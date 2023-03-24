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«Ростех»: Россия достигла серьёзных успехов в создании оружия на новых физических принципах

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«Ростех»: Россия достигла серьёзных успехов в создании оружия на новых физических принципах

Россия продолжает разрабатывать оружие на новых физических принципах, последние события и западные санкции никак не повлияли на ход работ в этом направлении. Об этом заявили в "Ростехе".


На сегодняшний день Россия добилась серьезных успехов в разработке вооружений на новых физических принципах, работы в этом направлении не прекращаются, западные санкции на это никак не влияют, так как и возросшая в связи со спецоперацией нагрузка на российский ОПК. Как заявили в госкорпорации, российские конструкторы создают оружие, основанное на физических явлениях и процессах, ранее в этой области не применявшихся.

Даже в условиях западных санкций и ориентации оборонно-промышленного комплекса на обеспечение нужд армии для ведения спецоперации работа над перспективным оружием на новых физических принципах продолжается. Эта работа никогда не останавливается, и по этому направлению есть очень серьезные успехи

- приводит ТАСС заявление "Ростеха".

Подробности по данной теме отсутствуют, все разработки закрыты. На сегодняшний день из открытых источников известно, что Минобороны заключило несколько контрактов на разработку новых вооружений. Например, создание нового боевого комплекса на новых физических принципах в рамках ОКР "Задира-16" ведет ФГУП "Российский федеральный ядерный центр", также известно о разработке войсковой противовоздушной системы, ее испытания уже ведутся.

В прошлом году Юрий Борисов, занимавший пост вице-премьера и курировавший российский ОПК заявлял, что в России весьма активно ведутся работы по созданию новых вооружений, которые уже в ближайшее десятилетие придут на смену традиционному оружию.
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66 комментариев
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  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 07:09
    +11
    Надо срочно супер-пупер выставку провести и заслать бота,который будет с умным видом рассказывать,как они производили миллион миллиардов этих вундервафлей. Но применять мы их не будем,потому что Украина зимой сама замёрзнет
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:34
      +17
      Ага! Вундер оружие! При мобилизации банальной формы не оказалось! Рации ни в какие ворота! Тепловизоры и нфракрасные прицелы экзотика! Дроны как фантастика! Автомобили волонтёры закупают! Высокоточное оружие есть, а опоры мостов оно поразить не в силах! Арктические войска есть, а что из арктического опыта применяется на фронте? Буржуйки? Нам воры в законе по гуманиарке буржуйки прислали! Это какие новые законы? Воры предоставляют помощь, зыки воюют, а олигархи куют бабло? Какие новые законы? Подогрев еды, обогрев, патроны, снаряды это уже устарело и неактуально? У нас суперзвук и Посейдон! Писец! Это всё применили на окраине? Новые физические принципы! Вы хоть на старых сделайте что нибудь нормальное! Рации на старых принципах есть? Дроны с зажигательной смесью для танков есть? Новое вооружение как показало себя? Поразить опору моста проблема, а тут какие то заявления! Тьфу на вас! В ВОВ поезда под откос пускали, а тут все поезда благополучно довозят вооружение до фронта! Чем делать заявления, лучше покажите достижения! Иначе все ваши достижения как дураку стеклянный орган!
      1. АА17
        АА17 Сегодня, 08:54
        -1
        ...При мобилизации банальной формы не оказалось!..

