В ночное время суток подконтрольные киевскому режиму территории вновь «посетили» российские ударные дроны. Серия ударов была нанесена по объектам противника, используемым в военных целях. Причём сообщается, что перед появлением «Герани» использовались ложные воздушные цели, что позволило частично дезориентировать противовоздушную оборону ВСУ.
К настоящему моменту известно о том, что ударные дроны были использованы для нанесения поражения объектам противника в Кривом Роге Днепропетровской области. Взрывы прогремели на объекте размещения украинских военных, а также на объектах топливно-энергетического комплекса.
Также сообщается о нанесении ударов с воздуха по объектам в Сумской области. По некоторым данным, атака была нацелена на один из объектов, на территории которого противник хранил беспилотные летательные аппараты, в том числе поставленные из Соединённых Штатов Америки и Британии.
Дроны входили в контролируемое противником воздушное пространство с нескольких направлений. Известно о работе украинской ПВО, однако о том, насколько для войск киевского режима такая работа была успешной, пока не сообщается. Учитывая тот факт, что есть поражённые объекты на земле, как минимум часть выпущенных беспилотников со своей задачей справилась.