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МУС сожалеет по поводу угроз в свой адрес после выдачи ордера на «арест» президента России

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МУС сожалеет по поводу угроз в свой адрес после выдачи ордера на «арест» президента России

Международный уголовный суд (МУС), базирующийся в Гааге, начинает расхлебывать последствия ранее принятого нелегитимного решения о выдаче ордеров на «арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за якобы «незаконный вывоз детей» с территории Украины. На самом деле, украинских детей вывозили в РФ из районов, постоянно подвергающихся обстрелам со стороны националистов ВСУ. Но для так называемых судей в Гааге это не важно, когда поступило четкое указание сверху, какие решения принимать.


Накануне Ассамблея государств-участников Римского статута, участником которого РФ не является, опубликовала на сайте МУС специальное заявление. В нем выражается сожаление по поводу угроз, которые начали звучать в адрес прокурора и судей, причастных к выдаче ордеров на арест по ситуации на Украине. Заявление подписали члены Президиума Ассамблеи в составе представителей Аргентины, Чехии и Канады.

Всего соглашение (Римский статут), на основании которого действует МУС, по состоянию на март 2023 года подписали 137 государств, ратифицировали договор 123 страны, исключая, помимо РФ, Китай и США. Таким образом, представители всего нескольких стран из ста с лишним приняли кулуарное решение об «аресте» главы государства, которое даже не является участником международного соглашения.

В заявлении МУС отмечается, что этот международный орган является независимым и беспристрастным судебным учреждением, воплощающим коллективную приверженность стран-участниц борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Как бы не так. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что когда суд в Гааге попытался привлечь к ответственности власти США за военные преступления, совершенные в Афганистане, против его сотрудников Вашингтон мгновенно ввел санкции. В результате дело было прекращено.

В заявлении МУС не разъясняется, о каких «угрозах» в адрес его сотрудников идет речь. Но очевидно, что так называемый Высокий Президиум Ассамблеи не на шутку напугала ответная реакция Москвы на заказное и провокационное решение о выдаче ордеров на арест, особенно в отношении главы ядерной державы, который по международным нормам является лицом неприкосновенным.

Как известно, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров об «аресте» граждан РФ. В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что арест главы государства за рубежом по решению МУС равнозначен объявлению войны, написав у себя в телеграм-канале о возможности ракетного удара с российского корабля по гаагскому зданию суда.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/coalitionforicc/49488097886
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29 комментариев
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  1. Балу
    Балу Сегодня, 17:46
    +14
    МУС сожалеет. Поздняк метаться. Никуда не уходите, за вами выехала опер группа. Репетируйте Ахмат сила! Дон....
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:54
      +7
      А вообще то, прежде чем выносить "вердикт", не плохо было бы побывать там откуда детей эвакуировали и всё увидеть своими глазами, если конечно они еще есть у МУС.
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:00
        +4
        - У вас несчастные случаи на работе были?
        - Нет...
        - Будут!!! (С). Операция Ы.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:00
      0
      Да,неплохо бы было..Самолет "туда куда надо",незапланированная посадка с "нужными пассажирами"..КГБ Белоруссии не даст соврать.. hi
    3. bandabas
      bandabas Сегодня, 19:01
      0
      Не так все просто. Но! Де-юре, де факто. Зачем нашему гаранту кататься к швабам? Если у него жилка осталась.... Просто за год переливание из пустого в порожнее - надоело.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:50
    +7
    Поздно сожалеть: Ваша судьба повешенными быть...
  3. Severok
    Severok Сегодня, 17:50
    +8
    Объявить функционеров мус в розыск по линии Интерпола и добиваться их экстрадиции в Россию по примеру матрасников, вариант?
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: Severok
      Объявить функционеров мус в розыск по линии Интерпола и добиваться их экстрадиции в Россию по примеру матрасников, вариант?

      Интерпол не даст ордер: а вот перекрыть Германии газ за гнилой базар её министра это можно.
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:53
    +3
    МУС будет не только сожалеть, но и извиняться и самое главное каяться. Но наш суд будет справедлив и непреклонен.
  5. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 17:57
    +13
    МУСовцы.. вам не надо сожалеть! Меняйте ФИО, меняйте адреса проживание, и страну пребывание! Хотя вряд-ли вам это поможет..
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:04
    +2
    В заявлении МУС отмечается, что этот международный орган является независимым и беспристрастным судебным учреждением

