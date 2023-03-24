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В городах Франции появились баррикады, горят здания мэрий и префектур

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В городах Франции появились баррикады, горят здания мэрий и префектур

Протесты во Франции вышли на новый уровень во всех смыслах этого слова после заявления Эммануэля Макрона о том, что пенсионную реформу он в любом случае поддержит, и что ему наплевать на собственные рейтинги, так как всё равно больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.


Накануне во Франции протест приобрёл по-настоящему массовый характер. В митингах и манифестациях по всей стране приняли участие не менее 1,7 млн человек, из которых в Париже – 800 тысяч (и это по данным властей). Оппозиция и профсоюзы называют как минимум вдвое большие цифры. Около 8 млн французов присоединились к общенациональной забастовке. Бастуют уже не только сотрудники компаний по уборке мусора, но также водители, работники железной дороги, аэропортов и др.

В крупном французском городе Бордо митингующие подожгли здание мэрии в знак протеста против того, что местные власти выразили поддержку президенту Макрону в плане проведения пенсионной реформы и решили жёстко разогнать участников акции протеста с помощью полиции. Горит префектура и другие административные здания в Лорьяне, на западе страны.

На улицах Парижа и Лиона появились баррикады. Их обустроили в том числе с помощью тысяч мешков с мусором, мусорных баков, а также строительных материалов, автомобильных шин и др.

Французская пресса:

На 9-й день протесты ознаменовались явным усилением радикализации и увеличением числа митингующих.

Поджоги административных зданий Макрон сравнил с акцией по штурму здания Капитолия и с беспорядками в плане поддержки проигравшего на выборах Жаира Болсонару в Бразилии.

Макрон обвинил профсоюзы в том, что они «не предложили своего варианта проведения пенсионной реформы, а теперь раскрычивают протест». Это обвинение послужило поводом для ещё большего недовольства главой государства.

Один из лидеров протеста Жан-Люк Меланшон:

Если президент и правительство хотели беззубых и бездыханных протестов, то такого точно не будет.

Меланшон призвал «бросить все силы в бой и не бояться, так как идёт отстаивание интересов французского народа».

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68 комментариев
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  1. Crasher
    Crasher Сегодня, 07:31
    +4
    Нуланд с печеньками уже вылетела во Францию?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:37
      +8
      Хотелось бы такое видеть в Вашингтоне! Эх. Мечты
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:57
        +9
        Liberté, Égalité, Fraternité!

        Я поддерживаю справедливые требования трудящихся Франции.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:12
          +1
          Может еще отвлечет главного лягушатника от помощи бандерам? what
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 08:44
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Может еще отвлечет главного лягушатника от помощи бандерам?

            Этого не произойдет, французам нужно выбить свое, а политика и поставка оружия их не волнует, все по правилам -"Ты Макрон играешь свою игру, мы свою".
        2. corrado
          corrado Сегодня, 08:43
          +1
          Сейчас бы нашим спецслужбам подключиться и сыграть в Майдан на наших условиях. Подкинув оружия и устроить снайперские отстрелы.
        3. awdrgy
          awdrgy Сегодня, 09:02
          +1
          Может у них получится отстоять права своих стариков и поставить народную власть?
      2. ishinmaikl
        ishinmaikl Сегодня, 08:02
        -4
        Может быть и увидите..И что дальше?
        Это нормальное явление в обществе..Оно так разряжает противоречия возникающие в обществе..
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:38
      +10
      Гори, гори ясно,
      Чтобы не погасло.
      Надеюсь, что бастующие весь Париж сожгут. А лучше всю Францию.
      Интересно, а рабочие на военных предприятиях тоже бастуют?
      За парижский бессрочный майдан. drinks drinks drinks
      Хорошо бы, чтобы майдан из Франции в Германию перекинулся. good
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:51
        0
        Цитата: Бородач
        Хорошо бы, чтобы майдан из Франции в Германию перекинулся.

        В Германии немец, не нарушает Befehl.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:39
      +12
      Цитата: Crasher
      Нуланд с печеньками уже вылетела во Францию?


      Какая Нуланд?Ждём Марин Ле Пен в роли новой Жанны Дарк.
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 07:58
        +2
        Цитата: Orange-Bigg
        Какая Нуланд?Ждём Марин Ле Пен в роли новой Жанны Дарк.

        Ле Пен за правых консерваторов, а бастуют левые
    4. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:45
      +6
      Ну да! Аналог Майдана! Где радостные вопли ? Немцы тоже бастовали против пенсионной реформы. Денег на пенсии не было и немцев заставили работать на пособия беженцам! laughing Сломают об колено и тут. Узко мыслят профсоюзы. Им надо менять систему! А так получается их при капитализме всё устраивает! Недовольны только повышением пенсионного возраста.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:39
        0
        Цитата: северный кавказ
        Ну да! Аналог Майдана! Где радостные вопли ? Немцы тоже бастовали против пенсионной реформы. Денег на пенсии не было и немцев заставили работать на пособия беженцам! laughing Сломают об колено и тут. Узко мыслят профсоюзы. Им надо менять систему! А так получается их при капитализме всё устраивает! Недовольны только повышением пенсионного возраста.