        С Вами согласен. Где современная экипировка для солдат? И никто не наказан. Но что поражает, Ростех отчитался :
        Ростех за 8 лет поставил Минобороны почти 300 000 комплектов боевой экипировки «Ратник»... Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех за восемь лет поставил в войска почти 300 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник»... «Ратник» — передовая экипировка, позволяющая успешно выполнять широкий спектр задач на поле боя. Она объединяет более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха...https://sdelanounas.ru/blogs/138009/
        "...К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения «Ратник», головным предприятием-разработчиком которой является ЦНИИТочмаш. Сегодня ведётся разработка экипировки третьего поколения «Сотник», часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. «Легионер» принадлежит к четвёртому поколению. ... https://www.ixbt.com/news/2022/10/12/sroki-razrabotki-jekipirovki-soldata-novogo-pokolenija-legioner-sokratjat-vtroe-jekipirovka-sotnik-obrastaet-detaljami.html
      2. Geosun
        Geosun Сегодня, 09:26
        -2
        Представляете и во всех остальных странах тоже самое, нехватка всего и даже формы. Просто момент такой, два года пандемии и отсутствие даже мысли о полномасштабных военных действиях. И не забывайте, что необходимо еще и о насущном думать. Народ надо кормить, лечить, образовывать и даже какокое-то культурное времяпропровождение обеспечивать. Где на все денег взять? Не выли ли форумчане, когда пенсионный возраст подняли? Не возможно сделать все и сразу. Все-то у нас хотят, чтобы кто-то все сделал, а сами жертвовать ничем не готовы.
    2. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 07:35
      +5
      Может это они про т-62 м?........................
      1. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 07:42
        +1
        Цитата: Подкидыш
        Может это они про т-62 м?...

        Нет. О бластерах, летающих тарелках........
      2. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 07:59
        +10
        Цитата: Подкидыш
        Может это они про т-62 м?........................

        не...про МТЛБ с корабельной пушкой...
        1. vadimtt
          vadimtt Сегодня, 08:37
          -1
          Не надо ерничать, это первые шаги к имперским шагоходам из звездных войн laughing
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:10
    +3
    Лазеры что ли? what
    Используя энергию ядерного взрыва можно создавать мощнейшие пучки лазерного луча...для оружия самое то ...только вот цена вопроса какова?.
    А так пожелаю успехов в этом деле нашим ученным и инженерам.
  3. Crasher
    Crasher Сегодня, 07:11
    +20
    оружие на новых физических принципах

    Мне вот всегда интересно было: что же такого в физике изменилось? Законы Энштейна опровергли? Неевклидово пространство открыли? Гиперпространственный двигатель изобрели?
    Лазер известен с середины 20 века. С электромагнитными волнами экспериментируют еще дольше
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:40
      +2
      Пока открыли только супернанотехнологии, но и этого хватает, чтобы доить бюджет и не давать ничего на выходе, кроме словоблудия и красивых картинок в перезентациях.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:12
    +6
    "Задира'-лазерный комплекс,предназначенный для физического поражения цели,а не ослепления.Подобные разработки есть в США,Китае Израиле.Ладно что не написали "неимеющийаналоговвмире#"
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 07:14
    +4
    В прошлом году Юрий Борисов, занимавший пост вице-премьера и курировавший российский ОПК заявлял, что в России весьма активно ведутся работы по созданию новых вооружений, которые уже в ближайшее десятилетие придут на смену традиционному оружию.
    он и пару лет назад что то там заявлял...
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 07:15
    +2
    тут два варианта.
    1. оружие есть и кремль учел опыт, что ни сармат, ни кинжалы не повлияли на решение запада напасть на Россию. Тогда действительно, лучше использовать,когда уже исчерпаны известные возможности, а пока наращивать его объемы/возможности
    2. оружия нет.

    кстати это вполне себе может быть рельсовая пушка. ничего нереалистичного нет.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:36
      +2
      Кремлю вообще до лампочки, по нему не прилетает. Они там экспортным потенциалом озабочены и зерновыми соглашениями, на мелочи некогда размениваться.
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 08:39
      +1
      Вы забыли 3-й пункт - прилетят инопланетяне и дадут суперпушки. И это самый реалистичный вариант.
  7. _просто
    _просто Сегодня, 07:16
    +6
    Пожелаем успехов нашим научным сотрудникам, инженерам, конструкторам... И пусть скептики занимаются своим любимым делом. Очень нужным делом. Они даже не подозревают каким полезным.
    1. АА17
      АА17 Сегодня, 08:32
      +2
      Пожелаем успехов нашим научным сотрудникам, инженерам, конструкторам

