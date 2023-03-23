Глава МИД ЮАР: Президент России - один из лидеров БРИКС, он приглашён на саммит, и исполнять решение МУС мы не собираемся

Президент России Владимир Путин – один из лидеров БРИКС. Он приглашён на саммит, который пройдёт в нашей стране. Ордер на арест может являться некоторым поводом для беспокойства, но не в этом случае.

Мы уже указывали на двойные стандарты этой организации. Существует целый ряд стран, которые участвуют в вооружённых конфликтах, но Международный уголовный суд эти страны почему-то не интересуют. Такой подход, когда на одних политиков обращается пристальное внимание, а действия других игнорируются, бросает тень на объективность МУС. Это двойные стандарты.

Одной из первых стран мира, которая признаёт юрисдикцию МУС, но не собирается исполнять решение суда в Гааге по «аресту» президента России, становится Южно-Африканская Республика. Это государство на данный момент председательствует в группе БРИКС.В МИД ЮАР заявили о том, что президент России Владимир Путин приглашён на предстоящий саммит БРИКС, который пройдёт в этой африканской стране.Глава МИД ЮАР Наледи Пандор:В МИД ЮАР отметили, что уже обсудили с коллегами из Москвы ордер, выданный МУС, и подтвердили, что, несмотря на признание юрисдикции суда, официальная Претория его решения по Владимиру Путину выполнять не будет.Наледи Пандор:Практически одновременно с ЮАР заявление о том, что исполнять предписание суда в Гааге в отношении Владимира Путина не станет, сделала Венгрия.В связи с этим уже на самом Западе задаются вопросом о том, насколько вообще жизнеспособен МУС сегодня - на фоне того, что даже страны - участники МУС - открыто говорят, что не собираются исполнять его решений.