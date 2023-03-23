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Конгресс США намерен упростить процедуру осуществления ограничения экспортного контроля в рамках AUKUS

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Конгресс США намерен упростить процедуру осуществления ограничения экспортного контроля в рамках AUKUS

Конгресс США намерен упростить процедуру осуществления ограничения экспортного контроля в рамках трёхстороннего оборонного альянса AUKUS путём принятия законопроекта, позволяющего ускорить технологическое сотрудничество стран-членов (Великобритания, США и Австралия).


В соответствии с данной законодательной инициативой, Государственный департамент США совместно с Пентагоном будет отвечать за предоставление информации касательно выдачи лицензии на экспорт оборонной продукции, в целях сотрудничества Соединённых Штатов со своими союзниками в сфере квантовых технологий и разработки гиперзвукового оружия. Технологии эти и лягут в основу соглашения, принятого странами-участницами AUKUS с тем, чтобы устранить неравенство возможностей (боевых сил и средств), до того как Австралия получит АПЛ со стороны Англии и Штатов.

Член Палаты представителей США, республиканец Джо Кортни в интервью порталу Defense News сообщил о необходимости скорейшей разработки некого механизма, с помощью которого будет облегчен режим ограничения поставок вооружений в рамках Правила международной торговли оружием (ITAR).

Таким образом, на Госдепартамент возложена задача по осуществлению контроля и надзора в рамках ITAR, в то время как обязанности Министерства обороны США будут заключаться в соблюдении технологических мер безопасности и порядке распространения секретной информации.

Все вышеуказанные меры направлены на обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на производимую в США технологическую продукцию, что, как утверждается, поможет эффективнее управлять войсками.
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7 комментариев
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 20:49
    0
    Эта поганая ШАРАШКА - пострашнее НАТО будет! crying
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 21:01
    0
    Страны-члены - лучше и не скажешь
    Это еще не короткий вариант, но за короткий опять забанят.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:03
    0
    Сша решили в войне с рф пожертвовать своим вассалом германией, а англия в войне с китаем пожертвует австралией. Ну а что, нежалко, да и не самой же воевать, у них еще канада для пмж есть
  4. far diu
    far diu Сегодня, 21:08
    0
    Вот это и есть настоящий военный союз. Нет смысла сравнивать с НАТО, потому что НАТО чисто для усиление влияния американцев и британцев в Европе
  5. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 21:08
    0
    ...в целях сотрудничества Соединённых Штатов со своими союзниками в сфере квантовых технологий и разработки гиперзвукового оружия...

    Да уж, торопиться им надобно, если Штаты не "задушат в экономических объятиях" КНР или не победят на поле боя в ближайшие 10-15 лет, то потом будет поздно. Время работает на Китай...
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 21:13
    +1
    А между тем в штатах...
    "Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед предстоящим матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером», сообщает CBC.
    Отмечается, что после принятия в РФ закона о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино у клубов Национальной хоккейной лиги, в которых выступают российские игроки, появились сложности с реализацией соответствующих акций. «Блэкхоукс» решили не использовать радужные свитера в рамках акции в поддержку ЛГБТ-сообществ, сославшись на соображения безопасности для российских хоккеистов клуба.
    Сообщается, что после разговора с игроками совместно с юристами было принято решение не надевать радужные майки на разминку матча с «Ванкувером», который пройдёт в Чикаго 27 марта."
    Оксюморон какой-то. Граждане США, юристы США борются с местными педами ссылаясь на наш закон.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:30
    0
    Японцев жалко. Чисто по-человечески жалко.
    А за Цусиму не жалко, и за Халкин-Гол не жалко.