        Это другое.
      2. awdrgy
        awdrgy Сегодня, 09:05
        0
        А если не сломают? Прецедент был,шансов мало,но есть.
    5. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:58
      +1
      Цитата: Crasher
      Нуланд с печеньками уже вылетела во Францию?

      Там не Нуланд пахнет, а новым Робеспьером с гильотиной на площади.
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:31
    +12
    Красиво бузят. Чего не отнять того не отнять
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 07:41
      +10
      Таки да, весело.. Стволов бы им подкинуть, раздуть пожар гейропейской революции. Нехай скидывают своих подстилок проамерских.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:47
      +1
      Толку от их бузины! Кого они выдвинули для отстаивания своих интересов? И много выдвинули?
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:13
        +4
        То ли дело - проглотить молча, когда 74% избранных тобой депутатов голосуют "за", а потом ты ещё идёшь и снова их же переизбираешь (спасибо электронке)!!
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:04
      +4
      а теперь раскрычивают протест»
      Цитата: sergo1914
      Красиво бузят

      Глупые, не отнеслись с пониманием !
    4. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 08:04
      0
      Красиво бузят. Чего не отнять того не отнять
      Сначала разгонят, потом кинут "косточку" профсоюзам и всё утихнет. Не в первый раз.
    5. Mister X
      Mister X Сегодня, 08:08
      0
      Цитата: sergo1914
      Красиво бузят

      Не спорю...
      Но восстанавливать будут из бюджета.
      То есть за народные деньги.

      У нас такое было 7 апреля 2009 года.
      Но Молдова - бедная страна.
      Денег не могли выделить лет 7.
      В итоге Турция восстанавливала правительственные здания.

      Неизвестно, как договаривались.
      Возможно, импорт турецких овощей без пошлины.
      В ущерб продукции молдавских фермеров...
  3. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 07:33
    0
    Резвятся детишки! Надо же пар спустить. Теперь все косяки можно списать на протесты.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:52
      0
      Детишки не резвятся. Детишки в бешенстве! Надо было выдвигать своих кандидатов во власть, а ни радоваться сексуальным гарантиям! wassat От социальных гарантий к сексуальным! Вот так! В сексе терпимость, а в социалке диктатура и нетерпимость! laughing
  4. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 07:34
    +8
    Пусть сильнее грянет буря! Даёшь 2ю парижскую коммуну!!!!
  5. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:34
    +3
    ОТЛИЧНО.
    Хотели в Москве такое..получите у себя..пособники бандерлогов фашистских.
    Гори гори ясно..
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:36
    +2
    что ему наплевать на собственные рейтинги, так как всё равно больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

    Мавр сделал свое дело...он может уйти.
    Снова вспоминается...
    Вставай, проклятьем заклейменный,
    Весь Мир голодных и рабов!
    Кипит наш разум возмущенный
    И в смертный бой вести готов.

    Трепещите буржуины...скоро на баррикадах появится новый Марат и он возглавит новую французскую революцию...противоречия французского капитала и его рабов нарастают.
    История снова сделала очередной виток.
  7. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:39
    +3
    Если содомит Макрон еще додумается все это на происки Кремля и Путина сваливать..этой жабе..народ Франции.. точно бошку отсечет гильотиной))
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 07:48
      +1
      А вот если-бы такое случилось-бы в Англии, то они СРАЗУ сказали-бы , что хайли лайки виноваты Кремль и Путин.
  8. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:39
    +10
    Молодцы французы! Отстаивают "свою точку зрения". Успехов им - довести дело до конца.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:03
      0
      Чем же молодцы!? Лопухи! Пропустили удар! Надо было работать на упреждение! Иметь своих людей в органах принятия решений. А так получается своих людей во власти у них нет!
  9. faiver
    faiver Сегодня, 07:40
    +6
    Дазгавстует новая фганцузская геволюция drinks

    Нехай бузят, чем больше они там дебоширят, тем нам лучше...
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:46
      -1
      Цитата: faiver
      Дазгавстует новая фганцузская геволюция


      А где броневик...товарищ?
      1. AKuzenka
        AKuzenka Сегодня, 08:07
        +1
        А где броневик...товарищ?
        Броневики в бандеростан загнали. Чем больше на западе проблем, тем лучше.
    2. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 07:46
      +1
      Цитата: faiver
      Дазгавстует новая фганцузская геволюция drinks

      Нехай бузят, чем больше они там дебоширят, тем нам лучше...

