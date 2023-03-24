Премьер Люксембурга - президенту США: Вам стоило бы обсудить предложенный Китаем мирный план по Украине

Мы понимаем, насколько мало влияние правительства Люксембурга на президентов, на их мнение, но в то же время мы считаем, что президенту США было бы важно обсудить с председателем Си предложенный Китаем мирный план по Украине.

Стало известно об обращении правительства Люксембурга к властям США с предложением не исключать возможности обсуждения представленного Китаем плана мирного урегулирования по Украине. Об этом пишет немецкая пресса.В материалах говорится о том, что Ксавье Беттель, люксембургский премьер, обратился к президенту США с просьбой детального обсуждения китайской мирной инициативы. Причём Беттель призывает Байдена обсудить этот план с самим его автором — председателем КНР Си Цзиньпином.Ксавье Беттель:Премьер-министр Люксембурга откровенно даёт понять, что если на это пойдут власти США, то и страны Европы вариант с обсуждением китайского плана мирного урегулирования тоже поддержат. Недвусмысленный намёк от Беттеля на то, что в ЕС план КНР уже начали бы обсуждать, если бы на окрик из-за океана о том, что план КНР «неприемлем».При всей своей территориальной скромности Люксембург — далеко не рядовое государство Европы. Эта страна является одним из центров банковской сферы ЕС. В крохотном Люксембурге более 130 банков с капитализацией в сотни миллиардов евро. Примечательно, что с начала 2010-х годов Люксембург начал активно аккумулировать денежные средства в китайских юанях. На сегодняшний день таковых, по оценкам экспертов, не менее 500 млрд юаней (более 67 млрд евро). Десять лет назад было на порядок меньше.Что интересно, в связи с банковскими проблемами в США и ЕС акции большинства банков Люксембурга, включая считающийся лучшим банком страны Depfa Pfandbrief Bank, серьёзно просели. Но при этом в меньшей степени просели (а некоторые и вовсе показали рост) именно те банки, в которых крупные портфели активов были размещены в китайской национальной валюте и других валютах (незападных) стран мира.