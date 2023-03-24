Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер Люксембурга - президенту США: Вам стоило бы обсудить предложенный Китаем мирный план по Украине

14
Премьер Люксембурга - президенту США: Вам стоило бы обсудить предложенный Китаем мирный план по Украине

Стало известно об обращении правительства Люксембурга к властям США с предложением не исключать возможности обсуждения представленного Китаем плана мирного урегулирования по Украине. Об этом пишет немецкая пресса.


В материалах говорится о том, что Ксавье Беттель, люксембургский премьер, обратился к президенту США с просьбой детального обсуждения китайской мирной инициативы. Причём Беттель призывает Байдена обсудить этот план с самим его автором — председателем КНР Си Цзиньпином.

Ксавье Беттель:

Мы понимаем, насколько мало влияние правительства Люксембурга на президентов, на их мнение, но в то же время мы считаем, что президенту США было бы важно обсудить с председателем Си предложенный Китаем мирный план по Украине.

Премьер-министр Люксембурга откровенно даёт понять, что если на это пойдут власти США, то и страны Европы вариант с обсуждением китайского плана мирного урегулирования тоже поддержат. Недвусмысленный намёк от Беттеля на то, что в ЕС план КНР уже начали бы обсуждать, если бы на окрик из-за океана о том, что план КНР «неприемлем».

При всей своей территориальной скромности Люксембург — далеко не рядовое государство Европы. Эта страна является одним из центров банковской сферы ЕС. В крохотном Люксембурге более 130 банков с капитализацией в сотни миллиардов евро. Примечательно, что с начала 2010-х годов Люксембург начал активно аккумулировать денежные средства в китайских юанях. На сегодняшний день таковых, по оценкам экспертов, не менее 500 млрд юаней (более 67 млрд евро). Десять лет назад было на порядок меньше.

Что интересно, в связи с банковскими проблемами в США и ЕС акции большинства банков Люксембурга, включая считающийся лучшим банком страны Depfa Pfandbrief Bank, серьёзно просели. Но при этом в меньшей степени просели (а некоторые и вовсе показали рост) именно те банки, в которых крупные портфели активов были размещены в китайской национальной валюте и других валютах (незападных) стран мира.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +3
    Даже премьер страны площадью всего 2 586 км² набрался смелости и обратился к Байдену. А Германия, Франция... стоя в неприличной позе перед Сша услужливо вопрошают: "Что изволите?" При этом готовы на цырлах бежать исполнять любую американскую прихоть.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:32
      +1
      Сначала прочитал, что люксембургский премьер потребовал ОСУДИТЬ мирный план Китая. laughing
      А чему удивляться уже, если Европа финансирует войну на Украине из фонда мира? Совсем заврались еврофашисты.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:03
    0
    Премьер-министр Люксембурга откровенно даёт понять, что если на это пойдут власти США,

    Да что этот раб о себе возомнил...Блинкен ему напомнит кто в доме хозяин.
  3. Crasher
    Crasher Сегодня, 07:03
    +2
    Так и представляю, как ему в трубку из Госдепа отвечают: "Спасибо за обращение! Ваш звонок очень важен для нас..."
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:14
    +1
    крупные портфели активов были размещены в китайской национальной валюте и других валютах (незападных) стран мира.

    Маленький, скромный Люксембург....а соображает быстрее США. )))
  5. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 07:16
    +2
    Стало известно об обращении правительства Люксембурга к властям США с предложением не исключать возможности обсуждения представленного Китаем плана мирного урегулирования по Украине. Об этом пишет немецкая пресса.
    Встаёт вопрос. Почему Люксембург обращается к США? Типа инициатива снизу? Или просьба сверху чтобы не потерять лицо? Типа, мы не хотели, но по просьбе народа решили!? Какой план мирного урегулирования? Украина остаётся? Значит мы признаём силу Запада? Или это Россия через Китай просит завершить конфликт? Почему? Окраина России не по зубам и олигархи несут убытки? Окраина пока никого не просит выступить посредником в мирных переговорах. У них яйца крепче? А как же исторические территории России? Или тут идёт торг? За сколько бабок мы отдадим окраину? Но мы за неё уже выплатили долг СССР! Она по всем рамкладам наша! И исторически! И по праву преемственности России к СССР! И по праву выплаты долга УССР! Какое мирное урегулирование? Только юрисдикция России над территорией окраины! Никакой Украины! Только области!
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:18
    +1
    учитывая размеры Люксембурга, хотят себя позиционировать как антивоенное государство,чтобы никто не трогал
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:22
    +1
    Цитата: северный кавказ
    Какой план мирного урегулирования? Украина остаётся?

    Ключевой вопрос...Беттель по этому поводу ничего не сказал. request
    То что в открытой прессе выложено это для наивного электората...то что лежит в красных папках на столах премьеров и президентов это предмет торговли между ними за приз...а что является призом я пока не знаю ...Украина мелковатая цель для этого(это не разглашается)...давайте все таки будем здоровыми циниками оценивая информацию из уст премьеров.
  8. Bacha
    Bacha Сегодня, 07:30
    +1
    Простите мою некомпетентность, Люксембург больше Артёмовска?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:40
      +1
      Цитата: Bacha
      Простите мою некомпетентность, Люксембург больше Артёмовска?

      По финансам и влиянию конечно больше.Премьер Люксембурга несомненно получает больше мэра Артемовска.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:31
    +2
    Премьер Люксембурга - президенту США: Вам стоило бы обсудить предложенный Китаем мирный план по Украине
    . Пробный шар со стороны гейропейских правителей??? Со стороны гейропейских бюрократов такого ожидать не стоит....
  10. Ив762
    Ив762 Сегодня, 07:40
    +1
    Премьер Люксембурга....? what ?....
    request "А сколько у него дивизий???"
    "Слон и Моськ" это называется....
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:27
    0
    Завтра урсулка с боррелькой поставят на "место" и Люксембург и премьера. Хватает им одного Орбана....
  12. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 08:28
    0
    Эта мини страна затарилась в 90х по полной от наркотрафика, разборов и скандалов было много. А так-то да, белые и пушистые, бизнес страдает.