Военное обозрение
Войти Регистрация

Характер СВО необходимо в корне изменить

71
Характер СВО необходимо в корне изменить

Очень много вопросов возникает по поводу возможности весеннего наступления ВСУ. Практически после каждой публикации, связанной с перспективами весенней кампании, приходят вполне логичные вопросы о том, сможем или не сможем удержать занятые позиции, отбросим и пойдем вперед или отойдем на ранее подготовленные позиции для перегруппировки и подготовки ответного удара?


Вопросов много, но смысл всегда один. Людей волнует судьба близких, судьба армии, судьба государства. Да, именно так. Это не моя мысль. Об этом говорит Верховный! Говорит практически постоянно. На кону судьба нашей страны! Мы против глобального Запада.

Недооценивать противника нельзя! Анализируя те поставки, которые анонсируют западные страны, невольно приходишь к выводу о том, что война образца 1914 года заканчивается. Сидеть в окопах в надежде на то, «что украинцы скоро закончатся», больше не получится.

ВСУ переходят, будут переходить, к войне 1941–1942 годов. Не окопная война, где главную роль играет артиллерия, а маневренная, скоростная, с быстрым захватом территорий, с котлами, с уничтожением крупных частей и соединений… Именно для ведения такой войны необходимы танки и ББМ.

Возможно ли это сегодня? Мне думается, что да. Простой пример. Недавно я упоминал о переброске в район Артемовска тяжелого вооружения, танков и ББМ. Переброске в район, где действуют музыканты. Или на стыки, где ЧВК соприкасается с другими подразделениями.

Если все это так, смогут ли штурмовые подразделения выдержать удар такого бронированного кулака? Без достаточного количества ПТС, без новых артиллерийских систем, без достаточного количество личного состава? Не лопнет ли «шов» между частями с разным подчинением?

Да, музыканты мотивированы, хорошо оснащены для своей работы. Но против танков с автоматом или пулеметом не попрешь. А состояние артиллерии, как и другой техники, у «Вагнера» после работы такой интенсивности? Что мы получим в итоге? Маневренные группы ВСУ будут работать не только «в лоб», но и по флангам.

В конечном итоге найдут «дырочку». А дальше классика – танковый клин, рассечение обороны и или котел, или отступление наших подразделений. Практически то, что уже было год назад… Сколько личного состава, техники, боеприпасов, вооружения мы тогда потеряли… До сих пор укроСМИ показывают российские танки, БМП, БТР, «Орланы» и прочее, что воюет сегодня против нас.

Такая ситуация сегодня практически везде. Мы оборудовали эшелонированную оборону. Мы установили инженерные сооружения на танкоопасных направлениях. Оснастили, насколько это возможно, обороняющихся средствами борьбы с бронетехникой противника.

Теоретически это поможет. Практически же украинцы сегодня имеют возможности быстрого маневрирования, быстрой смены направления ударов. Увы, но многократно озвученная проблема со связью, проблема создания сетей связи «от штабов до солдата и обратно», так глобально и не решена. А у ВСУ она есть.

Мне странно, что мы до сих пор всячески стараемся «успокоить народ». «Что происходит на фронте? – Да ничего, воюют помаленьку…» Увы, но это лейтмотив многих публикаций и выступлений сегодня. А зачем это нужно? Хорошо хоть в городах появились билборды с именами героев-земляков.

Мы никак не поймем многократно повторяемую фразу наиболее грамотных военных экспертов, и у нас, и на Западе, о том, что ближайшие полгода или чуть больше станут решающими. И для нас, и для Киева. Причем решающими не только в военном плане.

Можно ли ликвидировать или уменьшить опасность наступления?


Вопрос интересный, но требующий небольшой корректировки. Думаю, звучать он должен так, мы понимаем, что позиционная война, все эти штурмы опорных пунктов, мелких населенных пунктов, даже городов вроде Артемовска – это стратегический тупик?

Мы берем очередной опорник, а за ним следующий, потом ещё… Мы теряем личный состав, противник теряет, но в итоге победы нет и не будет. Теряем обученных и обстрелянных профи, меняя их на наскоро натасканных и не пригодных к бою тероборонцев Украины.

Получается какая-то странная «игра». Мы штурмуем опорник, противник бежит или сдается в плен, но тут же начинает прилетать. Позиции пристреляны ВСУ. И даже если не пристреляны, наземные камеры наблюдения, беспилотники и прочие средства разведки прекрасно корректируют огонь украинской артиллерии.

А сколько видео сейчас в сети о наших танкистах, которые превратились в тяжелобронированную артиллерию. Т-90 ведет огонь с закрытых позиций. Несомненно, это большое подспорье пехоте, но танк должен воевать там, вместе с пехотой. Крушить дзоты, позиции пулеметчиков, снайперов, гранатометчиков... А вместо него там «мотолыга» с зенитной установкой на броне.

Практика последних месяцев, особенно штурм Артемовска, показала, что необходимо переходить к маневренной войне. Уничтожать котлы проще, чем выбивать противника из каждого населенного пункта. Ту же авиацию можно использовать по полной, а не так, как сейчас. Тяжелые бомбы быстро приводят в чувство любого вояку.

Правда, возникает вопрос о сохранении инфраструктуры городов и поселков. Но, думаю, кадры того же Артемовска прекрасно иллюстрируют то, что бывает в ходе «щадящего штурма», как ранее это показывали кадры из Мариуполя. Вэсэушники, не стесняясь, используют дома и крыши многоэтажек для оборудования позиций. Прячут танки в жилой застройке. И выбивать их оттуда с ювелирной точностью не приходится.

Важно понимать, что у Киева хватит наглости напасть на территорию приграничных российских областей. Не зря же активизировались ДРГ ВСУ. Понятно, что серьезных успехов они там не достигнут, но даже сам факт того, что они смогли занять сколько-то там километров российской территории, серьезно поднимет рейтинг Зеленского. Значит – нужно подтягивать ближе к границе войска, способные отразить атаку.

Есть и ещё один нюанс, который может существенно ослабить наступательный порыв ВСУ. Это создание мобильных войсковых формирований. Любое наступление растягивает коммуникации наступающих и ослабляет фланги. Для того, чтобы наступление приостановилось или вообще прекратилось, достаточно «сдавить клещами» эти самые фланги.

Вот для этого и предназначены эти мобильные подразделения, а лучше части. Теоретически эту функцию могут исполнить ВДВ или ДШБ, практически же эти подразделения, в условиях насыщенности плацдарма тяжелым вооружением, обречены на разгром. Тот самый случай, когда против лома требуется другой лом.