    Ну а кто бы в этом сомневался. Все прекрасно знают, что МУС – контора разудалая, плоть от плоти мирового глобализма с его международными и бог знает еще какими институтами. На которую главные политические акторы внимания не обращают, Римский Статут 1998-го года не признают, но белым пушистым гаагский балаган видят. На кого рассчитана эта глупость с ордером? Ясно что на Россию, информационная диверсия всегда хороша , в 2024-ом президентские выборы, где вероятно, Владимир Владимирович примет участие. Используя ордер МУС, как предлог запад намекает - результаты голосования не признаем, а сторонников такой позиции выведем на улицы, а также этот шаг направлен на страны, не признающие санкционный режим против России, здесь налицо попытка сделать фигуру Путина, нежелательной для межгосударственных контактов. . Но это откровенно слабый ход, во всяком случае – сегодня. Ну и основная подоплека кроется в проверке «стройности рядов» коллективного Запада и прочих стран, кои обязаны высказаться в части признания или непризнания «ордера». Власти ЮАР и другие даже ближние соседи подумают, как ответить на вопрос: «а вы арестуете Путина, если он приедет на саммит БРИКС?».
  7. macgyver
    macgyver Сегодня, 18:05
    +4
    Объявить верховного главнокомандующего в розыск во время СВО - это разве не объявление войны России? Как это еще можно воспринимать, кроме как casus belli?
    1. kromer
      kromer Сегодня, 19:26
      0
      Объявлять войну может одно государства другому государству. Международный уголовный суд это организация, причём около половины стран, в том числе РФ эту организацию не признали.
      Объявлять войну России не может какая то полупризнанная организация. Это нонсенс.
  8. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:07
    +1
    А чего этим судьям боятся? В Россию они не поедут, по запросу С. К. Р. Ф. третьи страны их не выдадут, собственности в нашей стране у них нет. А вот подгадили знатно.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 18:08
    +1
    Да не нужно даже обсуждать ,насчет угроз все реально и прийдется и МУС ответить.Давно нужно поставить точку.Все страны которые обучают и поставляют вооружения Украине являются пособниками киевсого режима.Создается специальная коммисия по расследованию действий каждого отдельного чиновника(от призидента до всяких парламентариев и мэров).А дальше придет время и всю эту шушеру особенно ЕС сдадут с потрахами будет наш суд.
  10. Василий12
    Василий12 Сегодня, 18:13
    +5
    МУС - объявить террористической организацией, членов организации наказать в соответствии с УК России.
    1. puskarinkis
      puskarinkis Сегодня, 18:41
      0
      А ещё лучше, приговорив, как террористов, к высшей мере социальной защиты, ввести право приводить приговор к исполнению не зависимо от месторасположения и премию "охотникам за головами"!
  11. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 18:16
    +3
    А не надо сожалеть ! Все ниже подписавшиеся , поедите на Колыму ,на урановые рудники !
    1. Дон Аналитик
      Дон Аналитик Сегодня, 18:23
      +3
      Донбасс востанавливать, детям погибшим памятники ставить...
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:16
    +1
    Американцы сразу счета в баксах и вьезд прикрыли. Мы могли бы рейтинг русофобии ввести и на основании этого повышать этим странам пошлины на ввоз к нам товаров. Кошелек очень чувствительное дело
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:21
    +2
    Участники трибуны фарса должны быть задержаны российскими силовиками и органами.Они не могут спокойно сидеть в своих креслах, пусть чувствуют страх, пусть чувствуют поощрение российских силовиков.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:24
    +2
    Очень бы хотелось, что бы был удар под дых, с нашей стороны. Кстати, это тот случай, когда можно и делом ответить. И жестоко, несоразмерно ответить.
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:28
    0
    МУС сожалеет по поводу угроз в свой адрес после выдачи ордера на «арест» президента России
    . Когда МУСу по мусалам надают, никто об том сожалеть не будет... даже теперешним хозяева. Чего им одноразовых неудачников жалеть то...
  16. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:32
    +2
    -Какие ваши доказательства?
    -Кокаинум!
    -Хулиганы.
  17. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 18:34
    +1
    Дмитрий Медведев как профессиональный юрист мог бы что нибудь придумать получше чем нанести удар ракетой по зданию МУС. Надо юридически, фактами обосновать клевету МУС о вывозе детей с Украины в Россию.
    Показать плачущих детей под обстрелами нацистов и их спасённых радостных на руках российских солдат, благодарных матерей.
    Можно прошерстить жизнь этих судей, найти скелеты в ихних шкафах, показать какие они гомики и педофилы, наркоманы ( у них это широко распространено), лишить их акций Газпрома если они у них есть, лишить газа если мы туда его поставляем. hi
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:08
      0
      "как профессиональный юрист" feel
      Есть вполне обоснованная версия, что у Данте был и десятый круг для профессиональных юристов. Но, юристы юридически запретили о нем упоминать и пришлось остановится на описании девяти. А десятый все-таки есть, его не может не быть! am
  18. Антон Лимонов
    Антон Лимонов Сегодня, 19:10
    0
    Вот пусть и думают теперь, стоит ли в Эмираты ехать отдыхать, а дети на мальдивах точно в безопасности? А еду эту кто принёс? И так до конца жизни. Выдали ордер они
  19. Волк
    Волк Сегодня, 19:14
    0
    МУС в Гааге сугубо политический у его правда и право строго селективная , НАТО злочини не выдит и не слушает, а с другие стороне сразу тужбени процесс и налог на арест голове государства ?
    Ето организованая КРИМИНАЛНА СТРУКТУРА ЗЛОЧИНЦОВ КОТОРАЯ У НУЖНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА ПОЛУЧИТ АДЕКВАТНО НАКАЗАНИЕ ЗА СВОЁ ЗЛОЧИНИ !!!
  20. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:28
    0
    Хорошо, что на вашем логотипе нет богини с завязанными глазами. Ведь она символизирует беспристрастность...
    Но этого мало. Уберите со своего логотипа весы, бездари!
    Они ведь символизируют объективность оценки информации - которой от вас и не пахнет!