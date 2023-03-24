Советник главы Офиса Зеленского признал сложность организации переговоров с председателем КНР

Возможность телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином существует, но в настоящее время с организацией переговоров возникают определенные сложности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого цитирует украинская пресса.По утверждению Подоляка, главная причина сложностей – позиция Китая по украинскому вопросу. Советник главы Офиса президента Украины подчеркивает, что кроме Зеленского якобы некому прояснять Китаю последствия «неправильной финализации» конфликта. Но у Пекина сейчас нет четкой выработанной позиции по своему участию в урегулировании российско-украинского конфликта.Как видим, украинские власти, рассуждая о Китае, используют максимально нейтральные и обтекаемые формулировки. Это свидетельствует о нежелании и боязни киевского режима «обижать» китайское руководство.Ранее некоторые аналитики заявляли, что Киев рассматривает Китай как потенциального инвестора восстановления украинской инфраструктуры после завершения конфликта и как вероятного посредника в мирных переговорах с Россией, вероятность которых украинские власти не исключают, несмотря на текущие воинственные заявления.Наконец, Китай интересует Украину и как альтернативная Западу сила, поскольку украинский режим тяготится полной зависимостью от американских «партнеров», в том числе и в вопросах внутренней политики. Зеленский, кстати, публично предложенный Китаем план мирного урегулирования так и не отверг, хотя он содержит явно неприятные для украинского руководства предложения.