«Ростех»: Россия достигла серьёзных успехов в создании оружия на новых физических принципах

Даже в условиях западных санкций и ориентации оборонно-промышленного комплекса на обеспечение нужд армии для ведения спецоперации работа над перспективным оружием на новых физических принципах продолжается. Эта работа никогда не останавливается, и по этому направлению есть очень серьезные успехи

Россия продолжает разрабатывать оружие на новых физических принципах, последние события и западные санкции никак не повлияли на ход работ в этом направлении. Об этом заявили в "Ростехе".На сегодняшний день Россия добилась серьезных успехов в разработке вооружений на новых физических принципах, работы в этом направлении не прекращаются, западные санкции на это никак не влияют, так как и возросшая в связи со спецоперацией нагрузка на российский ОПК. Как заявили в госкорпорации, российские конструкторы создают оружие, основанное на физических явлениях и процессах, ранее в этой области не применявшихся.- приводит ТАСС заявление "Ростеха".Подробности по данной теме отсутствуют, все разработки закрыты. На сегодняшний день из открытых источников известно, что Минобороны заключило несколько контрактов на разработку новых вооружений. Например, создание нового боевого комплекса на новых физических принципах в рамках ОКР "Задира-16" ведет ФГУП "Российский федеральный ядерный центр", также известно о разработке войсковой противовоздушной системы, ее испытания уже ведутся.В прошлом году Юрий Борисов, занимавший пост вице-премьера и курировавший российский ОПК заявлял, что в России весьма активно ведутся работы по созданию новых вооружений, которые уже в ближайшее десятилетие придут на смену традиционному оружию.