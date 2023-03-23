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Глава МИД ЮАР: Президент России - один из лидеров БРИКС, он приглашён на саммит, и исполнять решение МУС мы не собираемся

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Глава МИД ЮАР: Президент России - один из лидеров БРИКС, он приглашён на саммит, и исполнять решение МУС мы не собираемся

Одной из первых стран мира, которая признаёт юрисдикцию МУС, но не собирается исполнять решение суда в Гааге по «аресту» президента России, становится Южно-Африканская Республика. Это государство на данный момент председательствует в группе БРИКС.


В МИД ЮАР заявили о том, что президент России Владимир Путин приглашён на предстоящий саммит БРИКС, который пройдёт в этой африканской стране.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор:

Президент России Владимир Путин – один из лидеров БРИКС. Он приглашён на саммит, который пройдёт в нашей стране. Ордер на арест может являться некоторым поводом для беспокойства, но не в этом случае.


В МИД ЮАР отметили, что уже обсудили с коллегами из Москвы ордер, выданный МУС, и подтвердили, что, несмотря на признание юрисдикции суда, официальная Претория его решения по Владимиру Путину выполнять не будет.

Наледи Пандор:

Мы уже указывали на двойные стандарты этой организации. Существует целый ряд стран, которые участвуют в вооружённых конфликтах, но Международный уголовный суд эти страны почему-то не интересуют. Такой подход, когда на одних политиков обращается пристальное внимание, а действия других игнорируются, бросает тень на объективность МУС. Это двойные стандарты.

Практически одновременно с ЮАР заявление о том, что исполнять предписание суда в Гааге в отношении Владимира Путина не станет, сделала Венгрия.

В связи с этим уже на самом Западе задаются вопросом о том, насколько вообще жизнеспособен МУС сегодня - на фоне того, что даже страны - участники МУС - открыто говорят, что не собираются исполнять его решений.
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55 комментариев
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  1. Stoler
    Stoler Сегодня, 19:58
    +6
    Мышеловка взведена, сыр пармезан положен! laughing laughing laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:03
      +5
      Для кооо?Для тех,кто слюни распустил в Гааге?
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:10
      +11
      Цитата: Stoler
      Мышеловка взведена, сыр пармезан положен! laughing laughing laughing

      Арест во время официального визита- вот это будет шоу!!! Прямо с трапа и почетный караул наручники одевает в прямой трансляции. Это вам не эксгерцога стрельнуть, это .
      1. Овсиговец
        Овсиговец Сегодня, 20:15
        +13
        вопрос как бы один - кто конкретно, конкретные люди которые минуя охрану ФСО полезут арестовывать??? кто эти трупы?
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 20:32
          -1
          Цитата: Овсиговец
          вопрос как бы один - кто конкретно, конкретные люди

          "Нет такой крепости, которую не мог бы взять осел, нагруженный золотом."(с)
          1. Овсиговец
            Овсиговец Сегодня, 20:59
            +2
            это общие слова ни о чем...теоретически можно заказать судей МУС - это дешевле стоит но такой же бред как и ваш....это не ответ
          2. Ратник с пулеметом
            Ратник с пулеметом Сегодня, 21:26
            0
            Нет такого осла ,который сам пойдёт на бойню...
        2. михаилл
          михаилл Сегодня, 20:45
          -3
          Цитата: Овсиговец
          вопрос как бы один - кто конкретно, конкретные люди которые минуя охрану ФСО полезут арестовывать??? кто эти трупы?

