о выдаче ордеров на «арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за якобы «незаконный вывоз детей» с территории Украины. На самом деле, украинских детей вывозили в РФ из районов, постоянно подвергающихся обстрелам со стороны националистов ВСУ. Но для так называемых судей в Гааге это не важно, когда поступило четкое указание сверху, какие решения принимать.Накануне Ассамблея государств-участников Римского статута, участником которого РФ не является, опубликовала на сайте МУС специальное заявление. В нем выражается сожаление по поводу угроз, которые начали звучать в адрес прокурора и судей, причастных к выдаче ордеров на арест по ситуации на Украине. Заявление подписали члены Президиума Ассамблеи в составе представителей Аргентины, Чехии и Канады.Всего соглашение (Римский статут), на основании которого действует МУС, по состоянию на март 2023 года подписали 137 государств, ратифицировали договор 123 страны, исключая, помимо РФ, Китай и США. Таким образом, представители всего нескольких стран из ста с лишним приняли кулуарное решение об «аресте» главы государства, которое даже не является участником международного соглашения.В заявлении МУС отмечается, что этот международный орган является независимым и беспристрастным судебным учреждением, воплощающим коллективную приверженность стран-участниц борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Как бы не так. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что когда суд в Гааге попытался привлечь к ответственности власти США за военные преступления, совершенные в Афганистане, против его сотрудников Вашингтон мгновенно ввел санкции. В результате дело было прекращено.В заявлении МУС не разъясняется, о каких «угрозах» в адрес его сотрудников идет речь. Но очевидно, что так называемый Высокий Президиум Ассамблеи не на шутку напугала ответная реакция Москвы на заказное и провокационное решение о выдаче ордеров на арест, особенно в отношении главы ядерной державы, который по международным нормам является лицом неприкосновенным.Как известно, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров об «аресте» граждан РФ. В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что арест главы государства за рубежом по решению МУС равнозначен объявлению войны, написав у себя в телеграм-канале о возможности ракетного удара с российского корабля по гаагскому зданию суда.