      Никто не сомневается, что российские ученные и инженеры смогут создать перспективное оружие, "которые уже в ближайшее десятилетие придут на смену традиционному оружию" и которое будет произведено в количестве нескольких штук. Но... . А есть ли у Ростеха резервы в промышленных мощностях, насыщенных новыми современными станками? А сможет ли ВПК найти достаточное количество квалифицированных рабочих для изготовления нового оружия? Этого в информации от Ростеха нет. Есть грустные примеры: Армата, СУ-57 и т.д., которые существуют в штучном исполнении.
      А могли бы попутно сообщить, что для серийного выпуска "...новых вооружений, которые уже в ближайшее десятилетие придут на смену традиционному оружию..." начато строительство нескольких промышленных предприятий в разных городах России. Открыты десятки новых учебных заведений для подготовки рабочих высокой квалификации для работы на вновь построенных предприятиях ВПК.
      А пока. Где то встречал информацию - есть проблемы с подшипниками при ремонте военной техники.
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:20
    +4
    Это он так после выступления Медведева возбудился?
    "В ходе заседания зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что не может не обратить внимание директоров заводов на то, как такая работа оценивалась «в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны» и зачитал директорам оборонных предприятий телеграмму Сталина от 1941 года:
    «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины», — отмечалось в телеграмме.
    Сталин в своем послании подчеркивал недопустимость ситуации, когда солдаты на фронте страдают, а руководство завода, находясь в глубоком тылу, «прохлаждается и бездельничает».
    «Вот, коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали, ну и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. Но если их не было, то сами понимаете, что происходило», — заключил Медведев."
    1. двп
      двп Сегодня, 07:39
      +3
      К сожалению Путин не Сталин,а нынешнии директора заводов не красные директора. И от прочтения телеграммы Сталина от 1941года им наплевать. При Сталине за срыв плана поставок в войска вооружения и боеприпасов и решений ГКО ставили к стенке и семью в лагеря отправляли. А сейчас переводят на равноценную должность. Чубайс рулил Роснано обещая прорывные технологии,а оставил кучу долгов. Теперь Чемезов обещает чудо-оружие.
      1. marc75
        marc75 Сегодня, 08:11
        0
        Жалко, что не Сталин, вы бы сейчас не в интернете трындели, а у станка бы стояли часов по 18-20 в сутки, а может бы уже и к стенке поставили за треп
      2. U-58
        U-58 Сегодня, 08:18
        +1
        Это Вы зря. Да, времена не сталинские. Но спрос с директората- будь то корпорации, будь то заводы, возрос кратно и весьма и вестьма жёсток. Даже жесток.
        Знаю это не понаслышке.
        Все совещания, селекторы, летучки - это для неподготовленногочеловека- жуть и кошмар.
        Про стоящий мат даже и не упоминаю. Вся постановка вопросов предельно конкретная .
        И заявить, что вы де "даете нереальные планы"- это как смертный приговор себе вынести.
        Так что, смею Вас заверить, там, на верхах, дуют ураганные ветры
        1. Maluck
          Maluck Сегодня, 08:28
          0
          Про стоящий мат даже и не упоминаю.


          Значит ничего не поменялось с советских времен.. А кулаком по столу не стучат?
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:24
        +2
        Цитата: двп
        Теперь Чемезов обещает чудо-оружие.

