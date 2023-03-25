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Минус двадцать миллиардов: жест доброй воли для Африки

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Минус двадцать миллиардов: жест доброй воли для Африки
Источник: zakonvremeni.ru



Битва за Африку


Африканские государства сейчас на особом счету. Пожалуй, до 2022 года они и не подозревали, какая битва развернется вокруг Черного континента.

Мир разделился на ярых противников Российской спецоперации и сочувствующих. Перетянуть на свою сторону африканские государства пытаются оба лагеря. События разворачиваются стремительно. Сергей Лавров с начала СВО уже дважды путешествовал по странам континента. В июле прошлого года побывал с дружескими визитами в Египте, Эфиопии, Уганде и Республике Конго. Январь текущего года ознаменовался визитов с Эсватинию (бывший Свазиленд) и Эритрею.

Москва явно восстанавливает старые советские связи, заручаясь поддержкой стран в Генеральной Ассамблее ООН. Из этой же истории размещение пункта МТО в Порт-Судане – раздумья местного руководства, тянувшиеся с 2020 года, похоже, разрешились в пользу России. Белорусский лидер Александр Лукашенко недавно побывал в Зимбабве.

Москва будущим летом готовится принимать второй саммит «Россия – Африка». Подготовительные мероприятия идут полным ходом – не так давно завершилась международная парламентская конференция «Россия – Африка в многополярном мире», считающаяся прологом к летнему саммиту. Мягкая сила Кремля на Африканском континенте становится все более осязаемой.

Не стоит забывать и о прагматичном экономическом интересе России. Из последнего – Нигерия в марте выкупила 30 процентов ежемесячного экспорта российского бензина. До начала спецоперации главным потребителем легких нефтепродуктов была Европа. Поэтому визиты наших дипломатов на Черный континент нельзя называть только политическим акциями. Цели, которые они преследуют, вполне прагматичны и осязаемы.


Источник: национальныепроекты.рф

Только вот и другие не сидят сложа руки.

Во-первых, это Китай, для которого Африка давно и прочно один из ключевых партнеров, точнее, поставщиков ресурсов. Но и вкладывает в местную инфраструктуру Пекин больше всех остальных вместе взятых.

Во-вторых, европейцы, исторически связанные с местными колониальным наследием. Франция даже решила ослабить хватку – Макрон в конце февраля объявил об уходе из Мали и Буркина-Фасо. Неизвестно, что стало истинной причиной «заметного сокращения» – слабость Парижа или желание угодить местным элитам. Европейцы, издавна считавшие Африку своим задним двором, сейчас в недоумении – потеря позиций достаточно серьезная.

Алжир подал заявку в БРИКС, а марокканцы договорились о строительстве АЭС силами «Росатома». И даже больше – в соглашении прописывается «проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц».

Не добавляет доверия африканцев и старый добрый европейский расизм. В одном из выступлений Жозеп Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями, из которых в любой момент могут вторгнуться в чудесный сад Старого Света. Потом, конечно, извинился, но расистские метафоры шефу европейской дипломатии будут еще долго вспоминать.

На наших глазах разворачивается настоящая битва за внимание и благосклонность Африканского континента. А в любой битве приходится тратиться, и порой немало.

Аттракцион невиданной щедрости


Африка вполне может стать главной жертвой последствий Российской СВО. Государства континента находятся в критической зависимости от поставок зерна, как из России, так и с Украины. Собственно, вокруг этого тезиса и крутится вся суть пресловутой «зерновой сделки». Только вот африканцам достаются фактически объедки с барского стола – за прошлый год суда с Украины поставили странам континента не более 3,3 млн тонн зерна. Это около трех процентов от вывезенных объемов.

В лучшие годы Киев поставлял более четверти своего экспорта в Африку. Сейчас же самый жирный кусок получила Европа – порядка 45 процентов. Циничность подхода боссов Брюсселя поражает. Дело дошло до того, что цена на пшеницу в Европе снизилась до того, что местным фермерам оказалось не выгодно выращивать собственную. Поляки с декабря прошлого года безрезультатно требуют правительство оформить налог на украинское зерно. Последние акции протеста прошли буквально на днях.


