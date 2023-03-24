В городах Франции появились баррикады, горят здания мэрий и префектур

На 9-й день протесты ознаменовались явным усилением радикализации и увеличением числа митингующих.

Если президент и правительство хотели беззубых и бездыханных протестов, то такого точно не будет.

Протесты во Франции вышли на новый уровень во всех смыслах этого слова после заявления Эммануэля Макрона о том, что пенсионную реформу он в любом случае поддержит, и что ему наплевать на собственные рейтинги, так как всё равно больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.Накануне во Франции протест приобрёл по-настоящему массовый характер. В митингах и манифестациях по всей стране приняли участие не менее 1,7 млн человек, из которых в Париже – 800 тысяч (и это по данным властей). Оппозиция и профсоюзы называют как минимум вдвое большие цифры. Около 8 млн французов присоединились к общенациональной забастовке. Бастуют уже не только сотрудники компаний по уборке мусора, но также водители, работники железной дороги, аэропортов и др.В крупном французском городе Бордо митингующие подожгли здание мэрии в знак протеста против того, что местные власти выразили поддержку президенту Макрону в плане проведения пенсионной реформы и решили жёстко разогнать участников акции протеста с помощью полиции. Горит префектура и другие административные здания в Лорьяне, на западе страны.На улицах Парижа и Лиона появились баррикады. Их обустроили в том числе с помощью тысяч мешков с мусором, мусорных баков, а также строительных материалов, автомобильных шин и др.Французская пресса:Поджоги административных зданий Макрон сравнил с акцией по штурму здания Капитолия и с беспорядками в плане поддержки проигравшего на выборах Жаира Болсонару в Бразилии.Макрон обвинил профсоюзы в том, что они «не предложили своего варианта проведения пенсионной реформы, а теперь раскрычивают протест». Это обвинение послужило поводом для ещё большего недовольства главой государства.Один из лидеров протеста Жан-Люк Меланшон:Меланшон призвал «бросить все силы в бой и не бояться, так как идёт отстаивание интересов французского народа».