Я понимаю, что в условиях нехватки тяжелой техники создать такие группы сложно, но почему бы не использовать уже существующие резервы частей и соединений, усилив их танковыми взводами, артиллерией и ПТС. Пусть они не бросаются затыкать дыры в обороне, а бьют туда, где есть слабые места.

Вместо выводов


Тот сценарий, который описал я, во многом радикальный. Уверен, что что-то из того, о чем я написал, уже делается, или командование нашло более лучший вариант решения. Однако при ведении боевых действий не бывает «слишком». Нужно знать текущее состояние войск противника. Нужно уметь думать как противник и предвидеть его решения.

В принципе я не ставил себе цель описать единственно правильное решение для наших боевых генералов и офицеров. Более того, уверен, что те, кто прямо сейчас находится в зоне СВО, найдут массу недочетов и недосказанностей. Это понятно уже потому, что только в коробке оловянные солдатики одинаковы. В жизни каждое подразделение или каждая часть – единственное и неповторимое воинское формирование.

Моя цель гораздо менее амбициозна. Показать сложность предстоящей кампании.

Я далек от мысли, что эта кампания будет проиграна. Наоборот, считаю, что проиграть её достаточно сложно. В частности, я думаю, что освобождение Артемовска вызовет эффект домино, дальше будет легче. Оборона начнет рушиться. И гнать ВСУ мы будем достаточно далеко и долго. Нужно только взять…

Да и результаты последних ударов БПЛА и ракет впечатляют. Мы явно перестали накапливать информацию и перешли к её реализации. Мне думается, что при необходимости мы вполне можем нанести удар, который поставит само наступление под большой вопрос или существенно уменьшит его мощь.

Я заметил, как поменялась риторика по отношению к нашим подразделениям. Как исчезло в репортажах слов «мобики». Как уважительно теперь звучит слово «Барсы». Как перестали упоминать прошлое добровольцев-музыкантов. Изменилось даже такое понятие как Росгвардия.

С каким уважением о Росгвардии рассказывал один из «Барсов», боец из тех, кто первым встал на защиту Донбасса в 2014:

«Нас прижали так, что оставалось всего два варианта. Отступать или погибать. Вдруг появились три «Урала» росгвардейцев. Без тяжелого вооружения. Все свое ношу с собой. За какие-то минуты командиры расставили всех по местам. Снайперы и пулеметчики расположились там где надо. Отогнали хохлов. Мастера!»

Как здорово проявили себя наши элитные части – десантники и морпехи. Как часто я читаю указы президента о присвоении высокого звания «гвардейский» нашим частям и соединениям. Если первые такие указы вызывали удивление, то сегодня это просто сообщения об очередном действительно героическом воинском формировании.

Победить в окопной войне невозможно. Особенно тогда, когда против тебя воюют экономически могущественные государства. Необходимо наступать. Как когда-то наши деды начали под Москвой, так мы должны начать под Артемовском...
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
71 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 04:31
    +13
    Вот сейчас - просто дико пиарят частную армию Пригожина.
    А куда делись - ранее столь же дико пиаренные в начале СВО Чеченцы?! То почти ежедневно были ролики, как они, чистенькие, что-то там находят; Кадыров - и вовсе обещал Зеленского поймать... А сейчас - ноль... Кто знает? request

    Как и с сирийскими и африканскими добровольцами и одесскими партизанами - ещё ранее. what
    1. Sergio63
      Sergio63 Сегодня, 06:19
      +1
      Да пора уже начинать и по-взрослому!!! Естественно сначала не "забыть" про ЦПР, управлениями ВСУ, СБУ и пр.рад и терробороны, включая дислокацию подразделений Иностранного Легиона/наемников!!! Про переходы логистические на границе и Ежу понятно....
      1. aars
        aars Сегодня, 06:42
        +2
        Цитата: Sergio63
        Да пора уже начинать и по-взрослому!!!
        Ога, при помощи Т-62, Т-54...
        Взрослого маловато оказалось и то закончилось
        Не до жиру
        Как бы сдержать предстоящее украинское наступление
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 07:07
          +4
          Цитата: aars
          Ога, при помощи Т-62, Т-54...
          Взрослого маловато оказалось и то закончилось
          Не до жиру

          А у Росгвардии хорошая техника.
        2. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 08:47
          +1
          Взрослого маловато оказалось и то закончилось
          Всё так, но почему продолжают банкротить предприятия работающие на оборонку.
          Ситуация, как с ковидом, мы боимся, а эти уже привились и совсем не тем. что рекламируют электорату..
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:45
      +7
      А куда делись - ранее столь же дико пиаренные в начале СВО Чеченцы?! То почти ежедневно были ролики, как они, чистенькие,

      Да, помню постановочные репортажи спецкора "Известий" Северьянова с чеченцами, стреляющими из пулеметов с открытого пространства, но он от дружественного рикошетного огня и пострадал, а других военкоров для чеченцев почему-то не нашлось.
  2. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 04:40
    -5
    Я заметил, как поменялась риторика по отношению к нашим подразделениям. Как исчезло в репортажах слов «мобики». Как уважительно теперь звучит слово «Барсы». Как перестали упоминать прошлое добровольцев-музыкантов.


    Ну так, до 15 лет сидеть никому не охота. Вот только прошлое ваших "музыкантов" от этого не поменяется. А оно такое, что запрет на упоминание более чем понятен. Временами кровь стынет в жилах.
    1. moneron
      moneron Сегодня, 04:49
      +10
      а чтобы кровь не стыла, замени зеков своим телом...в бахмуте кровь сразу закипит....согреешься.
    2. mann
      mann Сегодня, 07:50
      +3
      Вот только прошлое ваших "музыкантов" от этого не поменяется. А оно такое, что запрет на упоминание более чем понятен. Временами кровь стынет в жилах.
      В детстве прочел книжку "Линкольн" не помню уже какого американского автора.В начале войны Севера и Юга южане постоянно колотили северян.Лишь армия Гранта успешно воевала с южанами.
      Но,видимо,у Гранта был очень тяжелый характер,на него часто жаловались,а однажды даже к Линкольну явилась целая делегация с требованием снять Гранта.Линкольн выслушал жалобщиков,развел руками и печально сказал:" Я ничего не могу поделать. Он сражается.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 05:03
    +9
    Смешались кони люди. Скомканная статья, текста много, а мысли не раскрыты. Только одно надо наступать, а ни кто и не спорит. Только для глубокого наступления нужны возможности, их нет. Есть возможности для выдавливания и мы наступаем, закрепляясь на каждом рубеже. Такая тактика кстати максимально отвечает требованиям сохранности л/с.
    Я тоже хочу слышать о дерзких прорывах, чтобы звучало о продвижении на километры, а лучше десятки. Но при нынешнем насыщении войск мощным ручным оружием, никаких наступлений а-ля второй МВ не будет. Даже если взять недавние войны то танк или самолёт на каком-то участке кошмарил противника как хотел, сейчас это желанная добыча расчёта из 2-3 бойцов. Пока артиллерия методично не вычистит направление, движения не будет.
    Вообще приведение как пример действий 2 мировой, не корректно, это другая война! Она отлична от всех войн.
    1. Дмитрий_7
      Дмитрий_7 Сегодня, 05:17
      +4
      . Скомканная статья, текста много, а мысли не раскрыты.

