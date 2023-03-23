Конгресс США намерен упростить процедуру осуществления ограничения экспортного контроля в рамках AUKUS

Конгресс США намерен упростить процедуру осуществления ограничения экспортного контроля в рамках трёхстороннего оборонного альянса AUKUS путём принятия законопроекта, позволяющего ускорить технологическое сотрудничество стран-членов (Великобритания, США и Австралия).
В соответствии с данной законодательной инициативой, Государственный департамент США совместно с Пентагоном будет отвечать за предоставление информации касательно выдачи лицензии на экспорт оборонной продукции, в целях сотрудничества Соединённых Штатов со своими союзниками в сфере квантовых технологий и разработки гиперзвукового оружия. Технологии эти и лягут в основу соглашения, принятого странами-участницами AUKUS с тем, чтобы устранить неравенство возможностей (боевых сил и средств), до того как Австралия получит АПЛ со стороны Англии и Штатов.
Член Палаты представителей США, республиканец Джо Кортни в интервью порталу Defense News сообщил о необходимости скорейшей разработки некого механизма, с помощью которого будет облегчен режим ограничения поставок вооружений в рамках Правила международной торговли оружием (ITAR).
Таким образом, на Госдепартамент возложена задача по осуществлению контроля и надзора в рамках ITAR, в то время как обязанности Министерства обороны США будут заключаться в соблюдении технологических мер безопасности и порядке распространения секретной информации.
Все вышеуказанные меры направлены на обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на производимую в США технологическую продукцию, что, как утверждается, поможет эффективнее управлять войсками.