Зеленский пожаловался на «недостаточную поддержку Киева» западными партнёрами Украины

Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят

Западные страны игнорируют требования Украины и затягивают решения многих насущных для Киева вопросов, например с поставками необходимых вооружений. С таким заявлением выступил Зеленский.Украинский президент в очередном обращении, записанным накануне, пожаловался на своих западных спонсоров, которые, по его мнению, совсем перестали поддерживать Украину. Кроме того, Запад специально затягивает решение некоторых вопросов, которые могли бы кардинальным образом поменять расстановку сил на поле боя. Это касается некоторых видов вооружения, которые Киев так и не получил до сегодняшнего дня, хотя неоднократно требовал их поставки.- заявил он.Список претензий Зеленского к своим спонсорам большой, но в качестве примера он привел пять требований, которые до сих пор не выполнены. По его словам, "партнеры" так и не поставили Украине дальнобойные ракеты и современные западные самолеты, а эти вооружения могли бы изменить положение дел в войне с Россией. Еще три требования касаются больше экономического сектора: во-первых, Запад до сих пор не задавил Россию санкциями, да и новых не вводит, хотя обещал; во-вторых, не хочет принимать Украину в Евросоюз, отделываясь обещаниями, а в Киеве уже готовы стать настоящими европейцами; в-третьих, Запад никак не хочет продвигать предложенную еще в ноябре прошлого года Зеленским "формулу мира".Между тем западные СМИ отмечают, что несмотря на звучащие заявления, уровень поддержки Украины неуклонно падает, особенно хорошо видно это по Европе. Так что это не последне обращение Зеленского с претензиями к своим союзникам.