      И слишком много личного местоимения 1л. ед.ч.
      Это не "Аналитика", это крик души...
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 05:53
        +6
        Согласен, я тоже в душе поддерживаю автора, но сайт называется Военное обозрение и здесь хотелось бы видеть хорошие авторские работы по военному делу, а не эмоции.
        Сайт мо моему мнению и так снизил свой уровень, сырые статьи из принципа побыстрей напечатать пока новость не "остыла", пропиариться а там трава не рости.
        Администрация, рукой похоже махнула на сайт, про тот-же самый колокольчик для обратной связи уж сколько писали, так его и нет.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:43
      +9
      Только для глубокого наступления нужны возможности

      Цель глубокого наступления - это всегда коммуникации противника. В нашем случае - у России есть шикарные преимущества, территория противника поделена надвое огромной рекой с ограниченным количеством мостов. Нет мостов - нет снабжения. Только вот - надо ли для этого бросать в прорыв танковые дивизии? Нам говорят - типа мосты очень трудная цель. А чем она трудная? Координаты известны до миллиметра. При нонешней технике - думаю попасть в опоры не проблема. Построены на века при советской власти? Ну - судя по заявленным ТТХ того же Кинжала, полутонная голова да на гиперзвуке, особенно в бетонобойном исполнении - любой опоре мало не покажется..

      Ладно - а если положить по Калибру в каждый пролёт? Приедут чинить - тут же положить ещё, но уже по рем.бригаде. При нонешних средствах разведки - не думаю что факт её нахождения на мосту удастся скрыть. И поглядеть - что раньше закончится, Калибры или бригады.

      Ладно - авиация. Можно ли приделать крылышки и наведение скажем к ФАБ-3000? Или наконец изготовить не БетАБ-500ШП а БетАБ-3000ШП? Что тогда останется от моста? Да - есть риск потерять крайне дорогостоящий самолёт, но - а не дороже месяцами терять технику и бойцов прогрызая укреп.районы?

      А ведь даже пара дней простоя ж/д моста - немедленно скажется на укровермахте! Автотранспортом много не натаскаешь, да и по автомобильным мостам надо тоже работать.

      Помимо стратегических мостов через Днепр - в тех краях существует куча мостов через мелкие речушки, отнюдь не таких монументальных. А ведь снеси мост через какую-нибудь говнотечку - и эшелон со снабжением тоже никуда не поедет.. Это ведь азы военного дела - в первую очередь уничтожай коммуникации противника, разве нет? Вспомним, какие эпические зарубы шли в ВОВ за каждый целый мост.. Полками авиацию теряли, чтобы его уничтожить - но всё равно шли на это. Ничего подобного нонеча мы не видим - снабжение шумеров идёт практически беспрепятственно..

      Если бы не людские потери - можно было бы сказать что это не война а какой-то типа рыцарский турнир.. Со всеми его политесами и условностями. Типа - в коня бить нельзя, в спину нельзя, можно только закрыть забрало и по сигналу герольда - вперёд.. Ну бред же ж! Особенно если учесть что оппонент - никаким политесом себя не утруждает, и те же мосты, оказавшиеся под нами - уничтожает за милую душу. Как и рвёт свои при отступлении.. Вот держат они какой-то пункт, снабжая его по мосту - а как только мы всё-таки пункт берём тут же мост взрывают. А что мы его тогда раньше не нахлобучили - ведь всё равно целым не достанется, а глядишь - город взяли бы с меньшими потерями и быстрее..

      В общем - год уже пишут о так сказать некоторых странностях ведения СВО, а ничего не меняется.. Что крайне печально и таки наводит на мысли, увы..
      1. Алексей 1970
        Алексей 1970 Сегодня, 08:02
        +7
        А как не быть странностям, если одновременно и торгуем и воюем. Получается как в поговорке про рыбку и одно место.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:26
        +4
        Что крайне печально и таки наводит на мысли, увы..
        Я вспоминаю наши 10-летние войны в Афганистане и Чечне, где точно так же, через годы приходило понимание, что меньше всего надо верить своей бравурной пропаганде. Что вот введем ещё пару полков в Афган или возьмем под контроль дороги в Чечне...Недавно вспоминали подвиг псковской роты десантников. А для знающих людей давно стало понятным, что героическая гибель этих ребят, стала несмываемым позором нашей армии тогда. Или блокада террористов в Комсомольском, где "на каждого по снайперу", а они взяли и ушли....На меня смотрели как ни идиота, когда я год назад говорил друзьям-патриотам, что здесь быстрее не получится и позорных страниц будет не меньше. А когда мы побеждали по другому? Просто меньше ныть и помогать фронту хотя бы для своей совести, тысячей с пенсии и чувство сопричастности спасает от уныния. smile
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 08:36
          +3
          помогать фронту хотя бы для своей совести, тысячей с пенсии

          В нашей благословенной стране - сотни аллигаторов, тысячи буржуев. Укравших все богатства нашей Родины. Способных просто на карманные деньги снарядить каждый бригаду-другую. А мы - должны всем народом по тысяче скидываться?? Особенно если учесть что основную выгоду как от самой войны, так и от будущей победы - получат именно буржуи. Ну - а кому ещё отойдут все богатства возвращённых территорий - нам с вами что ли?

