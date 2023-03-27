Новые реалии российского вертолетостроения: полетим или нет



Ка-26 – самый многострадальный отечественный вертолет. Источник: rhc.aero

Распоряжение № 1693-р

«Негативным фактором, влияющим на развитие российской авиационной промышленности, стала санкционная политика некоторых иностранных государств, последствия которой выражались в ограничении в импорте критических технологий, снижении возможности закупки иностранных комплектующих изделий и материалов, а также оборудования в рамках инвестиционных проектов. В начале 2022 года масштаб санкций стал беспрецедентным».



«Ансат» – уникальный для России легкий вертолет. Только вот мотор канадский. Источник: rhc.aero



Источник: rostec.ru

Полетим или нет?

«Сегодня Россия испытывает беспрецедентное санкционное давление. Сейчас перед нами стоит нетривиальная задача: мы вынуждены мобилизовать все доступные ресурсы, чтобы обеспечить ускоренное импортозамещение по всему модельному ряду выпускаемых вертолетов»



О наращивании производства МИ-26Т2/ТС речи нет – до 2030 года планируют только пять машин в серии. Источник: rhc.aero



Ми-8/17, похоже, в ближайшем будущем вытеснит все перспективные новинки. Потому что освоен и собран из отечественного. Главное – нарастить объемы выпуска. Источник: rhc.aero