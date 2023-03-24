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Датские военные собираются провести операцию по поднятию некоего «неизвестного предмета с места подрыва газопровода «Северный поток-2»

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Датские военные собираются провести операцию по поднятию некоего «неизвестного предмета с места подрыва газопровода «Северный поток-2»

Появилась информация о том, что при исследовании места подрыва газопровода «Северный поток-2» якобы обнаружен предмет, который без поднятия на поверхность невозможно идентифицировать. В этой связи компания-оператор газопровода сообщает о том, что правительство Дании решило осуществить операцию по подъёму этого предмета, используя возможности военных.


В датском министерстве обороны подтверждают эти данные, как и обращение к оператору газотранспортной системы, подвергшейся атаке. Отмечено, что деятельность будет осуществляться под эгидой Датского энергетического агентства.

Пока нет данных о том, поддержал ли такого рода инициативу оператор «Северного потока-2».

Напомним, что ранее в России демонстрировались фотографии, на которых была запечатлена специальная морская мина американского производства, размещённая возле одной из труб газопровода «Северный поток-2». На Западе тогда это заявление не прокомментировали. Появились рассуждения о том, что ещё несколько лет назад США и «партнёры» по НАТО могли отрабатывать варианты подрыва газопровода, который соединял российские месторождения газа с потребителями в Германии. Также стоит напомнить, что все последние годы (до теракта на газотранспортной системе) шла дискуссия относительно возможного запуска газопровода «Северный поток-2» в работу. Во время этой дискуссии Джо Байден заявил, что США приложат максимум усилий, чтобы этот газопровод не заработал никогда. Теперь в США пытаются продвигать нелепую версию о том, что три нитки газопроводов из 4-х взорвали некие «проукраинские граждане, не имеющие отношения к государственным службам Украины, доставив 1,5 тонны взрывчатки на арендованной прогулочной яхте».

Не получится ли так, что датские военные попытаются представить «неизвестный» предмет как «доказательство вины проукраинских граждан», чтобы продолжить легитимизировать эту нелепую версию?..
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17 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 06:27
    +4
    "Не получится ли так, что датские военные попытаются представить «неизвестный» предмет как «доказательство вины проукраинских граждан», чтобы продолжить легитимизировать эту нелепую версию?"

    Барсетка с украинскими паспортами? laughing
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 06:45
      -1
      Ну ВО просто очень интересно написало о том, что датское энергетическое агентство, которое будет проводить операцию пригласило оператора Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме предмета.
      В датском министерстве обороны подтверждают эти данные, как и обращение к оператору газотранспортной системы

      А то, что Украина назначена виновной за подрыв - без вариантов. Там не то, что их паспорта найдут, но и куски сала, привязанные к трубе.
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 06:49
      0
      Ха, а могут ведь сделать ход конём - Баширова и Петрова
    3. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 07:02
      0
      Нет, акваланг с фамилией "Путин".
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:56
      0
      Мне интересно другое. Когда этот предмет был туда уложен?! Во время закладки взрывчатки или когда объявили окраину виновной?!
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:27
    +4
    Датские военные собираются провести операцию по поднятию некоего «неизвестного предмета с места подрыва газопровода «Северный поток-2»

    Операция по распространению ложного следа ЦРУ и Пентагона в полном разгаре...датчане на подхвате...назовем ее" Ловушка для дурака." smile
    Господи... как же все примитивно и глупо. request
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 07:36
      0
      Большая ложь (нем. Große Lüge) — пропагандистский приём. Определён Адольфом Гитлером в книге «Моя борьба» как „ложь” настолько „огромная“, что никто не поверит в то, что кто-то имел смелость обезобразить действительность так бесстыже».
  3. Akim
    Akim Сегодня, 06:29
    +7
    О, а че вдруг возможности военных надо задействовать? Прогулочной яхты не хватит для операции подъема? Внезапно.. (с)
  4. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 06:30
    +2
    Морской дрон ВСУ, что же ещё может быть
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 06:33
    +1
    Может Атлантиду нашли?
    Не умею писать умные и длинные комментарии
  6. Horn
    Horn Сегодня, 06:41
    +3
    Либо шапка-ушанка, балалайка и бутылка водки, указывающие на "русский след", либо шмат сала (хотя представить ситуацию, в которой щирый украинец оставил сало...), вышиванка и бутылка "Козацького напия".
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:46
    +3
    Главное в процессе расследования не выйти на самих себя.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    +2
    якобы обнаружен предмет, который без поднятия на поверхность невозможно идентифицировать... правительство Дании решило осуществить операцию по подъёму этого предмета
    26.09. 22 г произошла диверсия, а только сейчас датчане "вдруг обнаружили" некий предмет, который не могут идентифицировать без подъема на поверхность. Не исключено, что после подъема "некого предмета" диверсия заиграет новыми красками, которые будут явно не в цветах американского и британского флагов.
  9. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 07:02
    0
    Украинцев же европейцы назначили крайними? Значит, под них и вещ доки будут.
    Что они там найдут - надпись мелом как на заборе "Мыкола и Остап были здесь, слава У...".
  10. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:08
    +1
    А разве одно другому мешает? Вся подготовка и оборудование - от США или Британии (возможно через третьи страны), а непосредственные исполнители - украинские диверсанты. Главарь Правого сектора Ярош ещё восемь лет назад обещал взорвать газопроводы из России в Европу. Вот и подготовились, срок вполне достаточный. На Украине есть и офицеры ВМФ, и опытные дайверы. Вполне можно было среди них найти отмороженных нацистов и натаскать на подводные диверсии, за восемь-то лет. А потом с наглыми рожами утверждать о своей невиновности. США - это не мы взрывали! Украина - у нас нет такого оборудования!
    1. -Paul-
      -Paul- Сегодня, 08:04
      0
      Найти дайверов, даже супер профессионально подготовленных - мало. Надо иметь оборудование, судно и профессиональную команду, обслуживающую этих дайверов.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:04
    0
    Спустя полгода еще что-то нашли? После обследования места происшествия повторно можно найти только подкидыши.....