          Нет ощущения, что подобный расклад - как-то не очень честен? Одни последнюю копейку жертвуют, лоб под пули подставляют, а другие - ни дав ни черта загребут все ништяки?
      3. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 09:04
        0
        "Что крайне печально и таки наводит на мысли, увы.."
        о тож ! создалось уже твёрдое мнение, что это не война, а какая то долговременная финансовая операция, с неизвестными пока бенефициарами
      4. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 09:20
        0
        В очередной раз, не попадёте вы каждым калибром в опору! Опора даже при точном попадании устоит. Пример мост у Херсона в который в течении нескольких месяцев обстреливали химерами, но он стоял и движение по нему при необходимости можно было восстановить в течении нескольких суток.
        Планирующие бомбы "летят" километров на 40-50.
        А в конце вы опять предлагаете "давайте толпой соберёмся и массой будем давить, из принципа цель оправдывает средства. Хорошо торговать кровью, особенно если она чужая.
        Ну и напоследок- города от этого вы быстрей брать не будете, город сам по себе проблема, а если иметь голову и пару недель он становится большой проблемой.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 05:05
    +4
    Опасения по контрнаступлению понятны, но чисто в техническом плане, могу сказать следующее:
    Конкретно на артемовском участке-местность-городская агломерация с железобетонной и кирпичной застройкой. даже после разрушения, здания представляют собой танконепроходимое направление. Плюс перепады высот, поймы речушек и их слияния. Никого прорыва и танкового клина именно тут вбить некуда. Бронетехника упрется в городские кварталы и будет то же самое что и в Грозном.
    Второе распространённое заблуждение, рожденное киевской пропагандой-что вагнера это легкая пехота с автоматами. Это не так. подразделения ЧВК Вагнер состоят из разновидовых сил и средств. Непосредственно штурмовые группы прикрываются и артиллерией и минометами, и даже собственным авиакрылом, на взаимодействие с котором не надо писать рапорты и получать разрешение. Все происходит быстро и оперативно. Плюс высокая насыщение ПУТРами причем операторы там профессионалы получше чем в ВС РФ и в НМ ЛДНР-сразу чувствуется сталкиавились с этим дорогим оружием и в других войнах и имеют хорошую практику. да еще и трофейными ПТРК научились пользоваться еще летом прошлого года когда было много трофеев после Лисичанска и Северодонецка и захваченные "джавелины" и "нлоу" перестали быть экзотикой.
    Да, конечно, противник будет действовать большим соединениями, но вся атака большого соединения начинается с действия конкретной роты или батальона. И само по себе решение на задействование в наступлении бригады или корпуса никак не меняет возможность на переднем крае обороны уничтожать наступающих по частям. Кто помнит операции на Ржевском выступе тот понимает о чем речь.
    Что касается опасений по другим направлениям -в частности форсирование Днепра или наступление вдоль границ в Харьковской области или на тот же Мелитополь-так я их тоже разделяю...
    1. Koronik
      Koronik Сегодня, 05:44
      +4
      " Кто помнит операции на Ржевском выступе тот понимает о чем речь." сомневаюсь что есть такие которые помнят и понимают, а вот их мнение были бы не лишними.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:13
        +3
        Цитата: Koronik
        сомневаюсь что есть такие которые помнят и понимают, а вот их мнение были бы не лишними.

        Я убит подо Ржевом,
        В безымянном болоте,
        В пятой роте,
        На левом,
        При жестоком налете.

        Я не слышал разрыва
        И не видел той вспышки, -
        Точно в пропасть с обрыва -
        И ни дна, ни покрышки.

        И во всем этом мире
        До конца его дней -
        Ни петлички,
        Ни лычки
        С гимнастерки моей.

        Я - где корни слепые
        Ищут корма во тьме;
        Я - где с облаком пыли
        Ходит рожь на холме.

        Я - где крик петушиный
        На заре по росе;
        Я - где ваши машины
        Воздух рвут на шоссе.

        Где - травинку к травинке -
        Речка травы прядет,
        Там, куда на поминки
        Даже мать не придет.

        Летом горького года
        Я убит. Для меня -
        Ни известий, ни сводок
        После этого дня.

        Подсчитайте, живые,
        Сколько сроку назад
        Был на фронте впервые
        Назван вдруг Сталинград.

        Фронт горел, не стихая,
        Как на теле рубец.
        Я убит и не знаю -
        Наш ли Ржев наконец?

        Удержались ли наши
        Там, на Среднем Дону?
        Этот месяц был страшен.
        Было все на кону.

        Неужели до осени
        Был за н и м уже Дон
        И хотя бы колесами
        К Волге вырвался о н?

        Нет, неправда! Задачи
        Той не выиграл враг.
        Нет же, нет! А иначе,
        Даже мертвому, - как?

        И у мертвых, безгласных,
        Есть отрада одна:
        Мы за родину пали,
        Но она -
        Спасена.
      2. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 07:26
        +2
        Цитата: Koronik
        Кто помнит операции на Ржевском выступе тот понимает о чем речь.


        Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боёв появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а впереди — вот такая «долина смерти». Она хорошо просматривается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти её нет никакой возможности: по ней проложен телефонный кабель — он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро соединить. Ползёшь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьёт фонтан тлетворной вони. Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова — вперёд.
        (Михин П. А. «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить)
  5. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 05:21
    +3
    Автор думает устаревшими категориями ВОВ, на деле со времен ирано-иракской войны нет никаких прорывов при столкновении примерно равных противников. Пока не появятся новые средства, а главное новое видение, так и будет позиционной тупик. ИМХО это рой дронов под управлением ИИ. И да, Антанта в окопной войне победила...
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 08:39
      0
      нет никаких прорывов при столкновении примерно равных противников.
      Все забыли. зашли хорошо. А потом начали жестить добруволю.
  6. Koronik
    Koronik Сегодня, 05:24
    -5
    Добротная статья,браво автору,глубокий анализ ситуации СВО -"Мы берем очередной опорник, а за ним следующий, потом ещё… Мы теряем личный состав, противник теряет, но в итоге победы нет и не будет. Теряем обученных и обстрелянных профи, меняя их на наскоро натасканных и не пригодных к бою"-.полностью поддерживаю,просто не вижу где же наша армия? срочникам участие в военных действиях запрещены,тогда нужно определиться кто же будет Родину защищать,а так крашить людей непозволительно.Думаю назрели какие-то изменения в этой операции для приближения победы.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:17
      +9
      Цитата: Koronik
      Добротная статья,браво автору,

      Ага, тот же автор утром написал, что от Херсона украинцы три первые буквы получат, а вечером Херсон сдали.
  7. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 05:35
    +7
    Очень много вопросов возникает по поводу возможности весеннего наступления ВСУ.

