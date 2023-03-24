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Шведский парламент одобрил поставку Украине очередного пакета военной помощи, включающего танки и самоходные гаубицы

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Шведский парламент одобрил поставку Украине очередного пакета военной помощи, включающего танки и самоходные гаубицы

Украинская армия в ближайшее время получит на вооружение 155-мм САУ FH77 BW L52 Archer и танки Leopard 2A5 из наличия шведской армии, правительство Швеции одобрило поставку военной помощи Киеву.


Швеция направляет Украине очередной пакет военной помощи стоимостью 630 млн. долларов, шведский парламент накануне поддержал решение правительства о передаче ВСУ вооружений и техники. Для выделения средств в бюджет Швеции даже внесены специальные поправки. Как пояснили в Стокгольме, военная помощь ВСУ "соответствует интересам Швеции".

Как уже говорилось выше, шведы поставят Украине восемь самоходных гаубиц Archer ("Лучник"), десять танков Leopard 2А5, а также устаревшие зенитные комплексы RBS-97 (Robotsystem 97), являющиеся американскими ЗРК HAWK. Кроме того, в поставку войдут боеприпасы, какие точно не сообщается, но, скорей всего, это будут артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Сроки передачи всего этого "богатства" Украине пока не озвучены, как и количество зенитных комплексов RBS-97.

О том, что Украина получит от Швеции до 10 танков Leopard 2А5, сообщил в конце февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон. О выделении некоторого количества САУ Archer для ВСУ правительство Швеции сообщило еще в начале января, пообещав включить их в очередной пакет военной помощи, но без уточнений. Кроме того, шведы поставят Украине 50 боевых машин пехоты CV90, по-видимому, чуть позже, так как в этот пакет военной помощи, судя по озвученным вооружения, они не вошли.

Ранее в Стокгольме подтвердили, что Киев пытался получить от Швеции и боевые самолеты, направив запрос на поставку Воздушным силам Украины неназванного количества шведских истребителей JAS 39 Gripen. Однако в этом вопросе шведы Зеленскому отказали, несмотря на всю симпатию к киевскому режиму.
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12 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:21
    +1
    Интересно модернизированный Ланцет пробьёт Леопард?По крайней мере надежда на это есть.Украинский танк был уничтожен Ланцетом.

    Появились кадры, подтверждающие эффективность модернизированных дронов-камикадзе «Ланцет». Инженеры концерна «Калашников» доработали эти барражирующие боеприпасы с учетом опыта спецоперации, и теперь они могут эффективно применяться против танков противника.


    https://topcor.ru/33342-modernizirovannye-lancety-nachali-unichtozhat-ukrainskie-tanki.html
    1. Комментарий был удален.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:30
        0
        Думаете что Леопард 2 А4 чем то лучше,чем украинский танк у которого от удара Ланцета сдетонировал боекомплект(видео по ссылке в посте выше)?
        Аналитики США опубликовали данные потерь турецких «Леопардов» в Сирии. Так, боевики ИГ уничтожили около 20 танков, Еще 12 на счету сирийской армии и ее союзников. До двух десятков танков Leopard 2 подбили курдские боевики, используя для этого, как российские ПТРК «Конкурс», «Фагот», так и американские TOW, которыми их щедро снабдили США.Выводы были сделаны самими турками, и их напечатало крупное турецкое издание SavunmaSanayiST, специализирующееся на новостях армии и вооружений.


        Издание пишет, что «Леопарды-2» принимали участие в нескольких крупных операциях на территории САР — в «Щите Евфрата», а потом и в «Оливковой ветви». Результаты применения в боях танков неутешительны — турецкие военные говорят о том, что машину необходимо модернизировать. Основные претензии предъявляются к живучести — машина зачастую не в состоянии выдержать попадания современных боеприпасов, так как просто-напросто не имеет активной защиты. Эксперты пришли к выводу, что в реальных боях танк показал себя провальным.