        За годовой доход 632 млн. рублей и доход семьи в 6,6 млрд. рублей можно наплести хрен знает чего...
        Подобралась компания «патриотов» из Высшего совета «Единой России» с неуёмной тягой к стяжательству и накоплению...
        Уже за семьдесят...Чего тебе старче не хватает? Героя присвоили, медаль за освобождение Севастополя дали...Противно смотреть. как вы собираете ваши миллиарды оглашая народу проекты десятилетий...
        Нам ещё подождать? Еще сколько? До 2036 года? А вы доживёте до этого времени, хотя...Вы что - изработались, ночей не досыпали? Тьфу, сквалыги хреновы...
    2. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 08:11
      -1
      ЧТЗ уже восстановил для производства танков т. Медведев? Сначала пусть еще завод танковый запустит-потом будет телеграммы читать ...
  9. Ив762
    Ив762 Сегодня, 07:21
    +8
    Была тут уже Вундерваффля из той же оперы: лазерный комплекс «Пересвет»(кажись)...
    what Кстати....где он??? request
    1. KCA
      KCA Сегодня, 07:42
      0
      Где-где, на БД, ШПУ охраняют, стопитьсот раз уже писали
  10. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 07:21
    +2
    Не убедительно.Примера нет.И еще, изобретено-не значит, что пойдет в серию.К примеру армата, или бумеранг с курганинцем....Опять же буревесник и посейдоны-все это и изобретено и сделано! Ну и? Где это все?...Мдаааа....
  11. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 07:22
    +6
    Опять "Борисовщина"...
    Опять новые физические принципы...
    Опять "неимеющееаналоговвмире"...
    Мир изменился, а наши пиар-менеджеры от ВПК совершенно не изменились...
    Все та же сказка "про голого короля" получается...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: SovAr238A
      Все та же сказка "про голого короля" получается...

      Продолжается сказка про глупый народ и обожравшегося короля со свитой...
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:27
    +11
    «Ростех»: Россия достигла серьёзных успехов в создании оружия на новых физических принципах
    чувствуется, ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ БЛИЗКО!!!
  13. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 07:27
    +9
    Какая содержательная статья, какая бездна интересной информации
  14. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:29
    +8
    Только вот для СВО расчехляем с хранения Т-62 с полувековым стажем.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:31
      +2
      Уже бродят слухи по сети, что и до Т-54 дошёл ход.
  15. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 07:29
    +1
    Алаверды вокруг скирды.... Онфп.... Как мантра.... Что то тошнит уже от всяких таких обещаний.
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:30
    0
    Цитата: Crasher
    Законы Энштейна опровергли? Неевклидово пространство открыли? Гиперпространственный двигатель изобрели?

    Да лучше бы летающую тарелку сделали...с удовольствием на ней на Луну слетал. smile
    Надеюсь ученные придумают способ управления гравитацией...во это будет настоящий прорыв. what
  17. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:31
    0
    Цитата: rocket757
    «Ростех»: Россия достигла серьёзных успехов в создании оружия на новых физических принципах
    чувствуется, ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ БЛИЗКО!!!

    Первого апреля никому не верят. smile
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Первого апреля никому не верят.

      Вот когда всякие заявления и обещания делать надо! А "товарисч" поспешил! )))
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:59
      -2
      Так радикально не стоит, но критическое мышление, да просто осторожность, никогда никому не повредит.
  18. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:32
    0
    Цитата: SovAr238A
    Мир изменился, а наши пиар-менеджеры от ВПК совершенно не изменились...

    Народ требует хлеба и зрелищ...все нормально...все путем. smile
  19. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:32
    +2
    Разрабатывается новая военная униформа на новых физических принципах, которую смогут видеть только настоящие офицеры министерства обороны (а для всех остальных - в том числе для врагов - наши солдаты будут выглядеть абсолютно голыми).
  20. Алт22
    Алт22 Сегодня, 07:34
    +7
    Сколько ни говори "халва" - во рту слаще не станет.
    Верить надо не словам - а реальным делам.
    Су-57, "Охотник", "Армата" - тоже вроде создали давно - а где они в войсках, где эти "вундервафли" на поле боя? Нету!
    И нету даже обыкновенной защищённой связи. Нету нормальных аптечек. Обуви нормальной нету - напомнить, как в начале войны стаскивали берцы с трупов и пленных?
    Гитлер раньше тоже кормил людей сказками про "чудо-оружие" - но сказки ему не помогли.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 08:13
      0
      Хорошая обувь на войне всегда в цене и будет
  21. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:35
    +12
    Есть инфа. Но это пока секрет. Картинка пот грифом сов. секретно. Всем смотреть нельзя.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:51
      +4
      Неимеющийаналоговмире нано-дрон?
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 08:09
        +1
        Цитата: Nexcom
        Неимеющийаналоговмире нано-дрон?