    Самое интересное, что если три месяца назад обсуждали, когда Россия пойдет в наступление, теперь вопрос так в принципе не ставят.
    Вопрос "как обороняться будем"...
    Очень тревожный признак.
    Разве что секретные физики готовят секретное оружие для секретых частей, которые секретно, конечно же, готовятся к наступлению.
    Будем верить в последнее.
  8. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 05:37
    +5
    Хорошо,когда нет проблем,особенно в условиях боевых действий.Только этого не бывает,хотя приоритетом должно быть устранение недостатков и исправление ошибок.Как было бы здорово,если бы руководители ,отвечающие за разработку тех же шифрованных радиостанций, или беспилотников,или оптических прицелов, или дальнобойных орудий,или высокоточных боеприпасов, или систем разведки и наблюдения довели до народа России, что ,через год после начала СВО, все эти вопросы решены,войска насыщаются всем этим и уже на 70 или сколько там процентов закрыты потребности и завтра,послезавтра это будет 100 процентов.Хотя бы для начала,не говоря там о снарядах ,экипировке и т.д.Вот все гадаю,снизойдут ли до нас господа?Беспилотники шлепают за рубежом все,кому не лень,докатились до папье маше из Австралии,в Российском МО какой то ступор,какая то боязнь этих беспилотников,просто необъяснимая,поневоле думаешь,а может и правда нет навара, нет товара?Бедные российские самолёты ДРЛО,мало,дорога эксплуатация, ну так ,уж пример подали,думаю не зря: кто мешает над пограничными территориями поднять аэростаты на стационарной привязи с установленными приборами оптической и радиоэлектронной разведки и предупреждения нападения.И смотри себе в глубь территории противника,хоть обсмотрись,ни тебе моторесурса,ни летчиков, чем не автомат для наблюдения, вместо выбрасывания денег и ресурсов на все эти микротанки( так называемые наземные беспилотники),остановить которые на местности просто ,а при насыщенности противника ПТУР и уничтожить проблем никаких.Неужели разработчики этих бирюлек ничего не понимают, или опять деньги причина?Ну а если денег нет на все эти решения,может стоит остановить строительство очередного подводного ракетоносца,влияние изготовления которого на результаты СВО приближается к нулю?И на сколько там обновлены РВСН,это для СВО тоже так себе показатель,если только для записных "патриотов,"льющих воду на мельницу врагов наших.Да и не слышно про силы специальных операций,а ведь все эти химеры,ПВО и мосты,тоннели просто сгорают от нетерпения,чтобы специалисты с данными объектами познакомились.Что то наверное опять не так в земле русской,перевелись Кулибины и Левши,остались Буратино только,к сожалению.
  9. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:41
    +2
    Здесь упрекают что мыслим старыми категориями. Но у меня своя точка зрения на происходящее.Только взаимодействия нескольких армий может привести к успеху. Сейчас все силы стянуты к Артемовску. Но если бы другая армия действовала в другом направлении,то противнику пришлось обороняться по нескольким направлениям.А это был другой вид войны.Мне как то сказали,что это будет в будущем.Но отрабатывать надо именно сейчас.В истории немало примеров,когда армия делает прорыв,но потом откатывается в лучшем случае, если ее во время не поддерживает другая армия. Все это азбука.И выдумывать другое,невозможное в реализации,просто нельзя.
  10. aars
    aars Сегодня, 05:56
    +5
    Ту же авиацию можно использовать по полной, а не так, как сейчас.
    Автор считает что авиация не используется как нужно вследствии глупости?
    Или злого умысла?
    Типо враги, шпионы рулят?
    А про украинское ПВО он забыл?
    Или не знал никогда?
    Легко поучать в общем, сверху, типо используйте...
    А то что так авиация быстро закончится типо по барабану.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:25
      +2
      Цитата: aars
      А про украинское ПВО он забыл?
      Или не знал никогда?

      Ага, если взять персидский залив, или войну в Югославии, то там быстро ПВО подавили. Вопрос: Мы не способны это сделать? Ведь у украинцев та жа, советская ПВО.
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 09:10
        0
        Цитата: мордвин 3
        Ага, если взять персидский залив, или войну в Югославии, то там быстро ПВО подавили. Вопрос: Мы не способны это сделать? Ведь у украинцев та жа, советская ПВО.

        Ответы:
        1) У украинцев уже не та советская ПВО, что у иракцев во время войны в Персидском заливе - ракетные удары по гражданской структуре вместо коллапса в жизнеобеспечении городов и паники у населения, привели к насыщению украинского ПВО немецкими IRIS, норвежскими NASAMS, американскими Hawk и Patriot, на подходе франко-итальянский SAMP/T.
        Кроме того украинское ПВО получает информацию о воздушной обстановке от радиолокационной, радиотехнической и спутниковой разведки НАТО.
        2) Радиоэлектронное и огневое подавление средств ПВО Ирака во время операции "Буря в пустыне" было осуществлено благодаря массированному использованию авиации многонациональной антииракской коалиции в составе 2780 самолетов.
        Такой высокой интенсивности использования авиации не было со времен Второй мировой войны - в ходе операции было выполнено около 4700 боевых вылетов (свыше 80 - стратегической авиацией, более 4000 - тактической авиацией и около 600 - палубной авиацией), включая дозаправку в воздухе, воздушное командование и управление, радиоэлектронную борьбу, высокоточные боеприпасы и самолеты-невидимки.
        В космосе 16 военных спутников связи были дополнены пятью коммерческими спутниками для обеспечения большей части связи на театре военных действий.
        У КВС России всего этого нет.
  11. Rimlianin
    Rimlianin Сегодня, 06:01
    +1
    В эту весенне-летнюю компанию главное - устоять, не до широких охватов и наступлений. Силы практически равны. Поэтому наступать хоть нам, хоть ВСУ смертельно. Нет значительного перевеса ни у кого. В украинском генштабе не дураки, понимают это, но их толкают в спину западные кураторы. Тем славянской кровушки не жалко. А после провального наступа ВСУ в конце лета-осенью вполне возможно, состояться переговоры. Итоги этих переговоров администрация Байдена попытается продать своему электорату как победу. Другого выхода у демократов не будет, ибо продолжение боевых действий до 24 года чревато для них риском поражения в президентской гонке какому нибудь новому Трампу, а может, и тому же, старому.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:50
      +4
      вполне возможно, состояться переговоры

      О чём? Нас - устроит только выход на линию Днепра плюс Одесса с Николаевом. Ибо никак нельзя оставлять Цэгабонии выход к морю и удобные плацдармы для следующей войны. А она будет лет через 10 стопудово - неужели результаты типа Минских соглашений ничему не научили?

