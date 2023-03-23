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Макрон: Меня не интересует мой рейтинг, потому что я всё равно уже не буду участвовать в выборах президента

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Макрон: Меня не интересует мой рейтинг, потому что я всё равно уже не буду участвовать в выборах президента

Продолжающиеся уже неделю массовые протесты во Франции против повышения пенсионного возраста охватывают все большее количество городов. Сообщается, что вслед за Ренном беспорядки охватили Нант и Лорьян.


В Париже и других городах Франции также не утихают массовые демонстрации протеста, нередко сопровождаемые погромами, поджогами и стычками с правоохранителями. При этом сами правоохранители ведут себя далеко не демократично... Слезоточивый газ в лицо, резиновые дубинки, водомёты, жёсткие задержания с избиением ногами лежащих на земле.

Параллельно с протестами в столице Франции продолжается забастовка сборщиков мусора, в связи с чем улицы Парижа буквально завалены пакетами с отходами. Крысы стали неотъемлемым атрибутом даже центральных кварталов Парижа. Пригороды превратились с сплошную уличную свалку.

Кроме этого, о забастовках заявили профсоюзы работников портов, нефтеперерабатывающих предприятий, бензоколонок, общественного транспорта и учебных заведений.



Несмотря на массовые протесты, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал принять вызвавший недовольство в обществе законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Макрон заявил, что, исходя из того, что ему не предстоит участие в следующих президентских выборах, его не беспокоят сиюминутные результаты опросов общественного мнения, и он готов пожертвовать своим рейтингом в пользу государственных интересов и намеревается вынести крайне непопулярное решение. Это вызвало ещё больший гнев со стороны протестующих.



Несмотря на заявления Макрона о необходимости проведения пенсионной реформы, профсоюзы, представители оппозиционных партий и другие политические оппоненты французского президента настаивают на ее отмене и выступают в поддержку массовых протестов граждан.

Французская оппозиционная пресса напоминает Макрону его слова, произнесенные в 2020 году, когда французский лидер выступил в поддержку массовых протестов в Ливане, заявив, что "революция не происходит по чьей то указке, ее совершают люди". Комментируя протесты, которые происходят в его стране, французский президент высказывает диаметрально противоположные идеи, заявляя, что "толпа не имеет легитимности и не имеет прав посягать на представителей народа".

Эти два высказывания Макрона являются ярким примером политики двойных стандартов, нередко практикуемой в странах Запада.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:40
    +2
    Трудящиеся Франции, успехов вам в борьбе за свои права! Мы вот - увы... recourse
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:40
    +1
    Чтоб русские оппоненты поняли, что во Франции не цепляют собак колбасой
  3. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 19:41
    0
    Другими словами: после меня хоть потоп! Вот такие теперь первые люди этих стран. А попросту - лузеры, достойные своих стран и системы.
  4. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 19:41
    +1
    Собственно французы показывают как надо бороться за свои права .
    1. Alex DHG
      Alex DHG Сегодня, 19:47
      +2
      Уважаемые американцы и остальные европейцы, учИтесь у французов, берите с них пример и сражайтесь за свою свободу! Французы, вы невероятные ! Мы в вас верим! good
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:42
    0
    Во Франции огромные налоги(при годовом доходе более 1 миллиона евро 75% от суммы в бюджет, то есть по сути весь бизнес сильно обложили), и при таких налогах они ещё и пенсионный возраст поднимают. Куда же идут деньги?
    1. Юра
      Юра Сегодня, 19:47
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Куда же идут деньги?

      На Украину.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:49
      0
      Лт. Запаса hi, помнится "наш соотечественник" киноактер wink поэтому и сбег оттель.
  6. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 19:42
    +1
    Крысы стали неотъемлемым атрибутом

    Если работники систем очистки забостуют, то скоро в моду войдут широкополые шляпы...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:48
      0
      Ильнур hi, на вряд-ли, скорее ЗОНТИКИ до пяток.
  7. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 19:43
    0
    А после меня хоть потоп! Вот и вся суть...
  8. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 19:46
    0
    А чего ещё ждать от западного ставленника Макрона /точнее наместника/ ? Радует только то, что французы не робкого десятка и просто так этот беспредел не оставят! /в отличие от нас, слезливо и безропотно проглотивших с 60 до 65..../
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:48
      0
      Да всё они оставят. Побьются башкой об щиты и дубинки и разойдутся: никуда не денутся.
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:46
    0
    "Красапет" сгорел сарай ГОРИ и хата.
    Помнится был ещё один в Е. С. тоже молодой перспективный не чета старым и отсталым Грецией рулил.