В прошлом году Россия в Африку направила 12 млн тонн зерновых. Колоссальный дисбаланс, иллюстрирующий отношения Европы с его «задним двором». Слова Борреля о джунглях вокруг обретают новое прочтение, дескать, пусть сами ищут себе пропитание – природа аборигенов прокормит. Щедрость России в этой связи нельзя рассматривать исключительно в политическом русле – дюжина миллионов тонн ушла не за просто так. Африка платила.

Но борьба есть борьба, даже если она холодная. И приходится чем-то жертвовать. Президент Путин недавно анонсировал возможность поставок зерновых в Африку бесплатно. Случится это, если Кремль через пару месяцев решится не продлевать очень спорную по своей сути «зерновую сделку». Потребителям безвозмездно возместят выпавшие в таком случае 3,3 млн украинского зерна. Только ничего и никогда в политике не делается просто так – среди российских преференций вполне может оказаться новая военная база или еще какой-нибудь инфраструктурный объект. Например, очередная АЭС.

Накормить стремительно растущее население континента – это одно, а вот обеспечить сельское хозяйство удобрениями, немного другое. Россия давно готова бесплатно направлять Африке фосфорные, калийные и, прежде всего, азотные удобрения. По словам президента, Брюссель намеренно чинит препятствия, не допуская ресурсы, замороженные в Европе. Продолжение истории про джунгли – сами найдут пропитания и насытятся, а кто не сможет – что же, естественный отбор во всей красе.

Не менее важным заявлением можно считать и расширение квот на бюджетные места в вузах для студентов из Африки. Это широко практиковали во времена СССР, и тогда немалая часть элиты Черного континента не просто получили высшее образование, но и научились думать по-советски. Многие из них до сих пор хранят теплые чувства о нашей стране. А это самая что ни на есть мягкая сила, о которой все говорят.

Главным же раздражителем для излишне либеральной публики в России стало заявление президента о списании 20 млрд долларов долгов с африканских государств. Об этом Путин сообщил на прошедшей в Москве Международной парламентской конференции «Россия – Африка».

Здесь необходимо расставить несколько акцентов.

Прежде всего – Кремль далеко не в первый раз прощает странам третьего мира долги. Африканцам последний раз такой подарок перепал в 2019 году, и ничего критического для экономики не случилось. Тогда списали долги Анголе, Эфиопии, Ливии, Алжиру и Мозамбику. Современный список, думается, отличаться будет не принципиально. Девять лет назад очень повезло и кубинцам, когда Россия «забыла» про 30 млрд долларов.

Во-вторых, никто всерьез не рассматривает возможность возврата африканских долгов. Положа руку на сердце, кто-то верит, что Мозамбик может отдать кредитору пару миллиардов?

Таковы реалии современной политики. Россия в самом лучшем случае возвратила бы эти самые миллиарды лет через сорок-пятьдесят. Но прямо сейчас получила бы глухую злобу лидеров Африки, а с ней и лояльность европейцам.

За многополярность, которая сейчас формируется в мире, приходится платить. И хорошо, что не из бюджета страны, а списывая невозвратные средства.
Автор:
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22 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 04:05
    +4
    Экономика , 18 мар,
    Поделиться
    Россия выделит 603 млн руб. на машины скорой помощи для Анголы

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6414d3229a7947acf7a29820
    За многополярность, которая сейчас формируется в мире, приходится платить. И хорошо, что не из бюджета страны, а списывая невозвратные средства.
    это тоже не из бюджета ? а на "сво", с народа "носки" собираем...
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 04:06
    +6
    Итак, нас опять поимели не только враждебные силы Запада, но и дружественные силы Африки? И какая ещё гроссмейстерская многоходовочка на очереди?
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:06
    -2
    Фиг его знает, в конце концов можно и кредит оформить, а потом давление оказывать, хотя бы моральное.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 04:13
    -1
    На фоне наших потерь в виде всяких заморозок наших средств "национального благополучия", хрен с ними, с этими долгами. Может, чунги-чанги добром отплатят. Как-то не получается у нас по другому дружить... sad
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:41
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      Может, чунги-чанги добром отплатят. Как-то не получается у нас по другому дружить...