        Аналогов, действительно, нет.
        1. Комментарий был удален.
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 08:35
      +1
      Это фейк, на фотке нет передовой отечественно микросхемы с восемью ножками и двумя ручками для переноски ...
  22. Комментарий был удален.
  23. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:46
    +9
    Давайте разберёмся какие физические принципы НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ до сих пор в оружейном деле:
    1. Телепортация, она же нуль-Т. На сегодняшний день есть НЕ ПОДТВЕРЖДЁННАЯ информация о телепортации участка луча света на несколько сантиметров. В оружейном деле пока не применяется.
    2. Гравитационная трамбовалка и антигравитационная леталка. На сегодняшний день для производства генератора как гравитации, так и антигравитации нет даже теоретических подходов.
    3. Темпоральное оружие - локальная остановка, замедление, ускорение времени - явление возможно только ПОД горизонтом событий чёрной дыры (сверхмассивного гравитационного коллапсара) - теоретически на микроуровне сделать можно, практически применить нельзя - будет разрушена не только Земля, но и вся Солнечная система.
    4. Использование сопряжённых пространств (параллельных миров, дополнительных измерений и т.д.) - до них головастики пока не докопались.
    5. Холодный термоядерный синтез - всё, что до последнего времени публиковалось по этой теме оказалось фейком, или говоря проще - враньём.
    6. Использование ВАРП-эффекта - это чисто умозрительная фантастика.
    7. Магия. Без комментариев.
    Теперь вопрос - на каком из этих принципов уважаемый Ростех собирается новое оружие создавать??? Абсолютно все реальные физические принципы в оружейном деле УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:00
      +1
      Фотонные ракеты - не используются ! (все время мимо проскакивают) feel
    2. faiver
      faiver Сегодня, 08:08
      +3
      Пункт "7" наверняка самый реальный bully
    3. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:36
      0
      1. Телепортация, она же нуль-Т. На сегодняшний день есть НЕ ПОДТВЕРЖДЁННАЯ информация о телепортации участка луча света на несколько сантиметров. В оружейном деле пока не применяется.

      Применяется при распространении одноразового ключа Вернама в криптографии.
      2. Гравитационная трамбовалка и антигравитационная леталка.

      ВСЕ ИСЗ работают на этом принципе.
      Темпоральное оружие

      Мы на себе ощущаем результаты его применения. Существуют теории, которые объясняют ЭПР парадокс с помощью "постпричинности".
      Использование сопряжённых пространств

      Все разработчики приводов арт систем и систем навигации и управления ухмыльнулись...
      С Уважением
    4. Alex_Bora
      Alex_Bora Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Давайте разберёмся какие физические принципы НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ до сих пор в оружейном деле:
      1. Телепортация, она же нуль-Т. На сегодняшний день есть НЕ ПОДТВЕРЖДЁННАЯ информация о телепортации участка луча света на несколько сантиметров. В оружейном деле пока не применяется.
      2. Гравитационная трамбовалка и антигравитационная леталка. На сегодняшний день для производства генератора как гравитации, так и антигравитации нет даже теоретических подходов.
      3. Темпоральное оружие - локальная остановка, замедление, ускорение времени - явление возможно только ПОД горизонтом событий чёрной дыры (сверхмассивного гравитационного коллапсара) - теоретически на микроуровне сделать можно, практически применить нельзя - будет разрушена не только Земля, но и вся Солнечная система.
      4. Использование сопряжённых пространств (параллельных миров, дополнительных измерений и т.д.) - до них головастики пока не докопались.
      5. Холодный термоядерный синтез - всё, что до последнего времени публиковалось по этой теме оказалось фейком, или говоря проще - враньём.
      6. Использование ВАРП-эффекта - это чисто умозрительная фантастика.
      7. Магия. Без комментариев.
      Теперь вопрос - на каком из этих принципов уважаемый Ростех собирается новое оружие создавать??? Абсолютно все реальные физические принципы в оружейном деле УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.


      Вам бы к т. Гридасову! Он бы быстро по научному всё это оформил)))

      А вообще, пропал куда-то, давненько его не было видно. Он же на нэньке вроде-бы живёт?