      Снайперов не хватает с Грузии..
    3. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 07:50
      -1
      Цитата: faiver
      Нехай бузят, чем больше они там дебоширят, тем нам лучше..

      Да а потом американцы со своих трибун будут визжать, что-бы Россия и Китай вложились в руины Франции......
  10. Bacha
    Bacha Сегодня, 07:42
    +16
    Эффект Манделы... Живу в какой то другой реальности. Всю жизнь помнили с супругой фразу, увидеть Париж и умереть. Три года назад, на двадцатилетие свадьбы, купил билеты и слетали на выходные в Париж. Грязь, мусор, арабы и негры, бомжи, древние малолитражки... Короче, лучше бы не ездил. Только мечту испоганил. Сели в летнем кафе кофе попить, приносят счёт, супруге 2 евро, мне 20. Какого ...? Вы месье, табличку не прочитали? На этом месте любил пить кофе Оноре де Бальзак! Не удивлюсь если у них пол Парижа в таких табличках для лохов.
    1. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 07:49
      +6
      нужно было сказать..я Бальзака презираю..и платить не собираюсь))
      *в тюрьме бы еще в их посидели...ведь там же тюрьмы..это РАЙ на земле..так утверждает рос.либерасня))
    2. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 07:53
      +2
      Цитата: Bacha
      ...Короче, лучше бы не ездил. Только мечту испоганил....

      Я искренне тебе сочувствую Bacha
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:44
    +3
    Цитата: Bacha
    На этом месте любил пить кофе Оноре де Бальзак! Не удивлюсь если у них пол Парижа в таких табличках для лохов.

    Да что вы... как можно... smile этож европейская страна ...там демократия и закон основанный на порядке. laughing
  12. двп
    двп Сегодня, 07:45
    +3
    Они там еще Бастилию не взяли? Как только в очередной раз возьмут -сразу успокоятся. Такая старая французская традиция.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:09
      0
      Бастилию?! Их совсем недавно немцы брали! И ничего! Французы за них аж до 45-го года воевали! Мазохисты блин! Завтра их арабы возьмут и французы за них будут воевать с собачьей преданностью! wassat
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:45
    +4
    Протесты во Франции вышли на новый уровень...
    Не пора ли гильотину расконсервировать и вспомнить Великую французскую революцию (1789 г.)? Первого под нож гильотины Макрона, потом Олланда, Саркози и их приспешников. "Вот это сюжет" (к/ф "Я шагаю по москве")
  14. grigor727
    grigor727 Сегодня, 07:46
    +6
    Молодцы и это при том что средняя продолжительность жизни мужчин во Франции 78 лет и женщин 81. А в России 65. Только антинародное правительство в России могло отодвинуть пенсию за гробовую черту. А народ проглотил. Мы же не хотим как во Франции.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 07:54
      0
      Цитата: grigor727
      А народ проглотил. Мы же не хотим как во Франции.

      А давайте посмотрим...месяц или два...
      А то может быть мы категорически не захотим - " как во Франции"...
    2. Sergei Timofeich
      Sergei Timofeich Сегодня, 07:56
      -3
      Так езжай и живи с крысами и арабами,а мы здесь дома будем бухать и курить,пусть,не долго,за то весело,сытно и тепло....
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:46
    0
    Протесты во Франции вышли на новый уровень во всех смыслах этого слова после заявления Эммануэля Макрона о том, что пенсионную реформу он в любом случае поддержит, и что ему наплевать на собственные рейтинги, так как всё равно больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.
    . Кто б там не руководил, другой, делал бы тож самое.... по другому они не хотят и не будут делать.
  16. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 07:51
    +2
    А чё соседи майданутые молчат?Это же их тема,шо не едут поддержать онижедетей,борющихся с режимом?
    1. Fizik13
      Fizik13 Сегодня, 07:59
      +1
      Цитата: Sergei Timofeich
      шо не едут поддержать онижедетей,борющихся с режимом?

      Кто успел тот уже уехал, а остальные очень сильно хотят, но их не пускают.
  17. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:52
    0
    Цитата: rotmistr60
    Первого под нож гильотины Макрона