          Зачем лезть через охрану? В машинах и близлежащих зданиях инфразвуковые пушки расставить и газогенераторы- и потом всех развезти по местам. Своих в больницу и подписку, а остальных в пыточный подвал.
          1. Овсиговец
            Овсиговец Сегодня, 21:06
            +1
            ммммм.....а если потом СЯО прилетит - тоже на правах вашего бреда мой бред))))) это возможно только государством - у МУС нет органа ни с пушками ни с игрушками
            1. михаилл
              михаилл Сегодня, 21:19
              +2
              Цитата: Овсиговец
              ммммм.....а если потом СЯО прилетит - тоже на правах вашего бреда мой бред))))) это возможно только государством - у МУС нет органа ни с пушками ни с игрушками

              В который раз убеждаюсь, что ирония и сарказм должна выделятся смайликами.
              Пошутил я, просто пошутил. wassat Сделал экстраполяцию, достаточно вольную.
              1. Овсиговец
                Овсиговец Сегодня, 21:33
                0
                да не...я сам люблю шутить.... но тема поюморить должна быть немного смешной..... а тут...... это же не только през как сам по себе...с ним "набор ключей" для использования ЯО находится постоянно.... это, я прошу прощения, юмор реально на уровне украинского МИДа пана атамана кулебяки... ну то есть тупой, незамысловатый и на самом деле не смешной..... а глупости обсуждать и как то обсасывать не хочется в самом деле
          2. Johnson Smithson
            Johnson Smithson Сегодня, 21:06
            +3
            Арест главы государства это акт объявления войны.
            Кроме упоротых европейцев из стран НАТО никто таким заниматься не захочет, да и другим это вообще не нужно.
            В итоге МУС только станет посмешищем, чьи решения будут игнорировать.
            1. Skif
              Skif Сегодня, 21:35
              0
              Упоротые европейсы это "великая" тройка шестерок? Ну, поляки, прибалты и румыны?
          3. Овсиговец
            Овсиговец Сегодня, 21:08
            +2
            честно.... если вам нечего сказать умного - не говорите... просто промолчите. Теоретически это возможно, если так решит государство ЮАР, в чем я очень сомневаюсь..... по другому никак...никаких пушек и игрушек, даже людей кои попробуют исполнить сие действо могут не впустить в саму страну.... у МУС нет такой оперативной службы.
          4. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 21:09
            +2
            Цитата: михаилл
            В машинах и близлежащих зданиях инфразвуковые пушки расставить и газогенераторы- и потом всех развезти по местам. Своих в больницу и подписку, а остальных в пыточный подвал.

            зачем такой бред писать?!
          5. Skif
            Skif Сегодня, 21:33
            0
            Не читайте страшных книжек. Там глупости пишут.
    3. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 21:35
      0
      про "МЫШЕЛОВКУ" даже спрашивать не буду - глупости лень обсуждать...но стало интересно "что здесь сыр?"
  2. Комментарий был удален.
  3. Паллада
    Паллада Сегодня, 20:00
    +8
    Очень своевременное решение независимой страны. Хоть и не во всем согласен с Путиным, но реально выдавать на него арест это уже перебор. Так и до ядерной зимы можно дойти. тогда бы и Бушу младшему аналогичный выписать.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:05
      +3
      Ну я тоже, предположим, не совсем согласен с президентом. Но для этого есть, выборы. А надеть кастрюлю и скакать, я не хочу. Я- гражданин России а не Украины. Слава богу..
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:22
      0
      Цитата: Паллада
      Очень своевременное решение независимой страны.

      Решение ни о чём.
      На сегодня для участия в любом саммите физического присутствия не требуется. hi
  4. Master2030
    Master2030 Сегодня, 20:07
    +5
    -Вы арестованы!-У тя пистолетик то есть?-Хм, тогда задержаны.Ceterum censeo Washington delendam esse
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 20:12
    +4
    И тут возникает риторический вопрос,кто умнее аборигены или цивилизованные и,хотя,этот вопрос ответа не требует,можно за аборигенов порадоваться.
    Ну нет у них желания начинать 3-ю Мировую,не хочется больше размахивать дубинами и кидаться камнями. А джентльмены так и рвутся в каменный век.
    1. hohohol
      hohohol Сегодня, 20:42
      +1
      Венгры заявили что не будут арестовывать Путина и даже предлог для этого нашли:
      "Мы не можем задержать российского президента, потому что Венгрия не опубликовала статут МУС. А не произошло это потому, что данный акт противоречит венгерской конституции. <...> Экс-президент Янош Адер много раз объяснял, что без изменения основного закона опубликовать этот акт нельзя", — сказал он на правительственном брифинге.
  6. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 20:13
    +4
    Что интересно Путина задержать могут в Казахстане. Почему можно доверять ЮАР?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 20:25
      +2
      Так доверять им совершенно нельзя, армии у них толковой нет, всё их богатство - алмазы, золото и т.п. - в руках "недружественных" корпораций, поэтому крайне несамостоятельны в политике и малосуверенны
    2. Простой
      Простой Сегодня, 20:31
      0
      Цитата: Гардамир
      Что интересно Путина задержать могут в Казахстане. Почему можно доверять ЮАР?


