Появилась информация о том, что при исследовании места подрыва газопровода «Северный поток-2» якобы обнаружен предмет, который без поднятия на поверхность невозможно идентифицировать. В этой связи компания-оператор газопровода сообщает о том, что правительство Дании решило осуществить операцию по подъёму этого предмета, используя возможности военных.В датском министерстве обороны подтверждают эти данные, как и обращение к оператору газотранспортной системы, подвергшейся атаке. Отмечено, что деятельность будет осуществляться под эгидой Датского энергетического агентства.Пока нет данных о том, поддержал ли такого рода инициативу оператор «Северного потока-2».Напомним, что ранее в России демонстрировались фотографии, на которых была запечатлена специальная морская мина американского производства, размещённая возле одной из труб газопровода «Северный поток-2». На Западе тогда это заявление не прокомментировали. Появились рассуждения о том, что ещё несколько лет назад США и «партнёры» по НАТО могли отрабатывать варианты подрыва газопровода, который соединял российские месторождения газа с потребителями в Германии. Также стоит напомнить, что все последние годы (до теракта на газотранспортной системе) шла дискуссия относительно возможного запуска газопровода «Северный поток-2» в работу. Во время этой дискуссии Джо Байден заявил, что США приложат максимум усилий, чтобы этот газопровод не заработал никогда. Теперь в США пытаются продвигать нелепую версию о том, что три нитки газопроводов из 4-х взорвали некие «проукраинские граждане, не имеющие отношения к государственным службам Украины, доставив 1,5 тонны взрывчатки на арендованной прогулочной яхте».Не получится ли так, что датские военные попытаются представить «неизвестный» предмет как «доказательство вины проукраинских граждан», чтобы продолжить легитимизировать эту нелепую версию?..