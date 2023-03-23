Аналитик Атлантического совета: Время в украинском конфликте на стороне России, и это очевидно

Время в украинском конфликте на стороне России. И это очевидно. У неё есть солдаты и военная техника, чтобы вести длительную войну даже на огромном фронте. У Украины такого преимущества нет.

Но не только в задержках поставок оружия и боеприпасов состоит проблема.

Украина требует поставок ракет большой дальности и истребителей F-16, но поставок нет. Сторонники такого подхода говорят, что это позволяет избежать прямого конфликта Запада с Россией. Но за это Украина расплачивается многочисленными жизнями.