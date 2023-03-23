Военное обозрение
Войти Регистрация

Посольство РФ в США назвало слова представителя Белого дома о российских летчиках хамством и малодушием

23
Посольство РФ в США назвало слова представителя Белого дома о российских летчиках хамством и малодушием

Нормы не только дипломатии, но и элементарной человеческой этики давно уже не в ходу у большинства западных политиков и чиновников, особенно когда речь идет о России и всем, что связано с нашей страной. На этот раз очередной пример откровенного хамства показал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.


Комментируя награждение двух российских летчиков орденами Мужества за перехват и бесконтактное приводнение американского беспилотника MQ-9 Reaper в акватории Черного моря вблизи с Крымом, Кирби назвал пилотов непрофессионалами и (цитата) «просто идиотами». Кроме того, Вашингтонский хам обвинил Россию в умышленном уничтожении собственности США.

Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Это нелепо. Это оскорбительно. Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем случае — он был просто идиотом

— заявил чиновник Белого дома.

Слова Кирби уже прокомментировал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, который сказал, что американскому высокопоставленному члену администрации Белого дома просто не понять, что такое храбрость и подвиг, которые продемонстрировали российские летчики во время инцидента с беспилотником в Черном море.

В свою очередь, высказались по поводу заявления Кирби и в российском посольстве в США, назвав речь официального представителя Белого дома признаком малодушия.

Вынуждены констатировать, что хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне

— заявили в посольстве РФ, добавив, что невоспитанные люди обычно переходят на личности, когда больше нет никаких других аргументов.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:52
    +8
    Пусть собаки лают, зачем их слушать?
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 19:01
      +13
      У Кирби явно "там" уже подгорает, хотя судя по речи, там уже пожар пылает во всю, от ненависть к России. Ну и болт на него, а наши лётчики самые лучшие в мире, это неоспоримый факт.
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 19:02
      +3
      Цитата: Carlos Sala
      Пусть собаки лают, зачем их слушать?

      А как его не слушать?Он же это на весь мир сказал!Подумаешь их не много приопустили.Обиделись сразу laughing
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:11
      -7
      В принципе есть малеееенькая доля скепсиса в этом деле. Идиотами назвать асов выполнивших приказ четко, не красит адмирала! А вот отдавших такой приказ... Не знаю правильно ли поступили. По моему мнению диванного недоэксперта, нужно было либо сбивать , либо отгонять , либо ждать пока приблизится. С одной стороны беспилотник имеел право там находится , с другой , он собирал информацию для ударов по Крыму. Тут Кирби и говорит , а чё не сбивали прямо, кишка тонка?
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 19:24
        +2
        Вы, уважаемый, просто неумный или провокатор?
        Сбить чужое добро на нейтральной территории запрещают законы. Этого делать нельзя. И никто так не делает. По вашим словам у американцев кишка тонка сбивать наших разведчиков над нейтральными водами? А про японцев и говорить нечего, у них не проливы, а проходной двор.
        А так всё сделано на отлично - и приказ, и исполнение. Он упал сам. Никто его не сбивал. Американцы скрипя зубами это подтверждают. А то что Су-шки рядом пролетали, ну, пролетали и что?
      2. Комментарий был удален.
      3. Hariton Laptev
        Hariton Laptev Сегодня, 19:29
        +2
        Сбивать имели права как минимум по двум причинам. Во первых беспилотник летел с выключенными транспондерами, а во вторых он находился в закрытой для полетов зоне которая была установлена с началом СВО. Все правильно сделали.
        1. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 19:43
          0
          Кстати, интересно, а как перехватывают беспилотники?
          Если потенциальный нарушитель простой самолет с пилотом, то перехватчик подлетает, иденцифицирует, связывается с ним по радио, предупреждает, требует изменить курс, принуждает к посадке, показывает оружие, включает оружие... То есть сто тысяч предупреждений прежде чем завалить нарушителя.
          А с БПЛА чего делать? Он же молчит как рыба.
      4. Aken
        Aken Сегодня, 19:35
        +1
        По моему мнению диванного недоэксперта, нужно было либо сбивать , либо отгонять , либо ждать пока приблизится.

        А по моему мнению он сам упал. Никаких предъяв к России не может быть.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:37
      0
      "Ааа!Они неправильно воюют!Они таранят наши самолеты"...Где то я уже это читал...История ничему не учит.
    5. Акс Мэтт
      Акс Мэтт Сегодня, 19:37
      +1
      Да просто хвост прижали псам, вот и взвыли. Внимание на них обращать -себя не уважать. Летунам респект!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:59
    +2
    Вообще,я за то,что бы регулярно быть у них "идиотами"..Надеюсь,история не закончена
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:33
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще,я за то,что бы регулярно быть у них "идиотами".

      Лучше быть идиотом, чем американцем несущим чушь.
  3. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:01
    +1
    В принципе, им никто особо не мешает поднять обломки своего беспилотника и наградить его своим каким-нибудь знаком отличия. И в музее выставить
    "Обломки имени Дж.Байдена"
    Возможно, даже посетители пойдут посмотреть))
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 19:30
      0
      в принципе им не дадут этого сделать. нам эти обломки нужны. там есть серьезные вещи, которые нужны нашим конструкторам.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:05
    0
    Они хулиханы.
    А кто "они"?
    Вашингтоне или у нас?
  5. Ura Orlov
    Ura Orlov Сегодня, 19:23
    0
    А в правительстве РФ собираются вводить контрсанкцию, в виде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу?
  6. Andrea
    Andrea Сегодня, 19:30
    +1
    Только ограниченный человек,ну,вроде базарной бабы,когда нет аргументов опускается до оскорблений.
    Толи дело наша Маша (Захарова) так пошлёт на три буквы,что посланные идут туда радостно. Опыт русской дипломатии не пропьешь.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:31
    +1
    кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску
    Пилоты ВКС знают как им поступать в таких ситуациях,он специалисты высокого класса, в отличии от пилотов США.
    Ну а про имущество США, пусть Кирби заплатит из кармана США, за то что уничтожило их оружие в Донбассе и России. Хамство, некомпетентность наглость, " а в лучшем случае — он есть просто идиот", этот генерал.
  8. Roust
    Roust Сегодня, 19:32
    0
    Наши лётчики - красава! Так искусно обоссать матрасников, и показать всему миру, что они обделались, могут только наши герои, достойные уважения, гордости и восхищения.
  9. denplot
    denplot Сегодня, 19:34
    0
    Прилетят ещё - приводним ещё. Делов то..
  10. kit88
    kit88 Сегодня, 19:35
    0
    злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску

    А-ааа!
    Точно, все в этом мире должны охранять имущество США! Пылинки с него сдувать.
    Кстати, а что делало имущество США там где оно утонуло?
  11. HAM
    HAM Сегодня, 19:43
    0
    Этот хлыщ считает что не знает такой армии в мире, которая пилота награждала "нелепо",могу подсказать==вооружённые силы США для сбития "изделия№2" китайского производства,задействовали кучу эсминцев,самолётов и угрохали множество ракет...зато технологично и на идиотов,ну,совсем не похожи..... laughing
  12. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:46
    0
    Первый в истории таран совершил П. Н. Нестеров. Да, да, петля тоже его.
    Думаю, что сказать в глаза штабс-капитану Нестерову о его идиотии не мог никто. Да и сейчас без последствий сказать боевому летчику "ИДИОТ" может только непосредственный начальник или жена.