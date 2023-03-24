Шведский парламент одобрил поставку Украине очередного пакета военной помощи, включающего танки и самоходные гаубицы

Украинская армия в ближайшее время получит на вооружение 155-мм САУ FH77 BW L52 Archer и танки Leopard 2A5 из наличия шведской армии, правительство Швеции одобрило поставку военной помощи Киеву.
Швеция направляет Украине очередной пакет военной помощи стоимостью 630 млн. долларов, шведский парламент накануне поддержал решение правительства о передаче ВСУ вооружений и техники. Для выделения средств в бюджет Швеции даже внесены специальные поправки. Как пояснили в Стокгольме, военная помощь ВСУ "соответствует интересам Швеции".
Как уже говорилось выше, шведы поставят Украине восемь самоходных гаубиц Archer ("Лучник"), десять танков Leopard 2А5, а также устаревшие зенитные комплексы RBS-97 (Robotsystem 97), являющиеся американскими ЗРК HAWK. Кроме того, в поставку войдут боеприпасы, какие точно не сообщается, но, скорей всего, это будут артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Сроки передачи всего этого "богатства" Украине пока не озвучены, как и количество зенитных комплексов RBS-97.
О том, что Украина получит от Швеции до 10 танков Leopard 2А5, сообщил в конце февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон. О выделении некоторого количества САУ Archer для ВСУ правительство Швеции сообщило еще в начале января, пообещав включить их в очередной пакет военной помощи, но без уточнений. Кроме того, шведы поставят Украине 50 боевых машин пехоты CV90, по-видимому, чуть позже, так как в этот пакет военной помощи, судя по озвученным вооружения, они не вошли.
Ранее в Стокгольме подтвердили, что Киев пытался получить от Швеции и боевые самолеты, направив запрос на поставку Воздушным силам Украины неназванного количества шведских истребителей JAS 39 Gripen. Однако в этом вопросе шведы Зеленскому отказали, несмотря на всю симпатию к киевскому режиму.