      Не хотелось бы, чтобы с ним что-то случилось. Колоритная личность, гораздо примечательнее большинства.
  24. belost79
    belost79 Сегодня, 07:48
    +4
    Для победы нам нужно не оружие на новых физических принципах, а методы физического воздействия к чиновникам от Минобороны и ВПК, виновным в провалах.
  25. faiver
    faiver Сегодня, 07:50
    +5
    "А хотите я его ударю и он станет фиолетовый в крапинку?" - Звездеть то оно не кули ворочать...
  26. km-21
    km-21 Сегодня, 07:50
    +3
    «Ростех»: Россия достигла серьёзных успехов в создании оружия на новых физических принципах

    Такое сообщение, повторенное четыре раза но без подробностей, предназначено для запугивания чужих и воодушевления своих. Но, если не раскрывать подробности годами и десятилетиями, то все поймут что это блеф. И тогда получится обратный эффект - воодушевление чужих и пессимизм своих. Более того, запуганные чужие могут со страху разработать какую-нибудь свою вундервафлю и обойти нас на повороте.
  27. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:57
    +1
    Цитата: Вождь_Бармалеев
    2. Гравитационная трамбовалка и антигравитационная леталка. На сегодняшний день для производства генератора как гравитации, так и антигравитации нет даже теоретических подходов.

    Черт ...как грустно стало после ваших слов... crying у меня тут в деревне Гадюкино с потеплением снова большая лужа образовалась...мне бы гравитационная леталка ой как пригодилась облетать эту лужу. request
    1. faiver
      faiver Сегодня, 08:10
      +1
      А меня все это ждет в недалеком будущем crying
  28. Rust
    Rust Сегодня, 08:08
    +5
    Много слов. Очень много. А на фронт ребятам так и собираем всем миром.
    Сначала новое оружие поставили бы на передовую, удивили врага, а потом и мы порадовались бы.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 08:32
      +2
      Да сейчас уже совсем до супернекстгена докатились - Т-54 с консервации снимаем. Наверно на него и будут ставить "оружие на новых физических принципах".
  29. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:22
    +4
    Анонимный Ростех - иди на х.. То что вы попили средства и на выставках показали макеты из пенопласта многие и так догадываются. Выше уже отмечали, что у ведущей боевые действия армии порой нет элементарных необходимых вещей. Вы деньги можете пилить на новых физических принципах - это да. А эти раскудахтались о достижениях. Надо к ним проверку налоговую, счетной палаты.
  30. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:24
    0
    И каких же успехов это чудо-оружие достигло на Окраине? Какие победы обеспечило?
  31. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 08:24
    +1
    Что за новые физические принципы? Невидимость? Блин... Производство комплектов дополнительной защиты для БМП наладьте массово! РШГ-2 массово поставьте в войска! Про БПЛА на обычных физических принципах не забывайте! Где Иноходец массово?
  32. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 08:26
    0
    Думаю, что всё таки скоро Россия перейдёт с огнестрельного оружия на энергетическое и фантастика станет реальностью, а начнут выпускать такое оружие в Концерне "Калашников". Ведь для энергетического оружия нет необходимости применять металл для патронов, будет просто энергетический заменяемый модуль на от 5000 выстрелов. Один из режимов будет оглушение.
  33. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 08:31
    +1
    "У нас есть такие приборы! Но мы вам о них не расскажем ..." (с)
    Классика.
  34. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 08:44
    +1
    Да, статейка классная, не скажу, не покажу, а лазерный Калашников будет? Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?
  35. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:04
    0
    Алгоритм создания оружия на новых физических принципах:
    1 случайно создается оружие на новых физических принципах
    2 срочно требуются теории, объясняющие6 как оно работает
    3 по поводу этих теорий начинается общенаучная драчка. В ней участвуют все - все - все, кроме гуманитариев
    4 в результате драчки появляются новые фмлософские концепции, которые проникают в массовое сознание
    5 Когда гуманитариев спрашивают откуда в 21 веке появились бандеровци и 140 гендеров, они разводят руками...
    С Уважением