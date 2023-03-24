Старый, но актуальный. Крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ

Пехотный КПВ на станке Харыкина. Фото Modernfirearms.net
В конце сороковых годов на вооружение Советской армии был принят крупнокалиберный пулемет конструкции С.В. Владимирова – КПВ. Это оружие в разных модификациях получило широкое распространение и стало одним из основных образцов в системе вооружений сухопутных войск. Несмотря на солидный возраст, КПВ до сих пор остается в строю и используется на ряде платформ. Продолжению его эксплуатации способствует удачное сочетание основных характеристик и другие факторы.
Путь к успеху
Разработка перспективного крупнокалиберного пулемета для борьбы с легкой бронетехникой под патрон противотанкового ружья 14,5х114 мм началась в 1942 г. Было предложено несколько вариантов такого оружия, и наиболее удачным в 1944 г. посчитали проект С.В. Владимирова. В том же году новый пулемет прошел первые испытания и был рекомендован к серийному производству.
Первым выпуск КПВ освоил Инструментальный завод №2 (г. Ковров). Пулемет производился малой серией и поступал в отдельные части. Параллельно велась доводка конструкции, а также создавались новые варианты станков. Эти работы серьезно затянулись, и итоговый вариант пулемета для пехоты вышел на полигон только в 1948 г. По итогам испытаний в следующем году КПВ официально приняли на вооружение.
БТР-80 с пулеметами КПВТ и ПКТ. Фото Минобороны РФ
Одновременно с запуском полноценной серии велась разработка танковой версии пулемета под обозначением КПВТ. Ее приняли на вооружение в 1955 г. и так же поставили в производство. Серийные пулеметы в той или иной конфигурации и с разным составом дополнительных средств отправлялись в войска, а также на танковые и судостроительные заводы.
По известным данным, ковровский Завод им. В.А. Дегтярева до сих пор продолжает выпуск пулеметов КПВ(Т) и поставляет их в Российскую армию. Пулемет по-прежнему используется войсками в составе комплексов вооружений различных наземных бронемашин, катеров и кораблей. Кроме того, пулемет Владимирова получил широкое распространение за рубежом. Иностранные армии и вооруженные формирования используют как оригинальные советские КПВ, так и лицензионные китайские или румынские изделия.
КПВ(Т) прочно занимает свое место в системе вооружений разных родов войск, и от него пока не собираются отказываться. Даже в рамках современных конфликтов, в т.ч. в ходе операции на Украине, этот пулемет регулярно показывает свои сильные стороны и подтверждает высокий потенциал.
Технические особенности
КПВ(Т) представляет собой автоматическое оружие под мощный патрон 14,5х114 мм, изначально созданный для противотанковых ружей. Пулемет предназначается для борьбы с легкобронированной техникой, различными постройками, низколетящими самолетами и вертолетами и т.д. Применение по живой силе или незащищенной технике возможно, но избыточно.
БРДМ-2 с унифицированной пулеметной башней. Фото Vitalykuzmin.net
Тело пулемета имеет длину ок. 2 м, из которых 1,35 м приходится на ствол (относительная длина – 93 клб). Масса изделия – 49 кг. Затвор, возвратно-боевая пружина и спусковой механизм находятся в цилиндрической ствольной коробке. Сверху на последней имеется коробчатый кожух механизма подачи ленты. Ствол помещен в защитном кожухе и является сменным.
Автоматика пулемета использует энергию отдачи ствола при его коротком ходе. Выстрел осуществляется с заднего шептала. Затвор выполнен поворотным и при выстреле сцепляется с казенником ствола при помощи боевых упоров в виде сегментов резьбы. Питание осуществляется из лент на 40 или 50 патронов; допускается соединение отдельных лент. Техническая скорострельность КПВ составляет 600 выстр./мин. Начальная скорость пули, в зависимости от типа патрона, достигает 1050 м/с.
КПВ не имеет встроенных средств управления огнем. В случае с пехотным вариантом для этого используются рукоятки и клавиша-гашетка на станке. Танковая модификация комплектуется электроспуском с дистанционным управлением.
На разных носителях
Вместе с КПВ на вооружение сухопутных войск были приняты два варианта станка для использования в пехоте. Первым был колесный станок Харыкина. Это изделие массой 105 кг имело крепления для установки тела пулемета и органы управления огнем, а также пару металлических колес и раздвижные станины. Предусматривалась стойка для установки прицела. Подобный станок позволял транспортировать и буксировать пулемет почти как артиллерийское орудие.
Подбашенная часть установки для БТР и БРДМ. Фото Wikimedia Commons
Также пехота получила станок-треногу конструкции Барышева. Это изделие получило три станины-опоры для установки на грунт. На них устанавливалось удерживающее устройство под пулемет с возможностью наводки в двух плоскостях. Масса треноги составляла лишь 39 кг.
Танковая модификация КПВ, оснащенная дистанционным управлением, предназначалась для использования на разных бронированных платформах. В качестве спаренного с пушкой пулемета КПВТ использовался только на нескольких опытных танках. Серийные танки и САУ ряда моделей получали такое оружие на зенитных установках для монтажа на башне / рубке.
Начиная с БТР-60, отечественные бронетранспортеры оснащались т.н. башенной пулеметной установкой с крупнокалиберным пулеметом КПВТ и изделием ПКТ нормального калибра. Аналогичные башни использовались на технике иных классов и типов, в т.ч. на зарубежной. Целый ряд носителей башни с КПВТ до сих пор состоит на вооружении в больших количествах. К примеру, БТР-80 все еще является одной из основных машин российских стрелковых подразделений.