      А на такое - ни шумеры, ни их западные хозяева без тотального разгрома укровермахта не пойдут ни за что.. Тогда - смысл переговоров?
  12. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:06
    -4
    Проблема, как многие думают в нашем стратегическом топтании, это отсутствие необходимого количества личного состава, особенно обученного. Ещё проблема в том что военные начальники старшего и высшего звена не знают как применять технологические новинки на поле боя. Это и БПЛА и спутники и средства подавления связи. Вот например станции Дон и Воронеж, до шести тысяч км засекают баллистические и крылатые ракеты. Применяются ли они для выявления Хаммерсов, Точки У?
    Другой вопрос почему не применяются концентрированные удары РСЗО и артиллерии по широкой линии фронта и в глубину. Выжег территорию хотя бы 50 на 100 км и наступай спокойно, пускай туда 200-300 танков, пехоту для закрепления успеха.
    Можно ещё использовать снимаемые межконтинентальные ракеты с неядерной боеголовкой. Это от двух до 10 тонн взрывчатки с космической скоростью например по узловым станциям.
    Не умаляя заслуг старшего поколения война это удел молодых, высший командный состав должен быть не старше 40 лет, пока мозги работают, память есть и здоровье. soldier
    1. Vincent Price
      Vincent Price Сегодня, 06:58
      +5
      Вы сильно непонимаете как работабт те или иные системы))). Это как многие в серьез удивляются почему мы бомьами города украины не бомбим. Не понимают что уже нет тех бомбардировщиков и есть пво. Дон и Воронеж не способны обнаружить точку и тем более хаймарс, потому что у них квазибаллистическая траектория, они не выходят в стратосферу. Что бы выжечь даже на 10 км в глубину ( по какой ширине фронта кстати?) Необходимы сотни артустановок и рсзо и недели ведения огня. Как только вы сконцентрируете такие силы их уничтожит хаймарс. Проблема нашей армии в этом конфликте в ее концептуальной отсталости. Т90 хороший танк, для 20 века, Бмп 3 хорошая для 20 века, су 35 отличный для 20 века. Но все это неподходит для современного конфликта. А украинцев сейчас усиленно пичкают техникой, как раз таки подходящей.
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 07:25
        -4
        Сами разработчики Дона и Воронежа хвастались что видят любую ракету и самолёт например в Ираке. Читайте внимательно мой комментарий, я указал ширину фронта 50км глубину 100км. У нас на хранении 3400 РСЗО , сто РСЗО для нашей армии это мелочь, которая в обороне и тактическом наступлении пока спасает. Сто РСЗО "Смерч" выжигает 50 кв км на одном залпе! Какая ещё неделя! Т-90, БМП-3, СУ-35 это уровень выше среднего. Посмотрим какого уровня будут западные танки в бою. soldier
        1. aars
          aars Сегодня, 07:42
          +3
          Цитата: Солдатов В.
          Сами разработчики Дона и Воронежа хвастались что видят любую ракету и самолёт например в Ираке
          Лажа однозначно и 100%
          Радиогоризонт никто не отменял
          Они видят боеголовку на больших расстояниях, но на высоте!
          1. Солдатов В.
            Солдатов В. Сегодня, 09:02
            0
            Не верите примите за сказку или поищите в интернете.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:51
      0
      Можно ещё использовать снимаемые межконтинентальные ракеты с неядерной боеголовкой. Это от двух до 10 тонн взрывчатки Владимир С., у вас неправильное представление об эффективности 10 тонн взрывчатки в одном заряде. Яму диаметром 50 метров на узловой станции, быстро зароют, а ещё быстрее проложат обходной временный путь из давно заготовленных рельсовый секций со шпалами. Но главное заблуждение в использовании межконтинентальных ракет для такой малополезной пахоты. Во-первых, о пусках МКР необходимо предупреждать врага, по ещё действующему договору. Во-вторых, стоимость такой ракеты несоизмерима с ущербом в виде большой ямы на ЖД станции.
  13. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 06:21
    +5
    Характер СВО необходимо в корне изменить


    характер СВО Россией уже менялся несколько раз за прошлый год и даже за этот (упор стал делаться на точность артиллерийской стрельбы).

    Сидеть в окопах в надежде на то, «что украинцы скоро закончатся», больше не получится.


    а они что почкованием размножаются или стразу взрослыми рождаются ?.Будь это так то никто бы сейчас тотально мужиков на Украине не отлавливал.

    а маневренная, скоростная, с быстрым захватом территорий, с котлами, с уничтожением крупных частей и соединений… Именно для ведения такой войны необходимы танки и ББМ.


    мы такую войну вели в первые две недели СВО и в итоге за те недели потеряли более полутора тысяч солдат убитыми,тысячи раненных и сотни попавших в плен,сотни единиц военной техники.
    Вы наивно считает что если враг так эффективно смог остановить маневренную и скоростную войну России в первые недели СВО то сейчас он не сможет это сделать более эффективно?

    В конечном итоге найдут «дырочку». А дальше классика – танковый клин, рассечение обороны и или котел, или отступление наших
    подразделений.


    про то что можно найти дырочку мы слышим давно только вот реальность той же Авдеевки ,Марьинки да и того же Атемовска показывает что дырочку можно искать годами.


    Победить в окопной войне невозможно. Особенно тогда, когда против тебя воюют экономически могущественные государства.


    не путаете окопную войну и войну в постоянной обороне без какого-либо наступления.Как показало СВО что до сих пор без хорошего окопа и без выстроенных нескольких линий обороны в тылу при любом провале придется бежать аж до "канадской границы".
    Вагнера после каждого продвижения сразу начинают заниматься оборудованией линий обороны новых позиций.
    1. MaKeNa
      MaKeNa Сегодня, 09:01
      0
      Закончатся украинцы появятся поляки, эстонцы, бразильцы и т.д. до бесконечности- весь мир не перемелем , пупок лопнет. Тактика перемалывания - это ТУПИК!!!!!
  14. Vincent Price
    Vincent Price Сегодня, 06:42
    0
    Уважаемый автор, вы начинаете статью с тезиса что мы против коллективного запада. Затем пишите о том, что власть продолжает успокаивать народ. Вам не приходит в голову, что огромная часть наших сограждан не против коллективного запада, а очень даже за? Вам не приходит в голову, что согражданам плевать на так называемый сувернитет? Вам не приходит в голову, что если всем рассказать как обстоят дела на самом деле и какие нас ждут последствия, эти сограждане снесут власть и с удовольствием примут западных патронов?
    1. aars
      aars Сегодня, 06:47
      0
      Затрудняюсь относительно коллективного Запада, но укров однозначно ненавидит бОльшая часть населения
      И к суверенитету относится более чем хорошо
      1. mann
        mann Сегодня, 07:21
        -1
        Затрудняюсь относительно коллективного Запада, но укров однозначно ненавидит бОльшая часть населения
        а надо бы наоборот
        1. aars
          aars Сегодня, 07:39
          -1
          Цитата: mann
          а надо бы наоборот
          Вот этого реально не понял...
          Если враг не сдаётся - его уничтожают!
    2. mann
      mann Сегодня, 07:19
      +1
      Вам не приходит в голову, что огромная часть наших сограждан не против коллективного запада, а очень даже за? Вам не приходит в голову, что согражданам плевать на так называемый сувернитет? Вам не приходит в голову, что если всем рассказать как обстоят дела на самом деле и какие нас ждут последствия, эти сограждане снесут власть и с удовольствием примут западных патронов?
      Потом,конечно,сильно пожалеют,но это дело привычное.Будут посыпать голову пеплом и вспоминать в какой счастливой стране они жили.Как я в 93-м am
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:30
      +4
      Цитата: Vincent Price
      Вам не приходит в голову, что если всем рассказать как обстоят дела на самом деле и какие нас ждут последствия, эти сограждане снесут власть и с удовольствием примут западных патронов?

