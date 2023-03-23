Военкоры сообщают о вступлении подразделений ВС РФ в Макеевку в ЛНР

Судя по всему, российские вооруженные силы прорвались на территорию Макеевки в Луганской Народной Республике. Этот населенный пункт все еще оккупирован формированиями киевского режима.
Военкоры сообщают, что подразделения ВС РФ действуют уже в границах населенного пункта. Например, был замечен танк Т-72Б3 ВС РФ, который работал по позициям украинских формирований в районе местной школы, постоянно маневрировал при этом и поражал огнем боевиков ВСУ.
В социальных сетях пишут и о том, что украинские формирования пытаются применять против российских танков противотанковые комплексы американского производства Javelin. Такие ПТРК в изобилии поставляются ВСУ с самых первых недель специальной военной операции российской армии на Украине.
Как сообщает Telegram-канал «Пул № 3», российские войска пытаются «вклиниться» в украинскую оборону в районе реки Жеребец. То есть, начались бои уже за саму Макеевку. Данное событие является еще одним свидетельством перехода российских войск к более активным наступательным действиям на Луганском фронте.
Кроме того, ожесточенные бои идут в Артемовске и его окрестностях, где оперируют бойцы ЧВК «Вагнер», а также на Авдеевском направлении, где перед российскими войсками стоит непростая задача – освобождение Авдеевки, в которой находится внушительный украинский гарнизон. Например, сегодня наносились удары по Авдеевскому коксохимическому заводу, который используется украинскими формированиями в качестве укрепленной базы.