      Тут вопрос простой - не думаю что мы вообще залазим в ту же африку что бы просто потратить кучу денег. То что было при союзе когда кормили всякие "дружественные" режимы от Насера до откровенных людоедов оно травой поросло. Сейчас бабки считают. Что мы можем с этого поиметь? Базы, недра, сбыт. Это то что лежит на поверхности. А вот интересно, прощение долгов это не может быть этаким выводом средств? Тут правда есть варианты: чьих-то средств? Или выводом средств из-под санкций? Ведь на самом деле при всей этой гласности никто не знает куда эти средства были направлены в этих странах? Мы даже не знаем были ли это товары или "живые" деньги на счета.
  5. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 04:14
    0
    Не менее важным заявлением можно считать и расширение квот на бюджетные места в вузах для студентов из Африки. Это широко практиковали во времена СССР, и тогда немалая часть элиты Черного континента не просто получили высшее образование, но и научились думать по-советски. Многие из них до сих пор хранят теплые чувства о нашей стране.

    Что-то в этом есть.
    У меня в молодости был друг из Шри-Ланки, учившийся в мединституте. До сих пор обожает Пушкина и Цветаеву. На русском говорил отлично, хоть и с акцентом, понятно. Прошли десятилетия, но он по-прежнему восхищается русской культурой. Говорит, что на Шри-Ланке множество специалистов получили высшее образование в СССР. У них дети, понятно, родственники и знакомые, которым они с теплотой рассказывали о жизни в Союзе. Престиж России сегодня там очень высок, и по словам моего друга, у каждого четвёртого на айфоне заставка - фото Путина или русский флаг.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 07:06
      +2
      Прикольно учился в СССР, а на заставке фото Путина.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 07:13
        +2
        Полно таких, учились в СССР или в России, хранят тёплые чувства, помнят двадцать слов по русски и всё laughing
        Дружба народов она такая - за все должен платить придумавший дружбу
  6. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 04:39
    +4
    Автор великолепен. Долги на 20 млрд долларов африканцам списать,удобрения и пшеницу поставить бесплатно. Это помимо абсурдности самой зерновой сделки которую выполняет только РФ и которая выгодна только Украине и Западу. Все правильно мудрая власть делает !
    А как насчет списать бесконечные долги по кредитам собственным гражданам ? Нет и еще раз нет ! Это экстремизм !! Про уменьшение цен на жилье и вовсе говорить не приходиться.
    Что же касается того,что якобы эти долги нельзя вернуть- то долги можно отдавать по разному- можно товарами от нефти до сахара, можно контролем над собственностью и финансами ( как делает Запад)
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 05:35
      +4
      А как насчет списать бесконечные долги по кредитам собственным гражданам ?
      Так эти граждане тут же новых кредитов наберут. Взрощенная тяга к потреблению, да ещё и с халявой, непреодолима.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 08:17
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        А как насчет списать бесконечные долги по кредитам собственным гражданам ?
        Так эти граждане тут же новых кредитов наберут. Взрощенная тяга к потреблению, да ещё и с халявой, непреодолима.

        Так Африка тоже новых кредитов набирает. Ты же не думаешь что это последнее списание? Вон в статье указано что Нигерия наш бензин покупает, уверен что так же в долг. А потом опять откажется что платить нечем и нужно списывать
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 05:07
    +3
    Интересно девки пляшут....... Британия, США, Китай вкладывают деньги в бывшие советские республики и получают прибыли......От тех, от кого русские "освободились" при Ельцине.

    Судьба нашего Отечества иная :"несение креста"........ Да уж.. еклмн.... Быть такими-это действительно Судьба!!!

    Может в этом и есть хоть отчасти причина украинской русофобии? Оно и понятно, не каждый такое вынесет..... Могут быть и срывы.
  8. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:28
    +1
    Африка многолика. Есть богатые страны.Есть и такие,что людям просто нечего есть.Даже в одной и той же стране люди живут по разному. Изменится все это с нашей помощью? Возможно,в самом минимуме.Что то перепадет бедному населению.
  9. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 05:39
    0
    Прежде всего – Кремль далеко не в первый раз прощает странам третьего мира долги.

    Автор забывает упомянуть, что это долги перед СССР. Россия приняла на себя обязательства СССР перед Западом и даже выплатила "царские" долги и теперь на этом основании считает, что долги перед СССР стали долгами перед Россией. Но должники СССР не признали долговые обязательства перед Россией, а указанные договоренности были с парижским клубом кредиторов. Так, что никто и не собирался их выплачивать.
    Девять лет назад очень повезло и кубинцам, когда Россия «забыла» про 30 млрд долларов.

