В районе линии соприкосновения замечен бронеавтомобиль Eagle I швейцарского производства с нанесённой на него символикой ВСУ

Швейцария намерена провести расследование в отношении попадания на Украину бронеавтомобиля Eagle I швейцарского производства. Как сообщает издание Neue Zurcher Zeitung, данная бронемашина была замечена в районе линии фронта на Донбассе.Бронеавтомобиль Eagle I швейцарского производства с нанесенной на него символикой ВСУ в виде белого креста был замечен в районе города Часов Яр рядом с Артемовском (Бахмутом). Также этот бронеавтомобиль, а возможно, что и второй данной марки, попал в объектив фотографа в районе Авдеевки. На данный момент сказать, является ли данный автомобиль единственным, или в составе ВСУ их несколько, никто не может.Швейцария намерена провести собственное расследование и выяснить, каким путем бронеавтомобиль или бронеавтомобили швейцарского производства могли попасть на Украину, когда из-за своего нейтралитета Швейцария отказывает воюющим сторонам в поставке техники и вооружений. В общем, Берн разрешения на поставку таких броневиков Киеву не давал. Тем не менее один такой броневик на линии соприкосновения в Донбассе катается.MOWAG Eagle — швейцарский полноприводный бронеавтомобиль 4×4. На Украине замечен броневик первого поколения Eagle I на базе американского бронеавтомобиля HMMWV. Данная версия поступала на вооружение швейцарской армии, передавалась ООН для миротворческих миссий, а также закупалась Данией. На вооружении датской армии до 2008 года стояло 36 таких броневиков. На данный момент никто не признался, что передавал свою технику украинской армии, хотя возможен вариант с Германией, поскольку в 2017 году одна из немецких компаний купила 27 таких броневиков как раз у Дании. В швейцарском Государственном секретариате по экономике (SECO) пообещали в ближайшее время разобраться в этой ситуации и дать правовую оценку.