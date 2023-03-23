Из всех военнослужащих ВСУ, державших оборону позиций на одном из участков в районе Белогоровки (ЛНР), в живых остался только один человек. Попав в плен к россиянам, захватившим плацдарм, он рассказал подробности полного разгрома своего подразделения.Об этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил главе Чечни Рамзану Кадырову.Ситуация стандартная: боевик, по его словам, без должной подготовки оказался на фронте, спустя три дня был ранен и попал в плен, оказавшись единственным выжившим из всего подразделения.Российский эксперт Андрей Клинцевич, специализирующийся на изучении военных и политических проблем, рассказал, что ВСУ сосредотачивают технику на Запорожском направлении, делая это скрытно. Боевые машины перевозятся фурами, а личный состав – автобусами, в том числе, школьными. Эти перемещения были замечены в районе Павлограда. Параллельно украинские подразделения прощупывают оборону ВС России, делая вылазки в направлении наших позиций.Военный эксперт Юрий Подоляка сообщает об успехах Вооруженных сил РФ на Авдеевском участке. Российские войска постепенно окружают Авдеевку и расширяют плацдарм для наступления. В частности, идет продвижение в районе Новобахмутовки.В окрестностях Артемовска передвижение противоборствующих войск сильно затруднено из-за грязи. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают боевые действия в самом городе, где фактор распутицы влияет гораздо меньше.