    Основную часть долга составили расходы на строительство АЭС Хурагуа (недостроенная атомная электростанция на Кубе в провинции Сьенфуэгос, в 200 км от Гаваны. Станция строилась по советскому проекту на основе реакторов ВВЭР-440. Строительство станции было прекращено в 1992 году, после распада СССР и прекращения экономической помощи Кубе) с процентами. Только идиот стал бы добровольно платить за недостроенную АЭС, ну и кубинцы возможно не признают РФ как наследника СССР.
  10. faiver
    faiver Сегодня, 05:41
    +7
    Руководство страны не может взыскать с африканских стран долги и поэтому их списывает? А нетупые африканцы снова влазят в долги - один хрен потом спишут. Это напоминает анекдот про ежика и кактус. России нужна политическая поддержка африканских стран? Я вас умоляю.
    Не могут взыскать долги - так продайте эти долги нашим миллиардерам с дисконтом, те найдут чего взять с черного континента. Или они только российский бюджет доить могут, а потом сбегать в Лондон?
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 05:52
    +5
    Может - всё это зерно имело смысл пустить внутри страны скажем на корм скоту? Чтобы наконец добиться самообеспечения по говядине? А несчастные голодающие негры - нехай как-нибудь сами выкручиваются? Например - займутся наконец всерьёз своим сельским хозяйством?
    1. Алексей7777777
      Алексей7777777 Сегодня, 07:32
      +2
      Что тут скажешь.."Россия - щедрая душа"..Видите ли
      Таковы реалии современной политики.
      Так что это
      зерно имело смысл пустить внутри страны скажем на корм скоту? Чтобы наконец добиться самообеспечения по говядине?
      требуют забыть,ибо
      За многополярность, которая сейчас формируется в мире, приходится платить.
      Короче,помогаем опять всем за счет собственного народа.Надоели все.И негры,и наши рукамиводители мудрые..
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    -2
    Цитата: Велизарий
    А как насчет списать бесконечные долги по кредитам собственным гражданам ? Нет и еще раз нет !
    Для участников СВО депутаты пошли на встречу "согласно ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении должников, которые находятся в составе вооруженных сил России, исполнительные производства должны быть приостановлены, полностью или частично. Это значит, что все долги, которые имеют бойцы, имеют право списать." А если списать тем кто брал кредит заранее не думая его возвращать, то он тут же возьмет еще один, а то и два. Не жирноватая ли халява получится для тех кто в тылу?
  13. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 07:10
    +2
    Запад , благодаря "щедрой душе", может перенаправить деньги из фондов для голодающей Африки "голодающей Украине".
    Кроме имиджевой картинки в СМИ ничем существенным Африка помочь России не может.
  14. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 08:09
    +1
    Президент Путин недавно анонсировал возможность поставок зерновых в Африку бесплатно.

    Лишь бы дефицит веутри страны не создал и нашим крестьянам нормальную цену за бесплатное зерно для Африки дал.
    Россия давно готова бесплатно направлять Африке фосфорные, калийные и, прежде всего, азотные удобрения.

    Лишь бы дефицит внутри страны не создал и нашим производителям нормальную цену за бесплатные удобрения для Африки дал. А лучше нашим крестьянам в два раза больше бесплатно отсыпал.
    битва за внимание и благосклонность

    Давно пора создать индикатор лояльности стран, по типу биржевого. Учитывать, например, наличие общих гранмц, наличие иностранных баз, в какие блоки входят, как и чкм торгуют с Россией, как голосуют в ООН по важным для России вопросам, как долги отдают, имеют ли наши базы на территории и т.д. и т.п. И исходя из показателей оказывать помощь. Может кому-то пмощь оказывать категорически противопоказано.
  15. parusnik
    parusnik Сегодня, 08:09
    -1
    Ндааа..."Не надо оваций!Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придется переквалифицироваться в управдомы. Мне 33 года - возраст Иисуса Христа, а что я сделал? Учения не создал, учеников разбазарил, бедного Паниковского не воскресил!"(с) О сегодняшней России..За последние 33 года...
  16. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:15
    0
    Вся власть Советам!

    Цитата: Е.Федоров
    Кремль далеко не в первый раз прощает странам третьего мира долги.

    Самая опасная ложь - это та ложь, когда говорят половину правды.

    Мы не прощаем. В замен мы получаем доступ к их ресурсам и, что не мало важно, повышаем политический престиж страны.

    Для нас деньги - это средство выживания. Для государства деньги - это способ проведения глобальной и внешней политики.