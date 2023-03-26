Характер СВО необходимо в корне изменить

Можно ли ликвидировать или уменьшить опасность наступления?

Вместо выводов

«Нас прижали так, что оставалось всего два варианта. Отступать или погибать. Вдруг появились три «Урала» росгвардейцев. Без тяжелого вооружения. Все свое ношу с собой. За какие-то минуты командиры расставили всех по местам. Снайперы и пулеметчики расположились там где надо. Отогнали хохлов. Мастера!»