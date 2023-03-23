Аналитик Атлантического совета: Время в украинском конфликте на стороне России, и это очевидно

В американском издании The Washington Post на фоне фактически нескончаемых поставок оружия и боеприпасов киевскому режиму вышла статья, в которой утверждается, будто бы поставки производятся медленно. Американский аналитик из Атлантического совета, мнение которого приводит издание, говорит, что любые задержки поставок вооружения и боеприпасов Украине «играют на руку России».
Из материала в американском издании со ссылкой на Рэйчел Риццо, аналитика Атлантического совета (аналитический центр, который фактически работает на натовскую разведку):
Время в украинском конфликте на стороне России. И это очевидно. У неё есть солдаты и военная техника, чтобы вести длительную войну даже на огромном фронте. У Украины такого преимущества нет.
В статье говорится, что если при отправке оружия Киеву будут «задержки, то Украина не сможет дать отпор российской армии».
Риццо:
Но не только в задержках поставок оружия и боеприпасов состоит проблема.
По словам аналитика, Украине не поставляется то, что она просит, а если поставляется, то малыми пакетами и растянуто во времени.
Американское издание:
Украина требует поставок ракет большой дальности и истребителей F-16, но поставок нет. Сторонники такого подхода говорят, что это позволяет избежать прямого конфликта Запада с Россией. Но за это Украина расплачивается многочисленными жизнями.