        https://vod-str.ru/v-obshhej-slozhnosti-podbito-okolo-52-leopard-2-turcii/
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:47
          0
          Швеция хорошо погрела ручки на двух мировых войнах, поставляя ресурсы в Германию. Прекрасно помним шведских добровольцев в составе войск СС, и их зверства в России? А почему все эти немцы, шведы, датчане, французы и прочие чехословаки до сих пор не получили обвинения в Русском Холокосте? Нужно навсегда, намертво приколотить к позорному столбу истории все страны и народы еврофашистов. Лично для меня европеец=фашист.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 08:42
      0
      Интересно модернизированный Ланцет пробьёт Леопард?
      Если с куммулятивной боевой частью, да сверху, то пробьёт, без сомнений.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:23
    +1
    Сроки передачи всего этого "богатства" Украине пока не озвучены,

    Ну обычно их озвучивают уже после поставок.
    Деза с Запада идет по стандартным лекалам.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:30
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Сроки передачи всего этого "богатства" Украине пока не озвучены,

      Ну обычно их озвучивают уже после поставок.
      Деза с Запада идет по стандартным лекалам.

      Там сперва с десяток стран согласились передать танки на словах ,а потом оказалось только 2 страны. Остальные откатили назад .Вот и тут так же ,главное брякнуть в СМИ и оставить возможность откатить .......
  3. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 08:25
    0
    Как уже говорилось выше, шведы поставят Украине восемь самоходных гаубиц Archer ("Лучник"), десять танков Leopard 2А5, а также устаревшие зенитные комплексы RBS-97 (Robotsystem 97), являющиеся американскими ЗРК HAWK. Кроме того, в поставку войдут боеприпасы, какие точно не сообщается, но, скорей всего, это будут артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Сроки передачи всего этого "богатства" Украине пока не озвучены, как и количество зенитных комплексов RBS-97.

    О том, что Украина получит от Швеции до 10 танков Leopard 2А5, сообщил в конце февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон. О выделении некоторого количества САУ Archer для ВСУ правительство Швеции сообщило еще в начале января, пообещав включить их в очередной пакет военной помощи, но без уточнений. Кроме того, шведы поставят Украине 50 боевых машин пехоты CV90, по-видимому, чуть позже, так как в этот пакет военной помощи, судя по озвученным вооружения, они не вошли.
    А наши говорили что оружие НАТО это законная цель Армии России! Что на это скажет наш министр обороны? Он позволит им поставить это оружие или поставит на этом оружие точку? Что по этому поводу скажет наше командование МО?
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:31
    +1
    Интересы Швеции... на украине...
    Полтавская прививка уже не действует. Ревакцинация?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:37
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Интересы Швеции... на украине...
      Полтавская прививка уже не действует. Ревакцинация?

      Первоначально войну Швеции объявил «Северный союз», созданный в 1699 году по инициативе курфюрста Саксонии и короля польского Августа II. При этом Речь Посполитая войну Швеции не объявила. В «Северный союз» вошли также Датско-норвежское королевство, возглавляемое королём Кристианом V, и Российское царство, возглавляемое царём всея Руси Петром I[11][12].

      Кхе кхе. Ох уж эти юмористы лжеисторики, одной шуткой сломали всё что вдалбливали в школе на истории.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    +2
    шведы поставят Украине восемь самоходных гаубиц Archer ("Лучник"), десять танков Leopard 2А5, а также устаревшие зенитные комплексы RBS-97
    Боятся не отстать от остальных, тем более когда маячит (?) вступление в НАТО. Ох уж эти шведы. Интересно, а российские подводные лодки перестали беспокоить или наоборот на "нерест" пошли?

    Каждый швед знает кого-то, кто видел русскую субмарину
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:57
    0
    Как пояснили в Стокгольме, военная помощь ВСУ "соответствует интересам Швеции".


    Отправьте туда еще Карла XII. Для аутентичности.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 09:19
    0
    Толерантизированные гомопотомки Карла XII нашли себе жидкого мазепу. А что - и флаги одного цвета, и предательство до сих пор в цене у славных "цивилизованных" эуропейцев. Так же султан занял выжидательную позицию. Теперь нужен Меньшиков, что сожжет Батурин, и Петр, что загонит квадратный носок сапога своего в предательскую дупу и нахлобучит прочих шведов по самые помидоры.