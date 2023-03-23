Военное обозрение
Войти Регистрация

Аналитик Атлантического совета: Время в украинском конфликте на стороне России, и это очевидно

16
Аналитик Атлантического совета: Время в украинском конфликте на стороне России, и это очевидно

В американском издании The Washington Post на фоне фактически нескончаемых поставок оружия и боеприпасов киевскому режиму вышла статья, в которой утверждается, будто бы поставки производятся медленно. Американский аналитик из Атлантического совета, мнение которого приводит издание, говорит, что любые задержки поставок вооружения и боеприпасов Украине «играют на руку России».


Из материала в американском издании со ссылкой на Рэйчел Риццо, аналитика Атлантического совета (аналитический центр, который фактически работает на натовскую разведку):

Время в украинском конфликте на стороне России. И это очевидно. У неё есть солдаты и военная техника, чтобы вести длительную войну даже на огромном фронте. У Украины такого преимущества нет.

В статье говорится, что если при отправке оружия Киеву будут «задержки, то Украина не сможет дать отпор российской армии».

Риццо:

Но не только в задержках поставок оружия и боеприпасов состоит проблема.

По словам аналитика, Украине не поставляется то, что она просит, а если поставляется, то малыми пакетами и растянуто во времени.

Американское издание:

Украина требует поставок ракет большой дальности и истребителей F-16, но поставок нет. Сторонники такого подхода говорят, что это позволяет избежать прямого конфликта Запада с Россией. Но за это Украина расплачивается многочисленными жизнями.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:11
    +2
    Украина вообще должна быть счастлива что ей хоть кто то что то даёт.
    В интернете интересную инфографику нашёл.

    https://colonelcassad.livejournal.com/8242863.html
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:20
      +1
      Эта инфографика по составу группировок.Но есть и обьективные факторы-логистика,разведка итд.Где то мы превосходим всук(авиация,в частности),где то они(разведкасвязь).Так что силы примерно равны,и они могут на отдельных участках создать перевес в силах и нанести удар.Да,и про время..Не играет оно ни на одну сторону.
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:14
    0
    С Украиной, да, а вот с НАТО уже не всё так однозначно.hi
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:16
      +3
      Неоднозначно говорите?

      Медаль НАТО (слева) выдавалась с 1996 по 2002 год за участие в деятельности Североатлантического альянса на территории бывшей Югославии. Она вручалась военнослужащим как стран блока, так и других государств-участников.

      Обе «награды» были найдены у убитых «украинских» военнослужащих.
      Иностранные наёмники бегут из Артёмовска
      ВСУ испытывают острую нехватку военнослужащих, транспортных средств, артиллерийских боеприпасов и уже не в состоянии продолжать борьбу. Об этом рассказали наёмники из «Интернационального легиона» Украины, покинувшие позиции.

      «Командование ВСУ не позволяет силам, обороняющим город, выйти из него и тем самым избежать окружения. Это большая ошибка, из-за которой погибли тысячи солдат», – заявил журналистам Сэм, бывший артиллерист морской пехоты США, группе которого удалось выйти из Артёмовска с большими потерями.

      https://donbasstoday.ru/23-03-2023-bitva-za-bahmut-artemovsk-segodnya-vsu-nakaplivayut-rezervy-chasov-yare-i-raj-aleksandrovke-novosti-obstanovka-na-23-marta/
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:21
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Неоднозначно говорите?

        Да, я говорю что на Украине всё не закончится, и время не обязательно работает на нас, важно что бы "стояние" не затягивалось слишком надолго.
        А ВОТ И ДОБАВОЧКА: Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался об отмене 907-й поправки конгресса, которая звучит так:
        «Помощь США в соответствии с данным или каким-либо другим Актом... не может быть предоставлена правительству Азербайджана до тех пор, пока Президент не определит и не доложит Конгрессу о том, что правительство Азербайджана предпринимает демонстративные шаги по прекращению всех блокад и прочего наступательного использования силы против Армении и Нагорного Карабаха».
        1. Баюн
          Баюн Сегодня, 18:35
          +3
          Соглашусь. Всё только начинается... Турцию в покое не оставят и насильно втянут в "Колхоз имени Запад". А это "тюркский мир" с Азербайджаном и Казахстаном...

