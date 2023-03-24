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Зеленский пожаловался на «недостаточную поддержку Киева» западными партнёрами Украины

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Зеленский пожаловался на «недостаточную поддержку Киева» западными партнёрами Украины

Западные страны игнорируют требования Украины и затягивают решения многих насущных для Киева вопросов, например с поставками необходимых вооружений. С таким заявлением выступил Зеленский.


Украинский президент в очередном обращении, записанным накануне, пожаловался на своих западных спонсоров, которые, по его мнению, совсем перестали поддерживать Украину. Кроме того, Запад специально затягивает решение некоторых вопросов, которые могли бы кардинальным образом поменять расстановку сил на поле боя. Это касается некоторых видов вооружения, которые Киев так и не получил до сегодняшнего дня, хотя неоднократно требовал их поставки.

Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят

- заявил он.

Список претензий Зеленского к своим спонсорам большой, но в качестве примера он привел пять требований, которые до сих пор не выполнены. По его словам, "партнеры" так и не поставили Украине дальнобойные ракеты и современные западные самолеты, а эти вооружения могли бы изменить положение дел в войне с Россией. Еще три требования касаются больше экономического сектора: во-первых, Запад до сих пор не задавил Россию санкциями, да и новых не вводит, хотя обещал; во-вторых, не хочет принимать Украину в Евросоюз, отделываясь обещаниями, а в Киеве уже готовы стать настоящими европейцами; в-третьих, Запад никак не хочет продвигать предложенную еще в ноябре прошлого года Зеленским "формулу мира".

Между тем западные СМИ отмечают, что несмотря на звучащие заявления, уровень поддержки Украины неуклонно падает, особенно хорошо видно это по Европе. Так что это не последне обращение Зеленского с претензиями к своим союзникам.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:40
    +4
    По моему,ори делают для него все,что могут.Может Зеля хочет,что бы они его будили в сортир?Вот и капризничает?
  2. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 06:41
    +7
    Что мягко он как-то с партнерами.
    Жестче нужно требовать, жестче и с угрозами. А дальнобойный ракеты должны были еще год назад подарить и много. Совсем эти США от зеленских рук отбились.
  3. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:41
    +10
    Позитивная новость. Что можно посоветовать кровавому клоуну? "По одёжке протягивай ножки".
    1. Антироссию изначально строили не для вхождения в ЕС, а для войны с Россией.
    2. Запад устроит и максимальное обескровливание двух частей одного народа, не обязательно победа.
    3. Антиреклама лучших систем вооружений Западу не нужна.
    4. Запад недооценил свою зависимость от экономики России.
    5. Запад переоценил силу своих санкций, и недооценил устойчивость России.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:43
    +4
    Зеленский пожаловался на «недостаточную поддержку Киева» западными партнёрами Украины
    В эту прорву сколько не кидай, все будет мало, а претензии только будут нарастать. Нормальное для Киева явление - черной неблагодарностью плюнуть в руку дающего. А запад проглотит и конечно пообещает "помогать столько, сколько нужно". Хотя отдельные политики уже начинают поговаривать, что уже оказываемая помощь идет во вред их государств.
    несмотря на звучащие заявления, уровень поддержки Украины неуклонно падает
    Не знаю, как насчет падения уровня помощи, а вот заявления англичан, французов (замахнулись на свои "Миражи") говорят пока об обратном.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:59
    +1
    Зеленский сел на иглу и в прямом и в переносном смысле...нюхает кокс ему мало...получает оружие от англосаксов ему опять мало...гробит всушников на фронте ему снова мало ...когда же у него ломка начнется.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:10
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Зеленский сел на иглу и в прямом и в переносном смысле...нюхает кокс ему мало...п

      Он же актер, а потому
      "Пусть плещет вино, я пью, все мне мало,
      Я пью, все мне мало, уж пьяная стала,
      Я пью, все мне мало, уж пьяная стала,
      И кружится зала, и мне все равно."
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:20
        +1
        Колчак приказывал не трогать актеров и падших женщин(ибо они нужны всегда)..Зачем Зеля нужен нашим руководителям,не понятно?Неужели в роли женщины с трассы?
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:07
    0
    Запад хочет, чтобы украина не просто Россию победила, но и сама ослабла как можно сильнее.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:51
    +1
    Зеленский пожаловался на «недостаточную поддержку Киева» западными партнёрами Украины
    . Одноразовые изделие делает вид, что оно этого не знает...
    К сожалению, оно и своих соотечественников, в такую же позу ставит.
  8. fiv
    fiv Сегодня, 07:53
    +2
    Этим западным радужным господинчикам в обтягивающих штанишках и стареющим стервам, которых хронически недосверлили, стала вдруг нужна главная победа всей их жизни - победа над Россией. Им до чесотки в пятках захотелось почуствовать себя победителями на фоне того, что их все нагибают - от гегемона заморского до темнокожих беженцев. И поэтому они будут терпеть этого зас ранца зеленского, его выходки и непомерные запросы.