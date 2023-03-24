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В районе линии соприкосновения замечен бронеавтомобиль Eagle I швейцарского производства с нанесённой на него символикой ВСУ

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В районе линии соприкосновения замечен бронеавтомобиль Eagle I швейцарского производства с нанесённой на него символикой ВСУ

Швейцария намерена провести расследование в отношении попадания на Украину бронеавтомобиля Eagle I швейцарского производства. Как сообщает издание Neue Zurcher Zeitung, данная бронемашина была замечена в районе линии фронта на Донбассе.


Бронеавтомобиль Eagle I швейцарского производства с нанесенной на него символикой ВСУ в виде белого креста был замечен в районе города Часов Яр рядом с Артемовском (Бахмутом). Также этот бронеавтомобиль, а возможно, что и второй данной марки, попал в объектив фотографа в районе Авдеевки. На данный момент сказать, является ли данный автомобиль единственным, или в составе ВСУ их несколько, никто не может.

Швейцария намерена провести собственное расследование и выяснить, каким путем бронеавтомобиль или бронеавтомобили швейцарского производства могли попасть на Украину, когда из-за своего нейтралитета Швейцария отказывает воюющим сторонам в поставке техники и вооружений. В общем, Берн разрешения на поставку таких броневиков Киеву не давал. Тем не менее один такой броневик на линии соприкосновения в Донбассе катается.

MOWAG Eagle — швейцарский полноприводный бронеавтомобиль 4×4. На Украине замечен броневик первого поколения Eagle I на базе американского бронеавтомобиля HMMWV. Данная версия поступала на вооружение швейцарской армии, передавалась ООН для миротворческих миссий, а также закупалась Данией. На вооружении датской армии до 2008 года стояло 36 таких броневиков. На данный момент никто не признался, что передавал свою технику украинской армии, хотя возможен вариант с Германией, поскольку в 2017 году одна из немецких компаний купила 27 таких броневиков как раз у Дании. В швейцарском Государственном секретариате по экономике (SECO) пообещали в ближайшее время разобраться в этой ситуации и дать правовую оценку.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:50
    +2
    В Дании такие машины в армии использовались. На фото бывший датский бронеавтомобиль MOWAG Eagle I (Spejdervogn M/95) ВСУ в Авдеевке.

    MOWAG Eagle II швейцарского производства в населённом пункте Часов Яр.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:51
      +2
      А в статье так и говориться. Вы только начало читаете?
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 08:17
        +2
        В статье говорится и о
        Швейцария намерена провести собственное расследование и выяснить, каким путем бронеавтомобиль или бронеавтомобили швейцарского производства могли попасть на Украину, когда из-за своего нейтралитета Швейцария отказывает воюющим сторонам в поставке техники и вооружений. В общем, Берн разрешения на поставку таких броневиков Киеву не давал.
        России тоже не мешает провести расследование о том, каким путём иностранная техника появляется на фронте. Ведь в начале операции говорилось что вражеская техникая является законной целью Армии России! А теперь что? Поставки техники стали законными? Почему иностранная техника появляется на фронте? Армия России не выполняет свои обязательства по уничтожению вражеской техники или команндование Армии России? Ведь Россия тоже не давала разрешения на поставку техники ВСУ! Или давала? Так как эта техника появляется на фронте? Разрешение на её поставки дают или нет? Запрет вроде есть! И техника есть!
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:28
          0
          Цитата: северный кавказ
          В статье говорится и о
          Швейцария намерена провести собственное расследование и выяснить, каким путем бронеавтомобиль или бронеавтомобили швейцарского производства могли попасть на Украину, когда из-за своего нейтралитета Швейцария отказывает воюющим сторонам в поставке техники и вооружений. В общем, Берн разрешения на поставку таких броневиков Киеву не давал.
          России тоже не мешает провести расследование о том, каким путём иностранная техника появляется на фронте. Ведь в начале операции говорилось что вражеская техникая является законной целью Армии России! А теперь что? Поставки техники стали законными? Почему иностранная техника появляется на фронте? Армия России не выполняет свои обязательства по уничтожению вражеской техники или команндование Армии России? Ведь Россия тоже не давала разрешения на поставку техники ВСУ! Или давала? Так как эта техника появляется на фронте? Разрешение на её поставки дают или нет? Запрет вроде есть! И техника есть!

          Так войны то нету. Есть СВО. Если Россия объявит войну Украине за геноцид русских, то все страны, поставляющие оружие на Украину, по международныму законодательству становятся участниками войны и законными целями для СЯО ВС РФ.
    2. uav80
      uav80 Сегодня, 08:26
      0
      Судя по фото это именно швейцарская Eagle I/II, датчане же покупали версию Eagle IV они даже визуально отличаются.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:02
    +2
    Да-да, это какой-то наемник на собственном автомобиле прикатил повоевать. А Швейцария - ни-ни. Что ж "ищите и обрящете"
  3. faiver
    faiver Сегодня, 08:03
    +3
    Ждем введения Швейцарией санкций против Дании и Германии....
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:22
    +2
    В ЕС при подаче полосатых скажут - сидите на попе ровно, не возбухайте, этим дело и закончится.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:29
    0
    Ну, да, еще про законные цели напомнить надо. Поставляется все, что бандеровцам необходимо. И, видимо помешать этому мы просто не можем. Все разглагольствования на эту тему со стороны руководства- сотрясение воздуха.
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 09:09
    0
    В современное время такими машинами не удивишь. Их можно делать(и делают ) на основе гражданских пикапов и джипов.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:42
    0
    Да да... разберутся они!
    Щаз, блин... пчёлы соберутся - и осудят мёд за то, что он вызывает диабет!