          Не удивлюсь, если увидим китайскую армию в Средней Азии и на Ближнем востоке...

          Началась планетарная военная движуха на последующие 50-100 лет. Затормозить ход событий может только природная планетарная катастрофа или чудо непредсказуемое.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:16
    +2
    Из материала в американском издании со ссылкой на Рэйчел Риццо, аналитика Атлантического совета (аналитический центр, который фактически работает на натовскую разведку):

    Они там могут говорить что угодно...верить словам этих жуликов и мошенников нельзя ни на секунду.
    Меня больше беспокоит что натовская космическая разведка имеет преимущество над нашей разведкой...у нас большущие проблемы с нашей спутниковой разведкой...эти проблемы десятилетиями не решались и сейчас прямиком влияют на ход СВО. request
    Вообщем как в старые добрые времена на войне вскрылись острейшие язвы и болячки армии и государства , на которые наши государственные мужи раньше не обращали никакого внимания.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:23
      0
      5 часов назад — С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником военного назначения, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.03.2023.

      Хорошо! Но мало.(((
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:17
    +2
    Время на стороне России, потому что у Китая нет износа, а США и их сателлиты закопали в Украине более 100 миллиардов долларов.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 18:24
      +3
      100 миллиардов долларов это ни о чём. Общая капитализация разорившихся недавно банков в несколько раз больше, чем вся оказанная Украине военная помощь. А это далеко не все и далеко не самые крупные банки. Так что они там хоть триллион долларов закопать могут. Да хоть 2.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:20
    +1
    [quote][/quote]. К сожалению, расплачиваются приходится проскакавшиму свои мозги обывателю!!! А виновные, зачинщики, подсчитывают свои барышни и... лыжи у них давно смазаны и бежать им есть куда и на что там жить, не тужить.
    Впрочем, некоторые иллюзии рассеятся быстро, проигравших, неудачников, не выполнивших волю/задание хозяина, никто не любит и могут быть разные варианты...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:12
      0
      Никакого сожаления насчет проскакрвшего мозг укрообывателя!А вот,что насчет наших ребят,изувеченных на этой войне,семьям погибших ..Тут не сожаление,а каяться до гробовой доски нашим руководителям надо.За то,что духу не хватило в 2014...
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:26
    0
    В статье говорится, что если при отправке оружия Киеву будут «задержки, то Украина не сможет дать отпор российской армии».

    Если страна не может воевать своими силами и своим вооружением, надеясь "на дядю", то такой стране нужно сразу же подписывать "Акт капитуляции", не мучить свой народ и всех остальных причастных к войне.
    Но ведь все прекрасно понимают, что это война не Украины , а США и запада.
  7. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 18:44
    0
    Украина требует поставок ...истребителей F-16, но поставок нет.

    У них нет аэродромов под НАТО-вские самолёты... Построить же их не дадут наши Калибры
    Короче... разговор ни о чем.. пустая говорильня...
  8. macgyver
    macgyver Сегодня, 18:58
    0
    Запад с радостью готов сплавить старый оружейный хлам, на утилизацию которого, по их стандартам необходимо ещё и истратить кучу денег. Но он заканчивается, а производство новых вооружений кто-то должен оплачивать. И я не уверен, что это охотно делается в кредит. Нужны инвесторы, а инвесторам - нужна прибыль ... сливать до бесконечности бабло никто не хочет.
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:25
    0
    Никакого времени на стороне РФ к сожалению нет. Все эти эксперты( особенно разные полковники ), военкоры чешут языками как базарные бабы ни за что не отвечая. украинец уперт,если каждый город типа Бахмута освобождать по 9 месяцев ,то лет 20 будет война. До сих пор нет ответа почему не наносят удары по жд, мостам, почему идёт накопление сил и средств,почему политики которые завязаны бизнесом на Украине у власти и в думе. Почему человек который убил случайно в драке получает срок ,а генералы погубившие по своей дурости и глупости солдат ни за что не отвечают. Почему тяжело идёт паспортизация на новых ( старых) землях - потому что не верят и не хотят,ждут украинцев, почему даже в Приднестровье не верят в РФ и вопрос ждут ли? Много вопросов ответов нет.