КПВТ также использовался в составе зенитных установок нескольких типов. Одно такое изделие ставилось на горную установку ЗГУ-1. Буксируемые изделия ЗПУ-2 и ЗПУ-4 несли два и четыре пулемета соответственно.
Зенитные установки с КПВТ. На переднем плане - ЗПУ-4, слева - ЗПУ-2. Фото Wikimedia Commons
Несколько установок под КПВТ разработали для флота. Самой простой является морская тумбовая пулеметная установка МТПУ – она включает собственно тумбу и подвижный станок для пулемета с органами управления и прицелом. Также на разных носителях ставились спаренные установки нескольких типов. Изделия 2М-5 и 2М-7 представляли собой тумбовые турельные установки с горизонтальным и вертикальным размещением двух пулеметов. Башенная установка 2М-6 несла два пулемета бок о бок и оснащалась полноценным бронированием.
Также имело место «народное творчество». В условиях вооруженных конфликтов, в т.ч. в отдаленных регионах, пулеметы КПВ(Т) использовались как вместе с серийными, так и с кустарно изготовленными станками, носителями и т.д. В частности, на Ближнем Востоке и в Африке наиболее популярными носителями КПВ являются автомобили-пикапы. Боевая машина такого рода имеет очевидные преимущества перед аналогами с иным вооружением.
Очевидные преимущества
Будущий КПВ создавался в качестве средства для борьбы с бронетехникой противника. Эта задача была успешно решена, и Советская армия получила новый крупнокалиберный пулемет с особыми характеристиками. Как теперь ясно, удачное соотношение технического облика и характеристик обеспечило уникально длительную службу. КПВ(Т) до сих пор остается на вооружении, и отказываться от него не собираются. Более того, он прочно занимает свою нишу, и замена для него даже не планируется.
Морская тумбовая установка МПТУ. Фото Минобороны РФ
Перспективный пулемет изначально проектировался под мощный патрон 14,5х114 мм. Именно боеприпас определил характеристики будущего КПВ(Т), а также оказал решающее влияние на его перспективы. Дело в том, что начальная скорость 14,5-мм пули превышает 1000-1050 м/с, а дульная энергия достигает 31 кДж. В этом отношении пулемет Владимирова на момент своего появления превосходил даже системы большего калибра. По нынешним меркам, характеристики КПВ тоже остаются на высоком уровне.
КПВ может использовать патроны 14,5х114 мм с пулями нескольких типов. Во всех случаях пуля отличается большой массой (более 60 г) и имеет упрочненный бронебойный сердечник. На дистанции 100 м такие пули способны пробить 40 мм гомогенной брони при попадании по нормали. На 500 м пробиваемость сокращается до 30-32 мм, на 800 м – до 20-21 мм. При стрельбе по «мягким» целям достаточное пробивное и убойное действие пули сохраняется на дистанциях до 7-9 км.
Нетрудно заметить, что при таких огневых характеристиках пулемет КПВ(Т) вполне способен поражать широкий круг современных и старых боевых бронированных машин легкого и среднего класса. В зависимости от дистанции, его пули могут пробить бортовую или даже лобовую броню. Кроме того, пуля или ее осколки могут нанести серьезный ущерб внешнему оснащению бронеобъекта, оставив его без средств наблюдения или вооружения. То же касается и хорошо защищенных целей – отсутствие сквозного пробития не исключает дополнительный урон.
Как в прошлом, так и сейчас 14,5-мм пулеметы советской / российской бронетехники рассматриваются в НАТО как одна из типовых угроз. Так, в стандарте STANAG 4569, задающем требования к бронированию техники, стойкость к пуле Б-32 патрона 14,5х114 мм обозначена как 4 уровень защиты. Следующим уровнем угрозы числятся уже 30-мм автоматические пушки.
Установка 2М-5 для кораблей и катеров. Фото Wikimedia Commons
Следует отметить, что положительные качества КПВ(Т) не ограничиваются только высокими огневыми характеристиками. Этот пулемет достаточно прост в производстве, эксплуатации и обслуживании. Кроме того, удачная конструкция обеспечивает интеграцию с разными комплексами вооружений и позволяет применять пулемет на самых разных платформах. Все эти факторы дополняют боевые качества оружия и повышают его общую эффективность.
Заслуженный и актуальный
В следующем году исполняется 75 лет со дня принятия пулемета Владимирова на вооружение Советской армии. Несмотря на большой возраст, изделия этого типа остаются в эксплуатации и решают поставленные задачи. КПВТ по-прежнему состоят на вооружении мотострелков и флота, хотя в других сферах их заменили на другие крупнокалиберные системы.
По сути, КПВ не был первым или последним отечественным крупнокалиберным пулеметом. Однако за счет особых характеристик он создал важную нишу в системе вооружений армии и прочно закрепился в ней. Пулемет справляется со своими задачами и эффективно используется в разных условиях, и замена для него пока не требуется. Это означает, что эксплуатация КПВТ будет продолжаться и в обозримом будущем.
Впрочем, КПВ сам определил свои перспективы. Широкое распространение такого оружия повлияло на уровень защиты техники потенциального противника. Теперь для борьбы с нею требуются системы большего калибра, и поэтому можно ожидать, что в перспективе пулемет Владимирова все же уступит свою нишу другому оружию. Но большое количество имеющихся носителей такого пулемета позволяет предполагать, что это произойдет нескоро.