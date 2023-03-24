Военное обозрение
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Ударные дроны в ночное время суток поразили цели в Днепропетровской и Сумской областях

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Ударные дроны в ночное время суток поразили цели в Днепропетровской и Сумской областях

В ночное время суток подконтрольные киевскому режиму территории вновь «посетили» российские ударные дроны. Серия ударов была нанесена по объектам противника, используемым в военных целях. Причём сообщается, что перед появлением «Герани» использовались ложные воздушные цели, что позволило частично дезориентировать противовоздушную оборону ВСУ.


К настоящему моменту известно о том, что ударные дроны были использованы для нанесения поражения объектам противника в Кривом Роге Днепропетровской области. Взрывы прогремели на объекте размещения украинских военных, а также на объектах топливно-энергетического комплекса.

Также сообщается о нанесении ударов с воздуха по объектам в Сумской области. По некоторым данным, атака была нацелена на один из объектов, на территории которого противник хранил беспилотные летательные аппараты, в том числе поставленные из Соединённых Штатов Америки и Британии.

Дроны входили в контролируемое противником воздушное пространство с нескольких направлений. Известно о работе украинской ПВО, однако о том, насколько для войск киевского режима такая работа была успешной, пока не сообщается. Учитывая тот факт, что есть поражённые объекты на земле, как минимум часть выпущенных беспилотников со своей задачей справилась.
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:31
    +1
    Плановая работа...по ближайшим тылам противника. what
    Трудно сказать каков ущерб противнику нанесен...информации оттуда мало.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:44
      0
      Результат прекрасно виден из космоса.Только результат этот покрыт завесой тайны.
  2. литий17
    литий17 Сегодня, 06:45
    -2
    Коношенкова к ответу! Почему он не уничтожил ПВО!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:49
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Результат прекрасно виден из космоса.Только результат этот покрыт завесой тайны.

    smile Смотря для кого...можно воспользоваться открытыми снимками из космоса Гугла.
    Много чего интересного из них можно наскрести...аэродромы,порты,транспорт,дорожная сеть,бензозаправки,электросети и куча других деталей...там целый кладезь полезной информации для анализа ситуации.
    Эх жаль я не разведчик smile ...на хрена мне на даче все это нужно...одна забава для ума.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    +3
    Взрывы прогремели на объекте размещения украинских военных, а также на объектах топливно-энергетического комплекса
    В любом случае, коль прогремели взрывы на земле, урон противнику нанесен. Через некоторое время сами украинцы проболтаются о результатах удара.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:27
    +2
    Цитата: литий17
    Коношенкова к ответу! Почему он не уничтожил ПВО!

    Да оставьте вы его в покое...он всего лишь выполняет свои служебные обязанности.
    1. Eugen 62
      Eugen 62 Сегодня, 08:09
      0
      Цитата: Леха с Андроида.

      Да оставьте вы его в покое...он всего лишь выполняет свои служебные обязанности


      Чтобы выполнять такие обязанности не обязательно нужно иметь широкие лампасы. На этом месте любой прапорщик справится, или, ещё лучше, профессиональный диктор. Что-то во время ВОВ двухзвёздочные генералы от имени Ставки не выступали. А докладывал обстановку диктор Левитан.