      Ага, тут вроде все как патриоты, а гордятся тем, что не наших ведрах с болтами ездиют, а на японских и немецких драндулетах.
    4. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 08:43
      0
      согражданам плевать на так называемый суверенитет?
      Почему вы думаете, что власть все эти годы торговавшая суверенитетом, вдруг стала боле патриотичной, чем простые люди?
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    0
    Недооценивать противника нельзя!
    Спасибо автор, вразумили (ирония).
    Как исчезло в репортажах слово «мобики»
    Как только перестали пускать на позиции Сладкова (правда не все), так и исчезло.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:33
      +2
      Как только перестали пускать на позиции Сладкова (правда не все), так и исчезло

      Да, только его не стали пускать по "просьбе" кремлевских, когда он, уже понявший, что СВО протянется не месяц и не два, был отправлен из-за своего кислого лица в отпуск и имел беседу с самим Верховным.
  16. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:08
    +5
    Очень много вопросов возникает по поводу возможности весеннего наступления ВСУ.
    Совсем не давно,автор писал о мощном наступлении российской армии. О какой аналитике можно говорить.
    так мы должны начать
    вспомнилось: усилить,углубить...
  17. mann
    mann Сегодня, 07:09
    +4
    Сидеть в окопах в надежде на то, «что украинцы скоро закончатся», больше не получится.
    А никто и не надеется.Они уже неоднократно заканчивались.Все привыкли
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:20
    -2
    Не учтён фактор размещения ТЯО в РБ, а он говорит о многом и тоже по Чехову.
  19. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:20
    +1
    Ситуация у нас таковая , что любое откровенное общение людей близких к СВО сводится к обоснованному "крику души" . Не зависимо от того с кем общаешься. Вообще со всеми. И с теми кто на "линии" и с теми кто в частях и со срочниками и их командирами в т.н. "засечной черте" . Причём сейчас основной грустный момент это не снабжение и обеспечение ( что то ,как-то утрясается со своих средств или народной помощи ) , а отсутствие ощущения единой силы, единого дела. Примеры раздробленности и "сами как-нибудь решайте" и.т.д приводить естественно не буду. Но их очень много и они не из интернета , а от непосредственных участников так сказать "процесса изнутри". Да и внутри страны чувствуется информационная усталость от происходящего. Для большенства СВО это где-то там и к ним особо не касается.
  20. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:30
    +2
    ВСУ переходят, будут переходить, к войне 1941–1942 годов. Не окопная война, где главную роль играет артиллерия, а маневренная, скоростная, с быстрым захватом территорий, с котлами, с уничтожением крупных частей и соединений… Именно для ведения такой войны необходимы танки и ББМ.

    Уважаемый, Вы забыли про авиацию, одну из главных составляющих маневренной и скоростной войны...Но благодаря насыщению пехоты оружием, позволяющим одним выстрелом поразить танк или самолет-вертолет ускорения боевых действий не будет, той танкобоязни 41-42 годов нет, это у танкистов и летчиков "фобия" появилась.
    1. Igor1915
      Igor1915 Сегодня, 08:12
      0
      Если сравнивать с прошлыми войнами то появилось ещё одно важное свойство - недопустимость крупных потерь - общество не поймет - поэтому сейчас наступление ( а наступление это всегда риск больших потерь) это очень большой репутационный риск
  21. lubesky
    lubesky Сегодня, 07:32
    +1
    Крупные наступательные операции требуют средоточие крупной компоненты личного состава, техники, артиллерии, боекомплекта, первого, второго эшелона в случае прорыва обороны и мобильного резерва. Есть ли у нас это всё и на каком направлении сосредоточить, если наши парни у разведки штатов как на ладони.

    Автор статьи знает, что крупное наступление равно всплытию из кровавых будней фронта на поверхность понятия - темп среднесуточных потерь, что является неотъемлемой частью наступления и готова ли страна к такому термину на практике?
    1. MaKeNa
      MaKeNa Сегодня, 09:10
      0
      А как украинцы в сентябре сосредотачивались и без авиации нас гнали? Где ПТУР, где РПГ? Это как??? Или опять двойные стандарты? Прорыв в глубину не на 5 километров а на 50-100 парализует все! Это все знают, но нашей власти это не нужно, а вдруг правда победим!! Вот весь ответ!!!!
  22. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:46
    0
    На мой личный взгляд, сейчас ВСУ готовят два удара. Один из них стратегический, давно планировавшийся, большая и долгосрочная цель - на разрезание сухопутного пути в Крым. Логика этого действия такова, что подразумевает и атаку на Мост.
    В степях есть предпосылки для обходов, поэтому линейная эшелонированная оборона это правильно. Жаль, мы не можем похвастаться опытом американцев в Кувейте, там они как в тире уничтожали танки в пустыне. Но ПВО противника не подавлена.
    Так что будет трудно.

    На севере ВСУ также собирает резервы для психологического удара по Вагнеру. Это уже не степи, это складчатая местность с большим количеством застройки. Такая местность в обороне требует создания опорных пунктов и коррекции дальних ударов по прорывающемуся противнику.
    А для этого нужна нормальная связь.
    С этим у нас полгода назад были проблемы, не уверен, что они решены сейчас.

    На мой взгляд, штурм Бахмута-Артемовска можно описать поговоркой "У богатых свои причуды".
    Разумеется, армию нельзя гнать в пехотную атаку как специфический контингент контрактников. И это рождает противоречие между двумя формами организации ведения войны.

    Если брать аналогии с Римом, то богатый ланиста в теории, мог собрать подразделение гладиаторов, и имел бы некоторые успехи, скажем, против германцев. Но легионы такую тактику все равно не могли бы использовать. Солдат не гладиатор.

    Большие армии воюют не как одно элитное спецподразделение. Элитные солдаты могут решать кратковременные ключевые задачи в ключевом месте и точный момент времени. Использовать элитных солдат для лобового штурма полгода на одном месте не рационально, и жизнь это показывает.

    Так что у меня большие сомнения насчёт лёгких путей преодоления этапа окопной войны.
  23. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:53
    -2
    Вся власть Советам!

    Цитата: А.Ставер
    Можно ли ликвидировать или уменьшить опасность наступления?

    Можно. Дождаться наступления противника и на хорошо подготовленных позициях, обескровить его и только тогда на плечах отступающих двигаться вперёд. К наступлению готовы и мы и они. Кто первый "сморгнёт", тот и будет в наихудшем положении. Можно ли победить, если мы начнём первыми? Можно, но только большой ценой человеческих жизней.