    А жену Макрона?
    Помнится утонченные французы королеву головы лишили...куда мир катится...ужас.
  18. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 07:54
    +1
    Вот темные люди у них в правительстве, организовали бы ЧМ по футболу и принимали бы что угодно никто бы и не обратил внимание, как в одной стране в 2018 году сделали.
  19. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 07:58
    +4
    дело в том что у них жив профсоюз, у нас его специально похоронили, а там где он есть в совковых предприятиях, сидит дед или бабка которого моль уже самого доедает (естественно он уже на пенсии) и на побегушках у директора, какой коллективный договор ему дадут тот и будет проталкивать среди сотрудников, а не отстаивать права высоко сидящих бонз ?
    вы много НИИ или Заводов знаете в которых профсоюзы протолкнули идею, о том чтобы сотрудники проработавшие на заводе 30+ лет будут выходить на пенсию в 65 и платить ее будет завод, до наступления пенсии государственной ?
    много таких ? ни одного , потому что еще раз повторюсь профсоюз у нас это вообще ненужная организация, с ее подходами к работе. Я когда был начинающим спецом на заводе 15 лет назад, за одно слово, я член профсоюза ! было как то гордо ! старшие коллеги (те которые пропахшие махоркой, с грубым басом, говорят на мате и по 1 виду детали или узла, скажут сколько весит и где криво сделано) надо мной смеялись, потом походил к профсоюзу, по поводу, путевок, коллективного договора, а там дед сидит 70 лет который перед Генеральным выстилается, как девушка с низкой социальной ответственностью перед миллионером, короче плюнюл я на это и вышел из него. Дальше по жизни был другой завод на котором предложили : Вы будете членом профсоюза ? у меня это вызвало улыбку и я скромно отказался.
    PS
    надо поддержать борцов за права человека огнестрельным оружием
  20. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:03
    0
    Цитата: Яро Полк
    Снайперов не хватает с Грузии..

    Накаркаете...может они уже там сидят и ждут приказа когда температура протестов достигнет критического значения.
  21. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 08:03
    0
    Местным пердунчикам везде Майдан мерещится fool Французы борятся за свои права, а не "кружевные трусики". Дай волю капиталистам, они бы вообще пенсии отменили. Как вон некоторые наши чиновнички заявляли - пусть стариков дети кормят!
  22. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:04
    0
    Цитата: rocket757
    . Кто б там не руководил, другой, делал бы тож самое.... по другому они не хотят и не будут делать.

    Ну не скажите...Янукович стартанул в Ростов после этого. what
  23. kostyan77708
    kostyan77708 Сегодня, 08:15
    +1
    где на улицах Франции призывы взять оружие и скинуть власть???
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:26
      +2
      Нашему послу нужно подвезти туда фуру водки и фуру, с автоматами АК. Вот веселуха начнется6!
  24. Приходимец_СЭМ
    Приходимец_СЭМ Сегодня, 08:18
    +1
    заявления Эммануэля Макрона о том, что пенсионную реформу он в любом случае поддержит, и что ему наплевать на собственные рейтинги, так как всё равно больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.


    "Après nous le déluge"
    Не хочет Макрон быть Людовиком XVI, он себя с маркизой де Помпадур ассоциирует.
    Что и понятно, фаворитки - они такие... фаворитки.
  25. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:18
    +3
    Цитата: Стирбьорн
    Местным пердунчикам везде Майдан мерещится

    Да да ... smile вон Каддафи Майдан не мерещился, теперь лежит зарытым в песках Сахары.
    А те кто его туда отправил смеются над его наивностью.
  26. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 08:19
    +3
    А всего то делов, что хотят во Франции поднять пенсионный возраст с 62 х до 64 х, а изнеженные французы бунтуют, как не в себе.)
    Толи дело у нас.
    Скрепно подняли до 65 сразу и всем хорошо!
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:25
      0
      Цитата: Алексей Зоммер
      Толи дело у нас.
      Скрепно подняли до 65 сразу и всем хорошо!

      Наговариваете...хорошо только на кладбище.
    2. Комментарий был удален.
  27. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 08:22
    +3
    Как бы протестующим трофейное оружие продать с Украины. Надо поддержать демократические ценности запада
  28. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:23
    +1
    Уважаемые французы! Только не надевайте кастрюли и дуршлаги, на головы. Одни уже, надевали. И не носите вышиванки- заразно- как сифилис.
  29. moscowp
    moscowp Сегодня, 08:29
    +1
    Дураки какие-то французы. Мы у себя встретили повышение пенсионного возраста народным ликованием, праздничным концертом в Лужниках и повышением уровня поддержки центра принятия решений с 75 до 80-и процентов!
    1. Sergei Timofeich
      Sergei Timofeich Сегодня, 08:39
      +1
      Я смотрю,тут многие не понимаю,за что борются француцы.Что бы иметь гарантированную пенсию,там надо честно отпахать 41 год супротив 25 в России,и фоанцузам хотят этот стаж ещё поднять.Если в России у тебе стукнет 65 а годков стажа тебе не хватит,будешь сидеть на голодном пайке до 70,там тебе уже отсыпят социальную пенсию.Я к тому,что кто хорошо работает,тому года не принципиальны,есть накопления и будет хорошая пенсия,потому и не было большого буза ...
  30. Rage66
    Rage66 Сегодня, 08:45
    0
    а теперь раскрычивают протест

    Какой интересный термин lol
  31. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 09:20
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    Россия должна поддержать восстания, народ должен захватить власть во Франции и убрать Макрона