      Это теоритически.
      Пока Владимир Владимирович является президентом России, никто его в здравом уме арестовывать не будет.
      В принципе он даже с визитом в Англию может направится - просто незачем.
  7. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 20:15
    +1
    исполнять решение МУС мы не собираемся

    Заманивают?
    1. far diu
      far diu Сегодня, 20:23
      +4
      Легитимность этого суда отсутствует в принципе. Эта контора принадлежит де-факто старой Европы (Германия, Франция, Италия). МУС и раньше никто не уважал, даже когда старая Европа имела относительный авторитет (00-х и 10-х годов). Сейчас это просто шутка.
    2. Marek
      Marek Сегодня, 20:50
      -4
      В ЮАР Путин все равно не поедет, потому что там нет 6-метровых столов
      1. Овсиговец
        Овсиговец Сегодня, 21:11
        0
        прям шароварно-чубатым юмором пахнуло...прям пахнуло))))) НИЗАЧОТ
  8. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 20:17
    +2
    Российский президент, уверен, приглашение на саммит примет с благодарностью. А вот от намерения туда поехать, предсказуемо, откажется. Далековато, знаете - ли, и добираться надобно через территории стран, которые ничего не имеют против выполнения требований МУС (как бы его не хулили и не заявляли о непризнании), хотя и не поддерживают, вроде. Политика - дело трудно предсказуемое, знаете ли.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:09
      +2
      А если не поедет, значит, покажет свою слабость. Надо ехать. И через территории нормальных стран.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 21:35
      0
      Нет никакой проблемы пролететь через Китай, который тоже подтирается решениями того псевдосуда.
  9. Void
    Void Сегодня, 20:18
    +5
    Цитата: Гардамир
    Что интересно Путина задержать могут в Казахстане. Почему можно доверять ЮАР?

    Казахи продались сэшэа, это уже и так понятно
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 20:31
      +1
      Но задержать то все равно очканут...
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:19
    +1
    А прикиньте эта бабушка наврала. Ее тайно подкупили американцы что бы она в уши задула лояльность Путину. Путин успокоился рванул в ЮАР. Прилетает...сходит с трапа и в прямом эфире его охрану уничтожают и берут под белы рученьки и в темницу...а потом не в МУС...а сразу в США или в Гуантаномо для якобы тайного следствия.?
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 20:31
      -6
      Прилетает...сходит с трапа и в прямом эфире его охрану уничтожают и берут под белы рученьки и в темницу...а потом не в МУС...а сразу в США или в Гуантаномо для якобы тайного следствия.?