    А в общем - мы наступаем, враг - отступает. Мы медленно и уверенно, сберегая личный состав, идём вперёд.
  24. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 08:02
    -2
    Наступление будет на 100 % , по другому никак. никакого эффекта домино не будет - был же 22-й киев , никто не посыпется. Все идёт к заморозке как в Корее. При этом нужно заранее думать что из Украины запад может начать делать южную Корею. По поводу противодействия если не работает разведка ( как она работает ещё узнаем ) единственное возможность быстро купировать прорывы это авиация ( в этом пока у нас реально преимущество) , но на западе это естественно понимают и возможно наступление ВСУ будет только после поставок авиации ( но я ставлю что все таки до этого)
  25. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 08:28
    0
    У меня вопрос...они формируют ударные бронетанковые кулаки не хилых размеров со всей сопутствующей поддержкой и видимо так их ловко прячут от нашего МО , что они не в силах конкретно вмазать по этим массовым скоплениям людей и железа ??? Когда Шойгу пришёл во главу армии , то он сразу сказал что ударить есть чем, но мы глухие и слепые в остальном - ничего не поменялось или что теперь мешает постоянно бить на упреждение для купирования подобных угроз для нашей первой линии ? Действующий на территории боевых действий газопровод Дружба на транзит по которому ещё и таксу Украина подняла в 2 раза ?
  26. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:43
    +1
    Тот сценарий, который описал я, во многом радикальный. Уверен, что что-то из того, о чем я написал, уже делается, или командование нашло более лучший вариант решения.

    Командование обязано использовать лучшие варианты решения поставленных задач.
    Почему-то складывается картина, что кому-то очень захотелось поиграть в войнушку, почувствовать себя этаким Наполеоном, бросающим войска в прорыв и не заботясь о наличии того оружия, которое куёт победу.
    Может быть, из-за этого второй год война идёт в округ Донецкой области? Не получается? Не способны «Мста», «Смерч», Т-90 и прочие виды дать войскам преимущество? Какого лешего нужно поднимать трупы отживших своё танков? А луки со стрелами и копья не подойдут?
    Этот гуманизм от покойника Березовского сидит в печёнках!!! Перед кем Россия показывает своё человеколюбие? Перед оголтелыми нацистами, плюющими на все законы и правила ведения войны? Или перед теми британцами, на которых печати за садизм ставить негде? Где это «аналоговвмиренет», которое навсегда (на десятилетия) отбивает охоту идти на Русь?
    * * *
    Что автор, что пользователи напечатанными буквами ничего не изменят...Изменить могут те лётчики, что сбивают разные дроны. Изменить могут ракетчики и артиллеристы. Изменить могут люди, вставшие под ружье и у государства НА СЕГОДНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ - полное обеспечение вой всем необходимым оружием, включая то, про которое у Запада сложилось представление, что его не применят...
    С какого мы не должны это применять? Сколько будем уговаривать этих собак закрыть свои пасти и убраться в конуру?
    * * *
    Хватит любезничать и выражать сожаления, держа за спиной план переговоров. Времени мало, а так хочется пожить в гордости за свою страну...
  27. Eug
    Eug Сегодня, 08:52
    0
    Любой бой опирается на согласованность действий, которая невозможна без информации, связи и управления. А пока что ВС РФ в этом серьезно проигрывает. Можно принять любое гениальное решение, но только на основе реальной информированности, но его нужно ДОВЕСТИ до войск. А это - СВЯЗЬ...
  28. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:53
    -1
    У России закончились боеприпасы и сейчас войска их дозированно получают. был год войны не смогли наладить производство за год. Что уж говорить о ближайших месяцах. Война перейдет на следующий год. Вы посмотрите сколько им прут оружия. Это больше чем наши траты.
    Скоро склады оружия будут пусты и тогда возможно уже нападение НАТО
    Наступать они будут когда зеленка пойдет.
  29. MaKeNa
    MaKeNa Сегодня, 08:54
    0
    Когда слышишь оправдания о не возможности нашего наступления и тут же о возможности хохлятского - где правда Зин???? Ответ на мой взгляд прост! У нас нет желания -это первое и главное! У нас нет ресурсов, того что насобирали хватает только для "продавливания"- это два! Повторюсь- нашей власти победа не нужна- отсюда полумеры- шаг вперед, два шага назад. Мобилизации страны для Победы- нет!!!!! От слова совсем!!! Год СВО подтверждает!!! Только героизм и отвага пацанов и мужиков в окопах нас спасает от поражения и позора!!!
  30. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:04
    0
    Цитата: Vincent Price
    Вам не приходит в голову, что огромная часть наших сограждан не против коллективного запада, а очень даже за? Вам не приходит в голову, что согражданам плевать на так называемый сувернитет? Вам не приходит в голову, что если всем рассказать как обстоят дела на самом деле и какие нас ждут последствия, эти сограждане снесут власть и с удовольствием примут западных патронов?


    Конечно, ему не приходило. И мало кому приходит подобный бред в голову. Западников среди нас очень мало, абсолютное большинство населения настроено антизападно.

    Никто власть не сметет, ни при каком раскладе. Мечталки-хотелки последышей Навального так и останутся мечталками.
  31. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:05
    0
    Цитата: AlexWar
    У России закончились боеприпасы и сейчас войска их дозированно получают. был год войны не смогли наладить производство за год.


    Лишь в вашем нездоровом воображении. Доказательств подобных бредней, разумеется, нет.
  32. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:10
    0
    Цитата: Гардамир
    Почему вы думаете, что власть все эти годы торговавшая суверенитетом, вдруг стала боле патриотичной, чем простые люди?


    Крым кто вернул? Простые люди или все же "непатриотичная" власть?
    Власть всегда патриотична, если она суверенна или хочет стать суверенной.
    А вот те, кто мечтает продаться подороже "белым господам", как либералы доморощенные или нынешние киевские власти - те, как раз и не патриотчны.
  33. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 09:21
    0
    Сейчас надо от обороны играть а не терзать опорники танковые клинья это только много пожженных танков только и всего РПГ должен уметь применять каждый солдат тройки боевые создавать действовать из засад маскироваться а не копать траншеи нормально укрывшегося и оборудовавшего позицию солдата с коптера не увидеть а то отвалы громадные бруствера не оборудованы хз куда инженерные части подевались(((ну о тактике даже говорить не хочу ходим в атаку как подо Ржевом насчет арты не знаю не обучен но вроде перед позициями все пристреляно должно быть заранее и еще разве по местам скопления техники не надо наносить упреждающие удары теми же ракетами авиацией?