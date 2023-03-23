Посольство РФ в США назвало слова представителя Белого дома о российских летчиках хамством и малодушием

Нормы не только дипломатии, но и элементарной человеческой этики давно уже не в ходу у большинства западных политиков и чиновников, особенно когда речь идет о России и всем, что связано с нашей страной. На этот раз очередной пример откровенного хамства показал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Комментируя награждение двух российских летчиков орденами Мужества за перехват и бесконтактное приводнение американского беспилотника MQ-9 Reaper в акватории Черного моря вблизи с Крымом, Кирби назвал пилотов непрофессионалами и (цитата) «просто идиотами». Кроме того, Вашингтонский хам обвинил Россию в умышленном уничтожении собственности США.
Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Это нелепо. Это оскорбительно. Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем случае — он был просто идиотом
— заявил чиновник Белого дома.
Слова Кирби уже прокомментировал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, который сказал, что американскому высокопоставленному члену администрации Белого дома просто не понять, что такое храбрость и подвиг, которые продемонстрировали российские летчики во время инцидента с беспилотником в Черном море.
В свою очередь, высказались по поводу заявления Кирби и в российском посольстве в США, назвав речь официального представителя Белого дома признаком малодушия.
Вынуждены констатировать, что хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне
— заявили в посольстве РФ, добавив, что невоспитанные люди обычно переходят на личности, когда больше нет никаких других аргументов.