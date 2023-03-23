Военное обозрение
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Российские войска постепенно окружают Авдеевку и расширяют плацдарм для наступления

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Российские войска постепенно окружают Авдеевку и расширяют плацдарм для наступления

Из всех военнослужащих ВСУ, державших оборону позиций на одном из участков в районе Белогоровки (ЛНР), в живых остался только один человек. Попав в плен к россиянам, захватившим плацдарм, он рассказал подробности полного разгрома своего подразделения.


Об этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил главе Чечни Рамзану Кадырову.

Ситуация стандартная: боевик, по его словам, без должной подготовки оказался на фронте, спустя три дня был ранен и попал в плен, оказавшись единственным выжившим из всего подразделения.

Российский эксперт Андрей Клинцевич, специализирующийся на изучении военных и политических проблем, рассказал, что ВСУ сосредотачивают технику на Запорожском направлении, делая это скрытно. Боевые машины перевозятся фурами, а личный состав – автобусами, в том числе, школьными. Эти перемещения были замечены в районе Павлограда. Параллельно украинские подразделения прощупывают оборону ВС России, делая вылазки в направлении наших позиций.


Военный эксперт Юрий Подоляка сообщает об успехах Вооруженных сил РФ на Авдеевском участке. Российские войска постепенно окружают Авдеевку и расширяют плацдарм для наступления. В частности, идет продвижение в районе Новобахмутовки.

В окрестностях Артемовска передвижение противоборствующих войск сильно затруднено из-за грязи. Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают боевые действия в самом городе, где фактор распутицы влияет гораздо меньше.
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11 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:21
    +10
    Инфоцыган Подоляка не военный эксперт.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 18:29
      +7
      Спасибо Пригожину, против Вагнера на бахмуте сосредоточили 80 000 войска, более 230 орудийных систем, сотню рсзо, около 230 танков, плюс резерв в 18 000 зольдатэн. Это чуть тне половина того войска, что укровермахт приготовил для большого весеннего наступления! То есть оркестр оттянул на себя огромные силы укрорейха! Таким образом создаются благоприятные условия для наступления на других участках фронта, в том числе и под авдеевкой. Удачи парням и спасибо вагнерам!
      1. tohoto
        tohoto Сегодня, 18:34
        +1
        А что у нас мало подразделений ,которые сейчас очень жестко воюют?
        1. Эдик
          Эдик Сегодня, 19:20
          0
          Цитата: tohoto
          А что у нас мало подразделений ,которые сейчас очень жестко воюют?

          Вагнера штурмовики они не удерживают позиции, а прут вперёд и добиваются результата!Где опасно и возможны большие потери там они,ну там и результат.А пишут у нас о результатах.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 19:34
        0
        Таким образом создаются благоприятные условия для наступления на других участках фронта, в том числе и под авдеевкой.

        Таким образом создаются условия огрести у артёмовска!
        Условия для наступления создаются в первую очередь концентрацией сил и созданием резервов, что укропы и сделали по полным бездействием с нашей стороны.
        Про наши возможности с концентрацией и созданием резервов - тишина, либо мы научились сохранять свои планы и возможности в секрете, либо нам нечем наступать и всё наше наступление - плод наших желаний. Мне хочется верить в первое, но опыт говорит о втором.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 19:34
      0
      Тезисы Подоляки хотя бы укладываются в логику, в отличие от экспертов из Генштаба. Не виноват же он, что Генштаб действет по сверхсекретному хитрому плану, который ставит в ступор как противника, так и собственных солдат.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:26
    +6
    Юра рассказывает об успехах...Вот на этого сумского "соловья"ссылаться-последнее дело.Ни один из его радостных воплей не имел подтверждения.По Авдеевке.Военкоры в телеге ВО кардинального продвижения не подтверждают.Новобахмутовку(западные окраины)освобождали с осени
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 18:55
      +6
      Я этого соловья, скрепя всеми органами , терпел первые две недели СВО ,пока был информационный вакуум.А потом с удовольствием отписался
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:05
        0
        Его напарник-Михаил(вот кто имеет честь сражатся на инфополе.Ему бандерлоги в Харькове весной 2014 увечье нанесли,афганец)вовремя понял,что это за фрукт..
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:50
    0
    Тут чеченцы вместе с остальной российской армией делают большое дело
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:29
      +1
      Цитата: Carlos Sala
      Тут чеченцы

      Чего они делают?