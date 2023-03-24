День штурманской службы ВВС России

На самом деле, первая в Европе и самая крупная профессиональная Навигационная школа была открыта в Москве в далеком 1701 году по Указу Петра I. Обучали в ней, конечно, не управлению воздушными судами, а морской навигации.
И только спустя более трехсот лет 24 марта 1916 года (по новому стилю) начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС). В августе 2000 года приказом Главнокомандующего ВВС Российской Федерации эта дата и была назначена профессиональным праздником штурманов-авиаторов российских Военно-воздушных сил (ныне ВКС).
Военная авиация начала активно использоваться в годы Первой мировой войны в целях разведки и применения оружия по врагу. Чтобы не сбиться с маршрута, в кабине аэропланов появилось второе рабочее место летчика-наблюдателя, или, аэронавигатора. В обязанности первых штурманов входило как ориентирование по карте и наземным объектам, так и отслеживание исправности навигационных приборов, самого самолета, а если требовалось, то и его ремонт.
Тогда же в России были созданы специальные вспомогательные службы: метеорологическая, аэрофотограмметрическая, радиотелеграфная, инженерно-техническая и аэронавигационная. В марте 1916 года на дежурство заступила первая Центральная аэронавигационная станция. С работы в ЦАНС начинается и деятельность основоположника теории и практики аэронавигации в нашей стране Бориса Васильевича Стерлигова. Легендарный отец-основатель российской штурманской службы также известен как участник знаменитого авиаперелета по маршруту Москва — Нью-Йорк в 1929 году протяженностью 21242 км.
В 1933 году Стерлигов стал Главным штурманом (флагштурманом) Военно-воздушных сил СССР и руководил главной штурманской службой страны до второй половины 1940-х годов. Под его руководством военные штурманы начали применять показания компаса при прокладывании курса и определения местоположения самолета как в дневное, так и в ночное время суток. Этот метод ориентирования вскоре стал единым стандартом для советских военных летчиков. Были также разработаны специальные барометрические измерители высоты и определители скорости самолета, солнечный курсоуказатель, навигационный визир.
С первых дней Великой Отечественной войны штурманская служба занималась вопросами повышения качества боевого применения авиации. К заслугам Стерлигова относится и разработка уникальной операции по доставке из США в СССР самолетов по ленд-лизу через Аляску — знаменитой трассы «Алсиб», начавшей действовать в 1942 году. За годы существования воздушной трассы до 1945 года по ней было перевезено в общей сложности 128 371 пассажир и 18 753 тонны грузов.
Со временем техническое оснащение воздушных судов навигационными приборами значительно выросло и усовершенствовалось, как и взаимодействие с наземными службами. В гражданской авиации все чаще стали отказываться от штурмана в составе экипажа. Иначе дело с навигацией обстоит в военной авиации. В боевой ситуации приборы навигации могут выйти из строя, а опытный штурман способен проложить маршрут и без них.
Сегодня основной задачей штурманской службы ВКС РФ является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет действующих штурманов ВКС РФ и ветеранов авианавигационной службы с профессиональным праздником. Особые поздравления и отдельные пожелания успехов в несении службы штурманам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Уверены, что при каждом вылете вы справляетесь со своей непростой работой только на отлично.