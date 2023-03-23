Макрон: Меня не интересует мой рейтинг, потому что я всё равно уже не буду участвовать в выборах президента

Продолжающиеся уже неделю массовые протесты во Франции против повышения пенсионного возраста охватывают все большее количество городов. Сообщается, что вслед за Ренном беспорядки охватили Нант и Лорьян.В Париже и других городах Франции также не утихают массовые демонстрации протеста, нередко сопровождаемые погромами, поджогами и стычками с правоохранителями. При этом сами правоохранители ведут себя далеко не демократично... Слезоточивый газ в лицо, резиновые дубинки, водомёты, жёсткие задержания с избиением ногами лежащих на земле.Параллельно с протестами в столице Франции продолжается забастовка сборщиков мусора, в связи с чем улицы Парижа буквально завалены пакетами с отходами. Крысы стали неотъемлемым атрибутом даже центральных кварталов Парижа. Пригороды превратились с сплошную уличную свалку.Кроме этого, о забастовках заявили профсоюзы работников портов, нефтеперерабатывающих предприятий, бензоколонок, общественного транспорта и учебных заведений.Несмотря на массовые протесты, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал принять вызвавший недовольство в обществе законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.Макрон заявил, что, исходя из того, что ему не предстоит участие в следующих президентских выборах, его не беспокоят сиюминутные результаты опросов общественного мнения, и он готов пожертвовать своим рейтингом в пользу государственных интересов и намеревается вынести крайне непопулярное решение. Это вызвало ещё больший гнев со стороны протестующих.Несмотря на заявления Макрона о необходимости проведения пенсионной реформы, профсоюзы, представители оппозиционных партий и другие политические оппоненты французского президента настаивают на ее отмене и выступают в поддержку массовых протестов граждан.Французская оппозиционная пресса напоминает Макрону его слова, произнесенные в 2020 году, когда французский лидер выступил в поддержку массовых протестов в Ливане, заявив, что "революция не происходит по чьей то указке, ее совершают люди". Комментируя протесты, которые происходят в его стране, французский президент высказывает диаметрально противоположные идеи, заявляя, что "толпа не имеет легитимности и не имеет прав посягать на представителей народа".Эти два высказывания Макрона являются ярким примером политики двойных стандартов, нередко практикуемой в странах Запада.