      И тута... Прилетает Биби и - вызволяет своего кореша. fellow
      Валит в прямом эфире эскорт и - эвакуирует его на реальную родину - в Израиль! drinks
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 21:11
        0
        Ага. И Россию присоединяют к Израилю.))
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 21:20
          0
          Потом оказывается, что это украинская операция, и Израиль присоединяется к Украине во главе с евреем Зеленским, которого тут же валит Лукашенко, объявляя начало Великой Белорусской Империи.
          В конце, как водится, мир оказывается захвачен Люксембургом.
      2. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 21:26
        0
        Цитата: Землекоп
        А прикиньте эта бабушка наврала.....
        А кто знает, с каким количеством охраны глава государства обычно осуществляются подобные визиты ?
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 21:08
      +1
      И? Этого не произойдет, ровно по той же причине, по которой Зеленский до сих пор президент Украины - нет смысла.
      Мы не африканская страна, где просто убрав фигуру с поля можно отправить страну в междоусобное средневековье. Есть и.о., зам, зам зама, третий помощник главного зама и т.д.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 21:31
        0
        ...третий помощник старшего заместителя младшего дворника...
  11. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 20:25
    0
    Почему-то появляется уверенность, что арест Путина где-нибудь не обернётся войной. Его "друзья" в России проведут очередную красную линию, выразят озабоченность и начнут пилить наследство. С такими друзьями и врагов не надо.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 20:42
      0
      Почему-то появляется уверенность, что арест Путина где-нибудь не обернётся войной. Его "друзья" в России проведут очередную красную линию, выразят озабоченность и начнут пилить наследство. С такими друзьями и врагов не надо.[quote][/quote]



      Зачем это нужно его кукловодам?! fool
      Если бы всё в политике решалось бы столь просто - давно бы уже наступил коммунизм. no

      Подавляющее большинство презиков - лишь МАРИОНЕТКИ мондиалистов. am
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 21:29
        0
        А всем миром правит Совет Девяти.
        ---------------------------------------------------
    2. Marek
      Marek Сегодня, 20:52
      -3
      правильно - путинские богатства уже поделены на некоторых в России
  12. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 20:28
    0
    Операция "Приемник" . Ордер -ЮАР- домашний арест - приемник-священная война (и или священный мир).
    На всякий случай это шутка юмора и любые совпадения случайны.
  13. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:35
    +1
    Молодцы негры, правильно понимают политику партии. Без умысла оскорбить гендерно расово наших партнеров.
  14. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 20:41
    +2
    «Существует юридическая позиция о том, что государство-участник статута не обязано исполнять ордер на арест, выданный в отношении главы государства, которое не является участником статута.
    В частности, в 2017 году к таким выводам пришел сам МУС в ходе рассмотрения случая с ЮАР, которая отказалась арестовать прибывшего в страну президента Судана аль-Башира, в отношении которого МУС выдал сразу два ордера на арест».
  15. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:43
    0
    Служба ФСО Президента России 15 тыс. обученных бойцов, кто рискнет его арестовать ?
  16. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:43
    +3
    Это двойные стандарты.

    Это даже не двойные стандарта, это Гаагская богадельня уголовного суда – одна из малых, но крайне значимый элементов неподконтрольной никому из мировых лидеров наднациональной политической системы. Она выше государств, национальных парламентов, шаг за шагом отжимающая суверенитет у всё большего числа стран. Всякие ЕСПЧ, никем не избранные структуры Евросоюза, Мировой Банк, МВФ, ВОЗ, МОК, деградировавший под пятой янки ООН – звенья одной цепи-удавки, наброшенной сегодня на значительную часть мира. И кем ит богадельни назначены и созданы, мы можем только догадываться, но конкретно нигде не найдете н страны, ни фамилий создателей.
  17. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 20:46
    +3
    Цитата: Silver99
    Служба ФСО Президента России 15 тыс. обученных бойцов, кто рискнет его арестовать ?



    Всем скопом полетят что ли? lol
  18. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:46
    +1
    Заманивают, черти шоколадные. Срочно зовите торговца черным золотом, Себастьяна Перейру. Себастьян придет - порядок наведет (упс, случайно получилось)
  19. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:10
    +1
    Кстати
    А почему у нас не организовано слушание дела Зеленского и компании?
    Ну и ордеры там, постановления...
    Или статей много, никак не разберемся, по какой читать обвинение?
  20. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:24
    0
    США уже ввели санкции против ЮАР? А бандерлохи уже внесли эту тётеньку на Миротворец? laughing