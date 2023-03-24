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Советник главы Офиса Зеленского признал сложность организации переговоров с председателем КНР

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Советник главы Офиса Зеленского признал сложность организации переговоров с председателем КНР

Возможность телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином существует, но в настоящее время с организацией переговоров возникают определенные сложности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого цитирует украинская пресса.


По утверждению Подоляка, главная причина сложностей – позиция Китая по украинскому вопросу. Советник главы Офиса президента Украины подчеркивает, что кроме Зеленского якобы некому прояснять Китаю последствия «неправильной финализации» конфликта. Но у Пекина сейчас нет четкой выработанной позиции по своему участию в урегулировании российско-украинского конфликта.

Как видим, украинские власти, рассуждая о Китае, используют максимально нейтральные и обтекаемые формулировки. Это свидетельствует о нежелании и боязни киевского режима «обижать» китайское руководство.

Ранее некоторые аналитики заявляли, что Киев рассматривает Китай как потенциального инвестора восстановления украинской инфраструктуры после завершения конфликта и как вероятного посредника в мирных переговорах с Россией, вероятность которых украинские власти не исключают, несмотря на текущие воинственные заявления.

Наконец, Китай интересует Украину и как альтернативная Западу сила, поскольку украинский режим тяготится полной зависимостью от американских «партнеров», в том числе и в вопросах внутренней политики. Зеленский, кстати, публично предложенный Китаем план мирного урегулирования так и не отверг, хотя он содержит явно неприятные для украинского руководства предложения.
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Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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17 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:00
    +4
    но в настоящее время с организацией переговоров возникают определенные сложности.

    А не надо было кидать китайцев с Мотор Сич.
    Они ведь злопамятные ребята...такого кидалова не прощают.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:05
      +2
      Кто бы мог подумать что клоун-подросток с Украины будет на равных говорить с лидерами мировых стран, не по Сеньке шапка и много чести как на Руси говорят.
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:37
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.

      А не надо было кидать китайцев с Мотор Сич.
      Они ведь злопамятные ребята...такого кидалова не прощают.

      Да там скорее проблема в том что Си должен бросится на шею Зелибобе и умолять принять помощь.По другому не получается весь снежный замок разрушится ,где Зелибоба воин света и борется за весь мир .Не вписывается Китай в эту стратегию ,если у него свое мнение
      А долги китайцы не простят ,это точно
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:41
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      но в настоящее время с организацией переговоров возникают определенные сложности.

      А не надо было кидать китайцев с Мотор Сич.
      Они ведь злопамятные ребята...такого кидалова не прощают.

      Все просто: Зеленский боится китайского ленд-лиза в РФ.
      Такую панику развели из-за иранских Дронов. А доказательств никаких не предоставили. КНДР обвинили в поставках вооружений. Опять голословно. А почему Иран, КНДР и Китай не могут поставлять вооружение в РФ? Наверное, потому что у них нету фонда мира для финансирования войны.
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:01
    +4
    КОММ.Партию ...отменили..коммунистов в помойки кидали..долг висит за Моторсич..еще хватает наглости..требовать чот у Китая.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:02
    +3
    Зеленский наверное хочет на дурыку китайцев снова подоить?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:04
    +2
    Советник главы Офиса Зеленского признал сложность организации переговоров с председателем КНР
    Чего зря пыжатся.... реальные пацаны будут разговаривать с такими же реальными пацанами. С одноразовых разговаривать не о чем...
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:04
    +2
    Зе надо решать это сейчас, в случае неуспеха контрнаступа от Ненки ничего не останется. Си подпишет с ВВП, но в Одессе.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:05
    +1
    Когда тонешь, то и за соломинку ухватишься. Но с Китаем такое не прокатит.
  7. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:06
    +3
    Зеля в недоумении..как можно перед США не шестерить как он и ЕС...
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:14
    -1
    Что же это за "план" такой, всё о нём говорят, но никто его не видел....
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:19
    +1
    Не удивлюсь, если завтра Тихановская изъявит желание пообщаться с Си с подачи полосатых. Ему и правда, делать нечего? А там еще и Гуайдо откопают.......
    1. Landwarrior
      Landwarrior Сегодня, 08:50
      0
      Насчет Гуайдо не в курсе, а Тихановская еще в январе заявила, что "слагает с себя полномочия президента" :)
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:19
    +1
    кроме Зеленского якобы некому прояснять Китаю последствия «неправильной финализации» конфликта
    Представил картинку - Зеленский менторским тоном "разъясняет" тов. Си Цзиньпину, как необходимо правильно воспринимать конфликт и что тот обязан изменить свою точку зрения. Иначе...
  11. ibragim
    ibragim Сегодня, 08:24
    +1
    Кто будет слушать бред наркомана, разве что байден.
  12. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:35
    0
    Китай послал Зеленского к чертовой бабушке, а живет эта бабушка в местечке под названием - «полная задница»
  13. Rybkin
    Rybkin Сегодня, 09:01
    0
    Си отмахнулся от кровавого киевского клоуна! К тому зато приехал Кисида с рыбой фугу....[