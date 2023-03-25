Минус двадцать миллиардов: жест доброй воли для Африки

Источник: zakonvremeni.ru
Битва за Африку
Африканские государства сейчас на особом счету. Пожалуй, до 2022 года они и не подозревали, какая битва развернется вокруг Черного континента.
Мир разделился на ярых противников Российской спецоперации и сочувствующих. Перетянуть на свою сторону африканские государства пытаются оба лагеря. События разворачиваются стремительно. Сергей Лавров с начала СВО уже дважды путешествовал по странам континента. В июле прошлого года побывал с дружескими визитами в Египте, Эфиопии, Уганде и Республике Конго. Январь текущего года ознаменовался визитов с Эсватинию (бывший Свазиленд) и Эритрею.
Москва явно восстанавливает старые советские связи, заручаясь поддержкой стран в Генеральной Ассамблее ООН. Из этой же истории размещение пункта МТО в Порт-Судане – раздумья местного руководства, тянувшиеся с 2020 года, похоже, разрешились в пользу России. Белорусский лидер Александр Лукашенко недавно побывал в Зимбабве.
Москва будущим летом готовится принимать второй саммит «Россия – Африка». Подготовительные мероприятия идут полным ходом – не так давно завершилась международная парламентская конференция «Россия – Африка в многополярном мире», считающаяся прологом к летнему саммиту. Мягкая сила Кремля на Африканском континенте становится все более осязаемой.
Не стоит забывать и о прагматичном экономическом интересе России. Из последнего – Нигерия в марте выкупила 30 процентов ежемесячного экспорта российского бензина. До начала спецоперации главным потребителем легких нефтепродуктов была Европа. Поэтому визиты наших дипломатов на Черный континент нельзя называть только политическим акциями. Цели, которые они преследуют, вполне прагматичны и осязаемы.
Источник: национальныепроекты.рф
Только вот и другие не сидят сложа руки.
Во-первых, это Китай, для которого Африка давно и прочно один из ключевых партнеров, точнее, поставщиков ресурсов. Но и вкладывает в местную инфраструктуру Пекин больше всех остальных вместе взятых.
Во-вторых, европейцы, исторически связанные с местными колониальным наследием. Франция даже решила ослабить хватку – Макрон в конце февраля объявил об уходе из Мали и Буркина-Фасо. Неизвестно, что стало истинной причиной «заметного сокращения» – слабость Парижа или желание угодить местным элитам. Европейцы, издавна считавшие Африку своим задним двором, сейчас в недоумении – потеря позиций достаточно серьезная.
Алжир подал заявку в БРИКС, а марокканцы договорились о строительстве АЭС силами «Росатома». И даже больше – в соглашении прописывается «проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также водоопреснительных установок и ускорителей элементарных частиц».
Не добавляет доверия африканцев и старый добрый европейский расизм. В одном из выступлений Жозеп Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями, из которых в любой момент могут вторгнуться в чудесный сад Старого Света. Потом, конечно, извинился, но расистские метафоры шефу европейской дипломатии будут еще долго вспоминать.
На наших глазах разворачивается настоящая битва за внимание и благосклонность Африканского континента. А в любой битве приходится тратиться, и порой немало.
Аттракцион невиданной щедрости
Африка вполне может стать главной жертвой последствий Российской СВО. Государства континента находятся в критической зависимости от поставок зерна, как из России, так и с Украины. Собственно, вокруг этого тезиса и крутится вся суть пресловутой «зерновой сделки». Только вот африканцам достаются фактически объедки с барского стола – за прошлый год суда с Украины поставили странам континента не более 3,3 млн тонн зерна. Это около трех процентов от вывезенных объемов.
В лучшие годы Киев поставлял более четверти своего экспорта в Африку. Сейчас же самый жирный кусок получила Европа – порядка 45 процентов. Циничность подхода боссов Брюсселя поражает. Дело дошло до того, что цена на пшеницу в Европе снизилась до того, что местным фермерам оказалось не выгодно выращивать собственную. Поляки с декабря прошлого года безрезультатно требуют правительство оформить налог на украинское зерно. Последние акции протеста прошли буквально на днях.
В прошлом году Россия в Африку направила 12 млн тонн зерновых. Колоссальный дисбаланс, иллюстрирующий отношения Европы с его «задним двором». Слова Борреля о джунглях вокруг обретают новое прочтение, дескать, пусть сами ищут себе пропитание – природа аборигенов прокормит. Щедрость России в этой связи нельзя рассматривать исключительно в политическом русле – дюжина миллионов тонн ушла не за просто так. Африка платила.
Но борьба есть борьба, даже если она холодная. И приходится чем-то жертвовать. Президент Путин недавно анонсировал возможность поставок зерновых в Африку бесплатно. Случится это, если Кремль через пару месяцев решится не продлевать очень спорную по своей сути «зерновую сделку». Потребителям безвозмездно возместят выпавшие в таком случае 3,3 млн украинского зерна. Только ничего и никогда в политике не делается просто так – среди российских преференций вполне может оказаться новая военная база или еще какой-нибудь инфраструктурный объект. Например, очередная АЭС.
Накормить стремительно растущее население континента – это одно, а вот обеспечить сельское хозяйство удобрениями, немного другое. Россия давно готова бесплатно направлять Африке фосфорные, калийные и, прежде всего, азотные удобрения. По словам президента, Брюссель намеренно чинит препятствия, не допуская ресурсы, замороженные в Европе. Продолжение истории про джунгли – сами найдут пропитания и насытятся, а кто не сможет – что же, естественный отбор во всей красе.
Не менее важным заявлением можно считать и расширение квот на бюджетные места в вузах для студентов из Африки. Это широко практиковали во времена СССР, и тогда немалая часть элиты Черного континента не просто получили высшее образование, но и научились думать по-советски. Многие из них до сих пор хранят теплые чувства о нашей стране. А это самая что ни на есть мягкая сила, о которой все говорят.
Главным же раздражителем для излишне либеральной публики в России стало заявление президента о списании 20 млрд долларов долгов с африканских государств. Об этом Путин сообщил на прошедшей в Москве Международной парламентской конференции «Россия – Африка».
Здесь необходимо расставить несколько акцентов.
Прежде всего – Кремль далеко не в первый раз прощает странам третьего мира долги. Африканцам последний раз такой подарок перепал в 2019 году, и ничего критического для экономики не случилось. Тогда списали долги Анголе, Эфиопии, Ливии, Алжиру и Мозамбику. Современный список, думается, отличаться будет не принципиально. Девять лет назад очень повезло и кубинцам, когда Россия «забыла» про 30 млрд долларов.
Во-вторых, никто всерьез не рассматривает возможность возврата африканских долгов. Положа руку на сердце, кто-то верит, что Мозамбик может отдать кредитору пару миллиардов?
Таковы реалии современной политики. Россия в самом лучшем случае возвратила бы эти самые миллиарды лет через сорок-пятьдесят. Но прямо сейчас получила бы глухую злобу лидеров Африки, а с ней и лояльность европейцам.
За многополярность, которая сейчас формируется в мире, приходится платить. И хорошо, что не из бюджета страны, а списывая невозвратные средства.