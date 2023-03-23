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Военкоры сообщают о вступлении подразделений ВС РФ в Макеевку в ЛНР

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Военкоры сообщают о вступлении подразделений ВС РФ в Макеевку в ЛНР

Судя по всему, российские вооруженные силы прорвались на территорию Макеевки в Луганской Народной Республике. Этот населенный пункт все еще оккупирован формированиями киевского режима.


Военкоры сообщают, что подразделения ВС РФ действуют уже в границах населенного пункта. Например, был замечен танк Т-72Б3 ВС РФ, который работал по позициям украинских формирований в районе местной школы, постоянно маневрировал при этом и поражал огнем боевиков ВСУ.

В социальных сетях пишут и о том, что украинские формирования пытаются применять против российских танков противотанковые комплексы американского производства Javelin. Такие ПТРК в изобилии поставляются ВСУ с самых первых недель специальной военной операции российской армии на Украине.


Как сообщает Telegram-канал «Пул № 3», российские войска пытаются «вклиниться» в украинскую оборону в районе реки Жеребец. То есть, начались бои уже за саму Макеевку. Данное событие является еще одним свидетельством перехода российских войск к более активным наступательным действиям на Луганском фронте.

Кроме того, ожесточенные бои идут в Артемовске и его окрестностях, где оперируют бойцы ЧВК «Вагнер», а также на Авдеевском направлении, где перед российскими войсками стоит непростая задача – освобождение Авдеевки, в которой находится внушительный украинский гарнизон. Например, сегодня наносились удары по Авдеевскому коксохимическому заводу, который используется украинскими формированиями в качестве укрепленной базы.
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8 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 18:36
    0
    Уничтожать надо и как можно быстрее пусковые установки ЗУР укропской ПВО, будет господство в небе - нам будет без разницы на всю "шефскую помощь" бандерам...
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 18:44
      +4
      Прячутся они. Надо признать, что украинцы достаточно творчески применяют ПВО. Вместо защиты объектов они используют их для охоты на нашими воздушными средствами. Это единственный путь, когда ПВО слабое.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:45
      -1
      Для этого можно использовать те же беспилотники с УПАБ-100.Что-нибудь слышно про применение УПАБов с беспилотников?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 19:39
        0
        Генералы об этом ничего не знают. Иначе использовали бы.
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:47
      +2
      Легко сказать. Уничожение ПВО - дело комплексное, без кардинального улучшения спутниковой разведки, связи, беспилотников не решается. США, к слову, во Вьетнаме так и не смогли решить эту задачу, при постоянном притоке новых комплексов ПВО из СССР.
  2. Комментарий был удален.
  3. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:00
    +2
    Есть одна очень серьёзная проблема: целеуказания от НАТО, любой пук авиации они передают в режиме реального времени хохлам, похоже они и советские системы интегрировали. И что делать супер полководцы не знают.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 19:25
      0
      Это проблема не военная, а политическая. Считать ли спутниковую группировку стран НАТО над Украиной законной целью или нет.
  4. Aken
    Aken Сегодня, 19:38
    0
    Что-то давно не слышал я щеневмерлых славословий в адрес Джавелинов. Что-то не так с ними?